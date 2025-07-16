ท่ามกลางคลื่นของ DeFi 2.0 PicWe กำลังนิยามอนาคตของสภาพคล่องข้ามเชนใหม่ PicWe เป็นโปรโตคอลสภาพคล่องแบบ Omnichain "สไตล์ปริศนาโมดูลาร์" ตัวแรกของโลก โดยมีเป้าหมายที่จะขจัดอุปสรรคระหว่างเครือข่ายและเปิดใท่ามกลางคลื่นของ DeFi 2.0 PicWe กำลังนิยามอนาคตของสภาพคล่องข้ามเชนใหม่ PicWe เป็นโปรโตคอลสภาพคล่องแบบ Omnichain "สไตล์ปริศนาโมดูลาร์" ตัวแรกของโลก โดยมีเป้าหมายที่จะขจัดอุปสรรคระหว่างเครือข่ายและเปิดใ
PicWe (PIC): ผู้บุกเบิก Stablecoins ครอสเชนและสภาพคล่องแบบหลายเชน

PicWe (PIC): ผู้บุกเบิก Stablecoins ครอสเชนและสภาพคล่องแบบหลายเชน

16 กรกฎาคม 2025
ท่ามกลางคลื่นของ DeFi 2.0 PicWe กำลังนิยามอนาคตของสภาพคล่องข้ามเชนใหม่ PicWe เป็นโปรโตคอลสภาพคล่องแบบ Omnichain "สไตล์ปริศนาโมดูลาร์" ตัวแรกของโลก โดยมีเป้าหมายที่จะขจัดอุปสรรคระหว่างเครือข่ายและเปิดใช้งานการโอนสินทรัพย์อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้สะพาน โดยมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้

1. PicWe คืออะไร?


PicWe คือแพลตฟอร์มโปรโตคอล Web3 ที่ผสานรวมการสร้างเนื้อหา แรงจูงใจของ memecoin และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนเชน การแนะนำกลไกนวัตกรรมที่ผสมผสาน NFT แบบระบุตัวตน ระดับไดนามิก และการขุดแบบโต้ตอบ ช่วยสร้างวงจรปิดของเศรษฐกิจเนื้อหาที่เน้นผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถรับรางวัลโทเค็น PIC ได้จากกิจกรรมโซเชียล เช่น โพสต์ กดไลค์ และแสดงความคิดเห็น ในขณะเดียวกัน ชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศผ่านการกำกับดูแลข้อเสนอและการประเมินเนื้อหา ชื่อ PicWe มาจากคำว่า “Picture + We” ซึ่งแปลว่า “ภาพของเรา เนื้อหาของเรา และคุณค่าของเรา”

คุณสมบัติหลัก:

  • การสวอปครอสเชนแบบไม่มีบริดจ์: ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์โดยตรงระหว่างบล็อคเชนผ่านสัญญาอัจฉริยะโดยไม่ต้องพึ่งพาบริดจของบุคคลที่สาม
  • ความปลอดภัยสูง: หลีกเลี่ยงจุดล้มเหลวเดี่ยวที่เกิดจากสะพาน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการโจมตี
  • เป็นมิตรกับผู้ใช้: รองรับกระเป๋าสตางค์หลักหลายใบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์

2. ฟังก์ชันหลักและสถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ PicWe


2.1 เครื่องยนต์ CATM: การสลับโซ่ข้ามแบบไม่มีสะพาน


เครื่องมือ CATM (Cross-chain Atomic Transaction Mechanism) ของ PicWe ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้โดยตรงข้ามบล็อคเชนต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งพากลไกสะพานแบบดั้งเดิม แนวทางนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกรรมและปรับปรุงความปลอดภัยของสินทรัพย์ได้อย่างมาก

2.2 WEUSD: Stablecoin บนเชน


WEUSD คือ stablecoin บนเครือข่ายของ PicWe ผู้ใช้สามารถสร้างหรือแลก WEUSD ในอัตราส่วน 1:1 ด้วย USDT ซึ่งเป็นสื่อกลางที่มั่นคงในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ข้ามหลายเครือข่าย

