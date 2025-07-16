Mind Network: เป็นผู้นำยุคใหม่ของการปกป้องความเป็นส่วนตัวและอินเทอร์เน็ตแบบกระจายอำนาจ

ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝาก/ซื้อขาย FHE และแบ่งปันรางวัลกิจกรรมมูลค่า 130,000 USDT
Mind Network เป็นโปรโตคอลโครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัสที่ออกแบบมาสำหรับ AI และ Web3 โดยให้การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความสามารถในการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย ช่วยให้ตัวแทน AI สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ตัดสินใจได้อย่างอิสระ และโต้ตอบร่วมกันภายในระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจ
หัวใจหลักคือ Mind Network เป็นผู้ริเริ่มโครงสร้างพื้นฐานการเข้ารหัสแบบโฮโมมอร์ฟิกอย่างสมบูรณ์ (FHE) ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างเว็บที่เข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ด้วยการเปิดใช้งานข้อมูลที่เข้ารหัสอย่างสมบูรณ์และการคำนวณ AI ที่ทนทานต่อควอนตัม ส่งมอบการเข้ารหัสแบบครบวงจรในระดับอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน เช่น AI บล็อคเชนโมดูลาร์ เกม การจัดการสินทรัพย์ และ DePIN
Mind Network ร่วมพัฒนา HTTPZ ซึ่งเป็นโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตแบบ Zero Trust ที่กำหนดมาตรฐาน Web3 ใหม่สำหรับ AI ที่เชื่อถือได้และการคำนวณข้อมูลบนเชน โดยร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Zama
Mind Network ได้รับเงินทุนจำนวน 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากบริษัทเงินร่วมลงทุนชั้นนำหลายแห่ง เช่น Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้รับทุนวิจัยสองทุนจากมูลนิธิ Ethereum สำหรับความก้าวหน้าใน FHE อีกด้วย
Mind Network ร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Zama เพื่อเร่งการนำเทคโนโลยี FHE มาใช้ เป็นโครงการแรกที่นำ TFHE-rs v1.0.0 (ไลบรารี FHE ที่พร้อมใช้งานจริงตัวแรกของ Zama) มาใช้ในแอปพลิเคชันในทางปฏิบัติ และได้โอเพ่นซอร์สโค้ดฐาน FHE-Rust หลายรายการ รวมถึง FCN (FHE Consensus Network), MindChain, Swarms-rust และอื่นๆ อีกมากมาย
การสนับสนุนเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านการคำนวณแบบเข้ารหัส และส่งเสริมวิสัยทัศน์ของระบบนิเวศ Web3 และ AI ที่เข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ ด้วยการวิจัยที่ล้ำสมัย ความร่วมมือที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม และความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมโอเพนซอร์ส Mind Network จึงเป็นผู้นำในอนาคตของการประมวลผลแบบเข้ารหัส ด้วยการทำให้การรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย FHE สามารถเข้าถึงได้ Mind Network กำลังสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในโลกแบบกระจายอำนาจ
AgenticWorld คือระบบนิเวศ AI แบบกระจายอำนาจที่ออกแบบมาสำหรับตัวแทน AI ที่ปลอดภัยและอิสระ สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี FHE รองรับการคำนวณแบบเข้ารหัสเพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระบบหลายตัวแทน (MAS) AgenticWorld บูรณาการเลเยอร์ความปลอดภัยและฮับการทำงานร่วมกัน ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันของ AI ที่ไม่ต้องไว้วางใจได้ผ่าน Web3 และ DeFi และยังรองรับการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจและการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่เป็นความลับอีกด้วย
MindChain เป็นบล็อคเชนสาธารณะตัวแรกที่สร้างขึ้นบน FHE และได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตัวแทน AI รองรับการคำนวณแบบเข้ารหัส การทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย และระบบนิเวศ AI อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังบูรณาการ Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Trusted Execution Environments (TEE), Multi-Party Computation (MPC), Decentralized Identity และกรอบการทำงานการคำนวณ GPU เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการปรับขนาด
MindBridge ซึ่งพัฒนาโดย Chainlink เป็นโปรโตคอลแบบข้ามสายโซ่ที่ปลอดภัยซึ่งใช้ FHE และ Stealth Address Protocol (SAP) เพื่อเปิดใช้ธุรกรรมส่วนตัวที่ทนทานต่อควอนตัม ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างระบบนิเวศบล็อคเชน
MindChain เป็นบล็อคเชน FHE ตัวแรกที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับตัวแทน AI โดยเฉพาะ ซึ่งจะกล่าวถึงความท้าทายด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ตัวแทน AI เผชิญในสภาพแวดล้อม Web2 และ Web3 ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัวและรักษาความสมบูรณ์ได้อย่างสมบูรณ์
การใช้ FHE ทำให้ MindChain สามารถดำเนินการคำนวณบนข้อมูลที่เข้ารหัสได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าตัวแทน AI สามารถประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้โดยไม่ต้องถอดรหัส แนวทางปฏิวัติวงการนี้ช่วยรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความปลอดภัย และการทำงานร่วมกันแบบไร้ความน่าเชื่อถือ ทำให้ MindChain กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สถาปัตยกรรมของ AgenticWorld ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับระบบนิเวศของตัวแทน AI อัจฉริยะที่ปลอดภัย ไดนามิก และมีความเป็นอิสระสูง ประกอบด้วยเลเยอร์หลัก 4 เลเยอร์ ได้แก่ เลเยอร์ AI Agent เลเยอร์ Extension เลเยอร์ Foundation และเลเยอร์ Service โดยแต่ละเลเยอร์มีบทบาทสำคัญในการเปิดใช้งานการดำเนินการ AI ได้อย่างราบรื่น:
ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซสำหรับตัวแทน AI ทั่วทั้งโดเมน Web2 และ Web3 รองรับ:
แพลตฟอร์ม Web3 เช่น Swarms, Eliza และ Virtuals
แพลตฟอร์ม Web2 เช่น World AI Health และ DeepSeek
การบูรณาการในอนาคตจะขยายขีดความสามารถเพิ่มเติม
มอบโซลูชั่นความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับตัวแทน AI รวมถึง:
การรักษาความปลอดภัยตามฉันทามติ: รับประกันการตัดสินใจที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมแบบกระจายอำนาจ
ความปลอดภัยในการคำนวณ: ปกป้องความสมบูรณ์ของการประมวลผล AI
ความปลอดภัยของข้อมูล: บังคับใช้การจัดการข้อมูลที่รักษาความเป็นส่วนตัว
ความปลอดภัยในการสื่อสาร: รักษาความปลอดภัยการโต้ตอบของตัวแทนข้ามเครือข่าย
หัวใจหลักของเลเยอร์นี้คือ MindChain ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนประกอบดังต่อไปนี้:
Randgen: เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มแบบออนเชนที่แท้จริงขับเคลื่อนโดย FHE
FCN (FHE Consensus Network)
FDN (FHE Decryption Network)
AgentConnect Hubs: อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของตัวแทนที่ปลอดภัย
เลเยอร์นี้บูรณาการบริการแบบกระจายอำนาจที่หลากหลายผ่านฮับเพื่อมอบความสามารถขั้นสูงสำหรับตัวแทน AI รวมถึง:
Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) ผ่าน Lumoz: ปรับปรุงการตรวจสอบความเป็นส่วนตัว
Trusted Execution Environments (TEE) ผ่าน Phala: เปิดใช้งานการดำเนินการ AI ที่ปลอดภัย
การจัดเก็บ หน่วยความจำ และการทำงานร่วมกันผ่านทาง Chainlink: รับประกันการจัดการข้อมูลอย่างราบรื่น
การคำนวณ GPU ผ่านทาง io.Net: มอบพลังการประมวลผล AI ที่ปรับขนาดได้
บริการอนุมานผ่าน Allora: เพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์ AI แบบเรียลไทม์
AgentText ผ่าน Aptos: รองรับการสื่อสารและการประมวลผลข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ในขณะที่ระบบนิเวศ AgenticWorld กำลังพัฒนาไปเป็นโครงสร้างพื้นฐาน AI อิสระแบบกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ โทเค็น FHE ก็กลายมาเป็นสินทรัพย์พื้นฐานที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมัน FHE ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และยูทิลิตี้ โดยเป็นมากกว่าโทเค็นเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญของยุคอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ที่ความเป็นส่วนตัว ความชาญฉลาด และการกระจายอำนาจมาบรรจบกัน
การเพิ่มพลังให้กับสติปัญญา: ส่งเสริมการฝึกอบรม การดำเนินงาน และรอบการให้รางวัลสำหรับตัวแทนอัจฉริยะ ขับเคลื่อนการพัฒนา AI
การคำนวณที่รักษาความเป็นส่วนตัว: รับประกันการคำนวณที่ปลอดภัยผ่าน FHE ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในขณะที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการคำนวณได้
การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ: ช่วยให้มีส่วนร่วมใน MindDAO และข้อเสนอที่ใช้ศูนย์กลางเพื่อกำหนดอนาคตของ AgenticWorld
การไหลของมูลค่าข้ามสายโซ่: อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่าง MindChain, Ethereum และ BNB Smart Chain ผ่านทางสะพานข้ามสายโซ่อย่างเป็นทางการ
การวางเดิมพันโทเค็น FHE และการเปิดตัว AgenticWorld เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น สิ่งที่กำลังมาต่อไปนี้ประกอบด้วย:
สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับตัวแทน AI
แอปพลิเคชัน AI แบบกระจายอำนาจในโลกแห่งความเป็นจริง
เครื่องมือประสานงานข้ามสายโซ่
การกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างเต็มรูปแบบผ่าน MindDAO
การถือโทเค็น FHE จะทำให้คุณเข้าถึงระบบนิเวศของ AgenticWorld และ Mind Network ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะ ทำให้คุณอยู่แถวหน้าด้านนวัตกรรม AI แบบกระจายอำนาจ นี่คือผลประโยชน์หลักสำหรับผู้ถือ $FHE:
การเข้าถึงล่วงหน้าและประโยชน์ใช้สอย: เดิมพัน FHE เพื่อเปิดใช้งานและใช้งานตัวแทน AI แบบกระจายอำนาจ มีส่วนร่วมในแอปพลิเคชัน AI ในโลกแห่งความเป็นจริง และขับเคลื่อนภารกิจและการฝึกอบรมอัจฉริยะ
รับรางวัล: รับรางวัลจากการวางเดิมพันโทเค็น ฝึกอบรมตัวแทนอัจฉริยะ และสนับสนุนทรัพยากรการคำนวณ โดยรับประโยชน์โดยตรงจากกิจกรรมและการเติบโตของเครือข่าย
อำนาจการกำกับดูแล: มีอิทธิพลต่อการพัฒนา AgenticWorld โดยการมีส่วนร่วมใน MindDAO และข้อเสนอที่ใช้ศูนย์กลาง ช่วยกำหนดรูปแบบคุณสมบัติ ความร่วมมือ และการตัดสินใจที่สำคัญ
การปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุง: เข้าถึงการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วย FHE ช่วยให้สามารถใช้บริการ AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัวและปกป้องข้อมูลของคุณในขณะที่ใช้งาน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้