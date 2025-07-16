OpenZK (OZK): Ethereum Scaling ใหม่ด้วยเทคโนโลยี ZK Rollup

OpenZK (OZK) เป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 ประสิทธิภาพสูงที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ (ZK Rollup) กลไกที่สร้างสรรค์ ทีมงานที่แข็งแกร่ง และรูปแบบระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย ได้ดึงดูดความสนใจของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน OpenZK ได้เปิดตัวแคมเปญ Early Bird airdrop แล้ว ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงและสเตกสินทรัพย์เพื่อรับคะแนน OZK เพื่อให้เข้าถึงระบบนิเวศได้ก่อนใคร และรับรางวัลการเติบโตในระยะยาว OpenZK เป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 ที่สร้างขึ้นบน Ethereum โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ZK Rollup ที่เป็นแกนหลัก รวบรวมธุรกรรมหลายพันรายการไว้ในหลักฐานเดียว จากนั้นส่งไปยังเครือข่ายหลัก Ethereum เพื่อทำการตรวจสอบ วิธีนี้ช่วยลดค่าธรรมเนียมแก๊สลงได้อย่างมากประมาณ 90% และเพิ่มปริมาณธุรกรรมได้สูงถึง 100,000 TPS ทั้งหมดนี้ขณะเดียวกันก็ยังรักษาความปลอดภัยดั้งเดิมของ Ethereum ไว้ด้วย
คุณสมบัติหลักที่ทำให้ OpenZK แตกต่าง:
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ยืดหยุ่น: ผู้ใช้สามารถชำระค่าธรรมเนียมแก๊สได้ทั้ง ETH หรือ OZK ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึง
กลไกการวางเดิมพันอย่างชาญฉลาด: การเดิมพันล่วงหน้าสามารถรับคะแนนสะสมได้มากถึง 10 เท่า และการเดิมพันซ้ำอีกครั้งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนอีกด้วย
รองรับ DeFi ที่ครอบคลุม: รองรับการสเตค ETH และ stablecoins (USDT, USDC, DAI) โดยมอบโอกาสรับผลตอบแทนที่หลากหลายให้กับผู้ใช้งาน
ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีกับแรงจูงใจของระบบนิเวศ OpenZK จึงสร้างสภาพแวดล้อมเลเยอร์ 2 ที่รวดเร็วกว่า ราคาถูกกว่า และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทั้งนักพัฒนาและผู้ใช้
การออกแบบของ OpenZK มุ่งเน้นไปที่สามเสาหลัก: ประสิทธิภาพของ ZK Rollup, แรงจูงใจของผู้ใช้ และการทำงานร่วมกันของระบบนิเวศ
เทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อน OpenZK ช่วยให้สามารถประมวลผลธุรกรรมแบบแบตช์รวมกับการตรวจยืนยันแบบไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล ช่วยลดภาระการคำนวณบนเครือข่ายหลัก Ethereum ได้อย่างมาก และยังรองรับ dApps ได้อย่างแข็งแกร่งอีกด้วย
ผู้ใช้สามารถเดิมพัน ETH หรือ stablecoins ในช่วง Early Bird เพื่อรับคะแนนคูณสูงสุดถึง 10 เท่า นอกจากนี้ การวางเดิมพันใหม่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนและเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมอีกด้วย
คะแนนจะถูกคำนวณดังนี้:
คะแนน = จำนวนเงินที่เดิมพัน × จำนวนวันที่เดิมพัน × ตัวคูณรางวัล
ตัวอย่าง:
การถือครอง 1 ozETH = รางวัลครั้งเดียว 100 คะแนน
ถือ 3,000 ozUSD = สะสม 100 คะแนนต่อวัน
ผู้ใช้สามารถชำระค่าธรรมเนียมแก๊สด้วย ETH หรือ OZK ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและมูลค่าของโทเค็น ระบบการอ้างอิงยังเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้พิเศษอีกด้วย:
OZK คือโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ OpenZK และทำหน้าที่หลายอย่างภายในเครือข่าย:
การทำงาน
กรณีการใช้งาน
การชำระค่าธรรมเนียมเครือข่าย
สามารถใช้แทน ETH สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมได้
การกำกับดูแลชุมชน
ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในข้อเสนอและการลงคะแนนเสียง ซึ่งส่งผลต่อทิศทางในอนาคตของโครงการ
รางวัลการสเตก
ผู้ถือ OZK สามารถวางเดิมพันเพื่อรับแอร์ดรอปและคะแนนสะสม
การเพิ่มมูลค่า
เมื่อระบบนิเวศเติบโต ยูทิลิตี้ของ OZK จะขยายตัวต่อไปโดยสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
OZK ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการระดมทุนผ่าน Airdrop และคาดว่าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ เร็วๆ นี้ รวมถึงแพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องสูงอย่าง MEXC การลงรายการนี้จะช่วยเพิ่มการค้นพบราคาและความลึกในการซื้อขายโทเค็น ตอนนี้ OpenZK airdrop กำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่แล้ว หากต้องการเริ่มรับคะแนน OZK airdrop เพียงเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการ เชื่อมโยง ETH หรือ stablecoin ของคุณเข้ากับเครือข่าย OpenZK และเดิมพันสินทรัพย์ของคุณ
ผู้เข้าร่วมในช่วงแรกจะได้รับตัวคูณคะแนน 10 เท่า และสำหรับทุกๆ สัปดาห์ที่ ETH หรือ stablecoin ของคุณถูกเดิมพัน ตัวคูณของคุณจะเพิ่มขึ้น ยิ่งคุณเดิมพันนานเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับแต้ม Airdrop มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระยะยาวและปลดล็อคศักยภาพในการรับรางวัลที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการ Airdrop โดยรวมได้โดยการเชิญเพื่อนๆ มาร่วม รับตัวคูณคะแนนพิเศษและคอมมิชชั่นการอ้างอิงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของคุณให้สูงสุด
การแจกฟรีของ OpenZK ไม่ได้เป็นแค่แคมเปญตอบแทนเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการจับมูลค่าและสร้างตำแหน่งในระยะยาวในระบบนิเวศอีกด้วย สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ในกลุ่ม ZK Rollup ก่อนใคร ตอนนี้ถือเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
OpenZK ขับเคลื่อนโดยทีมงานระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการเงินแบบดั้งเดิมและบล็อคเชน:
Dave Sandor (ผู้ก่อตั้ง): อดีตนักวิเคราะห์ด้านการลงทุนด้านธนาคารที่ Goldman Sachs ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของตลาด รับผิดชอบในการร่างแผนงานเชิงกลยุทธ์ของ OpenZK
Lucas Cullen (CTO): นักพัฒนา Ethereum รุ่นแรกที่มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปีในเทคโนโลยีเลเยอร์ 2 และเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ZK-Rollup
นอกจากนี้ OpenZK ยังได้ร่วมมือกับโครงการที่มีชื่อเสียงหลายโครงการ:
RocketPool: รองรับการสเตก ETH แบบกระจายอำนาจโดยมีผลตอบแทนประจำปีสูงกว่าวิธีการสเตกแบบดั้งเดิมประมาณ 30%
EigenLayer: เปิดใช้งาน "ยูทิลิตี้สามประการ" สำหรับ ETH ผ่านกลไกการสเตกกิ้งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนให้สูงสุด
OpenZK ไม่ใช่โครงการระยะสั้น แต่เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวที่มีวิสัยทัศน์ 5 ถึง 10 ปีและเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจน:
เฟส
วัตถุประสงค์หลัก
เฟส 1
การพัฒนาโมดูลหลักของ ZK Rollup และการเปิดตัวเครือข่ายทดสอบ
เฟส 2
การเปิดตัวเมนเน็ต การปรับใช้สะพานข้ามสายโซ่ และการเริ่มต้นความร่วมมือในระบบนิเวศ
เฟส 3
การนำระบบการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจมาใช้ การขยายการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แนวทางเชิงวิธีการนี้—โครงสร้างพื้นฐานก่อน จากนั้นเป็นระบบนิเวศ และสุดท้ายคือการกระจายอำนาจ—ถือเป็นมาตรฐานระดับทองสำหรับโครงการเลเยอร์ 2
ในตอนนี้ โปรโมชั่น Airdrop กำลังอยู่ในช่วง Early Bird โดยมอบรางวัลคูณคะแนนสเตกกิ้งสูงสุดถึง 10 เท่า เมื่อรวมกับศักยภาพในการจดทะเบียนของ OZK ในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ ถือเป็นโอกาสอันน่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมในช่วงแรก
