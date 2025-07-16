ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้น: การแข่งขันแบบคู่ขนานระหว่างตลาดและเศรษฐกิจ

เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ตลาดทุนทั่วโลกตกอยู่ในภาวะตึงเครียด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งสูงเกิน 4.5% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี พุ่งสูงเกิน 5% อีกด้วย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นและพันธบัตรของสหรัฐฯ ต่างก็ปรับตัวลดลง ทำให้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์แบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิง สถานการณ์ "Cross-Asset Spiral" นี้เกิดขึ้นได้ยากในประวัติศาสตร์ โดยเกิดจากความวิตกกังวลและความคาดหวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆ กันเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ Goldman Sachs, Morgan Stanley และนักเศรษฐศาสตร์ Peter Schiff ต่างออกมาเตือนว่าหาก Fed ไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างทันท่วงที ตลาดการเงินอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ "Black Monday" ที่เกิดขึ้นซ้ำอีกเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปี 1987 คราวนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของวัฏจักรเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของคำขาดจากระบบการเงินทั้งหมดไปยังธนาคารกลางสหรัฐ
ประธานาธิบดี พันธบัตรรัฐบาลได้รับการยกย่องมานานแล้วว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุนโลก แต่การเทขายอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ทำให้ความเชื่อดังกล่าวสั่นคลอนไปอย่างสิ้นเชิง สวอปผิดนัดชำระหนี้ (CDS) ในพันธบัตรอัตราผลตอบแทนสูงพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเครียดในระบบของตลาดสินเชื่อ Boaz Weinstein ผู้ก่อตั้ง Saba Capital ออกมาเตือนว่า "พันธบัตรของบริษัทต่างๆ กำลังเผชิญกับการเทขายอย่างหนัก โดยที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องรับภาระหนัก" หากเงื่อนไขการจัดหาเงินทุนยังคงเข้มงวดมากขึ้น อาจเกิดภาวะผิดนัดชำระหนี้ขึ้นอีก นี่ไม่ใช่เพียงปัญหาของอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกถึงความล้มเหลวของกลไกการกำหนดราคาความเสี่ยงในระบบการเงินทั้งหมดอีกด้วย ในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและหนี้สินจำนวนมาก ความอดทนของตลาดต่อธนาคารกลางสหรัฐกำลังลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว
ควบคู่ไปกับความปั่นป่วนของตลาดพันธบัตร ดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก ขณะที่ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ดัชนีดอลลาร์ก็ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ ส่งผลให้ทุนทั่วโลกทยอยย้ายไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ สินทรัพย์ตลาดเกิดใหม่ สกุลเงินดิจิทัล และโปรโตคอล DeFi กระบวนการปรับสมดุลใหม่นี้บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการที่เฟดรักษาอัตราดอกเบี้ยสูงนั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน สภาพคล่องในตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้น และนักลงทุนกำลังถอนเงินออกจากการจัดสรรสินทรัพย์แบบดั้งเดิมเพื่อค้นหาแหล่งเก็บมูลค่าใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การเติบโตของ Bitcoin, Ethereum และโครงการบล็อคเชนที่เกิดขึ้นใหม่ เน้นย้ำถึงความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นของนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
ในขณะที่ตลาดเปลี่ยนจุดเน้นไปที่นโยบายการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าอย่างกะทันหันก็ได้ก่อให้เกิดความปั่นป่วนอีกครั้ง ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐฯ ได้นำนโยบาย 'ภาษีศุลกากรแบบตอบแทน' กลับมาใช้อีกครั้ง โดยกำหนดภาษีศุลกากรที่สูงกับผู้นำเข้ารายใหญ่ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้อาจเกิดผลเสียได้:
ราคาการผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคอาจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลกระทบด้านเงินเฟ้อต่อดัชนี CPI รุนแรงขึ้น
อัตรากำไรของธุรกิจอาจลดลง ส่งผลให้ความเต็มใจที่จะลงทุนลดลง
ธนาคารกลางระหว่างประเทศอาจลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ กระทรวงการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพสกุลเงินของตนเอง
ความไม่แน่นอนของนโยบายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป้าหมายสองประการคือการควบคุมเงินเฟ้อไปพร้อมกับการรักษาการเติบโตก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประนีประนอมกันได้ ขณะนี้ธนาคารกลางสหรัฐถูกบังคับให้ตัดสินใจที่ยากลำบากท่ามกลางการต่อสู้ทางนโยบายที่เข้มข้นนี้
นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง ปีเตอร์ ชิฟฟ์ ออกมาเตือนว่าหากไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว และกลับมาดำเนินการ QE อีกครั้ง หุ้นสหรัฐอาจเกิดเหตุการณ์ "วันจันทร์ดำ" ซ้ำรอยเมื่อปี 1987 อีกครั้ง ธนาคารเพื่อการลงทุนกระแสหลัก เช่น Goldman Sachs และ Morgan Stanley พร้อมกันนี้ได้ย้ายการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกไปเป็นในช่วงกลางปี 2025
ตามการคาดการณ์ล่าสุดของโกลด์แมนแซคส์ ในฐานะส่วนหนึ่งของวัฏจักรการผ่อนคลายเชิงป้องกัน ธนาคารกลางสหรัฐอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม ภายใต้สถานการณ์พื้นฐานที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ หลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสามครั้ง แต่ละครั้งลด 25 จุดพื้นฐาน และรักษาอัตราดอกเบี้ยเงินทุนของรัฐบาลกลางไว้ที่ระหว่าง 3.5% ถึง 3.75% ภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย โกลด์แมน แซคส์เชื่อว่าเฟดอาจใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งอาจขยายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประจำปีเป็น 200 จุดพื้นฐาน อ้างอิงจากข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบันและการประเมินความเสี่ยง การคาดการณ์ถ่วงน้ำหนักของบริษัทแนะนำให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยรวม 130 จุดพื้นฐานในปี 2025 สูงกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 105 จุดพื้นฐาน ณ วันที่ 4 เมษายน คาดการณ์ของตลาดส่วนใหญ่สอดคล้องกับการคาดการณ์นี้
การเรียกร้องของตลาดให้รวม "การปรับลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินและการผ่อนปรนเชิงปริมาณอีกครั้ง" สะท้อนให้เห็นถึงการเฝ้าระวังที่เพิ่มมากขึ้นต่อความเสี่ยงทางการเงินในระบบที่เพิ่มมากขึ้น ในสายตาของนักลงทุน การผ่อนปรนนโยบายการเงินอาจถือเป็นทางเลือกเดียวที่สมเหตุสมผลในการหลีกเลี่ยงวิกฤตสินเชื่อและการตกต่ำของราคาสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเชิงนโยบายที่เฟดต้องเผชิญกำลังกลายเป็นความท้าทายเพิ่มมากขึ้น:
แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง: ข้อมูลดัชนี CPI หลักในเดือนมีนาคม 2025 ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% อย่างมาก โดยที่อัตราเงินเฟ้อที่คงที่เป็นข้อจำกัดที่สำคัญต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
หน้าต่างนโยบายจำกัด: การพลาดจังหวะเวลาที่เหมาะสมอาจลดประสิทธิผลของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก และต้นทุนของข้อผิดพลาดด้านนโยบายอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ผลกระทบจะล้นเกินในระบบ
ผลกระทบจากนโยบายที่ไม่อาจควบคุมได้: ไม่ว่าจะเลือกที่จะรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยสูงไว้หรือเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ผลกระทบระยะยาวที่สำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์ การไหลเวียนของเงินทุน และเสถียรภาพของตลาดเกิดใหม่นั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
โดยสรุป เฟดพบว่าตนอยู่ในจุดเปลี่ยนนโยบายที่ซับซ้อนและอันตรายที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังการระบาดใหญ่ ทุกการเคลื่อนไหวจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในตลาดโลก ภายใต้ภารกิจสองด้าน ได้แก่ การควบคุมเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาเสถียรภาพของสภาวะทางการเงินและรักษาการเติบโตให้คงที่ ผู้กำหนดนโยบายจึงต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากกลไกของตลาดมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้น
แม้ว่าการคาดหวังให้ลดอัตราดอกเบี้ยจะกลายมาเป็นประเด็นหลักของตลาด แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าจะ “ลงจอดอย่างนุ่มนวล” ตั้งแต่พันธบัตรไปจนถึงอัตราแลกเปลี่ยน จากสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงหุ้นเทคโนโลยี สินทรัพย์ทั่วโลกต่างตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวนโยบายของเฟดในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คำถามสำคัญยังคงอยู่ว่าเฟดยังสามารถ "กำหนดจังหวะ" ได้หรือไม่ สำหรับนักลงทุน ช่วงปัจจุบันถือเป็นช่วงที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารความเสี่ยงและถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมที่มีสภาพคล่องสูง หลักทรัพย์ที่มั่นคง และคุณสมบัติต้านทานเงินเฟ้อ เริ่มที่จะกลายมาเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุนหลัก
ตลาดโลกในปี 2025 กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงมหภาคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อนโยบายการเงิน นโยบายการค้า และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เชื่อมโยงกันหมด การเคลื่อนไหวทุกครั้งของธนาคารกลางสหรัฐอาจกลายเป็นแกนหลักของแนวโน้มตลาดได้ นักลงทุนจะต้องมีจิตใจที่แจ่มใส เข้าใจตรรกะพื้นฐาน แยกแยะสัญญาณได้อย่างแม่นยำ และจัดสรรสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง ในยุคที่ “แรดสีเทา” และ “หงส์ดำ” อยู่ร่วมกัน การตัดสินใจที่เฉียบแหลมและมีเหตุผลเท่านั้นที่จะช่วยให้ผ่านพ้นวัฏจักรต่างๆ และต้านทานพายุได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ การขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว