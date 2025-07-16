PumpBTC: โซลูชัน Liquidity Staking ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นผู้นำยุคใหม่ของ DeFi

PumpBTC (PUMP) เป็นโซลูชั่นการจัดการสภาพคล่องที่ใช้แพลตฟอร์ม Babylon ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ถือ BTC รักษาสภาพคล่องของสินทรัพย์ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)
แตกต่างจากวิธีการเดิมพันแบบเดิมที่มักต้องให้ผู้ใช้ล็อคสินทรัพย์ของตนเป็นระยะเวลานาน PumpBTC ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการให้ผู้ใช้สามารถเดิมพัน BTC ไปยัง Babylon ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และรับโทเค็นสภาพคล่องทันที
PumpBTC ไม่เพียงแค่เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของ DeFi ในระบบนิเวศ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นกับโซ่ proof-of-stake แบบดั้งเดิม เช่น อัตราเงินเฟ้อที่สูงและความยากลำบากในการแจกจ่ายโทเค็นเริ่มต้น โดยใช้ BTC เป็นสินทรัพย์ที่ถูกเดิมพัน โมเดลนี้มอบวิธีการใหม่ให้กับผู้ถือ BTC ในการสร้างผลตอบแทนที่เชื่อถือได้ และสร้างวงจรป้อนกลับเชิงบวกของความเสถียรและการเติบโตให้กับระบบนิเวศ DeFi ทั้งหมด โดยเปลี่ยน BTC ให้เป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้
การวางเดิมพันสภาพคล่อง: PumpBTC อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพันสินทรัพย์ BTC ของตนในสัญญาอัจฉริยะที่กำหนด โดยรับโทเค็น PumpBTC ในอัตราส่วน 1:1 โทเค็นเหล่านี้สามารถใช้งานได้อิสระบนเครือข่ายบล็อคเชนที่รองรับ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์จะยังคงมีสภาพคล่องในขณะที่ให้ผู้ใช้ได้รับรางวัลผ่านสเตกกิ้ง
ความเข้ากันได้แบบข้ามสายโซ่: PumpBTC รองรับเครือข่ายบล็อคเชนหลายเครือข่าย รวมถึง Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum และ Base ความเข้ากันได้แบบข้ามสายโซ่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของตนในระบบนิเวศ DeFi ที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่น เพิ่มโอกาสในการลงทุนให้สูงสุด
การรับประกันความปลอดภัย: เพื่อรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ของผู้ใช้งาน PumpBTC ร่วมมือกับสถาบันที่ดูแลสินทรัพย์ เช่น Cobo และ Coincover พันธมิตรเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบ BTC ดั้งเดิมของผู้ใช้ไว้กับผู้ให้บริการ Finality ของโปรโตคอล Babylon นอกจากนี้ สัญญาอัจฉริยะของ PumpBTC ยังต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น
คะแนนสะสม: แพลตฟอร์ม PumpBTC ช่วยให้ผู้ใช้สะสมคะแนนโดยการเข้าร่วมโปรโตคอล L2/L3 และกิจกรรมบนเครือข่ายอื่น ๆ แต้มเหล่านี้อาจปลดล็อครางวัลเพิ่มเติมภายในระบบนิเวศน์ เพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของผู้ใช้
บริการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดิมพัน BTC และรับโทเค็น PumpBTC ในจำนวนที่เท่ากัน โทเค็นเหล่านี้ถูกตรึงไว้กับ BTC แบบ 1:1 พวกมันมีสภาพคล่องและสามารถสร้างผลตอบแทนภายในระบบนิเวศ DeFi ได้
แพลตฟอร์มนี้มุ่งหวังที่จะมอบความปลอดภัยให้แก่ผู้ถือ BTC เช่นเดียวกับการเงินแบบรวมศูนย์ พร้อมทั้งเสนอผลตอบแทนที่ปรับขนาดได้เทียบได้กับการเงินแบบกระจายอำนาจ
โทเค็น PUMP คือโทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม PumpBTC โดยมีโทเค็นทั้งหมด 1 พันล้านโทเค็น ในระบบนิเวศน์ โทเค็น PUMP ทำหน้าที่หลายอย่าง:
การกำกับดูแล: ผู้ถือครองสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงสำคัญบนแพลตฟอร์ม ซึ่งมีผลต่อทิศทางการพัฒนาโครงการ
การวางเดิมพัน: ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็น PUMP เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม
การชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม: PUMP ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโปรโตคอลของพันธมิตรหรือเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดี
รางวัลชุมชน: ใช้เพื่อตอบแทนผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการแอร์ดรอป โปรแกรมอ้างอิง และกิจกรรมชุมชนอื่น ๆ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ การขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว