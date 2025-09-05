Openledger และ OPEN Token: นวัตกรรมการบูรณาการ AI และ Blockchain

Openledger คือโครงการบล็อคเชนอันล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงจุดตัดระหว่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจ เนื่องจากเป็น AI Blockchain Openledger จึงมีเป้าหมายที่จะปลดล็อคสภาพคล่องและการค้าข้อมูล โมเดล AI และตัวแทนอัจฉริยะผ่านโครงสร้างพื้นฐานความน่าเชื่อถือแบบกระจายอำนาจ OpenDB ก่อตั้งขึ้นในปี 2024 (เดิมเรียกว่า OpenDB) โดยได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วและได้รับเงินทุนเริ่มต้นมูลค่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐจากนักลงทุนชื่อดัง ได้แก่ Polychain Capital, Hash3, HashKey Capital, Balaji Srinivasan, Sandeep Nailwal, MH Ventures, Mask Network, Paul Taylor, Borderless Capital, และ Finality Capital Partners นอกจากนี้ Openledger ยังได้จัดสรรเงิน 25 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านบล็อคเชน AI ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ในภาคส่วนที่เพิ่งเกิดใหม่นี้
ภารกิจของโครงการคือการแก้ไขปัญหาสำคัญในการพัฒนา AI โดยเฉพาะการพึ่งพาข้อมูลแบบรวมศูนย์ซึ่งจำกัดนวัตกรรมและก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อคเชน Openledger มุ่งหวังที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ต้องขออนุญาตและเน้นข้อมูล ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงชุดข้อมูลคุณภาพสูงเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาโมเดล AI แบบร่วมมือกัน
Openledger มีเป้าหมายที่จะกระจายการจัดการข้อมูลผ่านชุดข้อมูลที่เป็นของชุมชน (เรียกว่า "เครือข่ายข้อมูล") เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดล AI ชุดข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อฝึกโมเดล AI ข้ามโดเมนต่างๆ เช่น การพัฒนา Solidity การดูแลสุขภาพ IoT และการซื้อขาย Web3 แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการบนบล็อคเชนเลเยอร์ 2 เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการปรับขนาดและต้นทุนการทำธุรกรรมที่ต่ำ โดยการดำเนินการทั้งหมด (รวมถึงการอัปโหลดชุดข้อมูล การฝึกอบรมโมเดล การแจกรางวัล และการกำกับดูแล) ดำเนินการบนบล็อคเชนเพื่อความโปร่งใสและความไม่เปลี่ยนแปลง
ไฮไลท์สำคัญของโครงการ:
ระบบนิเวศข้อมูลแบบกระจายอำนาจ: Openledger ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างหรือเข้าร่วมเครือข่ายข้อมูล (Datanets) ชุดข้อมูลที่จัดเตรียมไว้สำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI การดำเนินการนี้จะกระจายแหล่งข้อมูลและลดการพึ่งพาผู้ให้บริการแบบรวมศูนย์
แหล่งทุนและพันธมิตร: ด้วยการสนับสนุนจากเงินทุนเริ่มต้นมูลค่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐและความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น EigenLayer และ 0G Labs ทำให้ Openledger อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับนวัตกรรมที่แนวหน้าของ AI–บล็อคเชน
การเข้าร่วม Testnet: ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดสอบเครือข่ายระยะที่สอง (Epoch 2) แพลตฟอร์มสนับสนุนให้ผู้ใช้รันโหนด มีส่วนร่วมข้อมูล หรือเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน (เช่น Kaito Yapper Arena) เพื่อรับคะแนนที่แลกเป็นโทเค็น OPEN
แผนงานเมนเน็ต: แพลตฟอร์มกำลังเตรียมเปิดตัวเมนเน็ต ซึ่งจะเปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ
วิสัยทัศน์ของ Openledger คือการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนา AI แบบกระจายอำนาจและโปร่งใสที่ได้รับการสนับสนุนโดยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในรูปแบบโทเค็น
สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ Openledger รวบรวมการบูรณาการ AI กับบล็อคเชนอย่างราบรื่น ไฮไลท์ที่สำคัญ ได้แก่:
เครือข่ายข้อมูล (Datanets): ชุดข้อมูลที่เป็นของชุมชนเป็นรากฐานสำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI เฉพาะทาง ผู้ใช้สามารถสร้างเครือข่ายใหม่หรือมีส่วนสนับสนุนเครือข่ายที่มีอยู่ โดยบันทึกการมีส่วนร่วมทั้งหมดลงในเชนเพื่อความโปร่งใส
หลักฐานการระบุแหล่งที่มา (PoA): กลไกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่รับประกันว่าผู้มีส่วนสนับสนุนเครือข่ายข้อมูลและโมเดล AI จะได้รับรางวัล OPEN อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการใช้ผลงานของพวกเขา ซึ่งแตกต่างจากการขายข้อมูลครั้งเดียว วิธีนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระยะยาวและการมีส่วนสนับสนุนที่มีคุณภาพสูง
การปรับใช้โมเดลที่มีประสิทธิภาพ: รองรับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทำให้โมเดล AI หลายตัวทำงานบน GPU ตัวเดียวได้ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนเพื่อการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น
การกำกับดูแลแบบออนเชน: ใช้กรอบงาน Governor แบบโมดูลาร์ของ OpenZeppelin เพื่อการกำกับดูแลแบบออนเชนแบบไฮบริด ผู้ถือหุ้นแบบ OPEN สามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การจัดสรรเงินทุน และการอัปเกรดโปรโตคอล
โครงสร้างพื้นฐานความน่าเชื่อถือแบบกระจายอำนาจ: บล็อคเชนช่วยให้มั่นใจได้ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ตรวจสอบได้และประสิทธิภาพของโมเดล ช่วยเพิ่มความไว้วางใจในระบบนิเวศ
การทำงานของโหนด: ผู้ใช้สามารถรันโหนดบนอุปกรณ์ต่างๆ (รวมถึง Android) ข้อกำหนดของ Testnet นั้นมีไม่มากนัก (เช่น Ubuntu 24.04, CPU 1 คอร์, RAM 1GB, พื้นที่เก็บข้อมูล 10GB) ซึ่งทำให้มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดน้อยลง
ตรรกะหลักของ Openledger คือการสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยที่ข้อมูลและโมเดล AI ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า การใช้ระบบกระจายศูนย์ข้อมูลและแรงจูงใจ PoA ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลและการรวมศูนย์ข้อมูลในการพัฒนา AI แบบดั้งเดิม บล็อคเชนช่วยให้เกิดความโปร่งใส ในขณะที่เศรษฐศาสตร์โทเค็นช่วยสร้างแรงจูงใจระหว่างผู้มีส่วนสนับสนุน ผู้ตรวจสอบ และนักพัฒนา
OPEN คือสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของระบบนิเวศ Openledger ที่มีฟังก์ชันหลักหลายประการ:
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม: ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม Layer-2 เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายทำงานได้อย่างถูกต้อง
โทเค็นรางวัล: แจกจ่ายให้กับผู้ใช้ที่ส่งข้อมูล โมเดล หรือทรัพยากรการคำนวณให้กับเครือข่ายข้อมูลและการพัฒนาโมเดล AI
โทเค็นการสเตค: ผู้ตรวจสอบและผู้ดำเนินการโมเดล AI เดิมพันแบบ OPEN เพื่อเข้าร่วมในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและปรับใช้โมเดลในขณะที่รับรางวัล
โทเค็นการกำกับดูแล: ให้ผู้ถือมีอำนาจในการลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรกองทุน นโยบายตัวอย่าง และการจัดการคลัง
การออกแบบของ OPEN จัดเรียงแรงจูงใจของระบบนิเวศ รับรองผลตอบแทนสำหรับผู้สนับสนุนที่ยุติธรรม แรงจูงใจของผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย และความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
รายละเอียด
กรณีการใช้งาน
ค่าธรรมเนียมธุรกรรม การเดิมพัน รางวัลผู้สนับสนุน การกำกับดูแล
กลไกการให้รางวัล
รางวัลต่อเนื่องผ่านการพิสูจน์การระบุแหล่งที่มา (PoA) สำหรับการใช้ข้อมูลและโมเดลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพสูง
สภาพคล่องและการเดิมพัน
รองรับกลุ่มสภาพคล่องและการวางเดิมพันแบบจำลองเส้นโค้งพันธะเพื่อความรับผิดชอบทางการเงินและการควบคุมคุณภาพที่ขับเคลื่อนโดยตลาด
การกำกับดูแลกิจการ
ผู้ถือหุ้นแบบเปิดลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการจัดสรรกองทุน นโยบายจำลอง และการใช้เงินของกระทรวงการคลัง
การจัดสรรชุมชน
51% ของอุปทานจะเข้าสู่ชุมชน: ผู้เข้าร่วมทดสอบเครือข่าย ผู้สร้างแบบจำลอง ผู้ตรวจสอบ ทุนสำหรับนักพัฒนา กิจกรรมชุมชน โปรแกรมทูต รางวัลบล็อก และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
แผนการส่งทางอากาศ
กิจกรรมต่างๆ เช่น Kaito Yapper Arena ประกอบไปด้วยรางวัล OPEN มูลค่า 2 ล้านในช่วงเวลา 6 เดือนสำหรับผู้สนับสนุนสูงสุดและผู้เข้าร่วมชุมชน
โทเค็นโนมิกส์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวงจรเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยผู้มีส่วนสนับสนุนจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่มีการใช้ข้อมูลหรือโมเดลของตน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระยะยาว พูลสภาพคล่องและการสเตคแบบพันธะโค้งทำให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงโมเดลประสิทธิภาพสูงเท่านั้นที่โดดเด่น ผู้ใช้สามารถสเตคแบบ OPEN เพื่อรองรับโมเดลที่พวกเขาเชื่อมั่น ทำให้เกิดการควบคุมคุณภาพที่ขับเคลื่อนโดยตลาด การจัดสรรชุมชน 51% เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Openledger ในการกระจายอำนาจ
OPEN เป็นสินทรัพย์อเนกประสงค์ที่เป็นหัวใจของระบบนิเวศ Openledger:
การนำข้อมูลและแบบจำลองไปใช้ในเชิงพาณิชย์: ผ่านทาง PoA ผู้ใช้จะได้รับ OPEN เมื่อมีการนำข้อมูลหรือโมเดลคุณภาพสูงไปใช้ ส่งผลให้เกิดกระแสรายได้ที่ยั่งยืน
การเดิมพันและการตรวจสอบ: ผู้ตรวจสอบและผู้ดำเนินการโมเดลเดิมพัน OPEN เพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและปรับใช้โมเดลโดยจัดแนวผลประโยชน์ของตนให้สอดคล้องกับความสำเร็จในระยะยาวของแพลตฟอร์ม
การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล: ผู้ถือหุ้นแบบเปิดสามารถถือหุ้นและลงคะแนนเสียงในข้อเสนอต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดสรรเงินทุน นโยบายต้นแบบ และการใช้เงินคลัง
การจัดหาสภาพคล่อง: OPEN สามารถใช้ในกลุ่มสภาพคล่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินทรัพย์และสภาพคล่องของระบบนิเวศ
แอปพลิเคชันเฉพาะโดเมน: เครือข่ายข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เช่น การพัฒนา Solidity การดูแลสุขภาพ IoT และการซื้อขาย Web3 โดย OPEN ช่วยให้สามารถสร้างและนำโมเดล AI เฉพาะทางออกสู่เชิงพาณิชย์ได้
กรณีการใช้งานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ OPEN ในการขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศและความยั่งยืนโดยสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
Openledger นำเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงในการผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายที่สำคัญในการจัดการข้อมูลและการพัฒนา AI Openledger ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม AI ในขณะที่ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม โดยการกระจายท่อข้อมูลผ่าน Datanets และแนะนำระบบรางวัลอย่างต่อเนื่องผ่าน PoA เนื่องจากโทเค็น OPEN เป็นกระดูกสันหลังของระบบนิเวศนี้ จึงให้ประโยชน์ อำนาจในการกำกับดูแล และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของแพลตฟอร์ม
ในขณะที่ Openledger กำลังเปลี่ยนผ่านจากเทสต์เน็ตไปเป็นเมนเน็ต ก็พร้อมที่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการพัฒนา AI แบบกระจายอำนาจ การเน้นที่ความโปร่งใส ความเป็นเจ้าของชุมชน และรางวัลที่ยั่งยืนทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้มีส่วนสนับสนุนข้อมูล ผู้สร้างโมเดล และผู้ที่ชื่นชอบ AI หากต้องการมีส่วนร่วม คุณสามารถเข้าร่วมเครือข่ายทดสอบ ติดตามบัญชี X ของ Openledger หรือเข้าร่วมชุมชน Discord เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแจก Airdrop และรางวัล
OPEN พร้อมให้บริการบน MEXC แล้ว! อย่าพลาดโอกาสลงทุนในภาคส่วนใหม่ที่มีแนวโน้มดีในช่วงเร็วๆ นี้ วิธีการซื้อบน MEXC มีดังนี้:
2) ค้นหา "เปิด" ในแถบค้นหาและเลือกเปิดการซื้อขายแบบ Spot
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนเงินและราคา และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้