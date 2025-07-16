MEXC ได้เปิดตัวการซื้อขาย PUMP Spot และ Futures แล้ว และแพลตฟอร์มยังได้เปิดช่องทางการฝากเงินสำหรับโทเค็น PUMP อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝากMEXC ได้เปิดตัวการซื้อขาย PUMP Spot และ Futures แล้ว และแพลตฟอร์มยังได้เปิดช่องทางการฝากเงินสำหรับโทเค็น PUMP อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝาก
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/PumpBTC: โซ...หม่ของ DeFi

PumpBTC: โซลูชัน Liquidity Staking ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นผู้นำยุคใหม่ของ DeFi

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#ข่าวอุตสาหกรรม
pumpBTC
PUMPBTC$0.042-1.96%
DeFi
DEFI$0.000921+8.99%
pump.fun
PUMP$0.004389+0.59%
Bitcoin
BTC$103,381.56-1.97%
Binance Coin
BNB$967.66-1.50%


MEXC ได้เปิดตัวการซื้อขาย PUMP Spot และ Futures แล้ว และแพลตฟอร์มยังได้เปิดช่องทางการฝากเงินสำหรับโทเค็น PUMP อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝากและการซื้อขาย PUMP และแบ่งปันเงินรางวัล 150,000 USDT

PumpBTC (PUMP) เป็นโซลูชั่นการจัดการสภาพคล่องที่ใช้แพลตฟอร์ม Babylon ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ถือ BTC รักษาสภาพคล่องของสินทรัพย์ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)

1. ภาพรวมโปรเจ็กต์: เส้นทางแห่งนวัตกรรมของ PumpBTC


แตกต่างจากวิธีการเดิมพันแบบเดิมที่มักต้องให้ผู้ใช้ล็อคสินทรัพย์ของตนเป็นระยะเวลานาน PumpBTC ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการให้ผู้ใช้สามารถเดิมพัน BTC ไปยัง Babylon ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และรับโทเค็นสภาพคล่องทันที

PumpBTC ไม่เพียงแค่เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของ DeFi ในระบบนิเวศ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นกับโซ่ proof-of-stake แบบดั้งเดิม เช่น อัตราเงินเฟ้อที่สูงและความยากลำบากในการแจกจ่ายโทเค็นเริ่มต้น โดยใช้ BTC เป็นสินทรัพย์ที่ถูกเดิมพัน โมเดลนี้มอบวิธีการใหม่ให้กับผู้ถือ BTC ในการสร้างผลตอบแทนที่เชื่อถือได้ และสร้างวงจรป้อนกลับเชิงบวกของความเสถียรและการเติบโตให้กับระบบนิเวศ DeFi ทั้งหมด โดยเปลี่ยน BTC ให้เป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้

2. ข้อดีหลักสี่ประการของ PumpBTC


การวางเดิมพันสภาพคล่อง: PumpBTC อนุญาตให้ผู้ใช้เดิมพันสินทรัพย์ BTC ของตนในสัญญาอัจฉริยะที่กำหนด โดยรับโทเค็น PumpBTC ในอัตราส่วน 1:1 โทเค็นเหล่านี้สามารถใช้งานได้อิสระบนเครือข่ายบล็อคเชนที่รองรับ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์จะยังคงมีสภาพคล่องในขณะที่ให้ผู้ใช้ได้รับรางวัลผ่านสเตกกิ้ง

ความเข้ากันได้แบบข้ามสายโซ่: PumpBTC รองรับเครือข่ายบล็อคเชนหลายเครือข่าย รวมถึง Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum และ Base ความเข้ากันได้แบบข้ามสายโซ่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของตนในระบบนิเวศ DeFi ที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่น เพิ่มโอกาสในการลงทุนให้สูงสุด

การรับประกันความปลอดภัย: เพื่อรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ของผู้ใช้งาน PumpBTC ร่วมมือกับสถาบันที่ดูแลสินทรัพย์ เช่น Cobo และ Coincover พันธมิตรเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบ BTC ดั้งเดิมของผู้ใช้ไว้กับผู้ให้บริการ Finality ของโปรโตคอล Babylon นอกจากนี้ สัญญาอัจฉริยะของ PumpBTC ยังต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น

