MEXC DEX+ เปิดตัวรางวัล DEX+ อย่างเป็นทางการพร้อมโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่อัปเกรดใหม่ทั้งหมด

1. ระบบ MEXC DEX+ User Rewards คืออะไร? MEXC DEX+ รีวอร์ดเป็นกลไกการเติบโตและแรงจูงใจที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เสริมสร้างความภักดีของแพลตฟอร์ม และขับเคลื่อนการขยายฐานผู้ใช้อย่างยั่งยืนผ่านการเสริมแรงในเชิงบวก
MEXC DEX+ รีวอร์ดเป็นกลไกการเติบโตและแรงจูงใจที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เสริมสร้างความภักดีของแพลตฟอร์ม และขับเคลื่อนการขยายฐานผู้ใช้อย่างยั่งยืนผ่านการเสริมแรงในเชิงบวก

ผู้ใช้สามารถสะสมคะแนนได้โดยการทำภารกิจที่กำหนดบนแพลตฟอร์ม MEXC DEX+ ให้สำเร็จ เช่น การซื้อขายหรือการเชิญผู้ใช้ใหม่ คะแนนเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงระดับกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์เสมือนอีกด้วย ในระยะต่อๆ ไป สามารถใช้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแพลตฟอร์มหรือแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็น DEX+ ได้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEXC DEX+ โปรดดูคู่มือ: วิธีใช้ MEXC DEX+ และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MEXC DEX+

2. คะแนน MEXC DEX+ มีข้อดีอะไรบ้าง?


คะแนน MEXC DEX+ เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจหลักภายในระบบนิเวศของแพลตฟอร์มและมอบผลประโยชน์มากมาย:

  • ขับเคลื่อนด้วยงานและมีความยืดหยุ่นสูง: รับคะแนนจากการซื้อขาย การแนะนำ การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และความรู้สึกประสบความสำเร็จ
  • โบนัสตัวคูณและกิจกรรม Airdrop: เพลิดเพลินไปกับตัวคูณแต้มเป็นระยะและการแจกฟรีทางอากาศ ช่วยให้การสะสมแต้มเป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่ามากขึ้น
  • บูรณาการอย่างแน่นแฟ้นกับการเติบโตของแพลตฟอร์ม: ระบบคะแนนมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างสมาชิกและความก้าวหน้าของผู้ใช้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ส่งเสริมการรักษาในระยะยาวและการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ปรับขนาดได้และขับเคลื่อนด้วยมูลค่า: เมื่อระบบนิเวศของแพลตฟอร์มมีการพัฒนา คะแนนจะสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการแปลงไปเป็นโทเค็น DEX+ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

3. วิธีการรับคะแนน MEXC DEX+


ผู้ใช้สามารถสะสมคะแนนได้โดยการทำภารกิจบนแพลตฟอร์มให้สำเร็จหรือเข้าร่วมกิจกรรมแอร์ดรอปบนเครือข่าย

การแจกแอร์ดรอปแบบออนเชนจะให้รางวัลแก่ผู้ใช้ด้วยแต้มตามปริมาณการซื้อขายออนเชนทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด โปรดดูหน้ากิจกรรมอย่างเป็นทางการเพื่อดูกฎเกณฑ์และเกณฑ์การแจกจ่ายล่าสุด

งานแพลตฟอร์มทั่วไปได้แก่:

1）ภารกิจแบบครั้งเดียว: เหล่านี้เป็นงานเบื้องต้น เช่น การเชื่อมโยงกระเป๋าเงินของบุคคลที่สาม การฝากหรือโอน หรือการทดลองใช้คุณสมบัติการขายอัตโนมัติ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับฟังก์ชันหลักได้อย่างรวดเร็ว

2）ภารกิจซ้ำๆ: ตัวอย่างเช่น การสะสมคะแนนจากการเข้าถึงเกณฑ์ปริมาณการซื้อขายสะสม ภารกิจเหล่านี้สามารถทำซ้ำได้และส่งเสริมกิจกรรมการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

3）ภารกิจโซเชียลมีเดีย: ภารกิจต่างๆ เช่น การติดตามบัญชี X อย่างเป็นทางการ การรีทวีตเนื้อหาที่เจาะจง หรือการเข้าร่วมชุมชน Telegram อย่างเป็นทางการ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับแพลตฟอร์ม และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

เราจะแนะนำกิจกรรมตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีรับและรับคะแนน MEXC DEX+

3.1 วิธีการรับและเคลมคะแนน MEXC DEX+


คลิกปุ่มรางวัลที่ด้านบนของหน้าแรก MEXC DEX+ เพื่อเข้าถึงหน้ารางวัล DEX+ เลื่อนลงเพื่อดูกิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแต่ละงานและดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นกลับไปที่หน้า DEX+ Rewards และคลิกปุ่มรับคะแนนเพื่อรับรางวัลที่เกี่ยวข้องของคุณ


3.2 ดูคะแนน MEXC DEX+ ของคุณ


ในหน้า DEX+ Rewards คุณสามารถดูคะแนนรวมปัจจุบันของคุณได้


โดยการคลิกที่คะแนนของฉัน คุณยังสามารถเข้าถึงประวัติโดยละเอียดของคะแนนที่คุณได้รับอีกด้วย


หมายเหตุ: คะแนนอาจจะได้รับทันทีหรือหลังจากช่วงเวลาการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน

เราขอแนะนำให้คุณทำภารกิจต่างๆ ให้เสร็จสิ้นเพื่อรับคะแนน เพราะการสะสมอย่างต่อเนื่องสามารถปลดล็อคสิทธิประโยชน์และรางวัลเพิ่มเติมในอนาคตได้ หากคุณประสบปัญหาใดๆ ในระหว่างทำภารกิจหรือรับคะแนน โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราหรือดูแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

