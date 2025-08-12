รับสมัครครีเอเตอร์ MEXC Learn (UGC)｜ร่วมสร้างโลก Web3 ด้วยไอเดียและความสามารถของคุณไปกับ MEXC!

ด้าน
คะแนนสูงสุด
เกณฑ์การประเมิน
ความสอดคล้องกับ MEXC
2
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ MEXC สินค้าหรือบริการของ MEXC หรือกระแสปัจจุบันหรือไม่? ทัศนคติในเนื้อหามีความเป็นมืออาชีพและแง่บวกหรือไม่?
โฟกัสของหัวข้อ
2
บทความมีเนื้อหาหมุนรอบคีย์เวิร์ดหรือหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย พร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นเดียวหรือไม่?
ความชัดเจนและความเป็นเหตุเป็นผล
2
บทความมีโครงสร้างที่ดี สอดคล้องกัน และใช้ภาษาได้ชัดเจนตามหลักไวยากรณ์หรือไม่?
ศักยภาพด้านการให้ความรู้และไวรัล
2
เนื้อหาเข้าใจง่าย ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีศักยภาพในการถูกแชร์ต่อหรือไม่?
ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์
2
เนื้อหานำเสนอแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมตัวอย่าง แผนภูมิ หรือการเปรียบเทียบเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือหรือไม่?
เกรด
คะแนน
รางวัล
A+
10
100 USDT
A
9
80 USDT
A−
8
60 USDT
เกรด
คะแนน
รางวัล
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT
เทียร์
เกณฑ์การพิจารณา (ภายใน 7 วันหลังจากเผยแพร่)
ราวัลโบนัสฟิวเจอร์ส
1
100 USDT
2
ยอดแสดงผล ≥ 20,000 & ≥ ยอดคลิกดู 200
80 USDT
3
ยอดแสดงผล ≥ 10,000 & ≥ ยอดคลิกดู 150
60 USDT
4
ยอดแสดงผล ≥ 5,000 & ≥ ยอดคลิกดู 80
50 USDT
5
ยอดแสดงผล ≥ 3,000 & ≥ ยอดคลิกดู 40
30 USDT
ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั
ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง
1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ
TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน
