MEXC เปิดตัว Golden Era Showdown พร้อมแจกทองคำแท่งและ BTC: เงินรางวัลมูลค่า 10,000,000 USDT รอคุณอยู่!

MEXC ได้เปิดตัว "Golden Era Showdown" อย่างเป็นทางการแล้ว:กิจกรรม "แจกทองคำแท่งและ BTC" ที่มีเงินรางวัลรวมมูลค่า 10 ล้าน USDT กิจกรรมนี้เปิดให้ผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ โดยเป็นโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมและรับรางวัลพิเศษ กิจกรรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ระดับสูงสุดให้กับผู้ใช้ทั่วโลก ทำให้การเข้าร่วมและรับรางวัลสุดพิเศษเป็นเรื่องง่าย
ลงทะเบียนล่วงหน้า: 13 มิ.ย. 23:00 น. – 17 มิ.ย. 22:55 น. (UTC+7)
การลงทะเบียนทั่วไป: 13 มิ.ย. 23:00 น. – 4 ก.ค. 15:00 น. (UTC+7)
ระยะเวลากิจกรรม: 13 มิ.ย. 23:00 น. – 4 ก.ค. 15:00 น. (UTC+7)
ระยะเวลาการจับฉลาก: 13 มิ.ย. 23:00 น. – 5 ก.ค. 15:00 น. (UTC+7)
การเลือกแฮชบล็อก BTC: ตัวเลขที่ชนะจะอิงจากตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของแฮชบล็อก Bitcoin แรกหลังจาก 19:00:00 น. (UTC+7) ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2025
1）ผู้ใช้จากประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่ถูกจำกัดมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
2）บัญชีผู้ทำตลาดและบัญชีรองของสถาบันไม่มีสิทธิ์
3）เฉพาะการซื้อขายล่วงหน้าที่มีค่าธรรมเนียมไม่เป็นศูนย์เท่านั้นที่จะถูกนับสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม
4）รางวัลส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยัน KYC อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะรางวัลใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 10,000 USDT) จะต้องทำการยืนยัน KYC ขั้นสูงให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันเพื่อให้มั่นใจว่าจะแจกจ่ายรางวัลได้สำเร็จ
งาน MEXC กลางปีประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก: โบนัสการลงทะเบียนล่วงหน้า, การขูดลุ้นรางวัลรายวัน, หมุนวงล้อรายสัปดาห์ และการจับฉลากรางวัลใหญ่
หากต้องการเข้าร่วม เพียงคลิกปุ่มลงทะเบียนทันทีในช่วงระยะเวลากิจกรรม และทำการซื้อขายล่วงหน้าให้เสร็จสิ้น จำนวนโอกาสลุ้นรางวัลจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถร่วมกิจกรรม Daily Scratch Card, Weekly Spin และ Grand Prize Draw ได้
วิธีการเข้าร่วม:
1) ในระหว่างช่วงเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า ให้ไปที่หน้ากิจกรรมและคลิกปุ่มลงทะเบียนทันทีเพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนของคุณ
2) สะสมปริมาณการซื้อขายรวมอย่างน้อย 50,000 USDT ในระหว่างกิจกรรม
3) ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 2,000 คนแรกที่ตรงตามข้อกำหนดในการซื้อขาย จะได้รับคูปองมูลค่ารวม 40,000 USDT รางวัลมีจำนวนจำกัด และมอบให้ตามลำดับการมาถึงก่อนหลัง
4) รางวัลทั้งหมดจะถูกแจกจ่ายหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุด
วิธีการเข้าร่วม:
1) ไปที่หน้ากิจกรรมและคลิกปุ่มลงทะเบียนทันทีเพื่อลงทะเบียน
2) สำหรับแต่ละวันในช่วงกิจกรรม ปริมาณการซื้อขายสะสมทุก ๆ 50,000 USDT จะได้รับสิทธิ์ขูดออก 1 สิทธิ์ สามารถขูดได้สูงสุด 5 ครั้งต่อวัน
3) เมื่อมีสิทธิ์แล้ว ให้ไปที่ส่วนรางวัลประจำวันและใช้ Scratch Zone เพื่อเปิดเผยรางวัล การขูดแต่ละครั้งจะเผยจำนวนโบนัสแบบสุ่ม รางวัลรวมมีจำนวนจำกัดและมีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด
4) รางวัลจะถูกแจกจ่ายแบบเรียลไทม์หรือภายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างช้า โบนัสมีอายุใช้งาน: 7 วัน.
