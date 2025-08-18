MEXC ได้เริ่มการแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะครั้งล่าสุด และเป็นกิจกรรมฟิวเจอร์สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี! ด้วยรางวัลรวมมูลค่า 10,000,000 USDT และรางวัลสูงสุดที่น่าทึ่งถึง 2 BTCสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ลMEXC ได้เริ่มการแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะครั้งล่าสุด และเป็นกิจกรรมฟิวเจอร์สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี! ด้วยรางวัลรวมมูลค่า 10,000,000 USDT และรางวัลสูงสุดที่น่าทึ่งถึง 2 BTCสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ล
เรียนรู้/ข้อมูลเชิงลึกของตลาด/Event Zone/การแข่งขัน ...00,000 USDT

การแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะ เริ่มต้นด้วยรางวัลรวม 10,000,000 USDT

18 สิงหาคม 2025MEXC
0m
#อีเวนต์ยอดนิยม
Bitcoin
BTC$103,323.89-2.18%
MemeCore
M$2.42078-3.08%
Brainedge
LEARN$0.01315-2.23%


MEXC ได้เริ่มการแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะครั้งล่าสุด และเป็นกิจกรรมฟิวเจอร์สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี! ด้วยรางวัลรวมมูลค่า 10,000,000 USDT และรางวัลสูงสุดที่น่าทึ่งถึง 2 BTCสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน นักเทรดจากทั่วทุกมุมโลกต่างพากันเข้ามาแข่งขัน

*BTN-เข้าร่วมการแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะ&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures-activity/team-competition *

1. นี่คือโอกาสของคุณที่จะชนะรางวัลใหญ่!


เตรียมพร้อมสำหรับหนึ่งในกิจกรรมเทรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี! การแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะ ประกอบไปด้วย:

  • รางวัลรวมมหาศาล: สูงถึง 10,000,000 USDT และเพิ่มขึ้นเมื่อมีนักเทรดเข้าร่วมมากขึ้น
  • หลายวิธีที่จะชนะ: การแข่งขันแบบทีม การแข่งขันรายบุคคล รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมก่อน ชาลเลนจ์รายวัน และรางวัลบนกระดานผู้นำ
  • เข้าร่วมได้ง่าย: เพียงลงทะเบียนและเริ่มเทรดฟิวเจอร์สเพื่อลุ้นรับรางวัล

เพียงลงทะเบียนและเทรดเพื่อลุ้นรับรางวัล! ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นในทีมหรือเป็นนักเทรดเดี่ยว ก็มีที่ให้คุณเปล่งประกาย!

2. วันที่สำคัญ


  • ลงทะเบียนล่วงหน้า: 6 ส.ค. – 9 ส.ค. 2025
  • ลงทะเบียนหัวหน้าทีม: 6 ส.ค. – 26 ส.ค. 2025
  • ลงทะเบียนสมาชิก: 6 ส.ค. – 2 ก.ย. 2025
  • ระยะเวลาการแข่งขัน: 13 ส.ค. – 2 ก.ย. 2025

3. กฎและรางวัล


การแข่งขัน MEXC เพื่อชัยชนะ นี้มีรางวัลรวม 5 ระดับ ซึ่งจะปลดล็อคตามลำดับตามจำนวนผู้เข้าร่วม โดยมีรางวัลรวมสูงสุดที่ 10,000,000 USDT โครงสร้างรางวัลทั้งแบบทีมและแบบรายบุคคลมีความน่าดึงดูดใจอย่างมาก

3.1 รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมก่อน: 40,000 USDT ในบัตรกำนัลฟิวเจอร์ส


ในช่วงลงทะเบียนล่วงหน้า ผู้ใช้ 2,000 คนแรกที่ลงทะเบียนและมีปริมาณการเทรดเกิน 50,000 USDT จะได้รับบัตรกำนัลฟิวเจอร์สมูลค่า 40,000 USDT

3.2 รางวัลการแข่งขันแบบทีม: 20% ของเงินรางวัลรวมสำหรับทีม


ทีม 10 อันดับแรกจะแบ่งรางวัลรวมของทีมตามอันดับอัตราผลกำไร โดยหัวหน้าทีมผู้ชนะจะได้รับ 20% จากรางวัลรวมของทีมเป็นการพิเศษ สมาชิกทีมที่มีคุณสมบัติที่อยู่ในอันดับ 10 อันดับแรกตามอัตรา PNL จะได้รับส่วนแบ่ง 30% จากรางวัลรวมของทีม ส่วนที่เหลือ 50% จะถูกแบ่งเท่าๆ กันระหว่างสมาชิกที่มีปริมาณการเทรดตรงตามข้อกำหนด

3.3 รางวัลการแข่งขันรายบุคคล: โอกาสชนะสามเท่าทุกวัน


1) วงล้อแห่งโชคประจำวัน: ชนะ 100% แบ่ง 25% ของรางวัลรวม

สำหรับทุกๆ ปริมาณการเทรดฟิวเจอร์ส 75,000 USDT ต่อวัน ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์สปิน 1 ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้งต่อวัน) รางวัลรวมถึงเครดิตโบนัสฟิวเจอร์สสูงสุด 2,025 USDT

2) รางวัลชาลเลนจ์เช็คพอยต์ประจำวัน: แบ่ง 25% ของรางวัลรวม

ตรงตามข้อกำหนดปริมาณการเทรดสำหรับแต่ละขั้นในหนึ่งวันเทรด เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์สสูงสุด 53 USDT

3) ชาลเลนจ์กระดานผู้นำ: แบ่ง 30% ของรางวัลรวม

ในระหว่างกิจกรรม ผู้ใช้ที่มีปริมาณการเทรดสะสม ≥ 20,000 USDT ในคู่ USDT-M ฟิวเจอร์ส จะได้รับการจัดอันดับตามทั้ง PNL และปริมาณการเทรดรายวัน:

  • กระดานผู้นำปริมาณการเทรดรายวัน: 200 อันดับแรกจะได้รับส่วนแบ่ง 20% จากรางวัลรวมในรางวัลโบนัสฟิวเจอร์ส
  • กระดานผู้นำ PNL: 100 อันดับแรกจะได้รับส่วนแบ่ง 10% จากรางวัลรวมในรูปแบบ BTC แอร์ดรอป และรางวัลโบนัสฟิวเจอร์ส

4. วิธีการเข้าร่วม


การเริ่มต้นไม่ง่ายไปกว่านี้แล้ว! เพียงเข้าสู่ระบบบัญชี MEXC ของคุณ ไปที่หน้ากิจกรรม MEXC เพื่อชัยชนะจากหน้าแรก คลิกลงทะเบียนตอนนี้ เลือกที่จะเข้าร่วมในฐานะหัวหน้าทีมหรือสมาชิก แล้วคุณก็เข้าร่วมได้เลย จากนั้นเริ่มเทรดฟิวเจอร์ส สะสม PNL ของคุณ ไต่อันดับ และมุ่งเป้าไปที่รางวัลอันยิ่งใหญ่!

*BTN-เข้าร่วมการแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะ&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures-activity/team-competition *

5. เคล็ดลับการเทรดและกลยุทธ์การชนะ


  • รางวัลเข้าร่วมก่อน – นักเทรด 2,000 คนแรกที่ลงทะเบียนและบรรลุปริมาณการเทรดเป้าหมาย จะได้รับบัตรกำนัลโบนัสมูลค่า 40,000 USDT
  • นำทีม – เพลิดเพลินไปกับรางวัลพิเศษ 20% จากรางวัลรวมของทีมคุณ
  • กระจายความพยายามของคุณ – กระจายปริมาณการเทรดของคุณผ่านการสปิน ชาลเลนจ์เช็คพอยต์รายวัน และกระดานผู้นำเพื่อรับรางวัลมากขึ้น
  • ไต่อันดับบนกระดานผู้นำ – กระดานผู้นำ PNL มาพร้อมกับ BTC แอร์ดรอป ทำให้กลายเป็นเป้าหมายหลักสำหรับชัยชนะครั้งใหญ่

6. ทำไมคุณไม่ควรพลาดสิ่งนี้


MEXC เพื่อชัยชนะ: การแข่งขัน ฟิวเจอร์สลานประลองร้อนแรง จะถูกจัดขึ้นเป็นกิจกรรมการเทรดคริปโตที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ด้วยรางวัลรวม 10,000,000 USDT สูงสุด 2 BTC สำหรับนักเทรดชั้นนำ และวิธีการชนะนับไม่ถ้วน นี่คือโอกาสของคุณที่จะเทรดเพื่อเกียรติยศและรางวัล

ลงทะเบียนตอนนี้และทำให้การเทรดครั้งต่อไปของคุณเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง เส้นทางสู่การเดินทางการเทรดที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าของคุณเริ่มต้นที่นี่!

*BTN-เข้าร่วมการแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะ&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/futures-activity/team-competition *

แนะนำอ่าน:



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

USDf คืออะไร? คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับกลไก Stablecoin ที่เป็นนวัตกรรมของ Falcon Finance

USDf คืออะไร? คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับกลไก Stablecoin ที่เป็นนวัตกรรมของ Falcon Finance

TL;DRUSDf คือสกุลเงินดอลลาร์สังเคราะห์ที่มีหลักประกันเกินซึ่งสร้างขึ้นบน Ethereum โดยมีอุปทานหมุนเวียนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.899 พันล้านดอลลาร์ และอยู่ในอันดับตลาดที่ 202USDf รองรับสินทรัพย์ทั้งที่เป

กิจกรรม MEXC ฟิวเจอร์ส: คู่มือครอบคลุมสำหรับการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดขณะเทรด

กิจกรรม MEXC ฟิวเจอร์ส: คู่มือครอบคลุมสำหรับการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดขณะเทรด

ในตลาดการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูง การเลือกแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ให้ประสบการณ์การเทรดที่เสถียรและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมอบผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ถือเป็นสิ่งสำคัญ M

เริ่มต้นใช้งาน Elympics - สร้างยุคใหม่แห่งความบันเทิง

เริ่มต้นใช้งาน Elympics - สร้างยุคใหม่แห่งความบันเทิง

ประเด็นสำคัญ:1) Elympics เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านความบันเทิงที่เชื่อมโยงแบรนด์และ IP เข้ากับมินิเกม Play2Win บนซูเปอร์แอปและแพลตฟอร์มโซเชียล2) Elympics SDK ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเกมที่เน้นทักษะ โด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกิจกรรม Kickstarter

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกิจกรรม Kickstarter

1. กิจกรรม Kickstarter คืออะไร?กิจกรรม Kickstarter คือกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงก่อนเปิดตัวโปรเจกต์ โดยผู้ใช้งานสามารถร่วมลงคะแนนเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ที่ชื่นชอบบน MEXC และหากการโหวตสำเร็จ โปรเจกต์จะทำการ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT