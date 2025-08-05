การสร้างโมเมนตัมของ NFT: Pudgy Penguins กำลังขยายออกไปนอกกลุ่มคริปโตได้อย่างไร

NFT กำลังดึงดูดความสนใจของสาธารณชนอีกครั้ง
หลังจากที่ต้องเผชิญกับภาวะตลาดตกต่ำในปี 2022 และ 2023 ภาคส่วน NFT ก็เริ่มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2025 ตามข้อมูลจาก Coingecko มูลค่าตลาด NFT รวมทะลุ 6.8 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและความรู้สึกของตลาดฟื้นตัวอย่างชัดเจน ศูนย์กลางของกระแสใหม่นี้คือโปรเจ็กต์ NFT ระดับบลูชิปอย่าง Pudgy Penguins ซึ่งได้กลายมาเป็นจุดสนใจที่ไม่อาจปฏิเสธได้
ไม่เพียงแต่มูลค่าตลาดของคอลเลกชันนี้จะแซงหน้า BAYC ที่มีมายาวนาน โดยตามหลังเพียงแค่ CryptoPunks เท่านั้น แต่โทเค็นระบบนิเวศ PENGU ยังเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% ในช่วงเวลาสั้นๆ อีกด้วย ในแง่ของการมีส่วนร่วมของชุมชน การขยายระบบนิเวศ การเข้าถึงแบรนด์ และการเคลื่อนย้ายเงินทุน Pudgy Penguins กำลังกำหนดนิยามหลักของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่เป็น IP ดั้งเดิมของ Web3 Pudgy Penguins เป็นโครงการ NFT ที่เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2021 บนบล็อคเชน Ethereum ซึ่งประกอบด้วยอวาตาร์เพนกวินที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 8,888 ตัว NFT แต่ละรายการจะมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม เช่น เครื่องประดับ เสื้อผ้า และการแสดงออก ด้วยรูปแบบศิลปะที่มีเสน่ห์และเข้าถึงง่าย ทำให้คอลเลกชั่นนี้ได้รับการยอมรับและความสนใจจากทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เหรียญกษาปณ์ขายหมดภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที และดึงดูดนักสะสมชื่อดังมากมาย รวมถึงสตีเฟน เคอร์รี่ สตาร์ NBA และแร็ปเปอร์ สนูป ด็อกก์
ในช่วงต้นปี 2022 ชุมชนได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงผู้นำ และ Luca Netz ซึ่งเป็น CEO คนใหม่ได้เข้าซื้อโครงการในราคา 750 ETH ภายใต้การนำของเขา Pudgy Penguins เริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์ Web3 IP ที่มีมิติหลากหลาย ผู้ถือครองได้ก่อตั้งชุมชนที่รู้จักกันในชื่อ "The Huddle" โดยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและได้รับสิทธิ์ในการนำ NFT ของตนออกสู่เชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ Pudgy Penguins กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมดิจิทัลระดับโลก
นับตั้งแต่นั้นมา โครงการดังกล่าวได้นำกลยุทธ์การขยายแบรนด์ การกระจายความเสี่ยง และการบูรณาการเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงมาใช้ โดยเปลี่ยนจากโครงการ PFP (รูปโปรไฟล์) ที่เรียบง่ายไปเป็นระบบนิเวศที่มีหลายแง่มุมพร้อมด้วย IP เกม บล็อกเชน โทเค็น ของเล่น และผลงานแยกย่อย
ในปัจจุบันระบบนิเวศของ Pudgy Penguins ประกอบด้วย:
Pudgy Toys – ของเล่นที่จับต้องได้
Pudgy World – แพลตฟอร์ม Web3 แบบโต้ตอบ
PENGU – โทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ
Abstract Network – บล็อกเชนเลเยอร์ 2 เฉพาะ
Lil Pudgys – คอลเลกชั่นแยกตัวออกมา พร้อมด้วยการโต้ตอบ AR และความคิดริเริ่มในการพัฒนาเกม
มูลค่าที่แท้จริงของ Pudgy Penguins ไม่ได้มีแค่ NFT เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมชุมชนอันมีชีวิตชีวาที่มันได้ปลูกฝังมาด้วย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โปรเจ็กต์นี้ได้รับการดึงดูดฐานแฟนคลับที่มีส่วนร่วมอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Discord, X (เดิมคือ Twitter), Reddit และ Instagram ตั้งแต่มีมไปจนถึงอวาตาร์ที่แฟนๆ สร้างขึ้น ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Pudgy Penguins ให้เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ควรมีมีม
ไม่เหมือนกับโครงการ NFT จำนวนมากที่ยังคงจำกัดอยู่แค่บล็อคเชนหรือการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดีย Pudgy Penguins ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่กระแสหลัก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Pudgy Toys มีจำหน่ายในร้านค้าปลีกมากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เช่น Walmart, Target และ Walgreens ณ ปี 2025 ผลิตภัณฑ์ของเล่นได้สร้างยอดขายมากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและมีมูลค่าเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก
Pudgy Penguins ได้สร้างระบบนิเวศที่เน้น NFT ที่แข็งแกร่ง รวมถึง Abstract Network ซึ่งเป็นบล็อคเชนเลเยอร์ 2 ที่พัฒนาโดย Cube Labs สำหรับแอปพลิเคชันที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค เครือข่ายนี้รองรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Pudgy World, Soulbound NFTs, เกม และการโต้ตอบที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน PENGU ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ เปิดตัวครั้งแรกบนบล็อคเชน Solana และเตรียมขยายไปยังเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้ของเครือข่ายข้ามสายโซ่และขยายการเข้าถึงระบบนิเวศ
ที่น่าสังเกตคือ ผู้ถือ NFT สามารถสมัครขอใบอนุญาตเพื่อเข้าร่วมในการสร้างรายได้จาก IP โดยได้รับส่วนแบ่งรายได้จากสินค้าและของเล่นที่มีตราสินค้าร่วม ซึ่งจะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการเป็นเจ้าของดิจิทัลและมูลค่าในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ปี 2024ทีม Pudgy Penguins ได้ระดมทุนได้ 11 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี Founders Fund เป็นผู้นำ และมีนักลงทุนชั้นนำ เช่น Fenbushi Capital และ 1kx เข้าร่วมด้วย เงินทุนนี้สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Abstract Network และระบบนิเวศ Cube Labs ที่กว้างขึ้น เน้นย้ำถึงความสามารถในการทำกำไรเชิงพาณิชย์และศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวของโครงการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 อวาตาร์ Pudgy Penguins กลายเป็นกระแสไวรัลในชุมชนคริปโต ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง VanEck และ OpenSea เข้าร่วมด้วยการอัปเดตโปรไฟล์อย่างเป็นทางการของตนด้วยงานศิลปะที่มีธีม Pudgy คลื่นแห่งการนำไปใช้นี้ ประกอบกับช่วงเวลาที่โดดเด่น เช่น การปรากฏตัวของตุ๊กตา Pudgy ของ VanEck ในงานตีระฆัง Nasdaq ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและเป็นที่รู้จักในชุมชนมากขึ้น
ปฏิสัมพันธ์ข้ามอุตสาหกรรมนี้ ตั้งแต่การเงินแบบดั้งเดิมไปจนถึงชุมชนดิจิทัล ช่วยเพิ่มการมองเห็นตลาดสำหรับ Pudgy อย่างมาก ตามข้อมูลของ NFTGo ปริมาณการซื้อขาย NFT ของ Pudgy Penguins ทะลุ 13.72 ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม โดยเพิ่มขึ้นรายเดือนกว่า 110% ในขณะเดียวกัน โทเค็นดั้งเดิมอย่าง PENGU ก็พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 216% ในเวลาเพียง 30 วัน
ในเดือนมิถุนายน 2025 Canary Capital ได้ยื่นข้อเสนอ ETF เชิงนวัตกรรมต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ก.ล.ต. ตั้งเป้าสร้าง ETF สินทรัพย์ดิจิทัลไฮบริดตัวแรกด้วยการผสมผสานโทเค็น PENGU (80–95%) กับ NFT ของ Pudgy Penguins (5–15%) การเคลื่อนไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทั้งในโลกการเงินแบบดั้งเดิมและวงการ Web3
ข้อเสนอนี้ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นก้าวสำคัญในการแปลง NFT เป็นการเงิน ซึ่งส่งสัญญาณถึงการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ NFT ใหม่โดยตลาดหลัก ความรู้สึกของนักลงทุนพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาของ PENGU และราคาขั้นต่ำของ Pudgy Penguins พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ Pudgy มีบทบาทมากขึ้นในรายงานของสถาบันต่างๆ
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม มีข่าวลือแพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดียว่า Pudgy Penguins กำลังเข้าซื้อตลาด NFT OpenSea เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม Beau หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของ Pudgy ได้ออกมาพูดถึงข่าวลือดังกล่าวโดยตรง: “Pudgy Penguins ไม่ได้ซื้อ OpenSea… ใจเย็นๆ” เป็นการตอกย้ำว่าทีมยังคงมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือ ไม่ใช่การเข้าซื้อกิจการ กระแสสื่อที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการตอบรับเชิงบวกต่อทั้งราคาพื้นฐานของ NFT และโทเค็น PENGU
แม้ว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวจะถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว (หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของ Pudgy อย่าง Beau ยังได้โพสต์คำชี้แจงบน X) แต่การแพร่กระจายข่าวลืออย่างรวดเร็วยังทำให้โครงการนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างมากและก่อให้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวาง
จากมุมมองการลงทุน แม้ว่าข่าวนี้จะเป็นเท็จ แต่ก็สะท้อนถึงความมั่นใจของชุมชนในศักยภาพการขยายตัวของ Pudgy ซึ่งยิ่งตอกย้ำบทบาทของ Pudgy ในฐานะพลังชั้นนำในพื้นที่ NFT มากขึ้น
Pudgy Penguins ไม่ใช่แค่เพียงโครงการ NFT เท่านั้น แต่ยังพัฒนาไปเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอีกด้วย
ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถกลายเป็น IP ได้ Pudgy ได้นำความชัดเจนที่หาได้ยากมาสู่พื้นที่ NFT ด้วยภาพเพนกวินที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจ รากฐานชุมชนที่แข็งแกร่ง ความสำเร็จทางการค้าในโลกแห่งความเป็นจริง และแผนงานทางเทคนิคที่ชัดเจน ในขณะที่ตลาด NFT แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่เพิ่มขึ้น เรื่องราวของ Pudgy Penguins อาจเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
เมื่อมองไปข้างหน้า Pudgy อาจกลายเป็นมากกว่ารูปโปรไฟล์ แต่อาจจะเป็นแบรนด์ เกม โลก หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของยุค Web3 ใหม่ก็ได้ เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
