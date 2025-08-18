การแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะ เริ่มต้นด้วยรางวัลรวม 10,000,000 USDT

MEXC ได้เริ่มการแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะครั้งล่าสุด และเป็นกิจกรรมฟิวเจอร์สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี! ด้วยรางวัลรวมมูลค่า 10,000,000 USDT และรางวัลสูงสุดที่น่าทึ่งถึง 2 BTCสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน นักเทรดจากทั่วทุกมุมโลกต่างพากันเข้ามาแข่งขัน
เตรียมพร้อมสำหรับหนึ่งในกิจกรรมเทรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี! การแข่งขัน MEXC ฟิวเจอร์สเพื่อชัยชนะ ประกอบไปด้วย:
รางวัลรวมมหาศาล: สูงถึง 10,000,000 USDT และเพิ่มขึ้นเมื่อมีนักเทรดเข้าร่วมมากขึ้น
หลายวิธีที่จะชนะ: การแข่งขันแบบทีม การแข่งขันรายบุคคล รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมก่อน ชาลเลนจ์รายวัน และรางวัลบนกระดานผู้นำ
เข้าร่วมได้ง่าย: เพียงลงทะเบียนและเริ่มเทรดฟิวเจอร์สเพื่อลุ้นรับรางวัล
เพียงลงทะเบียนและเทรดเพื่อลุ้นรับรางวัล! ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นในทีมหรือเป็นนักเทรดเดี่ยว ก็มีที่ให้คุณเปล่งประกาย!
ลงทะเบียนล่วงหน้า: 6 ส.ค. – 9 ส.ค. 2025
ลงทะเบียนหัวหน้าทีม: 6 ส.ค. – 26 ส.ค. 2025
ลงทะเบียนสมาชิก: 6 ส.ค. – 2 ก.ย. 2025
ระยะเวลาการแข่งขัน: 13 ส.ค. – 2 ก.ย. 2025
การแข่งขัน MEXC เพื่อชัยชนะ นี้มีรางวัลรวม 5 ระดับ ซึ่งจะปลดล็อคตามลำดับตามจำนวนผู้เข้าร่วม โดยมีรางวัลรวมสูงสุดที่ 10,000,000 USDT โครงสร้างรางวัลทั้งแบบทีมและแบบรายบุคคลมีความน่าดึงดูดใจอย่างมาก
ในช่วงลงทะเบียนล่วงหน้า ผู้ใช้ 2,000 คนแรกที่ลงทะเบียนและมีปริมาณการเทรดเกิน 50,000 USDT จะได้รับบัตรกำนัลฟิวเจอร์สมูลค่า 40,000 USDT
ทีม 10 อันดับแรกจะแบ่งรางวัลรวมของทีมตามอันดับอัตราผลกำไร โดยหัวหน้าทีมผู้ชนะจะได้รับ 20% จากรางวัลรวมของทีมเป็นการพิเศษ สมาชิกทีมที่มีคุณสมบัติที่อยู่ในอันดับ 10 อันดับแรกตามอัตรา PNL จะได้รับส่วนแบ่ง 30% จากรางวัลรวมของทีม ส่วนที่เหลือ 50% จะถูกแบ่งเท่าๆ กันระหว่างสมาชิกที่มีปริมาณการเทรดตรงตามข้อกำหนด
1) วงล้อแห่งโชคประจำวัน: ชนะ 100% แบ่ง 25% ของรางวัลรวม
สำหรับทุกๆ ปริมาณการเทรดฟิวเจอร์ส 75,000 USDT ต่อวัน ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์สปิน 1 ครั้ง (สูงสุด 3 ครั้งต่อวัน) รางวัลรวมถึงเครดิตโบนัสฟิวเจอร์สสูงสุด 2,025 USDT
2) รางวัลชาลเลนจ์เช็คพอยต์ประจำวัน: แบ่ง 25% ของรางวัลรวม
ตรงตามข้อกำหนดปริมาณการเทรดสำหรับแต่ละขั้นในหนึ่งวันเทรด เพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์สสูงสุด 53 USDT
3) ชาลเลนจ์กระดานผู้นำ: แบ่ง 30% ของรางวัลรวม
ในระหว่างกิจกรรม ผู้ใช้ที่มีปริมาณการเทรดสะสม ≥ 20,000 USDT ในคู่ USDT-M ฟิวเจอร์ส จะได้รับการจัดอันดับตามทั้ง PNL และปริมาณการเทรดรายวัน:
กระดานผู้นำปริมาณการเทรดรายวัน: 200 อันดับแรกจะได้รับส่วนแบ่ง 20% จากรางวัลรวมในรางวัลโบนัสฟิวเจอร์ส
กระดานผู้นำ PNL: 100 อันดับแรกจะได้รับส่วนแบ่ง 10% จากรางวัลรวมในรูปแบบ BTC แอร์ดรอป และรางวัลโบนัสฟิวเจอร์ส
การเริ่มต้นไม่ง่ายไปกว่านี้แล้ว! เพียงเข้าสู่ระบบบัญชี MEXC ของคุณ ไปที่หน้ากิจกรรม MEXC เพื่อชัยชนะจากหน้าแรก คลิกลงทะเบียนตอนนี้ เลือกที่จะเข้าร่วมในฐานะหัวหน้าทีมหรือสมาชิก แล้วคุณก็เข้าร่วมได้เลย จากนั้นเริ่มเทรดฟิวเจอร์ส สะสม PNL ของคุณ ไต่อันดับ และมุ่งเป้าไปที่รางวัลอันยิ่งใหญ่!
รางวัลเข้าร่วมก่อน – นักเทรด 2,000 คนแรกที่ลงทะเบียนและบรรลุปริมาณการเทรดเป้าหมาย จะได้รับบัตรกำนัลโบนัสมูลค่า 40,000 USDT
นำทีม – เพลิดเพลินไปกับรางวัลพิเศษ 20% จากรางวัลรวมของทีมคุณ
กระจายความพยายามของคุณ – กระจายปริมาณการเทรดของคุณผ่านการสปิน ชาลเลนจ์เช็คพอยต์รายวัน และกระดานผู้นำเพื่อรับรางวัลมากขึ้น
ไต่อันดับบนกระดานผู้นำ – กระดานผู้นำ PNL มาพร้อมกับ BTC แอร์ดรอป ทำให้กลายเป็นเป้าหมายหลักสำหรับชัยชนะครั้งใหญ่
MEXC เพื่อชัยชนะ: การแข่งขัน ฟิวเจอร์สลานประลองร้อนแรง จะถูกจัดขึ้นเป็นกิจกรรมการเทรดคริปโตที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ด้วยรางวัลรวม 10,000,000 USDT สูงสุด 2 BTC สำหรับนักเทรดชั้นนำ และวิธีการชนะนับไม่ถ้วน นี่คือโอกาสของคุณที่จะเทรดเพื่อเกียรติยศและรางวัล
ลงทะเบียนตอนนี้และทำให้การเทรดครั้งต่อไปของคุณเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง เส้นทางสู่การเดินทางการเทรดที่น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าของคุณเริ่มต้นที่นี่!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้