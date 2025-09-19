วิธีการส่งออกประวัติคำสั่งฟิวเจอร์สของ MEXC: คู่มือทีละขั้นตอนในการดาวน์โหลดคำสั่งซื้อในอดีตและไฟล์ PDF ของกระแสเงินทุน

ในการเทรดสกุลเงินดิจิทัล ประวัติการเทรดฟิวเจอร์สถือเป็นหลักฐานสำคัญของกิจกรรมการเทรดของผู้ใช้ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนกลยุทธ์และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การส่งออกบันทึกเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการติดตาม การตรวจสอบ และการจัดทำเอกสารประวัติการเทรดที่ถูกต้องแม่นยำ
คำสั่งฟิวเจอร์สเป็นประเภทคำสั่งเทรดที่ผู้ใช้วางไว้บนตลาดแลกเปลี่ยนรวมศูนย์ (เช่น MEXC) ซึ่งประกอบด้วยชุดพารามิเตอร์และเงื่อนไขการดำเนินการ สิ่งเหล่านี้รวมถึงคู่การเทรด (เช่น BTCUSDT) ปริมาณและราคาคำสั่งซื้อ ประเภทคำสั่งซื้อ (ขีดจำกัด ตลาด ฯลฯ) ทิศทางตำแหน่ง (เปิด long, เปิด short), ระยะเวลาที่ถูกต้อง และอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่: “การเทรดฟิวเจอร์สคืออะไร”
เมื่อส่งคำสั่งซื้อสัญญาเทรดล่วงหน้าของสกุลเงินดิจิทัลแล้ว การแลกเปลี่ยนจะดำเนินการตามกฎที่ระบุ หากคำสั่งซื้อตรงตามเงื่อนไขตลาดและมีคู่สัญญาที่ตรงกัน การเทรดจะดำเนินการและสินทรัพย์จะถูกโอนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตามลำดับ
การส่งออกประวัติคำสั่งฟิวเจอร์สและบันทึกการไหลของเงินทุนถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองด้านต่อไปนี้:
การเทรดสกุลเงินดิจิทัลมีบ่อยครั้งและซับซ้อน โดยแต่ละธุรกรรมจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนและการตัดสินใจลงทุน การส่งออกประวัติคำสั่งเทรดและบันทึกการไหลของเงินช่วยให้ผู้ใช้สามารถรักษาประวัติการเทรดที่สมบูรณ์และถูกต้อง
ไม่ว่าคุณจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของการค้าเฉพาะหรือดำเนินการวิเคราะห์ในวงกว้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง บันทึกเหล่านี้ก็จะให้ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการสูญเสียข้อมูลสำคัญอันเนื่องมาจากการหมดเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแพลตฟอร์มอีกด้วย
ข้อมูลคำสั่งเทรดในอดีตถือเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับการทบทวนและปรับแต่งกลยุทธ์การเทรด การวิเคราะห์คำสั่งเทรดและกระแสเงินทุนในอดีตช่วยให้ผู้ค้าประเมินอัตราความสำเร็จของกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน รวมถึงประเมินระยะเวลาในการเข้าและออก
ตัวอย่างเช่น เราสามารถคำนวณสัดส่วนของคำสั่งซื้อที่ทำกำไรและขาดทุนได้เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง โดยระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกลยุทธ์และให้จุดอ้างอิงที่แข็งแกร่งสำหรับการปรับเปลี่ยนและการเพิ่มประสิทธิภาพในภายหลัง
MEXC รองรับการส่งออกบันทึกคำสั่งเทรดล่วงหน้าและกระแสเงินในอดีตในรูปแบบ PDF บนแพลตฟอร์มทั้งเว็บและแอป ผู้ใช้แต่ละรายมีสิทธิ์ส่งออกใบแจ้งยอดบัญชีล่วงหน้าได้ 10 ครั้งต่อเดือน รายงานที่สร้างขึ้นแต่ละรายการสามารถรวมข้อมูลที่ครอบคลุมถึง 180 วันล่าสุด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลการเทรดที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่น
เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ จากแถบนำทางด้านบนบนหน้าแรก ให้เลื่อนเมาส์ไปที่คำสั่ง และเลือกคำสั่งฟิวเจอร์สเพื่อเข้าสู่หน้าที่เกี่ยวข้อง
ในหน้าคำสั่งฟิวเจอร์ส ให้ไปที่ประวัติคำสั่งซื้อและการเทรด แล้วคลิกส่งออกประวัติคำสั่งเพื่อเปิดหน้าต่างการส่งออก
