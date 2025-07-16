ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล มึมคอยน์มักดึงดูดความสนใจของตลาดด้วยความดึงดูดทางวัฒนธรรมและการเก็งกำไรอันเป็นเอกลักษณ์ ภายในระบบนิเวศ Solana นั้น pump.fun และ Raydium กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการออกและกาในโลกของสกุลเงินดิจิทัล มึมคอยน์มักดึงดูดความสนใจของตลาดด้วยความดึงดูดทางวัฒนธรรมและการเก็งกำไรอันเป็นเอกลักษณ์ ภายในระบบนิเวศ Solana นั้น pump.fun และ Raydium กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการออกและกา
Pump.fun vs. Raydium: การเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดบนสนามรบของ Memecoin

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล มึมคอยน์มักดึงดูดความสนใจของตลาดด้วยความดึงดูดทางวัฒนธรรมและการเก็งกำไรอันเป็นเอกลักษณ์ ภายในระบบนิเวศ Solana นั้น pump.fun และ Raydium กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการออกและการซื้อขาย memecoin ด้านหนึ่งมี pump.fun ซึ่งเป็นแท่นเปิดตัว memecoin ที่กำลังสร้างความคึกคักให้กับชุมชนด้วยโทเค็นใหม่นับร้อยที่เปิดตัวทุกวัน อีกด้านหนึ่งคือ Raydium ยักษ์ใหญ่ด้าน DEX แบบดั้งเดิมที่รักษาระเบียบในระบบนิเวศ Solana ผ่านคูน้ำสภาพคล่องที่ลึก

1. ภาพรวมแพลตฟอร์ม: การปะทะกันระหว่างความบ้าคลั่งในระดับรากหญ้าและความเป็นระเบียบของระบบนิเวศ


1.1 pump.fun: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการออกและซื้อขายโทเค็น


pump.fun ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในระบบนิเวศของ Solana ได้เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากกระบวนการเปิดตัวโทเค็นที่เรียบง่ายและกลไกการเชื่อมต่อเส้นโค้งที่สร้างสรรค์ แนวคิดหลักคือการกระจายอำนาจในการออกโทเค็นอย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้เพียงป้อนรายละเอียดพื้นฐาน เช่น ชื่อโทเค็นและสัญลักษณ์ และภายใน 2 นาที ก็สามารถใช้สัญญาและสร้างกลุ่มการซื้อขายได้ โมเดล "เปิดตัวโทเค็นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว" นี้ดึงดูดสัญชาตญาณการเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยโดยตรง ช่วยให้ pump.fun สามารถรวบรวมฐานผู้ใช้งานที่ใช้งานจริงและปริมาณการซื้อขายได้จำนวนมากในเวลาอันสั้น

1.2 Raydium: DEX ที่มีประสบการณ์ในระบบนิเวศ Solana


เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจชั้นนำใน Solana, Raydium จึงมีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับ Serum โดยเสนอคู่การซื้อขายและกลุ่มสภาพคล่องมากมาย ความโดดเด่นของบริษัทไม่ได้สะท้อนให้เห็นเฉพาะในด้านความเชี่ยวชาญในการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการตรวจสอบโครงการที่เข้มงวดอีกด้วย การแสดงรายการโทเค็นบน Raydium ต้องมีการตรวจสอบ การเดิมพันสภาพคล่อง และขั้นตอนการใช้งานอื่นๆ โดยมีรอบการตรวจสอบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 วัน อุปสรรคในการเข้าถึงที่สูงนี้ทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางของทุนสถาบัน ซึ่งเสริมสร้างตำแหน่งของมันในฐานะผู้ดูแลคุณภาพภายในระบบนิเวศ

2. การประลองคุณสมบัติ: การออกเพื่อประชาธิปไตยเทียบกับ สภาพคล่องอย่างมืออาชีพ


ความแตกต่างเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มทำให้เกิดพลวัตของตลาดที่แตกต่างกันอย่างมาก

2.1 นวัตกรรมที่ดุดันของ Pump.fun


  • การสร้างโทเค็น Zero-Barrier: ด้วยเทมเพลตสัญญาอัจฉริยะที่สร้างไว้ล่วงหน้า ต้นทุนการสร้างโทเค็นจะลดลงเหลือเพียงแค่ 1 SOL โดยขจัดอุปสรรคทางเทคนิคออกไปทั้งหมด
  • กลไกการกำหนดราคาแบบไดนามิก: ใช้แบบจำลองเส้นโค้งพันธะไฮบริดที่ทั้งให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมในช่วงแรกและยับยั้งการเก็งกำไรที่มากเกินไปด้วยอัลกอริธึม
  • การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายสภาพคล่อง: เมื่อวันที่ 21 มีนาคม Pump.fun ได้ประกาศเปิดตัว AMM DEX ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง นั่นคือ PumpSwap นับตั้งแต่นั้นมา โทเค็นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่จะไม่โอนสภาพคล่องไปยัง Raydium เมื่อเข้าสู่ตลาดภายนอกอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนสภาพคล่องไปที่ PumpSwap แทน

