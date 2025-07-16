การเผชิญหน้าระหว่างสองบล็อคเชนหลัก: Solana สามารถแซง ETH ได้จริงหรือไม่?

การแข่งขันระหว่าง Solana และ Ethereum ถือเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อคเชนมายาวนาน ในงานประชุม Token2049 ผู้ก่อตั้งร่วมของ Multicoin อย่าง Kyle Samani ได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความคาดหวังอย่างมากต่อการแข่งขันระหว่าง Solana และ Ethereum ถือเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อคเชนมายาวนาน ในงานประชุม Token2049 ผู้ก่อตั้งร่วมของ Multicoin อย่าง Kyle Samani ได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความคาดหวังอย่างมากต่อ
การแข่งขันระหว่าง Solana และ Ethereum ถือเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อคเชนมายาวนาน ในงานประชุม Token2049 ผู้ก่อตั้งร่วมของ Multicoin อย่าง Kyle Samani ได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความคาดหวังอย่างมากต่ออนาคตของ Solana และยืนยันว่า Solana จะแซงหน้า Ethereum

แล้ว Solana จะแซง Ethereum ได้จริงหรือ?

ข้อสงสัย: การเจาะลึกถึงความท้าทายและปัญหาที่ Ethereum เผชิญ


ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยีบล็อคเชนและสัญญาอัจฉริยะ Ethereum มีบทบาทสำคัญ อย่างไรก็ตาม ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีบล็อคเชนและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตลาด Ethereum กำลังเผชิญกับข้อสงสัยและความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

  • ประสิทธิภาพราคาไม่ดี: ข้อมูลจาก CoinGecko แสดงให้เห็นว่า Ethereum มีการเติบโตที่มั่นคงประมาณ 44.28% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยราคาแตะสูงถึง 4,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับ BTC และ SOL ในช่วงเวลาเดียวกัน ประสิทธิภาพของ ETH ถือว่าไม่ค่อยโดดเด่นนัก ข้อมูลอย่างเป็นทางการของ MEXC ระบุถึงแนวโน้มลดลงชัดเจนในอัตราการแลกเปลี่ยน ETH/BTC


  • ความซับซ้อนทางเทคนิคและความท้าทายด้านการกำกับดูแล: ด้านเทคนิค Ethereum จะต้องจัดการกับความท้าทายที่ฝังรากลึกอย่างต่อเนื่อง เช่น ความสามารถในการปรับขนาด ประสิทธิภาพการทำธุรกรรม และความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและสถานการณ์การใช้งานที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นได้ ในด้านการกำกับดูแล วิธีการสร้างกลไกการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรมในขณะที่ยังรักษาหลักการของการกระจายอำนาจเพื่อจัดการกับตัวแปรต่างๆ และความต้องการที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างการพัฒนาโครงการ ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ Ethereum ไม่สามารถมองข้ามในการเติบโตในอนาคตได้
  • วิกฤตความไว้วางใจ: ตั้งแต่เปิดตัวมา Ethereum ETF ไม่ได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างท่วมท้นเหมือนกับ Bitcoin ETF แต่กลับต้องเผชิญกับความท้าทายของการไหลออกของเงินทุน ในเวลาเดียวกัน วิกฤตความไว้วางใจก็ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นภายในชุมชน นักวิจัยหลัก ชุมชนนักพัฒนา และกลุ่มนักลงทุนต่างมีความสงสัยและความไม่พอใจที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับแผนงานทางเทคนิค การดำเนินโครงการ และกลยุทธ์ของ Ethereum ในการจัดการกับการแข่งขันที่เกิดขึ้น


  • การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น: ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีบล็อคเชน ทำให้มีโครงการบล็อคเชนเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาดึงดูดผู้ใช้และนักพัฒนาจำนวนมากด้วยการเสนอความเร็วในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า และประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนามากยิ่งขึ้น

การกลับมาของ Solana การเติบโตที่ไม่หยุดยั้ง


ในปัจจุบัน Solana ไม่เพียงแต่มีราคาโทเค็นที่มีการแข่งขันสูงเท่านั้น แต่ยังสร้างระบบนิเวศที่กระตือรือร้นอย่างน่าทึ่งอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ใครจะคาดคิดว่าในปี 2022 Solana อยู่ในช่วงขอบเหวแห่งการล่มสลายอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการล้มละลายของการแลกเปลี่ยน FTX? ที่น่าทึ่งคือ ภายใน 2 ปีต่อมา Solana ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 800% เมื่อปีที่แล้วเพียงปีเดียว ซึ่งถือเป็นผลงานที่โดดเด่น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ ETH