2.3 การสเตกและการทำฟาร์ม: ผลตอบแทนและเงินปันผล


ผู้ใช้สามารถสเตกโทเค็น PIC เพื่อเข้าร่วมในการขุดสภาพคล่องและรับผลตอบแทนรวมถึงเงินปันผลจากแพลตฟอร์ม กลไกนี้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและเสริมสภาพคล่องของแพลตฟอร์ม

2.4 Oracle แบบกระจายอำนาจ: การรักษาความปลอดภัยการทำธุรกรรม


PicWe ได้พัฒนาระบบโอราเคิลแบบกระจายอำนาจของตนเอง เพื่อให้การรองรับข้อมูลบนเชนแบบเรียลไทม์ ช่วยให้มั่นใจถึงความถูกต้องแม่นยำและความปลอดภัยของธุรกรรม ในกรณีที่ธุรกรรมล้มเหลว สัญญาอัจฉริยะจะคืนสินทรัพย์ให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องเงินทุนของพวกเขา

3. PicWe โทเคโนมิกส์


PIC คือโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของ PicWe ซึ่งใช้เป็นหลักสำหรับกลไกสร้างแรงจูงใจ การกำกับดูแลชุมชน และการสนับสนุนการดำเนินงานระบบนิเวศ PicWe วางแผนที่จะปล่อยโทเค็น PIC จำนวนรวม 300 ล้านโทเค็นให้แก่ชุมชนโดยทยอยปล่อยผ่านโครงการสำคัญ 5 โครงการ เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ถือเป็นระยะสำคัญในการบรรลุสภาพคล่องแบบ Omnichain ที่ปราศจากสะพาน โทเค็นจะถูกแจกจ่ายผ่านการส่งทางอากาศและวิธีการอื่น ๆ เพื่อตอบแทนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในแต่ละขั้นตอน

การใช้งานโทเค็นหลักรวมถึง:

  • แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ: ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสภาพคล่อง กิจกรรมการซื้อขาย และการส่งเสริมแพลตฟอร์ม
  • การกำกับดูแลชุมชน: ผู้ถือโทเค็นมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการเสนอและการตัดสินใจ
  • ระบบการชำระเงิน: ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการชำระเงินสำหรับบริการและคุณสมบัติต่างๆ ภายในระบบนิเวศ

4. ความคืบหน้าโครงการและแหล่งเงินทุน


นับตั้งแต่เปิดตัว PicWe ได้ดึงดูดความสนใจจากทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและตลาดอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในหลายมิติ ในช่วงปลายปี 2024 PicWe โดดเด่นในแฮ็กกาธอน "Battle of Olympus" ที่จัดโดย Movement Labs โดยคว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท DeFi จากโปรเจ็กต์ประมาณ 2,100 โปรเจ็กต์ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม

ตามข้อมูลของ ChainCatcher และสื่ออื่นๆ พบว่า ณ สิ้นปี 2024 แพลตฟอร์มของ PicWe ดึงดูดผู้ใช้ได้ราว 727,000 ราย สร้างการโต้ตอบบนเชนได้ประมาณ 221,000 รายการ ครอบคลุมที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกัน 163,000 แห่ง และมีปริมาณธุรกรรมรวมอยู่ที่ประมาณ 326 ล้านดอลลาร์

PicWe มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศสภาพคล่องแบบ Omnichain ที่ไม่มีสะพานเชื่อม จนถึงขณะนี้ สถาปัตยกรรมนี้ได้รับการใช้งานบนเครือข่าย Movement สำเร็จแล้ว แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดที่สูง แผนการในอนาคตมีดังนี้:

  • การขยายการรองรับเชน: รองรับบล็อคเชนมากขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันของสินทรัพย์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
  • การเปิดตัวตลาด IRO: แนะนำสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับการสร้างโทเค็น
  • การปรับปรุงระบบ Oracle: ปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลและความสามารถแบบเรียลไทม์
  • การกำกับดูแลชุมชน: ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจต่อไปเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น