2.2 ระบบนิเวศของ Raydium การตอบโต้


เพื่อตอบสนองต่อกระแส Pump.fun บริษัท Raydium ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม LaunchLab เมื่อวันที่ 16 เมษายน โดยเป็นมาตรการรับมือแบบเฉพาะจุด:

  • ข้อดีค่าธรรมเนียม: Raydium นำเสนอโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูง โดยค่าธรรมเนียมการซื้อขายกำหนดไว้ที่เพียง 1% ซึ่งต่ำกว่า 2% ของ pump.fun อย่างมาก นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพคล่องจะได้รับการยกเว้นทั้งหมด ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับทีมโครงการและผู้ซื้อขาย
  • การรวมแรงจูงใจ: โครงการที่เปิดตัวผ่าน LaunchLab ได้รับประโยชน์จากรูปแบบการแบ่งปันรายได้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมธุรกรรม 10% ที่เกิดจากโทเค็นของพวกเขา พวกเขายังเพลิดเพลินไปกับรางวัลสเตกกิ้งที่เพิ่มขึ้นผ่านแรงจูงใจเป็นโทเค็น RAY ซึ่งมอบโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับทั้งทีมโครงการและผู้เข้าร่วมชุมชน
  • กลไกการโยกย้ายสภาพคล่อง: Raydium ใช้โมเดล AMM สภาพคล่องที่เข้มข้น ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน เมื่อสภาพคล่องของโทเค็นถึง 85 SOL ระบบจะโอนไปยัง AMM ของ Raydium โดยอัตโนมัติ ช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การบูรณาการตลาดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นราบรื่นยิ่งขึ้น

3. การเปรียบเทียบตัวชี้วัดหลัก


Metric
pump.fun
Raydium
ปริมาณการเทรดรายวัน
สูงสุดที่ 3.13 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เฉลี่ย 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1 ปี 2025
ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่
มากกว่า 388,000
รักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด Solana DEX ในระยะยาว
ปริมาณการออกโทเค็น
เปิดตัวโทเค็นเกือบ 80 ล้านแล้วจนถึงปัจจุบัน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของโทเค็นผ่าน LaunchLab
ส่วนแบ่งการตลาด
ในช่วงพีค คิดเป็น 20% ของปริมาณ Solana DEX
ผู้นำตลาด Solana DEX ที่ยาวนาน
นวัตกรรมที่สำคัญ
PumpSwap
LaunchLab

4. พลวัตของตลาด: การต่อสู้แห่งความอดทน


การแข่งขันระหว่าง pump.fun และ Raydium ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าการทำซ้ำผลิตภัณฑ์แล้ว ตอนนี้เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับอิทธิพลของระบบนิเวศและการควบคุมเรื่องราว การเปิดตัว PumpSwap ของ pump.fun ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วภายในระบบนิเวศ Solana โดยครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 15% ในปริมาณการซื้อขาย ในขณะที่ Raydium ยังคงเป็นผู้นำในส่วนแบ่งตลาดโดยรวม แต่ขณะนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ท้าชิงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้


การโต้กลับของ Raydium ผ่านทาง LaunchLab ก็เริ่มเห็นผลเช่นกัน โดยในวันเปิดตัว ส่วนแบ่งปริมาณการซื้อขายของ Raydium พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 60% ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลเข้าของเงินทุนจำนวนมากและความสนใจที่เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้ตำแหน่งของตนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น Raydium จึงได้นำกลยุทธ์ "แรงกดดันขาลง" มาใช้ ลดเกณฑ์การจบโครงการลงเหลือ 85 SOL สร้างแรงจูงใจให้โครงการระดับสูงทำการโยกย้ายเร็วขึ้น ใช้รายได้ของแพลตฟอร์มในการซื้อกลับและเผาโทเค็น RAY เพื่อสร้างวงจรเงินฝืดซึ่งการเติบโตของปริมาณจะผลักดันให้มูลค่าของโทเค็นเพิ่มขึ้น


เพื่อตอบสนองต่อการโจมตีของ Raydium ในวันที่ 12 พฤษภาคม pump.fun ได้ประกาศมาตรการตอบโต้ชุดหนึ่ง พวกเขากำลังจัดสรรค่าธรรมเนียมการซื้อขายร้อยละ 50 ให้กับผู้ที่ออกโทเค็น ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรักษาโครงการที่มีคุณภาพสูง ในทำนองเดียวกัน พวกเขากำลังแนะนำกลไกการเผาโทเค็น LP ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการดึงพรมลง 47% และในที่สุด เปิดตัวชุมชนและกิจกรรมเฉพาะภูมิภาคบน Telegram เพื่อเสริมสร้างการรักษาผู้ใช้งานผ่านระบบการป้องกันหลายแง่มุมที่เน้นที่แรงจูงใจของผู้ใช้ การควบคุมความเสี่ยง และการปฏิบัติการชุมชน

5. ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่: รอยแตกร้าวของโครงสร้างใต้คาน


ภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองในระดับผิวเผิน ทั้ง pump.fun และ Raydium ต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่หยั่งรากลึก

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ pump.fun กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลมากขึ้น สหรัฐอเมริกา SEC ได้ทำเครื่องหมายโทเค็นหลายรายการบนแพลตฟอร์มว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และการโจมตีสัญญา 2.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2024 ได้เปิดเผยจุดอ่อนสำคัญของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะการจัดอันดับหลักทรัพย์ C+ ยิ่งไปกว่านั้น การพึ่งพาเรื่องเล่าของ memecoin อย่างหนักยังทำให้ระบบนิเวศของมันเปราะบางโดยเนื้อแท้ ภาวะตกต่ำของตลาดอาจกระตุ้นให้มีการสูญเสียผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

แม้ว่า Raydium จะดูแข็งแกร่งกว่าแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง กระบวนการตรวจสอบโทเค็นที่ยาวนานนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากชุมชนว่าเป็น "คณะกรรมการรายการเวอร์ชันโซลานา" นอกจากนี้ โมเดล CLOB ยังส่งผลให้ค่าสเปรดสูงกว่า 15% สำหรับโทเค็นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ในการซื้อขายอย่างรุนแรง อัตราเงินเฟ้อประจำปี 22% ของโทเค็น RAY ยังคงทำให้มูลค่าของโทเค็น RAY ในฐานะแหล่งเก็บความมั่งคั่งลดน้อยลง สิ่งที่ดูเหมือนการแข่งขันที่สมดุลนั้น แท้จริงแล้วเป็นการต่อสู้ที่มีเดิมพันสูงซึ่งเต็มไปด้วยจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่

6. จุดจบของเกม: วิวัฒนาการแบบแฟร็กทัลของตลาดคริปโต


การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันแบบผลรวมเป็นศูนย์เท่านั้น แต่ยังช่วยเร่งวิวัฒนาการเชิงโครงสร้างของตลาดสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่า 19% ของโครงการที่ "สำเร็จการศึกษา" จาก pump.fun และโยกย้ายไปยัง Raydium ได้รับสภาพคล่องไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้จะเน้นให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกด้านนิเวศวิทยาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: นวัตกรรมที่แปลกใหม่และการสร้างมูลค่าอันเข้มงวดนั้นไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกัน แต่กลับก่อให้เกิดการแบ่งงานกันทำใหม่ในเศรษฐกิจสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ Pump.fun ใช้การประชาธิปไตยแบบอัลกอริธึมเพื่อทลายการผูกขาดการออกโทเค็น Raydium ก็สร้างคูน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องเพื่อรักษามูลค่า การปะทะกันของพวกเขานั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นการเร่งวิวัฒนาการแบบแฟรกทัลของตลาด

แม้ว่าอนาคตของพลังอำนาจยังคงต้องเปิดเผยอย่างเต็มที่ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเขียนบทใหม่ เมื่อการปฏิวัติของการออกโทเค็นพบกับการสร้างสภาพคล่องใหม่ เรื่องราวก็ไปไกลเกินกว่าการแข่งขัน—มันกลายมาเป็นการแข่งขันระหว่างประสิทธิภาพของตลาดและการค้นพบมูลค่า เมื่อมองไปข้างหน้า ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างแบบหลายชั้นของ “ชั้นการรับส่งข้อมูล” เทียบกับ “ชั้นมูลค่า” ในฐานะของการแลกเปลี่ยนชั้นนำที่อยู่แนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี MEXC ยังคงส่งเสริมผู้ใช้ทั่วโลกด้วยโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายที่มีอุปสรรคต่ำ มีประสิทธิภาพสูง และมีความปลอดภัยสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางวงจรตลาดและสัมผัสการเดินทางของเศรษฐกิจคริปโตจากความวุ่นวายไปสู่ความเป็นระเบียบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

