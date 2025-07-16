Nillion คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบตาบอด ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ออกแบบมาสำหรับปัญญาประดิษฐ์และข้อมูล ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพิ่มความเป็นส่วนตัว (PETs) เพื่อให้สามารถคNillion คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบตาบอด ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ออกแบบมาสำหรับปัญญาประดิษฐ์และข้อมูล ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพิ่มความเป็นส่วนตัว (PETs) เพื่อให้สามารถค
Nillion: การปฏิวัติครั้งใหม่ในการประมวลผลส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศมูลค่าข้อมูล

16 กรกฎาคม 2025
0m
Nillion คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบตาบอด ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ออกแบบมาสำหรับปัญญาประดิษฐ์และข้อมูล ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพิ่มความเป็นส่วนตัว (PETs) เพื่อให้สามารถคำนวณและจัดเก็บข้อมูลได้ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวไว้ ซึ่งทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น AI ส่วนตัวที่ปรับแต่งได้ ฐานข้อมูลที่เข้ารหัส และแอปพลิเคชันที่รักษาความเป็นส่วนตัวได้

NIL คือโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย Nillion ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลักสำหรับความปลอดภัย การกำกับดูแล และการพัฒนาในระยะยาว ช่วยประสานแรงจูงใจระหว่างผู้เข้าร่วมเครือข่ายในขณะเดียวกันก็มั่นใจถึงการเติบโตของระบบนิเวศที่ยั่งยืน

1. ฟังก์ชั่นหลัก


  • บริการประสานงาน: ใช้สำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการคอมพิวเตอร์ การเก็บข้อมูล การอนุมาน AI และค่าธรรมเนียมธุรกรรมภายใน Petnet และเลเยอร์การประสานงาน นักพัฒนาสามารถใช้ NIL เพื่อเข้าถึงบริการคอมพิวเตอร์ที่รักษาความเป็นส่วนตัวของ Nillion
  • การคำนวณแบบตาบอด: นักพัฒนาและผู้ใช้สามารถใช้ NIL เพื่อจัดเก็บและคำนวณโดยรักษาความเป็นส่วนตัว
  • การสเตก: ผู้ถือสามารถสเตก NIL เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของเครือข่ายและรับรางวัล ผู้ตรวจสอบจะต้องเชื่อมโยงโทเค็น NIL เพื่อตรวจสอบธุรกรรมและการคำนวณ ซึ่งจะทำให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเลเยอร์การประสานงาน
  • การกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็น NIL สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจได้โดยการเสนอและลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการอัปเกรดโปรโตคอล พารามิเตอร์เครือข่าย การจัดสรรทรัพยากร และโปรแกรมให้ทุนชุมชน

2. รายละเอียดโทเค็น NIL


  • ชื่อโทเค็น: Nillion (NIL)
  • อุปทานรวม: 1,000,000,000 NIL
  • อุปทานสูงสุด: ไม่มีขีดจำกัดบน (อัตราเงินเฟ้อประจำปี 1% ขึ้นอยู่กับแบบจำลองการปล่อยรางวัลและการกำกับดูแลแบบอิสระ)
  • อุปทานหมุนเวียนเริ่มต้น: 195,150,000 NIL (19.52% ของอุปทานทั้งหมด)

3. การจัดสรรโทเค็น NIL


ปริมาณจำหน่ายรวม NIL อยู่ที่ 1 พันล้านหน่วย โดยมีการหมุนเวียนเริ่มต้นที่ 19.52% การจัดสรรมีดังนี้:


  • ระบบนิเวศและการพัฒนา (29%): รองรับการเติบโตของระบบนิเวศของ Nillion รวมถึงแรงจูงใจของนักพัฒนา รางวัลผู้ตรวจสอบ การขยายเครือข่าย และแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการนำไปใช้จริง
  • ชุมชน (20%) : กระจายผ่านโปรแกรมส่งเสริมการลงทุน ทุนสนับสนุน และโครงการริเริ่มชุมชนอื่น ๆ
  • การพัฒนาโปรโตคอล (10%): ทุนสำหรับการวิจัย การอัพเกรดโปรโตคอล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนในระยะยาว
  • ผู้สนับสนุนในช่วงแรก (21%): จัดสรรให้กับนักลงทุน Pre-Seed, Seed และปี 2024
  • ผู้สนับสนุนหลัก (20%): แจกจ่ายให้แก่สมาชิกทีมรุ่นเริ่มต้น ที่ปรึกษา และผู้สนับสนุนของ Nillion Labs สำหรับบทบาทของพวกเขาในการพัฒนาเครือข่าย


4. กำหนดการเปิดตัว NIL


เมื่อเปิดตัวบนเครือข่ายหลักแล้ว NIL จะถูกปลดล็อคและแจกจ่ายให้กับชุมชนผ่านการแอร์ดรอปและการจัดสรรเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมในชุมชน


5. แนวโน้มในอนาคต


การเปิดตัว NIL ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการประมวลผลแบบตาบอด ซึ่งจะช่วยให้เกิดแอปพลิเคชันนวัตกรรมต่างๆ เช่น AI เฉพาะบุคคล ตลาดข้อมูล และวิทยาศาสตร์แบบกระจายอำนาจ (DeSci) ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครั้งนี้ เครือข่าย Nillion กำลังเร่งพัฒนาระบบนิเวศแอปพลิเคชันของตนโดยบูรณาการกับบล็อคเชนสาธารณะเพิ่มเติม เพิ่มความร่วมมือในการประมวลผลแบบปิดตา และปรับปรุงประสิทธิภาพการประสานงานอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้มากยิ่งขึ้นพร้อมๆ กับการลดการพึ่งพาหน่วยงานรวมศูนย์ลงทีละน้อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


