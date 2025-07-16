การทบทวนภาวะตกต่ำของตลาดโลก: แนวโน้มตลาดหมีในประวัติศาสตร์ที่ต้องจับตามอง

รัฐบาลทรัมป์ได้เริ่มใช้มาตรการภาษีอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในทัศนคติของตลาดการเงิน ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงตามกัน โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลงมากกว่า 3% ราคาน้ำมันดิบร่วงลง 6.6% ในวันเดียว และราคาของสหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์บันทึกการลดลงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2005 ดัชนีความผันผวนของตลาด (VIX) พุ่งขึ้น 40% และทะลุระดับ 30 ขณะที่อัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิของกองทุนป้องกันความเสี่ยงลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามปี นอกจากนี้ สกุลเงินดิจิทัลยังเข้าร่วมกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอีกด้วย ในวันที่ 7 เมษายน BTC ร่วงลงไปต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์เป็นการชั่วคราว ซึ่งลดลงร้อยละ 30 จากจุดสูงสุดที่ 108,000 ดอลลาร์ ขณะที่ ETH ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยร่วงลงกว่าร้อยละ 15 ณ จุดหนึ่งจนตกลงมาต่ำกว่า 1,420 ดอลลาร์ โดยแตะระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023
ในช่วงเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับภาวะตลาดหมีหลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและนักลงทุน การวิเคราะห์ประวัติตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่อยู่ในภาวะหมีในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานั้นช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นจริงอันเลวร้ายของตลาด และนำเสนอบทเรียนสำหรับอนาคตอีกด้วย
ในปี 1973 สงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 4 ปะทุขึ้น ทำให้ชาติอาหรับประกาศคว่ำบาตรน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง ดัชนี S&P 500 ลดลงจากจุดสูงสุดที่ 121.74 ในเดือนมกราคม 1973 ลงมาเหลือจุดต่ำสุดที่ 57.77 ในเดือนธันวาคม 1974 ซึ่งถือเป็นการลดลง 52.5% ตลาดหมีนี้กินเวลานานถึง 21 เดือน ซึ่งถือเป็นตลาดที่อยู่ได้นานที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี
วิกฤติน้ำมันไม่เพียงแต่ส่งผลให้ราคาพลังงานสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เงินเฟ้อในสหรัฐฯ สูงขึ้นด้วย ส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผลกำไรขององค์กรลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ ภาระทางการเงินจากสงครามเวียดนามยังทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลงอีกด้วย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1987 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 508 จุดภายในวันเดียว หรือลดลงร้อยละ 22.6 ถือเป็นการลดลงในวันเดียวที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ดัชนี S&P 500 ลดลง 20.5% ในวันเดียวกัน แม้ว่าตลาดหมีจะร่วงลงอย่างมากในวันเดียว แต่โดยรวมแล้วตลาดหมีก็ค่อนข้างสั้น โดยกินเวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้น
ความผิดพลาดนี้ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการเงิน และการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลให้ตลาดผันผวนมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต ปีถัดมาสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ใช้มาตรการตัดวงจรที่มีเกณฑ์ 3 ระดับเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของอารมณ์ตลาด
ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 หุ้นเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยการประเมินมูลค่ามีความเบี่ยงเบนอย่างมากจากปัจจัยพื้นฐาน ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ 5,132.52 ในเดือนมีนาคม 2000 ลงมาแตะจุดต่ำสุดที่ 1,114.11 ในเดือนตุลาคม 2002 ซึ่งถือเป็นการลดลง 78.3% ซึ่งถือเป็นการร่วงลงของตลาดหมีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี ตลาดหมีกินเวลานานถึง 31 เดือน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงอย่างรุนแรง
การแตกของฟองสบู่เทคโนโลยีเผยให้เห็นความเสี่ยงอันมหาศาลของการเก็งกำไรและฟองสบู่การประเมินมูลค่าที่มากเกินไป เมื่อตลาดสูญเสียความสมเหตุสมผล และนักลงทุนไล่ตามหุ้นที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่ลืมหูลืมตา ฟองสบู่ก็อาจแตกได้ในพริบตา
วิกฤตสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้อยคุณภาพปะทุขึ้น ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ไปทั่วตลาดการเงินทั่วโลก ตลาดเครดิตหยุดชะงัก และเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนี S&P 500 ร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ 1,565.15 จุดในเดือนตุลาคม 2007 ลงมาต่ำสุดที่ 666.79 จุดในเดือนมีนาคม 2009 ซึ่งถือเป็นการลดลง 57.4% ตลาดหมีนี้กินเวลานานถึง 17 เดือนและจัดอยู่ในกลุ่มตลาดที่แพร่หลายและสร้างความเสียหายมากที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี
วิกฤตดังกล่าวเผยให้เห็นจุดอ่อนที่สำคัญในระบบการเงิน โดยกฎระเบียบที่ไม่เพียงพอและการกู้ยืมที่มากเกินไปมีบทบาทสำคัญในการแพร่ระบาด ในช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งล้มละลายหรือถูกเข้าซื้อกิจการ และความเชื่อมั่นของตลาดก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
ในช่วงต้นปี 2020 โรคระบาด COVID-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจต้องปิดตัวลงเป็นวงกว้าง และกำไรขององค์กรก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ดัชนี S&P 500 ลดลงจากจุดสูงสุดที่ 3,386.15 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เหลือจุดต่ำสุดที่ 2,237.40 จุดในเดือนมีนาคม 2020 ซึ่งลดลง 33.9% แม้ว่าการลดลงนี้จะสำคัญ แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกก็ทำให้ตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ตลาดหมีกินเวลาเพียงประมาณ 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งถือเป็นตลาดที่สั้นที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี
โรคระบาดไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจริง แต่ยังทำให้เกิดความหวาดกลัวในตลาดมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามร่วมกันของธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลก ตลาดก็เริ่มมีเสถียรภาพและเข้าสู่ช่วงขาขึ้นใหม่ในไม่ช้า
เพื่อให้มีภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตลาดหมีในอดีต เราได้เปรียบเทียบระยะเวลาของตลาดหมีแต่ละครั้งและการลดลงของดัชนี S&P 500 ที่สอดคล้องกัน:
ช่วงตลาดหมี
ระยะเวลา
S&P 500 ลดลง
1973-1974
21 เดือน
-48%
1987
4 เดือน
-34%
2000-2002
31 เดือน
-49%
2007-2009
17 เดือน
-57%
2020
3 เดือน
-34%
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานสำคัญของตลาดหุ้น เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเข้าสู่ภาวะถดถอย ตลาดหุ้นก็ไม่น่าจะเติบโตได้โดยอิสระ นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและแนวโน้มนโยบายเพื่อวัดทิศทางตลาดโดยรวม ในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง ความระมัดระวังถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการทำตามกลุ่มอย่างไร้สติปัญญาหรือการเก็งกำไรที่มากเกินไป
ความคึกคักของตลาดและฟองสบู่การประเมินมูลค่า มักทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดตลาดหมี เมื่อตลาดแสดงความเชื่อมั่นและพฤติกรรมเก็งกำไรมากเกินไป นักลงทุนควรใช้เหตุผลและหลีกเลี่ยงการไล่ตามราคาที่สูงขึ้นโดยไม่ได้วิเคราะห์อย่างเหมาะสม การจดจำฟองสบู่การประเมินมูลค่าก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เช่น การตั้งคำสั่งตัดขาดทุนหรือการปรับกลยุทธ์การลงทุน
การแทรกแซงนโยบายสามารถช่วยทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดมีเสถียรภาพและป้องกันไม่ให้วิกฤตเลวร้ายลงได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาชั่วคราวเท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้ ดังนั้น ในขณะที่ต้องจับตาดูการพัฒนาของนโยบาย สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความสามารถในการฟื้นตัวของตลาดด้วย เมื่อตลาดมีศักยภาพในการซ่อมแซมตัวเองที่แข็งแกร่งเท่านั้น จึงจะสามารถหลุดพ้นจากตลาดหมีได้อย่างแท้จริง
ในช่วงตลาดหมี นักลงทุนมักจะประสบกับความผันผวนทางอารมณ์อย่างรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนแบบหุนหันพลันแล่น นักลงทุนควรเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเอง รักษาความสงบในจิตใจและใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุผล เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่มากขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายตามอารมณ์
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ตกต่ำในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาได้มอบประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าให้กับเรา นักลงทุนควรติดตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ประเมินภาวะฟองสบู่มูลค่าอย่างมีเหตุผล ให้ความสำคัญกับการแทรกแซงนโยบายและการช่วยเหลือตนเองของตลาด และควบคุมอารมณ์เพื่อลงทุนอย่างมีเหตุผล ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนควรตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างตลาดสกุลเงินดิจิทัลและตลาดหุ้น และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดว่าสภาวะเศรษฐกิจโลก นโยบายด้านกฎระเบียบ และความรู้สึกของตลาดส่งผลต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าในการลงทุนของเรา เราควรเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และดำเนินการด้วยเหตุผล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ การขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว