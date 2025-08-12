คุณหลงใหลในโลกของบล็อกเชน, Web3 และคริปโตใช่ไหม? คุณมีทักษะด้านการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ และการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า? เข้าร่วมโปรแกรมนักสร้างคอนเทนต์ MEXC Learn UGC Creator วันนี้ เพื่อเชื่อมต่อเหล่คุณหลงใหลในโลกของบล็อกเชน, Web3 และคริปโตใช่ไหม? คุณมีทักษะด้านการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ และการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า? เข้าร่วมโปรแกรมนักสร้างคอนเทนต์ MEXC Learn UGC Creator วันนี้ เพื่อเชื่อมต่อเหล่
รับสมัครครีเอเตอร์ MEXC Learn (UGC)｜ร่วมสร้างโลก Web3 ด้วยไอเดียและความสามารถของคุณไปกับ MEXC!

12 สิงหาคม 2025
คุณหลงใหลในโลกของบล็อกเชน, Web3 และคริปโตใช่ไหม?

คุณมีทักษะด้านการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ และการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า?

เข้าร่วมโปรแกรมนักสร้างคอนเทนต์ MEXC Learn UGC Creator วันนี้ เพื่อเชื่อมต่อเหล่าผู้หลงใหลใน Web3 ทั่วโลกผ่านพลังของตัวอักษร และร่วมสร้างแพลตฟอร์มแบ่งปันความรู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการคริปโต!

ที่นี่คุณจะได้วิเคราะห์เทรนด์อุตสาหกรรม ปั้นเรื่องเล่า และรับทั้งการยอมรับและรางวัลจากผลงานที่คุณสร้างสรรค์

1. พวกเราคือใคร


MEXC Learn คือช่องทางเนื้อหาอย่างเป็นทางการของ MEXC ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาที่เป็นมืออาชีพ ลึกซึ้ง และเข้าใจง่าย สำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก โดยมีประเภทเนื้อหาหลัก ได้แก่

  • คู่มือการลงทุนในคริปโตและบทเรียนความรู้
  • เทรนด์เทคโนโลยีบล็อกเชน
  • วิเคราะห์โปรเจกต์ Web3 เชิงลึก
  • วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและมุมมองด้านกฎระเบียบ
  • สรุปประเด็นร้อนและบทวิเคราะห์แบบเจาะลึก

MEXC Learn มุ่งเป็นศูนย์กลางความรู้คริปโตระดับโลก โดยเผยแพร่บทความในมากกว่า 17 ภาษา เช่น ภาษาจีน อังกฤษ และเวียดนาม พร้อมการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในวงกว้างจากผู้ใช้งานทั่วโลก

2. ใครที่พวกเรากำลังตามหา


เรากำลังมองหานักสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณสมบัติดังนี้:

  • เข้าใจพลวัตของตลาดคริปโต สามารถค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอิสระ
  • มีทักษะการเขียนดี มีโครงสร้างที่ชัดเจน และใช้สำนวนแบบมืออาชีพ
  • มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในวงการ โครงสร้างโปรเจกต์ โทเคโนมิกส์ และระบบนิเวศบนเชน
  • (โบนัส) มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความคริปโต หรือเคยทำงานด้านสื่อ/วิจัยมาก่อน

3. รูปแบบคอนเทนต์และรางวัลตอบแทน


  • ประเภทคอนเทนต์ (ไม่จำกัดรูปแบบ):

การวิจัยโปรเจกต์: L1/L2, DeFi, AI, GameFi ฯลฯ
การวิเคราะห์ตลาด: BTC/ETH, สเตเบิลคอยน์, มีมคอยน์, กฎระเบียบ
เนื้อหาเชิงการศึกษา: กลยุทธ์การเทรด, ข้อมูลออนเชน, การใช้งานวอลเล็ต, คู่มือความปลอดภัย
มุมมองต้นฉบับ: คอนเทนต์ Web3 ที่มีคุณค่าในรูปแบบอื่น ๆ

  • รูปแบบการร่วมงาน:

ส่งบทความเพื่อพิจารณาและเผยแพร่
ผู้ที่ผลิตผลงานคุณภาพสูงอาจได้รับเชิญให้เป็นนักเขียนระยะยาว
ทุกบทความสามารถใส่ชื่อผู้เขียน, บัญชี X (Twitter), หรือประวัติโดยย่อไม่เกิน 100 ตัวอักษรได้

  • รางวัลตอบแทน:

รับโบนัสฟิวเจอร์สตามระดับคุณภาพที่ MEXC Learn ประเมิน
บทความคุณภาพสูงมีโอกาสได้แสดงบนหน้าแรก MEXC และโปรโมตทั่วโลก

4. เกณฑ์การประเมินและรางวัลของ MEXC Learn


เพื่อส่งเสริมการสร้างคอนเทนต์ต้นฉบับคุณภาพสูง MEXC Learn จะประเมินผลงานแต่ละชิ้นจาก คะแนนเนื้อหา (เต็ม 10 คะแนน) และ ประสิทธิภาพปริมาณเข้าชมภายใน 7 วันหลังเผยแพร่ (จำนวนครั้งที่บทความถูกแสดงให้เห็น + จำนวนครั้งที่มีคนกดเข้าไปดู) โดยจะมอบรางวัลตามผลการประเมิน โดยให้สูงสุด 100 USDT และ โบนัสฟิวเจอร์สอีก 100 USDT ตามประสิทธิภาพปริมาณเข้าชม ซึ่งสามารถรับรางวัลทั้งสองประเภทนี้รวมกันได้

4.1 เกณฑ์การให้คะแนนเนื้อหา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)


จะมีการให้คะแนนผลงานตาม 5 ด้านหลัก (ด้านละ 2 คะแนน)

ด้าน
คะแนนสูงสุด
เกณฑ์การประเมิน
ความสอดคล้องกับ MEXC
2
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ MEXC สินค้าหรือบริการของ MEXC หรือกระแสปัจจุบันหรือไม่? ทัศนคติในเนื้อหามีความเป็นมืออาชีพและแง่บวกหรือไม่?
โฟกัสของหัวข้อ
2
บทความมีเนื้อหาหมุนรอบคีย์เวิร์ดหรือหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย พร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นเดียวหรือไม่?
ความชัดเจนและความเป็นเหตุเป็นผล
2
บทความมีโครงสร้างที่ดี สอดคล้องกัน และใช้ภาษาได้ชัดเจนตามหลักไวยากรณ์หรือไม่?
ศักยภาพด้านการให้ความรู้และไวรัล
2
เนื้อหาเข้าใจง่าย ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีศักยภาพในการถูกแชร์ต่อหรือไม่?
ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์
2
เนื้อหานำเสนอแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมตัวอย่าง แผนภูมิ หรือการเปรียบเทียบเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือหรือไม่?


หมายเหตุ: เพื่อให้มั่นใจว่าบทความที่คัดเลือกมีความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักของแพลตฟอร์ม เราจะทำการประเมินผลงานที่ส่งเข้ามาอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความเป็นต้นฉบับ และคุณค่าที่มีต่อผู้ใช้ ในบรรดาผลงานที่ผ่านข้อกำหนดพื้นฐาน จะมีเพียงผลงานที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะถูกเลือก กิจกรรมนี้ไม่ได้พิจารณาตามลำดับการส่งก่อนหลัง และการผ่านเกณฑ์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้รับการคัดเลือก ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุน


4.2 ระบบรางวัลสำหรับเนื้อหา


🥇 บทความเกรด A (8–10 คะแนน)


ข้อกำหนดพื้นฐาน:

  • ต้องเป็นเนื้อหาต้นฉบับและเผยแพร่ครั้งแรกบน MEXC Learn ความยาวอย่างน้อย 3,000 คำ (ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ)
  • มีการวิเคราะห์เชิงลึก มุมมองเฉพาะตัว และลำดับความคิดที่เป็นระบบ

เกรด
คะแนน
รางวัล
A+

10
100 USDT

A

9
80 USDT

A−
8
60 USDT

🥈 บทความระดับ B (6–7 คะแนน):


ข้อกำหนดพื้นฐาน:

  • เนื้อหาต้องเป็นต้นฉบับ ความยาวระหว่าง 1,000–2,000 คำ (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ)
  • ข้อมูลถูกต้อง มีสาระ และให้คุณค่าด้านการเรียนรู้

เกรด
คะแนน
รางวัล
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT

🏅โบนัสตามปริมาณการเข้าชม

เทียร์
เกณฑ์การพิจารณา (ภายใน 7 วันหลังจากเผยแพร่)
ราวัลโบนัสฟิวเจอร์ส
1
ยอดแสดงผล ≥ 30,000 & ≥ ยอดคลิกดู 400
100 USDT
2
ยอดแสดงผล ≥ 20,000 & ≥ ยอดคลิกดู 200
80 USDT
3
ยอดแสดงผล ≥ 10,000 & ≥ ยอดคลิกดู 150
60 USDT
4
ยอดแสดงผล ≥ 5,000 & ≥ ยอดคลิกดู 80
50 USDT
5
ยอดแสดงผล ≥ 3,000 & ≥ ยอดคลิกดู 40
30 USDT

4.3 หมายเหตุเพิ่มเติม


  • บทความทุกชิ้นต้องมีความเป็นต้นฉบับอย่างน้อย 80% ห้ามลอกเลียน ใช้ AI สร้าง หรือดัดแปลงจากแหล่งอื่นมากเกินไปโดยเด็ดขาด
  • เมื่อบทความผ่านการอนุมัติแล้ว ระบบจะเผยแพร่บทความนั้นบน MEXC Learn พร้อมแสดงชื่อผู้เขียน
  • สำหรับบทความเกรด A ผู้เขียนสามารถนำไปเผยแพร่ซ้ำบนแพลตฟอร์มส่วนตัวได้ หลังจากเผยแพร่แบบเอ็กซ์คลูซีฟบน MEXC Learn ครบ 24 ชั่วโมง
  • โบนัสฟิวเจอร์ส จะออกโดย MEXC และมีอายุใช้งาน 15 วัน โดยสามารถนำไปใช้เป็นมาร์จิ้นในการเทรด หรือใช้หักค่าธรรมเนียม ขาดทุน และค่าฟันดิ้งในฟิวเจอร์สแบบ USDT-M ได้ ทั้งนี้ กำไรที่ได้รับจากการใช้โบนัสสามารถถอนออกมาได้เช่นกัน

5. วิธีการเข้าร่วม


ส่งอีเมลไปที่ submission@mexc.com พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:

  • แนะนำตัวสั้น ๆ (รวมถึงประสบการณ์ในวงการคริปโต)
  • ตัวอย่างบทความหรือผลงานที่ผ่านมา (แนบไฟล์หรือลิงก์ — ได้ทุกภาษา แต่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ)
  • ความถี่โดยประมาณในการส่งบทความต่อเดือน
  • ประเภทคอนเทนต์ที่คุณถนัดหรือสนใจ (เช่น การวิเคราะห์โปรเจกต์, บทความแสดงความเห็น, บทความสอนมือใหม่, เทรนด์ เป็นต้น)


6. แบ่งปันโลก Web3 สู่สายตาทั่วโลก


ในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่าง Web3 เนื้อหาที่ดีมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่แนวคิดและกำหนดทิศทางของอนาคต

ด้วยการเข้าร่วมทีมครีเอเตอร์ MEXC Learn UGC คุณจะได้ร่วมมือกับนักเขียนมากฝีมือจากทั่วโลก เพื่อสำรวจเทรนด์ใหม่ ๆ อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย และทำให้ความรู้ด้านคริปโตเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น

เปล่งเสียงของคุณให้โลกได้ยิน ร่วมสร้างความเข้าใจ มุมมอง และแรงกระเพื่อมให้กับโลก Web3 ไปด้วยกัน

