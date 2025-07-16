MEET48 (IDOL): การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับและไอดอลผ่านระบบนิเวศความบันเทิง Web3

ในอุตสาหกรรมบันเทิงแบบดั้งเดิม แฟนๆ มักมีบทบาทเชิงรับในฐานะผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน โดยมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย และผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมนั้นน้อยมาก Web3 กำลังเปลี่ยนแปลงพลวัตนี้ MEET48 มุ่งหวังที่จะให้มี "เศรษฐกิจไอดอลแบบกระจายอำนาจ" โดยจะสร้างแพลตฟอร์มบ่มเพาะไอดอลรูปแบบใหม่ที่ควบคุมบนเครือข่ายและขับเคลื่อนโดยชุมชนแฟนๆ ด้วยการส่งเสริมให้แฟนๆ กลายเป็นผู้ถือผลประโยชน์และผู้ร่วมสร้าง MEET48 จึงเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้กลายเป็นมูลค่าที่แท้จริง
MEET48 เป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงแบบ Web3 ที่ผสานรวมการพัฒนาไอดอล การโต้ตอบเสมือน การกำกับดูแลบนเครือข่าย และเศรษฐศาสตร์บนพื้นฐาน NFT มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศไอดอลที่เปิดกว้างและขับเคลื่อนโดยชุมชน โดยที่แฟนๆ มีอำนาจในการร่วมสร้างมูลค่าและแบ่งปันการเติบโต โครงการนี้ซึ่งยึดหลักการ "การร่วมสร้างไอดอล การร่วมสร้างมูลค่า" เป็นศูนย์กลาง แนะนำแรงจูงใจแบบโทเค็น ประสบการณ์ทางสังคมที่ดื่มด่ำ และการปกครองแบบกระจายอำนาจ เพื่อเปลี่ยนแฟนๆ จากผู้สังเกตการณ์เฉยๆ ให้กลายมาเป็นผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้นพร้อมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่แท้จริง
ใน MEET48 แฟนๆ ไม่ใช่เพียงผู้สังเกตการณ์อีกต่อไป แต่พวกเขากลายมาเป็นผู้สร้างร่วมที่สนับสนุนไอดอล มีส่วนสนับสนุนเนื้อหา และมีส่วนร่วมในการบริหารแพลตฟอร์ม ผ่านระบบโทเค็น IDOL ผู้ใช้สามารถโหวตให้ไอดอล สนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ ซื้อขายสินทรัพย์เสมือนจริง และรับมูลค่าระยะยาวผ่านการมีส่วนสนับสนุนบนเครือข่าย การโต้ตอบแต่ละครั้งจะกลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโทเค็นของแพลตฟอร์ม
โครงการนี้ได้รับการนำโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งด้านวัฒนธรรมไอดอล Web3 และเครือข่ายโซเชียลเสมือน ด้วยการมุ่งเน้นอย่างยิ่งในการผสมผสานระหว่างไอดอล บล็อกเชน และการมีส่วนร่วมเสมือนจริง MEET48 จึงพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานความบันเทิงแห่งยุคถัดไปที่เปิดกว้าง โปร่งใส ยุติธรรม และปรับขนาดได้ในระดับโลก
MEET48 นำเสนอชุดสถานการณ์การโต้ตอบที่ครอบคลุมสำหรับแฟนๆ และไอดอล โดยบูรณาการทั้งฟังก์ชันบนเครือข่ายและประสบการณ์ผลิตภัณฑ์เสมือนจริง/โซเชียล:
ไอดอลพื้นที่เสมือนจริง: แต่ละไอดอลจะมีห้องเสมือนจริงที่แฟนๆ สามารถโต้ตอบ เช็คอิน และส่งของขวัญ สร้างประสบการณ์ความเป็นเพื่อนแบบดิจิทัล
เวทีการแสดงออนไลน์และการพบปะแฟนมีทติ้ง: โดยใช้เทคโนโลยีไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเสมือนจริง แฟนๆ ทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงและการโต้ตอบกับไอดอลได้
ระบบระบุตัวตนส่วนบุคคล: ผู้ใช้สามารถปรับแต่งอวาตาร์ของตนเองและเข้าร่วมกับไอดอลในการร่วมสร้างเนื้อหาหรือภารกิจชุมชน
ระบบงานและกลไกระดับแฟน: ผู้ใช้สามารถเลื่อนระดับเพื่อรับพลังการโหวตและรางวัลระบบนิเวศได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและทำภารกิจให้สำเร็จ
การออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มความเหนียวแน่นและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มโมเมนตัมบนเครือข่ายที่วัดผลได้ให้กับเศรษฐกิจไอดอล
MEET48 นำเสนอกลไก DAO (Decentralized Autonomous Organization) เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจให้กับชุมชนและแฟนๆ อย่างแท้จริง:
ระบบเสนอแพลตฟอร์ม: ผู้ใช้ที่ถือโทเค็น IDOL ของแพลตฟอร์มสามารถเริ่มต้นและโหวตในเรื่องสำคัญๆ เช่น รูปแบบของกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากร และการปรับกฎเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส: ข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง การกระจายรายได้ การจัดอันดับ ฯลฯ สามารถติดตามได้บนเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจถึงความยุติธรรม
การกำกับดูแลที่มีแรงจูงใจ: ผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการกำกับดูแลสามารถรับรางวัล IDOL เพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาแพลตฟอร์ม
โครงสร้างการกำกับดูแลนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟนๆ และความมีชีวิตชีวาของแพลตฟอร์มอย่างยั่งยืนได้อย่างมาก
ใน MEET48 NFT ไม่ได้เป็นเพียงของสะสมเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นหลักฐานการมีส่วนร่วมของแฟนๆ และความเป็นเพื่อนกับไอดอลอีกด้วย:
NFTs ไอดอลแห่งความสำเร็จ: รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเปิดตัวครั้งแรกหรือชัยชนะบนชาร์ต ซึ่งถือเป็นทั้งความหายากและคุณค่าทางอารมณ์
ของขวัญเสมือนจริงและรายการ NFT: ใช้งานได้ระหว่างการโต้ตอบและอาจมีการซื้อขายได้
NFT ที่มีการระบุตัวตนแบบผูกกับผู้ใช้: ข้อมูลประจำตัวบนเชนที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและยศของผู้ใช้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในการกำกับดูแลและเพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์พิเศษ
ระบบ NFT นี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมประสบการณ์เชิงโต้ตอบให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดทางให้แฟนๆ สามารถเข้าถึงการเป็นเจ้าของสินทรัพย์และการรับรู้มูลค่าได้อีกด้วย
ในระบบนิเวศ MEET48 นั้น IDOL คือโทเค็นยูทิลิตี้หลักที่ขับเคลื่อนการโต้ตอบทั้งหมดระหว่างผู้ใช้ แพลตฟอร์ม และไอดอล หน้าที่หลักๆ มีดังนี้:
สิทธิในการลงคะแนนเสียงและการกำกับดูแล: แฟนๆ สามารถใช้ IDOL เพื่อสนับสนุนไอดอลในการจัดอันดับ มีอิทธิพลต่อทิศทางเนื้อหา หรือโหวตข้อเสนอการกำกับดูแล
สกุลเงินแพลตฟอร์ม: ใช้สำหรับซื้อของขวัญเสมือนจริง ตั๋วเข้าร่วมกิจกรรม สินค้าพิเศษ และอื่นๆ อีกมากมาย
แรงจูงใจและการแบ่งปันรายได้: ผู้สนับสนุนชุมชนและผู้สร้างเนื้อหาไอดอลสามารถรับรางวัล IDOL ได้จากงานหรือการดำเนินการสนับสนุน
สื่อกลางการซื้อขาย NFT: NFT รุ่นจำกัดที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญของไอดอลหรือกิจกรรมชุมชนเฉพาะสามารถสร้างและแลกเปลี่ยนได้โดยใช้ IDOL
ระบบนี้จะช่วยให้โทเค็นสามารถใช้งานได้จริง พร้อมทั้งสร้างวงจรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ระหว่างการเติบโตของระบบนิเวศและการหมุนเวียนของโทเค็น
MEET48 ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในและการปรับใช้โทเค็นเริ่มต้นเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นต่อไปของการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่สามด้านหลัก:
การสร้างชุมชนโลก: จะให้ความสำคัญกับการจัดตั้งทีมการดำเนินงานเฉพาะหลายภาษาในญี่ปุ่น เกาหลี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดตะวันตก
ความร่วมมือด้านระบบนิเวศ: MEET48 วางแผนที่จะสร้างความร่วมมือทางกลยุทธ์กับบริษัทบันเทิงชั้นนำ ทีมไอดอลเสมือนจริง แพลตฟอร์ม NFT และการแลกเปลี่ยน
การอัพเกรดฟังก์ชั่นแพลตฟอร์ม: ฟีเจอร์ที่กำลังจะมีขึ้น ได้แก่ ค่ายฝึกอบรมบนเครือข่าย ระบบไอดอลโฮโลแกรม และเครื่องมือสร้างร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเนื้อหา
ในระยะยาว MEET48 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มรวมที่ผสมผสานระบบนิเวศไอดอลบนเว็บ 3 ความบันเทิงทางสังคมแบบเมตาเวิร์ส และเศรษฐกิจการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนโดยแฟนๆ
MEET48 กำลังสร้างเศรษฐกิจไอดอลที่ก้าวล้ำ โดยที่แฟนๆ ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมเท่านั้น แต่ยังเป็นนักลงทุน ผู้ร่วมมือ และผู้ว่าการอีกด้วย ด้วยการใช้โทเค็น IDOL การกำกับดูแล DAO และการโต้ตอบเสมือนจริงที่สมจริง แพลตฟอร์มนี้เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมทางอารมณ์เข้ากับผลตอบแทนทางการเงิน เป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของ Web3 สำหรับอุตสาหกรรมบันเทิง
2) ในแถบค้นหา ให้ป้อน IDOL และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ กรอกจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ผู้ใช้ยังสามารถเข้าไปที่หน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมการแจกโทเค็น IDOL และรับรางวัลเพิ่มเติม!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว