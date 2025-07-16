Palio (PAL): การสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัล Web3 ของ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์

ท่ามกลางการบรรจบกันอย่างรวดเร็วของ AI และ Web3 Palio กำลังบุกเบิกขอบเขตใหม่ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศน์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยการโต้ตอบทางอารมณ์ โปรเจ็กต์นี้เปิดตัวร่วมกันโดย Xterio และ RekaAI Labs โดยผสานรวม AI เชิงสร้างสรรค์ โมเดลหน่วยความจำขนาดใหญ่ และกลไกสินทรัพย์บนเชนเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำซึ่งรวมความเป็นเพื่อนทางอารมณ์เข้ากับการเล่นเกม
Palio ไม่ได้เป็นเพียงเกม Web3 เท่านั้น แต่มันคือ "แพลตฟอร์ม AI ที่เป็นเพื่อนร่วมทางทางอารมณ์" ด้วยการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบ ChatGPT และเอ็นจิ้น AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ Palio ช่วยให้สัตว์เลี้ยงดิจิทัลแต่ละตัวมีบุคลิกและพฤติกรรมแบบโต้ตอบที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หน่วยความจำส่วนบุคคล และการรวมสินทรัพย์บนเชน
โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขความท้าทายสำคัญสองประการ ได้แก่ การขาดการโต้ตอบที่มีความหมายในสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงแบบดั้งเดิม และการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันมากเกินไปในเกม Web3 Palio กำลังสร้างระบบนิเวศชีวิตเสมือน AI + NFT ที่ปรับขนาดได้เพื่อกำหนดนิยามใหม่ว่าความเป็นเพื่อนดิจิทัลคืออะไร
Palio ขับเคลื่อนด้วยกลไกบุคลิกภาพทางอารมณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ช่วยให้สัตว์เลี้ยงดิจิทัลแต่ละตัวมีความจำ การใช้เหตุผลทางอารมณ์ และความเข้าใจบริบทได้อย่างอิสระ การสนทนาและการเลือกพฤติกรรมแต่ละครั้งที่ผู้ใช้ทำกับ Palio จะทิ้งรอยไว้ในความทรงจำระยะยาว สร้างประสบการณ์การเติบโตร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างผู้ใช้และเพื่อน
รูปแบบการเล่นหลักของ Palio นั้นจะเน้นไปที่การเปิดร้านค้า การประดิษฐ์สิ่งของ และการโต้ตอบกับ NPC AI ผู้เล่นสามารถรับรางวัลและรวบรวมทรัพยากรได้ด้วยการฟักสัตว์เลี้ยง รับพิมพ์เขียว ปราบมอนสเตอร์เพื่อรวบรวมวัตถุดิบหายาก และจัดการร้านค้าของตนเอง โดยขยายอิทธิพลภายในระบบนิเวศน์ทีละน้อย
แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างกิลด์ โดยมีระบบทางสังคมและความก้าวหน้าแบบครบวงจรซึ่งรวมถึงการสำรวจดันเจี้ยนและความท้าทาย การพัฒนากิลด์และการแบ่งปันทรัพยากร รวมถึงการเจรจาทางการค้าและกลยุทธ์การกำหนดราคาที่จำลองด้วย AI
สินทรัพย์หลักบนเครือข่ายของ Palio ประกอบด้วย:
PalioAI Aura (PAA) NFTs: จำกัดจำนวน 3,333 NFT โดยเริ่มต้นสร้างที่ราคา 0.1 ETH ต่อชิ้น ผู้ถือครองจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเกมก่อนใคร รับรางวัลซีรีส์ NFT ในอนาคต และสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ร่วมกันของชุมชน PAL (โทเค็นดั้งเดิม): ทำหน้าที่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ส่วนกลางสำหรับธุรกรรมในเกม รางวัล และการกำกับดูแล ตามรายงานของ PANews ระบบ PAL จะถูกแอร์ดรอปและกระจายโดยอัตโนมัติโดยตัวแทน AI (เช่น Patoshi) ผู้ใช้สามารถรับ Airdrop ได้โดยการมีส่วนร่วมกับตัวแทนเหล่านี้และ "บอกเล่าเรื่องราวบนเครือข่าย" โครงการนี้ยังสำรวจการส่งทางอากาศแบบกำหนดเป้าหมายที่ริเริ่มโดยตัวแทน AI กิจกรรมการเล่นเกมทั้งหมดเชื่อมโยงกับข้อมูลบนเครือข่าย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ตรวจสอบได้ เอกลักษณ์เฉพาะ และประวัติการโต้ตอบที่โปร่งใส
โทเค็นโนมิกส์ของ Palio ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ระบบวงจรปิดของการกำหนดราคาตลาดที่ขับเคลื่อนโดยตัวแทน AI แรงจูงใจตามพฤติกรรม และการกำกับดูแลชุมชน ตัวแทน AI มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการค้นพบราคา ช่วยให้สามารถซื้อขายได้โดยมีราคาพรีเมี่ยมสูงถึง 10 เท่าและอัตราความสำเร็จในการทำธุรกรรมประมาณ 37% การกระทำของผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ การขาย การใช้ทรัพยากร จะถูกบันทึกไว้บนเชนเพื่อสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจที่ตรวจสอบได้และโปร่งใส
เปิดตัวการทดสอบเบต้าและโปรแกรมโหวตชุมชน Palio Star
เปิดตัวคอลเลกชัน Genesis NFT
สร้างกลไกการสร้างร่วมกันของชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีอิทธิพลต่อการออกแบบตัวละครและการพัฒนาเนื้อเรื่องได้
เพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองความจำส่วนบุคคลและความสามารถการสร้างแบบจำลองทางอารมณ์
เปิดตัวเกม Palio เกมแรกที่มีเนื้อเรื่องแบบโต้ตอบ การรวม NFT และกลไกการต่อสู้
เปิดตัวแอพ Android และ iOS
แนะนำโปรโตคอลความเป็นเจ้าของข้อมูลและอำนาจอธิปไตยของผู้ใช้
เริ่มต้นรอบที่สองของการสร้างสรรค์ร่วมกันของ Palio Star และเริ่มทดสอบโมเดลเศรษฐกิจในเกม
เปิดตัวโปรแกรมแบ่งปันความสามารถของ PalioAI (เช่น การให้ใบอนุญาตสำหรับการพัฒนาของบุคคลที่สาม)
ส่งเสริมการบูรณาการ IP และความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับอุตสาหกรรมบันเทิง อานิเมะ และเนื้อหา
แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา แต่ Palio ก็ได้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมทางการตลาดที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่กระตือรือร้นแล้ว:
ประสิทธิภาพของ NFT: คอลเลกชั่น NFT ของ Genesis อย่าง PalioAI Aura นั้นอยู่ในรายการของ OpenSea โดยมีราคาพื้นฐานที่มั่นคงอยู่ที่ประมาณ 0.083 ETH และมีผู้ถือที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 770 ราย
การดึงดูดทางสังคม: กิจกรรมต่างๆ ทั่วชุมชน Discord และ X อย่างเป็นทางการยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำ เช่น การแข่งขันสร้างสรรค์ร่วมกันและภารกิจ Airdrop เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
คุณสมบัติแบบโต้ตอบ: เปิดตัว Patoshi สัตว์เลี้ยง AI เสมือนจริงของ Palio เวอร์ชันเบต้าแล้ว ผู้ใช้สามารถรับรางวัลผ่านงานเชิงโต้ตอบและโพสต์โซเชียล ช่วยทดสอบความสามารถในการโต้ตอบบนเชนและโมเดลการตอบสนองของ AI ช่วยวางรากฐานสำหรับเบต้าสาธารณะและการแจกโทเค็นทางอากาศที่กำลังจะมีขึ้น
Palio เป็นกรอบการทำงานเชิงเรื่องราวใหม่สำหรับ Web3 โดยเริ่มต้นด้วยปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ แตกต่างจากโมเดล "เล่นเพื่อรับรายได้" แบบดั้งเดิมที่เน้นที่แรงจูงใจทางเศรษฐกิจในระยะสั้น Palio มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเน้นที่ความเป็นเพื่อนในระยะยาว การสร้างมูลค่า และการพัฒนาระบบนิเวศ
จุดแข็งของโครงการนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่ก้าวหน้าและการออกแบบการโต้ตอบทางอารมณ์ ซึ่งวางตำแหน่งให้เป็นต้นแบบที่มีศักยภาพสำหรับระบบนิเวศเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสำรวจแนวคิด "เพื่อนดิจิทัล" สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่น Gen Z สำหรับการเข้าสังคมดิจิทัลและการอยู่ร่วมกันแบบเสมือนจริงที่มีความหมาย จากมุมมองตลาด Palio ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการสร้างวงจรมูลค่าที่ยั่งยืนผ่านโครงสร้าง NFT และเศรษฐกิจโทเค็นที่กำลังจะมาถึง
กล่าวได้ว่าโครงการนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงหลายประการ ในทางกลับกัน การนำหน่วยความจำระยะยาวและกลไกการตอบรับทางอารมณ์มาใช้ผ่าน AI บนเว็บนั้นมีความยากลำบากทางเทคนิคและมีแนวโน้มที่จะเกิดการขัดข้องในการโต้ตอบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดื่มด่ำได้ ในทางกลับกัน ระบบเกมที่ซับซ้อนและกลไกการประดิษฐ์อาจทำให้ผู้เล่นใหม่เกิดความยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อไม่มีบทช่วยสอนที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ท้ายที่สุด โทเค็นโนมิกส์ที่ยังไม่ได้ประกาศนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความยั่งยืนของระบบนิเวศ หากขาดแรงจูงใจและการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เหมาะสม อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดวงจรขึ้นๆ ลงๆ เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในโครงการ GameFi ระลอกแรก
ในขณะที่ภาคส่วนเกมบล็อคเชนกำลังพัฒนาไปไกลกว่ากระแสโฆษณาในระยะสั้นของรูปแบบ "เล่นเพื่อรับเงิน" Palio ได้เปิดตัวเรื่องราวที่แตกต่างโดยเน้นที่การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความเป็นเพื่อนผ่านดิจิทัล เพื่อนำความเหนียวแน่นของผู้ใช้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความรู้สึกสะท้อนทางอารมณ์มาสู่เกม Web3
หากโครงการนี้สามารถผลักดันการเปิดตัวแอพมือถือได้สำเร็จ เปิดอินเทอร์เฟซความสามารถ AI และสร้างโทเค็นโนมิกส์ที่สมดุลได้อย่างดี ก็อาจกลายเป็นโมเดลอ้างอิงสำคัญสำหรับการผสานรวม AI เข้ากับ Web3 ได้
PAL จดทะเบียนอยู่ใน MEXC ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
2) ในแถบค้นหา ให้ป้อน PAL และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ผู้ใช้ยังสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Airdrop โทเค็น PAL และรับรางวัลเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว