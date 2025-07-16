PoM Consensus ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ Meme: M Token นำทางสู่ยุคแห่งมูลค่าแบบกระจายอำนาจ

ท่ามกลางวิวัฒนาการอันรวดเร็วของบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัล มีมคอยน์ได้กลายมาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลกด้วยการแพร่หลายแบบไวรัลและธรรมชาติที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน อย่างไรก็ตาม ศักยภาพของ memecoins ขยายออกไปไกลเกินกว่าการซื้อขายเก็งกำไร MemeCore ซึ่งเป็นบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ memecoins เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2025 โดยมีภารกิจในการเชื่อมโยงผู้สร้างสรรค์และชุมชนผ่านมีมและแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) เพื่อสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยมีมที่มีชีวิตชีวา MemeCore เป็นจุดตัดเชิงทดลองระหว่างวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการยกระดับ memecoins จากเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวให้กลายมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน การกำกับดูแล และการแสดงออกที่สร้างสรรค์
บทความนี้จะเจาะลึกภาพรวมของโครงการ MemeCore จุดเด่นทางเทคนิค ตรรกะพื้นฐาน ตลอดจนโทเค็นและกรณีการใช้งานของโทเค็นดั้งเดิม M โดยผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกของระบบนิเวศ ความร่วมมือ และศักยภาพในอนาคตของ MemeCore เราจะเปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับพื้นที่บล็อคเชนอย่างไร
MemeCore คือบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ memecoins โดยได้รับการออกแบบมาให้เป็นสนามเด็กเล่นแบบกระจายอำนาจที่ผู้สร้าง นักลงทุน และชุมชนสามารถโต้ตอบกันผ่านมีมและ dApps ภารกิจหลักคือการส่งเสริมและรักษาเศรษฐกิจมีมไวรัล โดยให้ทุกคนสามารถออกโทเค็น แสวงหากำไรจากการมีส่วนสนับสนุนทางวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระในสภาพแวดล้อมแบบกระจายอำนาจที่มีแต่มีมเป็นพื้นฐาน MemeCore มองว่า memecoins จะเป็นเครื่องมือสำหรับการเป็นเจ้าของร่วมกันและนวัตกรรมไวรัล โดยที่ทุกโพสต์บนโซเชียล การรีมิกซ์มีม หรือการโต้ตอบบนเชนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรข้อเสนอแนะทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วมที่วัฒนธรรมจะกลายเป็นทุน
สิ่งที่ทำให้ MemeCore แตกต่างคือแนวทางที่มุ่งเน้นไปที่ตลาด memecoin ต่างจาก Layer 1 ที่เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป เช่น Solana, MemeCore นำเสนอคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ เช่น แรงจูงใจสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น การโต้ตอบข้ามสายโซ่ที่ราบรื่น และเครื่องมือการมีส่วนร่วมของชุมชนที่แข็งแกร่ง เพื่อดึงดูดโครงการและผู้ใช้ที่เน้นที่มีม นอกจากนี้ MemeCore ยังเข้ากันได้กับ Ethereum Virtual Machine (EVM) ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับ Ethereum และเครือข่าย EVM อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น จึงทำให้มีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นและดึงดูดโครงการและสภาพคล่องเข้าสู่ระบบนิเวศมากขึ้น
หัวใจสำคัญของนวัตกรรมของ MemeCore อยู่ที่กลไกการพิสูจน์ฉันทามติ Proof of Meme (PoM) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง PoM เป็นรูปแบบใหม่ที่ผสานความเป็นไวรัลทางสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจเข้ากับโครงสร้างความปลอดภัยและแรงจูงใจของบล็อคเชน ด้านล่างนี้เป็นคุณลักษณะทางเทคนิคหลักของระบบ PoM:
PoM ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดิมพัน memecoins จากบล็อคเชนอื่น ๆ ไปยังผู้ตรวจสอบบนเครือข่าย MemeCore การเดิมพันแบบข้ามสายโซ่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังทำให้ MemeCore กลายเป็นศูนย์กลางของ memecoins หลายสายโซ่ ส่งเสริมความหลากหลายและสภาพคล่องที่มากขึ้นภายในระบบนิเวศอีกด้วย
MemeCore ใช้โครงสร้างการให้รางวัลแบบคู่ โดยแจกจ่ายทั้งโทเค็น M และโทเค็น ERC-20 ให้กับผู้ตรวจสอบและผู้เดิมพันสำหรับการเข้าร่วมในการผลิตบล็อก กลไกนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น ทำให้เกิดกิจกรรมเครือข่ายและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว
หากต้องการเป็นผู้ตรวจสอบบน MemeCore ผู้เข้าร่วมจะต้องเดิมพันโทเค็น M อย่างน้อย 7 ล้านโทเค็น ทุกๆ 70 วินาที (นั่นคือทุกๆ 10 บล็อก) ผู้ตรวจสอบ 7 อันดับแรกจะถูกเลือกตามอันดับการเดิมพัน ระบบการเลือกตั้งแบบไดนามิกนี้ส่งเสริมการแข่งขันและการกระจายอำนาจในการตรวจสอบแบบบล็อก
MemeCore จะสร้าง Vault โดยอัตโนมัติสำหรับโทเค็น ERC-20 แต่ละโทเค็นที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม โดยล็อค 5% ของอุปทานโทเค็นทั้งหมดและกระจายออกไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นเวลา 1,000 วัน การออกแบบนี้ให้การสนับสนุนสภาพคล่องในระยะยาวและให้รางวัลแก่ผู้ถือและผู้สนับสนุนในระยะยาว
PoM มีรูปแบบการจัดสรรผลตอบแทนที่มีโครงสร้างที่ดี:
ผู้ตรวจสอบ: 99% ของรางวัลบล็อกจะถูกกระจายเท่าๆ กันระหว่างผู้ตรวจสอบ 7 อันดับแรก ผู้ตรวจสอบที่ผลิตบล็อคจะได้รับโบนัสเพิ่มเติม 1%
ผู้วางเดิมพัน: 24% ของรางวัลจะถูกจัดสรรให้กับผู้เดิมพัน memecoin (โดยมีค่าคอมมิชชั่นการตรวจสอบ 15%) ในขณะที่ 75% จะเป็นของผู้เดิมพัน M token (โดยมีค่าคอมมิชชั่นการตรวจสอบ 10%)
การออกแบบรางวัลนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีแรงจูงใจที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้เดิมพันในขณะที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมที่กระตือรือร้นจากทั้งผู้ถือ memecoin และโทเค็น M
MemeCore ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานแนวคิด "Meme 2.0" ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ memecoins พัฒนาไปจากการเก็งกำไรจนกลายมาเป็นเครื่องมือสำหรับวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนมูลค่า และการประสานงานชุมชน ในรูปแบบนี้ มีมไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังเป็นสกุลเงิน กลไกการกำกับดูแล และการแสดงออกที่สร้างสรรค์อีกด้วย MemeCore ใช้ประโยชน์จากฉันทามติ PoM เพื่อเชื่อมโยงอิทธิพลทางสังคมนอกเครือข่าย (เช่น การแบ่งปันมีมไวรัล) เข้ากับกิจกรรมบนเครือข่าย (เช่น การเดิมพันและการซื้อขาย) เพื่อสร้างวงจรป้อนกลับทางเศรษฐกิจแบบไดนามิกที่ให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการสร้างเนื้อหา
MemeCore ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ memecoins โดยเฉพาะ โดยมีความโดดเด่นจาก Layer 1 ที่ใช้งานทั่วไป เช่น Solana ด้วยการเสนอฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ เช่น แรงจูงใจด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น การบูรณาการข้ามสายโซ่ที่ราบรื่น และรูปแบบรางวัลที่เน้นชุมชน ความเข้ากันได้ของ EVM ช่วยส่งเสริมการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยทำให้สามารถบูรณาการกับโครงการและสภาพคล่องที่ใช้ Ethereum ได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม MemeCore จะต้องแสดงจุดแข็งที่ชัดเจนในด้านประสิทธิภาพและการกระตุ้นชุมชนเพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในระบบนิเวศ Layer 1 ที่แออัด
โทเค็น M คือโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของระบบนิเวศ MemeCore โดยมีอุปทานสูงสุดที่ 10 พันล้านเหรียญ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเครือข่าย การกำกับดูแล และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์พื้นฐานที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศ
โทเค็น M ทำหน้าที่สำคัญหลายประการภายใน MemeCore:
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมเครือข่าย: ใช้เพื่อชำระเงินสำหรับธุรกรรมบนเครือข่ายหลัก MemeCore เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของเครือข่ายและประสิทธิภาพการทำงาน
การเข้าร่วม PoM: จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบเพื่อเสนอและตรวจสอบบล็อก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลไกฉันทามติ PoM
การวางเดิมพันสินทรัพย์: ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็น M กับผู้ตรวจสอบเพื่อรับรางวัล เพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย และสร้างรายได้แบบพาสซีฟ
สิทธิในการกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจและลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตของเครือข่าย
ปริมาณอุปทานโทเค็น M ทั้งหมดถูกจำกัดไว้ที่ 5 พันล้าน (5,000,000,000 M) กลยุทธ์การจัดสรรได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความยั่งยืนของระบบนิเวศในระยะยาว สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของทีมและการกำกับดูแล
รายละเอียดการแจกจ่ายโทเค็นมีดังนี้
58% – ชุมชน:
การจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงการเน้นย้ำอย่างมากของโครงการต่อการเติบโตและการกระจายอำนาจที่นำโดยชุมชน แรงจูงใจจะขับเคลื่อนการขยายตัวของระบบนิเวศและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
15% – มูลนิธิ:
สงวนไว้สำหรับทุนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอัปเกรดทางเทคนิค การสนับสนุนระบบนิเวศ ความร่วมมือ และความพยายามทางการตลาด
13% – ผู้สนับสนุนหลัก:
จัดสรรเพื่อตอบแทนผู้มีส่วนสนับสนุนในช่วงเริ่มต้นและสมาชิกทีมเทคนิค ช่วยรักษาบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการในระยะยาว
12% – นักลงทุน:
ออกแบบมาสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงแรกที่ให้เงินทุนและทรัพยากรที่สำคัญในระหว่างขั้นตอนการก่อตัวของโครงการ
2% – คลังมีม:
เขตสงวนพิเศษที่อุทิศให้กับการพัฒนาวัฒนธรรมมีม การมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมแบรนด์ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างผลกระทบทางวัฒนธรรมของโครงการและความภักดีของผู้ใช้
ระบบนิเวศของ MemeCore ประกอบไปด้วยโครงการและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้าง การซื้อขาย และการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบๆ memecoins ด้านล่างนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญบางส่วนและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง:
โครงการเหล่านี้ร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และเชื่อมโยงถึงกัน ช่วยเพิ่มประโยชน์และความน่าดึงดูดใจของ MemeCore MemeCore ยังส่งเสริมนวัตกรรมผ่านโครงการ Ecosystem Integration Grant เพื่อสนับสนุนโครงการใหม่ๆ ให้เข้าร่วม mainnet ในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เกม และแอปพลิเคชันโซเชียล
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง MemeCore กับบล็อคเชน Neo ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา Neo แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะโอเพ่นซอร์สที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอัจฉริยะ ให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะเริ่มต้นและการจัดแนวชุมชนเพื่อเร่งการเติบโตของ MemeCore ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาเข้าสู่ยุค Meme 2.0 โดยการผสมผสานความเป็นไวรัลในสังคมเข้ากับการปกครองแบบกระจายอำนาจเพื่อสร้างระบบนิเวศแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยมีมใหม่
ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ทำให้รากฐานทางเทคนิคของ MemeCore แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังขยายการเข้าถึงตลาดผ่านทรัพยากรชุมชนของ Neo อีกด้วย เมื่อมองไปข้างหน้า MemeCore มีแนวโน้มที่จะสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมกับบล็อคเชนและโครงการอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำในพื้นที่ memecoin ต่อไป
MemeCore เป็นผู้นำในการปฏิวัติ Meme 2.0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่จะกำหนด memecoins ใหม่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการกำกับดูแล มากกว่าที่จะเป็นเพียงสินทรัพย์เก็งกำไรเท่านั้น ด้วยความสอดคล้องของ PoM ความเข้ากันได้กับ EVM และระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง MemeCore จึงมอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการสร้าง การซื้อขาย และการมีส่วนร่วมของชุมชนของ memecoins
กล่าวได้ว่า MemeCore ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากเครือข่ายประสิทธิภาพสูง เช่น Solana ซึ่งได้กลายมาเป็นระบบนิเวศ memecoin ชั้นนำเนื่องจากความเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่ำ โดยสามารถบ่มเพาะโทเค็นยอดนิยม เช่น BONK, WIF และ POPCAT ได้สำเร็จ เพื่อให้โดดเด่น MemeCore จะต้องมอบแรงจูงใจด้านสภาพคล่องที่เหนือกว่า การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ที่ราบรื่น และเครื่องมือการมีส่วนร่วมของชุมชนที่โดดเด่น
ในขณะที่ระบบนิเวศยังคงขยายตัวและมีโครงการใหม่ๆ เข้ามา MemeCore ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะกลายเป็นชั้นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับตลาด memecoin การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการมุ่งเน้นทางวัฒนธรรม นวัตกรรมทางเทคนิค และความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจทำให้โดดเด่นในภูมิทัศน์บล็อคเชนที่กว้างขึ้น
MemeCore เป็นตัวแทนของการผสมผสานอันทรงพลังระหว่างเทคโนโลยีบล็อคเชนและวัฒนธรรมมีม ด้วยการเป็นฉันทามติ PoM ที่เป็นนวัตกรรม โทเค็นโนมิกส์ที่แข็งแกร่ง และระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวา จึงมอบแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เนื่องจากโทเค็น M เป็นแกนหลักของระบบนิเวศนี้ จึงขับเคลื่อนธุรกรรม การกำกับดูแล และจูงใจให้มีส่วนร่วมผ่านกลไกการให้รางวัลแบบคู่ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง MemeCore กับ Neo ช่วยเสริมสร้างรากฐานทางเทคนิคและศักยภาพทางการตลาดของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
โทเค็น M ถูกจดทะเบียนใน MEXC แล้ว อย่าพลาดโอกาสอันดีนี้ในการก้าวไปข้างหน้าในภาคส่วนใหม่ที่มีแนวโน้มดี หากต้องการซื้อโทเค็น M บน MEXC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนเงินและราคาที่ต้องการ และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้