นวัตกรรมเทคโนโลยีที่นำไปสู่การฟื้นตัว


นวัตกรรมทางเทคโนโลยีถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการฟื้นตัวของโซลานา เนื่องจากเป็นบล็อคเชนประสิทธิภาพสูง Solana มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคนิคมาตั้งแต่เริ่มต้น กลไกการพิสูจน์ฉันทามติแบบ Proof of History (PoH) ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้กระบวนการตรวจสอบโหนดง่ายขึ้นอย่างมากและปรับปรุงปริมาณงาน

รายงานจาก VanEck เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพการประมวลผลที่ยอดเยี่ยมของ Solana โดยประมวลผลธุรกรรมได้หลายพันรายการต่อวินาที โดยมีจุดสูงสุดที่ 65,000 TPS ซึ่งสูงกว่า TPS ของ Ethereum ถึง 3,000% นอกจากนี้ Solana ยังมีผู้ใช้งานรายวันมากกว่า Ethereum ถึง 1,300% และมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำกว่าอย่างมาก จึงทำให้ Solana กลายเป็นผู้นำในกลุ่มบล็อคเชนในปัจจุบัน


เมื่อเข้าสู่ปี 2023 และ 2024 Solana ยังคงเพิ่มความเข้มข้นในความพยายามด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดตัวการอัปเดตสำคัญหลายรายการ รวมถึงไคลเอนต์ตัวตรวจสอบอิสระ Firedancer และ Runtime v2 ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายและประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โซลานากำลังสำรวจเส้นทางการพัฒนาในอนาคตอย่างจริงจัง กลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงจากสถาปัตยกรรมบล็อคเชนโมโนลิธิกแบบดั้งเดิมไปเป็นสถาปัตยกรรมโมดูลาร์ที่มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สูงมากขึ้น

ระบบนิเวศที่เจริญรุ่งเรือง


ระบบนิเวศของ Solana ได้รับการพัฒนาจนมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีโครงการจำนวนมากที่พัฒนาบน Solana ทำให้เกิดภูมิทัศน์แอปพลิเคชันที่หลากหลาย ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ระบบนิเวศของ Solana ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐานและเครื่องมือการพัฒนา การเงิน DePIN ปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค ชุมชนและวัฒนธรรม โดยก่อให้เกิดระบบนิเวศที่มีแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจมากกว่า 700 รายการ


ข้อได้เปรียบหลักอีกประการของ Solana อยู่ที่ชุมชนนักพัฒนาที่กระตือรือร้น ตามรายงานของมูลนิธิ Solana นักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 2,500 รายมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการโอเพนซอร์สของ Solana และอัตราการรักษานักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 31% เมื่อปีที่แล้วเป็นมากกว่า 50% สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า Solana กำลังค่อยๆ กลายมาเป็นแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาเลือกใช้ และความแข็งแกร่งทางเทคนิคและแนวโน้มในอนาคตได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม

การขยายขอบเขตระบบนิเวศ


นอกจากนี้ Solana ยังร่วมมือกับองค์กรใหญ่ๆ อย่างแข็งขันโดยขยายสถานการณ์การใช้งานและขอบเขตระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น Shopify และ Visa ได้ประกาศการบูรณาการกับ Solana ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำโซลูชันการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยของ Solana ไปสู่สถานการณ์แอปพลิเคชัน Web2 ที่หลากหลายเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางการตลาดของ Solana ในภาคส่วนบริการการชำระเงินอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

Solana เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ Web2 ไปสู่โลก Web3 อย่างราบรื่น

ผลลัพธ์สุดท้ายยังไม่แน่นอน: มาดูกันว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร


การต่อสู้ระหว่าง Solana และ Ethereum กำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ Solana ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งด้วยประสิทธิภาพที่สูง ต้นทุนต่ำ และระบบนิเวศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Ethereum ได้เสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีที่ครบถ้วนและสถานการณ์การใช้งานที่ครอบคลุม

ใครจะขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดในอนาคต? ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะรับมือกับความท้าทายและโอกาสข้างหน้าอย่างไร สำหรับนักลงทุนและนักพัฒนา การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพลวัตของตลาดของทั้งสองแพลตฟอร์มอย่างใกล้ชิดถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับพวกเขาที่สุด MEXC ด้วยเครื่องมือซื้อขายประสิทธิภาพสูง คู่การซื้อขายที่หลากหลาย และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทั่วโลก

ท้ายที่สุดแล้ว ใครจะได้รับชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งทางเทคนิคและรูปแบบระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวโน้มตลาด สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายอีกด้วย MEXC จะยังคงยึดมั่นในแนวทางที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และสร้างสรรค์ โดยมอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เป็นธรรมและการสนับสนุนการบริการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบล็อคเชนสาธารณะ และร่วมกันกำหนดภูมิทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมบล็อคเชน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


