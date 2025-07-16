OpenSea ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายของสะสมดิจิทัล Web3 แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลก มีความเชี่ยวชาญด้านการซื้อขาย NFT (โทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนได้) ในช่วงแรกเริ่มต้นด้วยของสะสมอย่าง CryptoKitties จากนั้นก็ได้พัฒนOpenSea ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายของสะสมดิจิทัล Web3 แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลก มีความเชี่ยวชาญด้านการซื้อขาย NFT (โทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนได้) ในช่วงแรกเริ่มต้นด้วยของสะสมอย่าง CryptoKitties จากนั้นก็ได้พัฒน
OpenSea เปิดตัวแพลตฟอร์ม OS2 และวางแผนแจก SEA Token Airdrop เพื่อตอบแทนชุมชน

OpenSea ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายของสะสมดิจิทัล Web3 แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลก มีความเชี่ยวชาญด้านการซื้อขาย NFT (โทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนได้) ในช่วงแรกเริ่มต้นด้วยของสะสมอย่าง CryptoKitties จากนั้นก็ได้พัฒนาเป็นตลาด NFT ที่ครอบคลุมหลายด้าน เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา และเกม

OpenSea กำลังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหลักของตลาดด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม OS2 ที่ได้รับการอัพเกรด โดยนำเสนอฟังก์ชันการค้นหาที่ดีขึ้น รองรับการซื้อขายข้ามสายโซ่ที่ดีขึ้น และเพิ่มความเข้ากันได้กับสินทรัพย์หลายสายโซ่ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ OpenSea กำลังเตรียมเปิดตัวโทเค็นดั้งเดิมของตนเอง นั่นคือ SEA ซึ่งจะส่งต่อให้กับผู้ใช้ตามการมีส่วนร่วมในอดีตของพวกเขา ผู้ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกายังมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Airdrop อีกด้วย

1. การอัพเกรด Core OS2


1.1 การปรับปรุงแพลตฟอร์มอย่างครอบคลุม


  • เครื่องมือสำรวจและจำแนกประเภทอัจฉริยะใหม่: ปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาและการนำทางให้กับผู้ใช้ด้วยคุณลักษณะการแบ่งหมวดหมู่และการสำรวจที่ได้รับการปรับปรุง
  • ตัวรวบรวมสภาพคล่องแบบบูรณาการ: เปิดใช้งานการซื้อขายอย่างราบรื่นระหว่าง NFT และโทเค็นด้วยการรวบรวมสภาพคล่องจากแหล่งต่างๆ
  • การขยายไปยัง 15 บล็อคเชนหลัก: ปัจจุบันแพลตฟอร์มรองรับการซื้อสินทรัพย์แบบข้ามสายโซ่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ครอบคลุมบล็อคเชนต่างๆ เช่น Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การสแกนเชิงลึกของตลาด: ฟังก์ชันการสแกนอัตโนมัติที่จับคู่ผู้ใช้กับราคาที่ดีที่สุดแบบเรียลไทม์
  • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมเมตริกที่ได้รับการปรับปรุง: เพิ่มตัวบ่งชี้ความหายากแบบรหัสสีใหม่และสถิติแบบไดนามิกลงในแดชบอร์ดข้อมูลเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ดียิ่งขึ้น

1.2 นวัตกรรมประสบการณ์ผู้ใช้


  • เค้าโครงหน้าแรกใหม่พร้อมระบบจัดการกระเป๋าสตางค์แบบแถบด้านข้าง: นำเสนอเค้าโครงที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้น พร้อมระบบจัดการกระเป๋าเงินที่รวมไว้ในแถบด้านข้างเพื่อการนำทางที่ราบรื่น
  • โปรแกรมรางวัล XP: แนะนำระบบรางวัลบน XP เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของระบบนิเวศ
  • การแจ้งเตือนทันทีและการยืนยันการซื้อขายที่รวดเร็ว: ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการยืนยันธุรกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อกระบวนการซื้อขายที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

2. SEA Token คืออะไร?


โทเค็น SEA เป็นโทเค็นการกำกับดูแลและแรงจูงใจดั้งเดิมที่เปิดตัวภายในระบบนิเวศ OpenSea ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลของตลาด NFT ข้ามสายโซ่แห่งแรกใน Web3 เป้าหมายหลักคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผ่านระบบเศรษฐกิจที่ใช้โทเค็นและส่งเสริมการเติบโตของโปรโตคอล Seaport

ฟังก์ชั่นของโทเค็น SEA


แนวคิดหลัก: โทเค็น SEA ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนภายใน OpenSea การใช้แรงจูงใจโทเค็นจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของ NFT ส่งเสริมเศรษฐกิจของผู้สร้าง และรองรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม มูลค่านี้ได้รับการสนับสนุนเป็นหลักจากกรอบการทำงานธุรกรรมข้ามสายโซ่ของแพลตฟอร์ม OS2 ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการโต้ตอบที่ราบรื่นระหว่างบล็อคเชนหลัก 15 แห่ง เช่น Ethereum, Polygon และอื่นๆ

ระบบนิเวศ:
  • ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน: เปิดใช้งานการโอนและทำธุรกรรม NFT ข้ามสายโซ่โดยอิงตามโปรโตคอล Seaport
  • ชั้นแอปพลิเคชัน: บูรณาการตัวรวบรวมสภาพคล่องเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนทันทีระหว่าง NFT และโทเค็น
  • ชั้นการกำกับดูแล: สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงข้อเสนอ DAO ในอนาคตที่เป็นไปได้ ช่วยให้ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มได้

ประโยชน์เชิงปฏิบัติ:
  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
  • สิทธิ์พิเศษในการรับ NFT Airdrop
  • สิทธิ์เข้าถึงโครงการความร่วมมือด้านระบบนิเวศก่อนใคร

รายละเอียดแผนการ Airdrop โทเค็น SEA

  • หลักการจัดสรร: มุ่งเน้นไปที่ประวัติกิจกรรมของผู้ใช้ (ไม่ใช่การดำเนินการล่าสุด) โดยผู้สนับสนุนระยะยาวจะได้รับความสำคัญสูงกว่า
  • คุณสมบัติ: ผู้ใช้ชาวสหรัฐอเมริกาจะถูกรวมไว้อย่างชัดเจนในช่วงการมีส่วนร่วมและไม่จำเป็นต้องมีการยืนยัน KYC
  • บทบาทของระบบนิเวศ: โทเค็นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรโตคอล Seaport และมีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยั่งยืน

3. ทีมงาน OpenSea


3.1 ประวัติทีม


OpenSea ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Devin Finzer (ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัย Brown อดีตวิศวกร Google และ Pinterest) และ Alex Atallah (สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Stanford อดีตสมาชิกทีม Y Combinator และ Palantir) เป็นโปรโตคอลการซื้อขาย NFT แรกของโลกที่รองรับมาตรฐาน ERC-721/1155 ปัจจุบันทีมประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 21 คน โดยมีบุคคลสำคัญ ได้แก่ วิศวกรด้านเทคนิค Taylor J. Dawson และสมาชิกคนแรก Joshua Wu นวัตกรรมของ OpenSea อยู่ที่การสร้างตลาด NFT แบบข้ามสายโซ่แห่งแรกที่ชื่อว่า OS2 ซึ่งรองรับบล็อคเชน 15 แห่ง เช่น Ethereum และ Polygon ปริมาณธุรกรรมรายวันของแพลตฟอร์มเคยเกิน 350 ล้านเหรียญสหรัฐ (อิงตามข้อมูลปี 2021)

3.2 ความสำเร็จของทีม


  • Devin Finzer เป็นผู้นำกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และเคยเป็นผู้ก่อตั้ง Claimdog ซึ่งเป็นแอปการเงินส่วนบุคคลที่ถูก Credit Karma ซื้อกิจการไป
  • Alex Atallah เป็นผู้รับผิดชอบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน และการพัฒนาโปรโตคอล Wyvern ของเขากลายมาเป็นมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการซื้อขาย NFT
  • พวกเขาได้ร่วมกันนำ OpenSea ไปสู่รอบการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเงินลงทุนนับร้อยล้านดอลลาร์จากบริษัทต่างๆ เช่น a16z และ Coinbase Ventures ในปี 2021 มูลค่าของ OpenSea พุ่งสูงถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

3.3 การสนับสนุนจากสถาบัน


  • พันธมิตรการลงทุน: Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, 1confirmation
  • พันธมิตรทางเทคนิค: Chainlink (การรวม Oracle), Filecoin (การจัดเก็บแบบกระจายอำนาจ)
  • พันธมิตรระบบนิเวศ: ร่วมมือกับ Art Blocks เพื่อเปิดตัวโปรแกรมผู้สร้างสรรค์ และบูรณาการโปรโตคอล Seaport เข้ากับกระเป๋าเงิน BitKeep อย่างละเอียด

4. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบรองรับการอัพเกรดเชิงกลยุทธ์


การเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นในนโยบายด้านสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ ถือเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรม โดยฝ่ายบริหารชุดใหม่ได้แนะนำกลยุทธ์ที่มุ่งส่งเสริมความเป็นผู้นำในระดับโลกด้านสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการให้การสนับสนุนนโยบายที่แข็งแกร่งสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น OpenSea เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม Devin Finzer ซีอีโอ กล่าวว่า “การอัปเกรดครั้งนี้ถือเป็นวิวัฒนาการของ OpenSea จากตลาด NFT ไปเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุม โดยที่โทเค็นและ NFT จะถูกบูรณาการอย่างลึกซึ้งภายในระบบนิเวศแบบรวมศูนย์”

5. แนวโน้มในอนาคต


ด้วยไดรฟ์คู่ของการอัปเกรดเทคโนโลยี OS2 และแรงจูงใจโทเค็น SEA, OpenSea มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างตำแหน่งผู้นำในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบได้รับการปรับปรุงดีขึ้น แพลตฟอร์มจะยังคงขยายการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และสำรวจความเป็นไปได้เพิ่มเติมภายในระบบนิเวศ Web3


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและตัดสินใจลงทุนอย่างรอบรู้ การดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวและไม่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้