หมายเหตุ:
1) คลิก ขูดเลย เพื่อใช้โอกาสเดียว หรือ ขูดทั้งหมด เพื่อใช้โอกาสทั้งหมดที่มีในครั้งเดียว
2) โอกาสในการขูดสามารถสะสมและใช้ได้ตลอดเวลาในช่วงการจับฉลากของกิจกรรม
ตัวอย่าง: หากได้รับโอกาส 5 ครั้งในวันที่ 1 แต่รางวัลรวมว่างเปล่า และได้รับอีก 5 ครั้งในวันที่ 2 ในขณะที่รางวัลรวมเปิดใช้งานอยู่ ผู้ใช้สามารถใช้โอกาสทั้ง 10 ครั้งในวันที่ 2 ได้
วิธีการเข้าร่วม:
1) ไปที่หน้ากิจกรรมและคลิกปุ่มลงทะเบียนทันทีเพื่อลงทะเบียน
2) ในระหว่างกิจกรรม ในปริมาณการซื้อขายสะสมรายสัปดาห์ทุก ๆ 2,000,000 USDT ผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธิ์หมุน 1 ครั้ง (สูงสุด 5 ครั้งต่อสัปดาห์)
3) เมื่อมีสิทธิ์แล้ว ให้ไปที่ส่วนเซอร์ไพรส์รายสัปดาห์แล้วใช้วงล้อหมุนเพื่อจับรางวัล การหมุนแต่ละครั้งจะให้โบนัสแบบสุ่ม รางวัลขึ้นอยู่กับความพร้อม
4) รางวัลจะถูกแจกจ่ายแบบเรียลไทม์หรืออย่างช้าที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง โบนัสมีอายุใช้งาน: 7 วัน.
หมายเหตุ:
1) คลิกปุ่มหมุนตรงกลางวงล้อเพื่อใช้การหมุนเพียงครั้งเดียว หรือจับรางวัลทั้งหมดเพื่อใช้การหมุนทั้งหมดที่มีในครั้งเดียว
2) โอกาสหมุนสามารถสะสมและใช้ได้ตลอดเวลาในช่วงการจับฉลาก ตัวอย่าง: หากได้รับโอกาส 5 ครั้งในสัปดาห์ที่ 1 แต่เงินรางวัลว่างเปล่า และได้รับอีก 5 ครั้งในสัปดาห์ที่ 2 ในขณะที่เงินรางวัลยังคงมีผล ผู้ใช้สามารถหมุนได้ทั้งหมด 10 ครั้งในสัปดาห์ที่ 2
วิธีการเข้าร่วม:
1) ไปที่หน้ากิจกรรมและคลิกปุ่มลงทะเบียนทันทีเพื่อเข้าร่วม
2) สำหรับปริมาณการซื้อขายสะสมทุก ๆ 10,000,000 USDT ตลอดระยะเวลากิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับรหัสลอตเตอรีที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ 1 รหัส ไม่มีการจำกัดจำนวนรายการ
3) หมายเลขที่ชนะจะถูกกำหนดโดยอิงจากห้าหลักสุดท้ายของแฮชบล็อก Bitcoin แรกที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ 4 กรกฎาคม 2025 19:00 UTC+7 ผู้ที่เข้าเส้นชัยใกล้เคียงที่สุดจะได้รับรางวัล Ultimate Grand Prize ซึ่งรวมถึงแท่งทองคำและ BTC เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ที่ blockchain.com
4) รางวัลจะถูกแจกจ่ายภายใน 7 วันทำการหลังกิจกรรมสิ้นสุด
คุณสามารถดูรหัสลอตเตอรี่สำหรับการจับรางวัล Ultimate Grand Prize ได้ที่หน้ากิจกรรม และตรวจสอบว่ารายการของคุณได้รับรางวัลหรือไม่
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกรางวัล กฎการเข้าร่วม และนโยบายการให้รางวัล โปรดดูกฎของกิจกรรมทั้งหมดบนหน้ากิจกรรมอย่างเป็นทางการ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
สื่อนี้ไม่มีลักษณะเป็นการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำทางวิชาชีพรูปแบบอื่นใด ไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn จัดทำเนื้อหานี้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงเท่านั้น