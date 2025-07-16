Resolv Labs กำหนดนิยาม Stablecoins ใหม่ด้วยการออกแบบ Delta-Neutral และโทเค็น RESOLV

Resolv Labs กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โดยกำหนดการออกแบบ stablecoin ใหม่ผ่านกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าเป็นกลาง ผลิตภัณฑ์หลักคือ USR (Resolv USD) ได้รับการหนุนหลังโดย Ethereum (ETH) และกำจัดการพึ่งพาสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ออกไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็น stablecoin ตัวแรกที่จะบรรลุทั้งเสถียรภาพราคาและสร้างผลตอบแทนโดยอาศัยกลไกบนเครือข่ายเท่านั้น หลังจากได้รับเงินทุนเริ่มต้น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่นำโดย cyberFund และ Maven 11 ในเดือนเมษายนปี 2025 Resolv ก็ได้ตอกย้ำตำแหน่งของตนในฐานะผู้บุกเบิกในการพัฒนา stablecoin แบบอัลกอริทึม USR ไม่เพียงแค่รักษาการตรึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแม่นยำเท่านั้น แต่ยังสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนโดยใช้กลไกตลาดคริปโตดั้งเดิมด้วย ซึ่งเป็นการแก้ไขจุดอ่อนความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพแบบดั้งเดิมโดยตรง
Resolv Labs ก่อตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพมากขึ้น USR มีหลักประกันเป็น ETH และใช้กลยุทธ์เดลต้าเป็นกลางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา โดยผสมผสานหลักประกันบนเครือข่ายกับการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถาวร การออกแบบแบบบูรณาการนี้แตกต่างไปจากการพึ่งพาสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบเดิม เช่น เงินฝากธนาคารและพันธบัตร โดยขจัดความเสี่ยงด้านสินเชื่อของบุคคลที่สามและความไม่แน่นอนของกฎระเบียบ มันมอบแหล่งเก็บมูลค่าที่กระจายอำนาจและเสถียรอย่างแท้จริงให้กับผู้ใช้ DeFi
เนื่องจากเป็นโปรโตคอล stablecoin แรกที่จะบรรลุความเป็นกลางของเดลต้าบนเชนอย่างเต็มรูปแบบ Resolv จึงโดดเด่นด้วยจุดที่แตกต่างหลักสามประการ:
กลไกการแยกความเสี่ยง: โทเค็น RLP (Resolv Liquidity Pool) ทำหน้าที่เป็นชั้นบัฟเฟอร์เพื่อดูดซับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและปกป้องการตรึงของ USR
ความเข้ากันได้อย่างครอบคลุม: รองรับการแลกเปลี่ยนทั้งแบบรวมศูนย์ (CEX) และแบบกระจายอำนาจ (DEX) ตอบโจทย์สถานการณ์ผู้ใช้ที่หลากหลาย
การสร้างผลผลิตพื้นเมือง: สร้างผลตอบแทนโดยตรงจากการเดิมพัน ETH และอัตราการระดมทุน Futures โดยไม่ต้องพึ่งสินทรัพย์ภายนอก ส่งผลให้ APY สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
หัวใจสำคัญของเทคโนโลยี Resolv คือกลยุทธ์เดลต้าเป็นกลางที่มีความสมดุลแบบไดนามิก:
โพสิชัน Long ETH: โปรโตคอลถือ Spot ETH เป็นหลักประกันพื้นฐาน
เฮดจ์ Futures Short: มันเปิดสถานะขายสั้นในตลาดฟิวเจอร์ส ETH ถาวร โดยขนาดสถานะจะตรงกับมูลค่าของ ETH ที่ถืออยู่อย่างแม่นยำ
แหล่งรายได้สองทาง:
รับอัตราเงินทุนที่เป็นบวกจากตลาดฟิวเจอร์ส (โดยปกติแล้ว ผู้ขายชอร์ตมักจะเป็นผู้รับเงินทุน)
รับรางวัลสเตกกิ้งจาก ETH (ผ่านโปรโตคอลสเตกกิ้งแบบมีสภาพคล่องเช่น Lido)
กลไกนี้จะแยก USR ออกจากความผันผวนของราคา ETH โดยยังคงรักษาราคาไว้ที่ 1 ดอลลาร์ไม่ว่าตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม
เพื่อบรรเทาความเสี่ยง เช่น การผิดนัดชำระหนี้ในการแลกเปลี่ยนหรือความผันผวนของอัตราเงินทุน Resolv จึงได้สร้างกรอบการป้องกันที่ครอบคลุม:
บัฟเฟอร์ความเสี่ยง RLP: พูลโทเค็น RLP ที่มีสภาพคล่องสูงทำหน้าที่เป็น “กองทุนประกัน” ดูดซับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ USR ถูกถอนออกจากระบบ
การกระจายความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยน: ตำแหน่งฟิวเจอร์สจะกระจายไปตามหลายแพลตฟอร์ม (เช่น OKX, Bybit) เพื่อลดการพึ่งพาการแลกเปลี่ยนเพียงแห่งเดียว
การตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ: การตรวจสอบความปลอดภัยโดยบริษัทชั้นนำ เช่น MixBytes และ Sherlock ช่วยให้แน่ใจว่าโค้ดมีความแข็งแกร่งและไม่มีช่องโหว่
RESOLV ทำหน้าที่เป็นทั้งโทเค็นการกำกับดูแลและยูทิลิตี้ โดยมีข้อเสนอคุณค่าหลัก 5 ประการ:
สิทธิในการกำกับดูแล: มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การปรับอัตราส่วนหลักประกัน การบูรณาการโปรโตคอลใหม่ และการจัดสรรกองทุน
การแบ่งปันรายได้: มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมโปรโตคอลและรับผลประโยชน์จากการเติบโตของระบบนิเวศในอนาคต
การเพิ่มสเตค: การวางเดิมพัน RESOLV ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจาก USR/RLP ซึ่งสร้างแรงจูงใจเชิงบวก
สิทธิพิเศษของระบบนิเวศ: ปลดล็อคการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงต่างๆ เช่น การทดสอบเบื้องต้น กลุ่มสภาพคล่องพิเศษ และอื่นๆ อีกมากมาย
การมีส่วนร่วมความเสี่ยง: ลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับพารามิเตอร์ความเสี่ยงเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน
แม้ว่ารายละเอียดโทเค็นโนมิกส์ฉบับเต็มจะยังไม่ได้รับการเปิดเผย แต่กรอบการแจกจ่ายปัจจุบันเน้นที่การจัดแนวชุมชน:
แรงจูงใจชุมชน: โทเค็นส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรไว้สำหรับการขุดสภาพคล่อง การแจกฟรีผ่านระบบออนไลน์ และโปรแกรม Bug Bounty
ทีมงานและระบบนิเวศ: การจัดสรรที่สงวนไว้สนับสนุนการพัฒนาทางเทคนิคและความร่วมมือในระบบนิเวศ
กลไกเงินฝืด: ค่าธรรมเนียมโปรโตคอลส่วนหนึ่งจะถูกใช้เพื่อซื้อกลับและเบิร์นโทเค็น RESOLV เป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าในระยะยาว
ระยะสั้น: ใช้งานบนเครือข่ายเลเยอร์ 2 เช่น Arbitrum และ Optimism เพื่อลดต้นทุนธุรกรรม แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ BTC เพื่อกระจายหลักประกัน
ระยะกลาง: เปิดตัวการให้รางวัลการเดิมพัน RESOLV และเปิดใช้งานการกำกับดูแล DAO รวมเข้ากับโปรโตคอลการให้ยืมเช่น Aave และ Compound เพื่อขยายกรณีการใช้งาน
ระยะยาว: สร้างตัวรวบรวมผลตอบแทนแบบข้ามสายโซ่และสร้างช่องทางที่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อดึงดูดสถาบันทางการเงินแบบดั้งเดิม โดยวางตำแหน่ง RESOLV ให้เป็นสะพานเชื่อมสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพสำคัญระหว่าง CeFi และ DeFi
หากเปรียบเทียบกับ stablecoin อย่าง Ethena ที่ใช้โมเดลความเสี่ยงแบบไฮบริด Resolv ใช้การออกแบบ dual-pool แบบแยกทางกายภาพ (USR/RLP) ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้อิสระระหว่างกลยุทธ์ "เสถียรภาพอย่างแท้จริง" และ "ผลตอบแทนสูง" สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์นี้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนสถาบันในการจัดการความเสี่ยงแบบหลายชั้นได้ดีกว่า และแนะนำแนวคิดใหม่สำหรับภาคส่วนของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้