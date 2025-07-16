Pump.fun vs. Raydium: การเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดบนสนามรบของ Memecoin

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล มึมคอยน์มักดึงดูดความสนใจของตลาดด้วยความดึงดูดทางวัฒนธรรมและการเก็งกำไรอันเป็นเอกลักษณ์ ภายในระบบนิเวศ Solana นั้น pump.fun และ Raydium กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการออกและการซื้อขาย memecoin ด้านหนึ่งมี pump.fun ซึ่งเป็นแท่นเปิดตัว memecoin ที่กำลังสร้างความคึกคักให้กับชุมชนด้วยโทเค็นใหม่นับร้อยที่เปิดตัวทุกวัน อีกด้านหนึ่งคือ Raydium ยักษ์ใหญ่ด้าน DEX แบบดั้งเดิมที่รักษาระเบียบในระบบนิเวศ Solana ผ่านคูน้ำสภาพคล่องที่ลึก
pump.fun ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในระบบนิเวศของ Solana ได้เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากกระบวนการเปิดตัวโทเค็นที่เรียบง่ายและกลไกการเชื่อมต่อเส้นโค้งที่สร้างสรรค์ แนวคิดหลักคือการกระจายอำนาจในการออกโทเค็นอย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้เพียงป้อนรายละเอียดพื้นฐาน เช่น ชื่อโทเค็นและสัญลักษณ์ และภายใน 2 นาที ก็สามารถใช้สัญญาและสร้างกลุ่มการซื้อขายได้ โมเดล "เปิดตัวโทเค็นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว" นี้ดึงดูดสัญชาตญาณการเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยโดยตรง ช่วยให้ pump.fun สามารถรวบรวมฐานผู้ใช้งานที่ใช้งานจริงและปริมาณการซื้อขายได้จำนวนมากในเวลาอันสั้น
เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจชั้นนำใน Solana, Raydium จึงมีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับ Serum โดยเสนอคู่การซื้อขายและกลุ่มสภาพคล่องมากมาย ความโดดเด่นของบริษัทไม่ได้สะท้อนให้เห็นเฉพาะในด้านความเชี่ยวชาญในการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการตรวจสอบโครงการที่เข้มงวดอีกด้วย การแสดงรายการโทเค็นบน Raydium ต้องมีการตรวจสอบ การเดิมพันสภาพคล่อง และขั้นตอนการใช้งานอื่นๆ โดยมีรอบการตรวจสอบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 วัน อุปสรรคในการเข้าถึงที่สูงนี้ทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางของทุนสถาบัน ซึ่งเสริมสร้างตำแหน่งของมันในฐานะผู้ดูแลคุณภาพภายในระบบนิเวศ
ความแตกต่างเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มทำให้เกิดพลวัตของตลาดที่แตกต่างกันอย่างมาก
การสร้างโทเค็น Zero-Barrier: ด้วยเทมเพลตสัญญาอัจฉริยะที่สร้างไว้ล่วงหน้า ต้นทุนการสร้างโทเค็นจะลดลงเหลือเพียงแค่ 1 SOL โดยขจัดอุปสรรคทางเทคนิคออกไปทั้งหมด
กลไกการกำหนดราคาแบบไดนามิก: ใช้แบบจำลองเส้นโค้งพันธะไฮบริดที่ทั้งให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมในช่วงแรกและยับยั้งการเก็งกำไรที่มากเกินไปด้วยอัลกอริธึม
ข้อดีค่าธรรมเนียม: Raydium นำเสนอโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูง โดยค่าธรรมเนียมการซื้อขายกำหนดไว้ที่เพียง 1% ซึ่งต่ำกว่า 2% ของ pump.fun อย่างมาก นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนสภาพคล่องจะได้รับการยกเว้นทั้งหมด ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับทีมโครงการและผู้ซื้อขาย
การรวมแรงจูงใจ: โครงการที่เปิดตัวผ่าน LaunchLab ได้รับประโยชน์จากรูปแบบการแบ่งปันรายได้ โดยได้รับค่าธรรมเนียมธุรกรรม 10% ที่เกิดจากโทเค็นของพวกเขา พวกเขายังเพลิดเพลินไปกับรางวัลสเตกกิ้งที่เพิ่มขึ้นผ่านแรงจูงใจเป็นโทเค็น RAY ซึ่งมอบโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับทั้งทีมโครงการและผู้เข้าร่วมชุมชน
กลไกการโยกย้ายสภาพคล่อง: Raydium ใช้โมเดล AMM สภาพคล่องที่เข้มข้น ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน เมื่อสภาพคล่องของโทเค็นถึง 85 SOL ระบบจะโอนไปยัง AMM ของ Raydium โดยอัตโนมัติ ช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การบูรณาการตลาดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นราบรื่นยิ่งขึ้น
Metric
pump.fun
Raydium
ปริมาณการเทรดรายวัน
สูงสุดที่ 3.13 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เฉลี่ย 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1 ปี 2025
ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่
มากกว่า 388,000
รักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด Solana DEX ในระยะยาว
ปริมาณการออกโทเค็น
เปิดตัวโทเค็นเกือบ 80 ล้านแล้วจนถึงปัจจุบัน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของโทเค็นผ่าน LaunchLab
ส่วนแบ่งการตลาด
ในช่วงพีค คิดเป็น 20% ของปริมาณ Solana DEX
ผู้นำตลาด Solana DEX ที่ยาวนาน
นวัตกรรมที่สำคัญ
PumpSwap
LaunchLab
การแข่งขันระหว่าง pump.fun และ Raydium ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าการทำซ้ำผลิตภัณฑ์แล้ว ตอนนี้เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับอิทธิพลของระบบนิเวศและการควบคุมเรื่องราว การเปิดตัว PumpSwap ของ pump.fun ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วภายในระบบนิเวศ Solana โดยครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 15% ในปริมาณการซื้อขาย ในขณะที่ Raydium ยังคงเป็นผู้นำในส่วนแบ่งตลาดโดยรวม แต่ขณะนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ท้าชิงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้
การโต้กลับของ Raydium ผ่านทาง LaunchLab ก็เริ่มเห็นผลเช่นกัน โดยในวันเปิดตัว ส่วนแบ่งปริมาณการซื้อขายของ Raydium พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 60% ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลเข้าของเงินทุนจำนวนมากและความสนใจที่เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้ตำแหน่งของตนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น Raydium จึงได้นำกลยุทธ์ "แรงกดดันขาลง" มาใช้ ลดเกณฑ์การจบโครงการลงเหลือ 85 SOL สร้างแรงจูงใจให้โครงการระดับสูงทำการโยกย้ายเร็วขึ้น ใช้รายได้ของแพลตฟอร์มในการซื้อกลับและเผาโทเค็น RAY เพื่อสร้างวงจรเงินฝืดซึ่งการเติบโตของปริมาณจะผลักดันให้มูลค่าของโทเค็นเพิ่มขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อการโจมตีของ Raydium ในวันที่ 12 พฤษภาคม pump.fun ได้ประกาศมาตรการตอบโต้ชุดหนึ่ง พวกเขากำลังจัดสรรค่าธรรมเนียมการซื้อขายร้อยละ 50 ให้กับผู้ที่ออกโทเค็น ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรักษาโครงการที่มีคุณภาพสูง ในทำนองเดียวกัน พวกเขากำลังแนะนำกลไกการเผาโทเค็น LP ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการดึงพรมลง 47% และในที่สุด เปิดตัวชุมชนและกิจกรรมเฉพาะภูมิภาคบน Telegram เพื่อเสริมสร้างการรักษาผู้ใช้งานผ่านระบบการป้องกันหลายแง่มุมที่เน้นที่แรงจูงใจของผู้ใช้ การควบคุมความเสี่ยง และการปฏิบัติการชุมชน
ภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองในระดับผิวเผิน ทั้ง pump.fun และ Raydium ต้องเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่หยั่งรากลึก
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ pump.fun กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลมากขึ้น สหรัฐอเมริกา SEC ได้ทำเครื่องหมายโทเค็นหลายรายการบนแพลตฟอร์มว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และการโจมตีสัญญา 2.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2024 ได้เปิดเผยจุดอ่อนสำคัญของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะการจัดอันดับหลักทรัพย์ C+ ยิ่งไปกว่านั้น การพึ่งพาเรื่องเล่าของ memecoin อย่างหนักยังทำให้ระบบนิเวศของมันเปราะบางโดยเนื้อแท้ ภาวะตกต่ำของตลาดอาจกระตุ้นให้มีการสูญเสียผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก
แม้ว่า Raydium จะดูแข็งแกร่งกว่าแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง กระบวนการตรวจสอบโทเค็นที่ยาวนานนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากชุมชนว่าเป็น "คณะกรรมการรายการเวอร์ชันโซลานา" นอกจากนี้ โมเดล CLOB ยังส่งผลให้ค่าสเปรดสูงกว่า 15% สำหรับโทเค็นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ในการซื้อขายอย่างรุนแรง อัตราเงินเฟ้อประจำปี 22% ของโทเค็น RAY ยังคงทำให้มูลค่าของโทเค็น RAY ในฐานะแหล่งเก็บความมั่งคั่งลดน้อยลง สิ่งที่ดูเหมือนการแข่งขันที่สมดุลนั้น แท้จริงแล้วเป็นการต่อสู้ที่มีเดิมพันสูงซึ่งเต็มไปด้วยจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่
การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันแบบผลรวมเป็นศูนย์เท่านั้น แต่ยังช่วยเร่งวิวัฒนาการเชิงโครงสร้างของตลาดสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่า 19% ของโครงการที่ "สำเร็จการศึกษา" จาก pump.fun และโยกย้ายไปยัง Raydium ได้รับสภาพคล่องไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้จะเน้นให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกด้านนิเวศวิทยาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: นวัตกรรมที่แปลกใหม่และการสร้างมูลค่าอันเข้มงวดนั้นไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกัน แต่กลับก่อให้เกิดการแบ่งงานกันทำใหม่ในเศรษฐกิจสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ Pump.fun ใช้การประชาธิปไตยแบบอัลกอริธึมเพื่อทลายการผูกขาดการออกโทเค็น Raydium ก็สร้างคูน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องเพื่อรักษามูลค่า การปะทะกันของพวกเขานั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นการเร่งวิวัฒนาการแบบแฟรกทัลของตลาด
แม้ว่าอนาคตของพลังอำนาจยังคงต้องเปิดเผยอย่างเต็มที่ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังเขียนบทใหม่ เมื่อการปฏิวัติของการออกโทเค็นพบกับการสร้างสภาพคล่องใหม่ เรื่องราวก็ไปไกลเกินกว่าการแข่งขัน—มันกลายมาเป็นการแข่งขันระหว่างประสิทธิภาพของตลาดและการค้นพบมูลค่า เมื่อมองไปข้างหน้า ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างแบบหลายชั้นของ “ชั้นการรับส่งข้อมูล” เทียบกับ “ชั้นมูลค่า” ในฐานะของการแลกเปลี่ยนชั้นนำที่อยู่แนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี MEXC ยังคงส่งเสริมผู้ใช้ทั่วโลกด้วยโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายที่มีอุปสรรคต่ำ มีประสิทธิภาพสูง และมีความปลอดภัยสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางวงจรตลาดและสัมผัสการเดินทางของเศรษฐกิจคริปโตจากความวุ่นวายไปสู่ความเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้