คะแนนสะสม: แพลตฟอร์ม PumpBTC ช่วยให้ผู้ใช้สะสมคะแนนโดยการเข้าร่วมโปรโตคอล L2/L3 และกิจกรรมบนเครือข่ายอื่น ๆ แต้มเหล่านี้อาจปลดล็อครางวัลเพิ่มเติมภายในระบบนิเวศน์ เพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของผู้ใช้

3. บริการผลิตภัณฑ์สองประการของ PumpBTC


3.1 การวางเดิมพันแบบ LiquidBTC บน PumpBTC


บริการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดิมพัน BTC และรับโทเค็น PumpBTC ในจำนวนที่เท่ากัน โทเค็นเหล่านี้ถูกตรึงไว้กับ BTC แบบ 1:1 พวกมันมีสภาพคล่องและสามารถสร้างผลตอบแทนภายในระบบนิเวศ DeFi ได้

3.2 คลังผลตอบแทน BTC


แพลตฟอร์มนี้มุ่งหวังที่จะมอบความปลอดภัยให้แก่ผู้ถือ BTC เช่นเดียวกับการเงินแบบรวมศูนย์ พร้อมทั้งเสนอผลตอบแทนที่ปรับขนาดได้เทียบได้กับการเงินแบบกระจายอำนาจ

4. ภาพรวมของ Tokenomics ของ PUMP


โทเค็น PUMP คือโทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม PumpBTC โดยมีโทเค็นทั้งหมด 1 พันล้านโทเค็น ในระบบนิเวศน์ โทเค็น PUMP ทำหน้าที่หลายอย่าง:

  • การกำกับดูแล: ผู้ถือครองสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงสำคัญบนแพลตฟอร์ม ซึ่งมีผลต่อทิศทางการพัฒนาโครงการ
  • การวางเดิมพัน: ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็น PUMP เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม
  • การชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม: PUMP ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโปรโตคอลของพันธมิตรหรือเข้าร่วมในโปรแกรมความภักดี
  • รางวัลชุมชน: ใช้เพื่อตอบแทนผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการแอร์ดรอป โปรแกรมอ้างอิง และกิจกรรมชุมชนอื่น ๆ

5. จะเข้าร่วม PumpBTC (PUMP) บน MEXC ได้อย่างไร?


MEXC ได้เห็นถึงศักยภาพของ PumpBTC และได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนทั่วโลกด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ ธุรกรรมที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การครอบคลุมสินทรัพย์ที่กว้างขวาง และสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ความรู้เชิงลึกและการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งของ MEXC สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการส่งเสริมโครงการที่มีคุณภาพสูง

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ การซื้อขายแบบเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น และประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่น ปลอดภัย และเชื่อถือได้ MEXC เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ ปัจจุบัน MEXC ได้เพิ่ม *URLS-PUMP_USDT* เพื่อให้ผู้ใช้เริ่มทำการซื้อขายได้ทันที

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ การขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว


บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

เนื่องจาก Bitcoin ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองให้เป็นเครือข่ายบล็อคเชนที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจมากที่สุด ข้อจำกัดในการปรับขนาดและการเขียนโปรแกรมจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าเครือข่ายหลักของ Bitcoin จะกำหน

AI × บล็อคเชน × วิทยาศาสตร์ข้อมูล: Codatta กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้อมูล Web3 อย่างไร

AI × บล็อคเชน × วิทยาศาสตร์ข้อมูล: Codatta กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้อมูล Web3 อย่างไร

ท่ามกลางการบรรจบกันที่รวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI Codatta ก้าวขึ้นมาเป็นโปรโตคอลข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหลักประการหนึ่งของ Web3 ได้แก่ การสร้าง จัดการ และสร้างรายได

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Labubu แต่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกนี้มาบ้างแล้ว1. Labubu คืออะไร?Labubu ตัวเอกของซีรีส์ “Monsters” ที่สร้างสรรค์โดย Kasing Lung ศิลปินเชื้อ

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

เมื่อเข้าสู่ปี 2025 Pi Network จะยืนอยู่บนจุดสำคัญของโอกาสและความท้าทาย สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการทดลองการขุดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อันทะเยอทะยานได้เติบโตเป็นหนึ่งในโครงการบล็อคเชนที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดใ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT