OKZOO: การสร้างเครือข่าย AIOT ด้วยฮาร์ดแวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ท่ามกลางการบรรจบกันที่รวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ (DePIN) และเกม Web3 OKZOO กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญด้วยโมเดลการบูรณาการแนวตั้งอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โครงการนี้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกสำหรับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริง โดยวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วน AIoT (ปัญญาประดิษฐ์ + IoT แบบกระจายอำนาจ) ด้วยระบบนิเวศที่มีผู้ใช้เกือบ 12 ล้านคน การเปิดตัวแอป AI สัตว์เลี้ยงเสมือน V2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม จึงดึงดูดผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วกว่า 700,000 ราย ด้วยการสนับสนุนทางกลยุทธ์อันแข็งแกร่งจากผู้นำในอุตสาหกรรม OKZOO จึงสามารถเสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดของตนได้อย่างรวดเร็ว
แม้ว่า DePIN จะได้วางรากฐานสำหรับเครือข่ายฮาร์ดแวร์แบบกระจายอำนาจแล้ว แต่ OKZOO เชื่อว่า AIoT เป็นตัวแทนของอนาคตที่แท้จริงของอวกาศนี้ วิวัฒนาการนี้ก้าวไปไกลกว่าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผสานรวม AI อย่างล้ำลึกเพื่อปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลและการโต้ตอบของผู้ใช้ วิธีการดั้งเดิมในการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น ข้อมูลไม่ทั่วถึง พื้นที่ครอบคลุมแบบเรียลไทม์ภายในอาคารที่จำกัด และความยากลำบากในการตรวจยืนยัน OKZOO จัดการช่องว่างเหล่านี้ด้วยการสร้างเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่อยู่เฉพาะที่ เช่น คุณภาพอากาศ ระดับเสียง อุณหภูมิ และความชื้น โดยให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับแอปพลิเคชัน AI รุ่นถัดไปในการติดตามสุขภาพ เมืองอัจฉริยะ และการวิจัยสภาพภูมิอากาศ การวางตำแหน่ง AIoT ให้เป็น "วิวัฒนาการครั้งใหญ่ของ DePIN รุ่นถัดไป" OKZOO ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับยูทิลิตี้ที่ใช้งานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง
ระบบนิเวศของ OKZOO ถูกสร้างขึ้นบนโมเดลฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ที่บูรณาการอย่างแน่นแฟ้น:
1) อุปกรณ์ซีรีส์ P-mini: เซ็นเซอร์แบบพกพาเหล่านี้รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งในร่มและกลางแจ้ง สายผลิตภัณฑ์จะยังคงพัฒนาต่อไป โดยมีรุ่นต่อๆ ไป เช่น P-mini O2 ในรูปแบบสมาร์ทวอทช์
2) แอป OKZOO V2 Virtual AI Pet: เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม แอปพลิเคชันขับเคลื่อนด้วย AI นี้เชื่อมโยงสถานะทางอารมณ์และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงเข้ากับข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมโดยอุปกรณ์ P-mini ของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนการรวบรวมข้อมูลดิบให้กลายเป็นประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่มีความหมายและดึงดูดอารมณ์ OKZOO V2 บุกเบิกแนวคิดใหม่ในการมีส่วนร่วมกับข้อมูล โดยอาศัยความสำเร็จของเวอร์ชัน V1 ซึ่งดึงดูดผู้ใช้ได้ 6.5 ล้านคน
ต่างจากโครงการ AI และ DePIN จำนวนมากที่ต้องพึ่งพา OEM ของบุคคลที่สาม ซึ่งมักเผชิญกับปัญหาคอขวดในการผลิตและความท้าทายในการควบคุมคุณภาพ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและการผลิตภายในบริษัทของ OKZOO ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ:
1) การรับประกันความสามารถในการปรับขนาด: ช่วยให้สามารถผลิตอุปกรณ์ P-mini ได้อย่างเสถียรและในปริมาณมากเพื่อตอบสนองการเติบโตของผู้ใช้และความต้องการ P-NFT
2) การควบคุมคุณภาพและการวนซ้ำอย่างรวดเร็ว: ช่วยให้ปรับปรุงการออกแบบได้รวดเร็วตามคำติชมของผู้ใช้และความก้าวหน้าทางเทคนิค
3) ประสิทธิภาพต้นทุนในระยะยาว: การผลิตภายในองค์กรช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
4) ความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์: นอกเหนือจากการดำเนินการเครือข่ายของตนเองแล้ว OKZOO ยังสามารถเสนอโซลูชันฮาร์ดแวร์ให้แก่พันธมิตร B2B รายอื่นๆ ที่เผชิญอุปสรรคด้านการผลิตได้ ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางรายได้ใหม่ๆ และทำให้บริษัทโดดเด่นกว่าคู่แข่งที่เน้นด้านซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว
1) สิ่งจูงใจในการสนับสนุนข้อมูล: ผู้ใช้จะได้รับโทเค็น AIOT โดยการใช้งานอุปกรณ์ P-mini เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนอุปกรณ์แต่ละชิ้นให้กลายเป็น "นักขุดข้อมูล"
2) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่าย: ผู้ถือโทเค็นสามารถเดิมพัน AIOT เพื่อเป็นโหนดผู้ตรวจสอบหรือผู้ให้บริการข้อมูล มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่ายและรับรางวัล
3) ประโยชน์ของระบบนิเวศ: AIOT ใช้สำหรับธุรกรรมในแอป เช่น การโต้ตอบอุปกรณ์และวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงเสมือนจริง
4) สิทธิในการกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถลงคะแนนเสียงในเรื่องการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การอัพเกรดระบบนิเวศและทิศทางการพัฒนา
5) การเปิดใช้งานนักพัฒนา: AIOT ถูกวางแผนให้ทำหน้าที่เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับผู้สร้างเนื้อหาเพื่อสร้างรายได้ และสำหรับนักพัฒนาบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึง API
6) กลไกนวัตกรรม P-NFT: P-NFT แต่ละอันสอดคล้องกับอุปกรณ์ P-mini ทางกายภาพที่สามารถอ้างสิทธิ์ได้ หลังจากได้รับ NFT (เช่น ผ่านการประมูล) ผู้ใช้จะต้องแลกรับอุปกรณ์ทางกายภาพเพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัลการบริจาคข้อมูลและการขุด AIOT จึงสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและมูลค่าในโลกแห่งความเป็นจริง
ตัวบ่งชี้สำคัญหลายประการเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ OKZOO:
1) ฐานผู้ใช้: ปัจจุบันระบบนิเวศนี้มีผู้ใช้เกือบ 11.8 ล้านคน โดยแอปพลิเคชัน V2 มีผู้ใช้เพิ่มขึ้น 700,000 รายภายในเดือนแรกหลังเปิดตัว
2) การสนับสนุนเงินทุน: โครงการนี้ได้รับการลงทุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงผู้ก่อตั้ง Bonk และ Pepe ตลอดจนผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมที่เป็นที่รู้จัก เช่น 0xSun และ Dingaling
3) ความแข็งแกร่งของทีม: ทีมงานหลักประกอบด้วยบุคลากรที่มีความสามารถจากองค์กรชั้นนำ เช่น HASHED, Forbes และ Cointelegraph ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยี AI และการเติบโตของชุมชน
ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน V2 ที่ประสบความสำเร็จ การเติบโตของผู้ใช้ที่มั่นคง และการขยายพันธมิตรด้านการแลกเปลี่ยน OKZOO จึงได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในระยะยาว การวางตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์—AI + DePIN + การเล่นเกม + ฮาร์ดแวร์—ที่รวมเข้ากับเรื่องราว AIoT ที่น่าสนใจ โมเดลการเข้าถึงผู้ใช้แบบเกมมิฟาย คูน้ำการผลิตที่แข็งแกร่ง กลไกทางกายภาพ NFT ที่สร้างสรรค์ และพันธมิตรอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง ก่อให้เกิดข้อเสนอการลงทุนที่น่าดึงดูดอย่างยิ่ง แม้ว่าจะยังคงมีปัญหาต่างๆ อยู่ เช่น ความสามารถในการปรับขนาดฮาร์ดแวร์ การรักษาผู้ใช้ และการแข่งขันในตลาด แต่โมเดลแบบบูรณาการและความสามารถในการผลิตภายในองค์กรของ OKZOO ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างมาก วิสัยทัศน์ระยะยาวของโครงการนี้ไม่ใช่แค่เพียงการรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งหวังที่จะร่วมกันสร้างกรอบแนวคิดใหม่สำหรับการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและ AI
ด้วยทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ การยอมรับจากตลาด และความสามารถในการผลิตที่แข็งแกร่ง OKZOO กำลังสร้างระบบนิเวศน์แบบไดนามิกที่ผสานรวมแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนจากผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในพื้นที่ AIoT ปลดล็อกมูลค่าระบบนิเวศและศักยภาพในการเติบโตแบบก้าวกระโดด