คุณสามารถเลือกคู่การเทรด ทิศทาง และช่วงเวลาในการส่งออกได้ ตั้งค่ารูปแบบการส่งออกเป็น PDF จากนั้นคลิกส่งออกเพื่อเริ่มดาวน์โหลดข้อมูลคำสั่งซื้อประวัติของคุณในรูปแบบ PDF โปรดทราบ: การสร้างไฟล์ PDF อาจใช้เวลาสักครู่ หากการส่งออกมีบันทึกมากกว่า 10,000 รายการ ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดการส่งออกข้อมูลจำนวนมาก
เมื่อเลือกช่วงเวลา เช่น 180 วันล่าสุด หรือ 365 วันล่าสุด ระบบจะแจ้งให้คุณทราบว่าการส่งออกข้อมูลขนาดใหญ่รองรับการดึงข้อมูล 365 วันใดๆ ภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (จนถึงวันก่อนหน้า) สามารถส่งออกข้อมูลได้สูงสุด 100,000 รายการในคำขอเดียว และผู้ใช้แต่ละรายสามารถดาวน์โหลดได้สูงสุด 10 ครั้งต่อเดือน
ในทำนองเดียวกัน ไปที่ กระแสเงินทุน จากนั้นคลิก ส่งออกกระแสเงินทุน เพื่อเปิดหน้าต่างการส่งออก
หลังจากเลือกคู่การเทรด, สกุลเงินดิจิทัล, ประเภทกองทุน, ประเภทกระแสเงินของกองทุน (ไหลเข้าหรือไหลออก) และช่วงเวลา ให้เลือก PDF เป็นรูปแบบการส่งออก คลิกส่งออกเพื่อเริ่มดาวน์โหลดข้อมูลกระแสเงินของคุณในรูปแบบ PDF โปรดทราบ: การสร้าง PDF อาจใช้เวลาสักครู่ หากการส่งออกมีบันทึกมากกว่า 10,000 รายการ ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมดการส่งออกข้อมูลจำนวนมาก
เมื่อเลือกช่วงเวลา เช่น 180 วันที่ผ่านมา หรือ 365 วันที่ผ่านมา คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่าการส่งออกข้อมูลขนาดใหญ่รองรับการดึงข้อมูล 365 วันใดๆ ภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (จนถึงวันก่อนหน้า) สามารถส่งออกข้อมูลได้สูงสุด 100,000 รายการต่อคำขอหนึ่งรายการ และผู้ใช้แต่ละรายสามารถส่งออกได้สูงสุด 10 ครั้งต่อเดือน
เปิดแอป MEXC และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แตะที่ไอคอนโปรไฟล์ที่มุมบนซ้าย จากนั้นเลือกธุรกรรม และเลือกคำสั่งเทรดล่วงหน้า
ในหน้าคำสั่งฟิวเจอร์ส ให้เลือกคำสั่งซื้อและประวัติการเทรด จากนั้นแตะไอคอนส่งออกที่มุมขวาบน แตะ + ส่งออกใหม่ เพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าการส่งออก
คุณสามารถกำหนดช่วงเวลา คู่การเทรด และทิศทางได้ ปัจจุบันรองรับการส่งออกเฉพาะคำสั่งจำกัดเท่านั้น เมื่อตั้งค่าทุกช่องแล้ว ให้แตะสร้างเพื่อดำเนินการส่งออกประวัติการสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
หากคุณไม่เลือกตัวเลือกส่งอีเมลถึงฉันเมื่อสร้างแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือ SMS โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อความเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภายใน 7 วัน คุณสามารถแตะส่งอีเมลถึงฉันด้วยตนเองหลังจากการส่งออกเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นดาวน์โหลดรายงานจากกล่องจดหมายอีเมลของคุณได้
บนแอป คุณสามารถส่งออกข้อมูล 360 วันภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (จนถึงวันก่อนหน้า) การส่งออกแต่ละครั้งสามารถมีบันทึกได้สูงสุด 100,000 รายการ และคุณสามารถดาวน์โหลดได้สูงสุด 10 ครั้งต่อเดือน
ฟีเจอร์ส่งออกคำสั่งเทรดล่วงหน้าของ MEXC เป็นเครื่องมืออันมีค่าสำหรับผู้ใช้ในการจัดการบันทึกการเทรดและตรวจสอบกลยุทธ์ ด้วยการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นทั้งบนแพลตฟอร์มเว็บและแอป ผู้ใช้สามารถส่งออกคำสั่งซื้อในอดีตและบันทึกการไหลของเงินในรูปแบบ PDF ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เก็บรักษาข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้ใช้เชี่ยวชาญฟังก์ชันนี้ จะทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลและความโปร่งใสในการเทรดได้อย่างมีนัยสำคัญ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว