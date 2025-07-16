MilkyWay: เชื่อมโยงความปลอดภัยของบล็อกเชน สู่การขับเคลื่อนระบบนิเวศแบบโมดูลาร์

ระบบนิเวศของบล็อกเชนในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยที่กระจัดกระจาย โดยแต่ละโปรเจกต์และแต่ละเชนมักดำเนินการอย่างอิสระ มีเครือข่ายผู้ตรวจสอบธุรกรรม และระบบการวางสเตกกิงของตนเอง ส่งผลให้สินทรัพย์กระจัดกระจาย ความปลอดภัยโดยรวมลดลง และเกิดความไม่มีประสิทธิภาพจากโครงสร้างพื้นฐานที่ซ้ำซ้อนกัน
MilkyWay เข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยแนวคิด "รีสเตก" ซึ่งเปิดโอกาสให้สินทรัพย์ที่ถูกวางสเตก สามารถนำมาใช้สนับสนุนความปลอดภัยของหลายเชนได้พร้อมกัน ด้วยการปรับโครงสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบธุรกรรมให้เป็นระบบเดียว และรวมทรัพยากรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน MilkyWay จึงช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับระบบนิเวศในภาพรวม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายโดยรวม
MilkyWay เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2023 โดยก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรจากโปรเจกต์ชั้นนำอย่าง Tendermint, Osmosis, Cosmostation, Oak Security และ Composable Finance เป้าหมายของ MilkyWay คือการเป็นเลเยอร์ด้านความปลอดภัยสำหรับระบบนิเวศบล็อกเชนแบบโมดูลาร์ โดยอาศัยเทคโนโลยี Liquid Staking Tokens (LSTs), การรีสเตก และบริการตรวจสอบสินทรัพย์ (AVS)
โปรโตคอลของ MilkyWay เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม DeFi มากกว่า 12 แห่ง โดยมีบริการทั้งการเทรด การใช้เลเวอเรจ การให้ยืม และอื่น ๆ ผู้ใช้งานสามารถรับผลตอบแทนจากการวางเดิมพันและผลตอบแทนเพิ่มเติมจาก DeFi ปัจจุบัน MilkyWay มีมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) ใกล้แตะระดับ 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
MilkyWay ให้บริการโซลูชันการสเตกกิงแบบมีสภาพคล่องสำหรับโทเค็นพื้นฐานของ Celestia คือ TIA เมื่อผู้ใช้งานสเตกกิง TIA ผ่าน MilkyWay พวกเขาจะได้รับโทเค็นใบรับรองบนบล็อกเชนที่เรียกว่า milkTIA
การสเตกกิง TIA ช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับเครือข่าย Celestia ในขณะที่ผู้ใช้งานสามารถนำ milkTIA ไปใช้ในแอปพลิเคชัน DeFi ต่าง ๆ พร้อมกันได้ เช่น:
การให้สภาพคล่องสำหรับคู่การเทรดบน Osmosis DEX
การเทรดฟิวเจอร์สถาวรบนแพลตฟอร์มอย่าง Levana และ dYdX
การใช้ milkTIA เป็นหลักประกันสำหรับการยืมบน Mars Protocol
สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ของ Celestia แยกชั้นการประมวลผลออกจากชั้นการยืนยันและชั้นข้อมูล อย่างไรก็ตาม ชั้นการยืนยันของ Celestia ขาดการรองรับการทำงานของสมาร์ตคอนแทรกต์และการจัดการบัญชีข้ามเชน ซึ่งสร้างความท้าทายอย่างมากในการนำระบบสเตกกิงแบบมีสภาพคล่องมาใช้
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ MilkyWay ได้รับการติดตั้งบน Osmosis โดยใช้สมาร์ตคอนแทรกต์ของ CosmWasm เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝาก ถอน และการแจกจ่ายรางวัลของ TIA นอกจากนี้ยังมีระบบการตรวจสอบแบบออฟเชนที่ปรับแต่งเอง ซึ่งจัดการการโต้ตอบระหว่างสัญญาสเตกกิงและเครือข่าย Celestia
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้อง MilkyWay ได้รวมเครือข่ายผู้ตรวจสอบที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันและดูแลการดำเนินงานเหล่านี้ ปัจจุบันเครือข่ายผู้ตรวจสอบประกอบด้วยผู้เข้าร่วมที่แอกทีฟอยู่ 20 ราย
1) ผู้ใช้งาน Celestia และผู้สเตกกิงแรกเริ่ม: ผู้ที่วางเดิมพัน TIA หรือ INIT สามารถรับรางวัลการวางเดิมพันพื้นฐานได้โดยไม่ต้องล็อกสินทรัพย์ พร้อมกับยังคงมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโอกาส DeFi ต่าง ๆ
2) นักรีสเตกกิง: ผู้ใช้งานสามารถนำสินทรัพย์ที่เคยสเตกกิงแล้ว มารีสเตกเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับโปรเจกต์และบริการใหม่ ๆ พร้อมรับรางวัลเพิ่มเติมจากผลตอบแทนที่มีอยู่แล้ว
3) นักลงทุนและผู้ให้สภาพคล่อง: ผู้เข้าร่วมที่ต้องการกระจายความเสี่ยงสามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชนแบบโมดูลาร์, สัญญาสเตกกิงแบบมีสภาพคล่อง (LSDs), และบริการการรีสเตก เปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับผลตอบแทนที่ยั่งยืน
4) นักพัฒนาบริการ (AVS Builders): นักพัฒนาสามารถรวมชั้นความปลอดภัยที่มีความมั่นคงและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบโทเค็นสเตกกิงพื้นฐาน สร้างชุดผู้ตรวจสอบ ดึงดูดผู้สเตกกิง หรือสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการนำไปใช้งาน
5) ผู้ดำเนินการและผู้ตรวจสอบ: ผู้ดำเนินการโหนดและผู้ตรวจสอบสามารถขยายช่องทางรายได้ของตนโดยการสนับสนุนบริการการตรวจสอบสินทรัพย์ (AVS) หลายรายการในเครือข่าย MilkyWay
1) โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบ: MilkyWay เป็นผู้นำในการสเตกกิงแบบมีสภาพคล่องสำหรับ Celestia โดยมีประวัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง สัญญาอัจฉริยะของแพลตฟอร์มได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับและความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากคอมมูนิตี้
2) ประสิทธิภาพทางทุนที่เพิ่มขึ้น: MilkyWay ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับรางวัลสเตกกิงในขณะเดียวกันกับการเข้าร่วมใน DeFi ผ่านการรีสเตก ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทุน โดยใช้สินทรัพย์เดียวกันในการเสริมความปลอดภัยให้กับหลายเครือข่ายและได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม
3) ความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อและขยับขยายได้: MilkyWay นำเสนอโครงสร้างการรีสเตกที่สามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบใหม่จากศูนย์ นักพัฒนาสามารถกำหนดความต้องการด้านความปลอดภัย และผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าร่วมตามแรงจูงใจจากรางวัล — ทำให้การรวมระบบและการขยายตัวเป็นไปอย่างราบรื่น
4) ระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยคอมมูนิตี้: MilkyWay สนับสนุนระบบนิเวศที่มีพลศาสตร์และขับเคลื่อนโดยชุมชน ครอบคลุมสะพานข้ามเชน โปรโตคอล DeFi ผู้ให้บริการ AVS และผู้ดำเนินการโหนด ด้วยการเปิดโอกาสให้มีการแบ่งปันความปลอดภัยและสภาพคล่อง เครือข่ายจึงสามารถสร้างความสามารถในการรวมระบบและผลกระทบจากวงล้อที่แข็งแกร่งในวงการบล็อกเชนแบบโมดูลาร์
โทเค็นพื้นฐานของ MilkyWay อย่าง MILK ทำหน้าที่เป็นทั้งสินทรัพย์ในการกำกับดูแลและการแบ่งปันรายได้ ผู้ถือโทเค็น MILK สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำคัญของระบบนิเวศ เช่น การอัปเกรดโปรโตคอล โครงสร้างค่าธรรมเนียม และการนำฟีเจอร์ใหม่ ๆ มาใช้งาน พร้อมทั้งรับส่วนแบ่งจากรายได้ที่สร้างขึ้นโดยโปรโตคอล
ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ 10% ของอุปทานทั้งหมดของ MILK จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้สเตกกิง TIA เป็นรางวัลสำหรับการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ
ในฐานะแพลตฟอร์มการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำระดับโลก MEXC ช่วยให้นักลงทุนสามารถจับโอกาสในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก การดำเนินการที่รวดเร็ว สภาพคล่องสูง และการเลือกโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมในหลากหลายประเภท โทเค็นพื้นฐานของ MilkyWay อย่าง MILK ได้รับการลิสต์แล้วบน MEXC และคุณสามารถทำการเทรดได้ง่าย ๆ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
2) กรอก "MILK" เข้าไปในช่องค้นหา และเลือกการเทรดแบบสปอตหรือฟิวเจอร์ส
3) เลือกประเภทคำสั่ง ตั้งปริมาณและราคาที่ต้องการ จากนั้นทำการคำสั่งซื้อ
MilkyWay แก้ไขปัญหาความปลอดภัยบล็อกเชนที่กระจัดกระจายด้วยโซลูชันการวางเดิมพันแบบมีสภาพคล่องและการรีสเตกที่เป็นนวัตกรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ทุนและแรงผลักดันจากคอมมูนิตี้เข้าสู่ระบบนิเวศบล็อกเชนแบบโมดูลาร์ MilkyWay กำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักในพื้นที่นี้ — ซึ่งเป็นโครงการที่น่าจับตามองเมื่อบล็อกเชนแบบโมดูลาร์ยังคงพัฒนาและเติบโต
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้มิได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี ที่ปรึกษา หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด อีกทั้งไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น เรียนรู้ MEXC จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น มิได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนในรูปแบบใด กรุณาศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจลงทุนทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับแพลตฟอร์ม