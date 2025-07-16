Matchain (MAT): แพลตฟอร์ม AI แบบกระจายอำนาจสำหรับยุค Web3

ในยุค Web3 ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นสินทรัพย์อันล้ำค่า อย่างไรก็ตาม ความกังวลเร่งด่วนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง: ใครควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ? ปัญญาประดิษฐ์กำลังให้บริการตามความสนใจของคุณจริงหรือเพียงแค่ดึงเอาคุณค่าออกมาเท่านั้น
Matchain (MAT) ให้คำตอบที่ชัดเจน ในฐานะแพลตฟอร์ม AI เลเยอร์ 2 แรกบน BNB Chain Matchain ช่วยให้ผู้ใช้มีความเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์เหนือข้อมูลประจำตัวดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI แบบกระจายอำนาจ Matchain กำลังสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับวิวัฒนาการของ Web3 อะไรที่ทำให้ Matchain แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น? เทคโนโลยีหลักมีโครงสร้างอย่างไร?
ภาพรวมต่อไปนี้จะนำคุณไปสู่ระบบนิเวศ Matchain พร้อมมอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นแก่คุณในการประเมินและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ นี้
1) ข้อมูลผู้ใช้ที่ควบคุมโดยบุคคลที่สาม:
ในระบบนิเวศ Web2 แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google และ Facebook ทำหน้าที่เป็น “ผู้ดูแล” ข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และสร้างรายได้จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หลายพันล้านคนโดยไม่ได้เสนอผลตอบแทนที่ยุติธรรม ผู้ใช้แทบไม่มีการควบคุมเลยว่าข้อมูลของตนจะถูกเข้าถึง ใช้หรือแชร์อย่างไร
2) ตัวตนดิจิทัลที่แตกแยกและการขาดการทำงานร่วมกัน:
แอปพลิเคชัน Web3 ส่วนใหญ่ดำเนินการระบบบัญชีที่แยกออกจากกันของตนเอง ส่งผลให้มีตัวตนดิจิทัลที่กระจัดกระจาย และการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มได้จำกัด สิ่งนี้ไม่เพียงทำให้การยืนยันตัวตนมีความซับซ้อนเท่านั้น แต่ยังบังคับให้ผู้ใช้ต้องยืนยันตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) ต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ดีและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพอย่างมาก
3) AI แบบรวมศูนย์และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด:
ในปัจจุบันระบบ AI ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาและควบคุมโดยหน่วยงานรวมศูนย์ โมเดลเหล่านี้พึ่งพาข้อมูลผู้ใช้จำนวนมหาศาล แต่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลขาดความโปร่งใส ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
Matchain ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ Web3 และ AI เผชิญอยู่ Matchain ถูกสร้างขึ้นบน BNB Chain โดยเป็นแพลตฟอร์ม AI Layer-2 ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น Zero-Knowledge Proofs (ZK) และ OP Stack เพื่อจัดการกับปัญหาข้อมูลรวมศูนย์ การแยกส่วนของข้อมูลประจำตัว และการผูกขาด AI โดยตรง
Matchain ถูกสร้างขึ้นโดยมีเสาหลักสามประการ:
1) AI แบบกระจายอำนาจ:
เพิ่มพลังให้ชุมชนในการใช้งานและแบ่งปันโมเดล AI โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์รวมศูนย์ ช่วยให้มีความโปร่งใสและควบคุมได้โดยผู้ใช้มากขึ้น
2) การระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ (DID):
ด้วยระบบ MatchID ที่สอดคล้องกับ W3C Matchain จะบูรณาการกระเป๋าเงิน Web3 และบัญชี Web2 เข้าเป็นตัวตนดิจิทัลแบบบูรณาการ มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นทั่วทั้งระบบนิเวศ
3) อำนาจอธิปไตยของข้อมูล:
ผู้ใช้ยังคงมีสิทธิ์เป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยสมบูรณ์ โดยสามารถตัดสินใจว่าจะแบ่งปันข้อมูลของตนหรือไม่ แบ่งปันอย่างไร และกับใคร ในขณะที่ยังได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อข้อมูลของตนถูกนำไปใช้
ด้วยการผสมผสานบล็อคเชน ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการรักษาความเป็นส่วนตัว Matchain จึงไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญสู่การบรรลุอนาคต Web3 ที่เน้นผู้ใช้อย่างแท้จริง
4) ความสำเร็จที่โดดเด่น
AI เลเยอร์ 2 แรกบน BNB Chain: Matchain เป็นผู้บุกเบิกการบูรณาการ AI และบล็อคเชนภายในระบบนิเวศ BNB ซึ่งกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับอนาคตของ AI แบบกระจายอำนาจ
การบูรณาการกับ OP Stack และการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ Superchain: ด้วยการใช้กรอบงานการขยายโมดูลาร์ OP Stack ของ Optimism Matchain ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันระหว่างสายโซ่ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้รากฐานทางเทคโนโลยีแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ธุรกรรมมากกว่า 500 ล้านรายการหลังจากเปิดตัว Mainnet ไม่นาน: การเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณธุรกรรมของแพลตฟอร์มเน้นย้ำถึงความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่งและยูทิลิตี้ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Matchain
Matchain บรรลุวิสัยทัศน์ผ่านกลไกหลักสามประการ:
1) สถาปัตยกรรมเลเยอร์ 2 ที่ใช้สแต็ก OP
Matchain นำเอากรอบงาน OP Stack แบบโมดูลาร์ของ Optimism มาใช้เพื่อให้มีค่าธรรมเนียมก๊าซต่ำและให้ปริมาณงานสูง พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับนักพัฒนา เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ Ethereum Virtual Machine (EVM) dApps ที่มีอยู่บน Ethereum หรือ Optimism สามารถโยกย้ายไปยัง Matchain ได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโค้ด
2) BNB Smart Chain เป็นชั้นความพร้อมใช้งานของข้อมูล
BNB Smart Chain ทำหน้าที่เป็นชั้นการจัดเก็บและการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมทั้งหมด การแยกเลเยอร์การดำเนินการ (เลเยอร์ 2) ออกจากเลเยอร์ความพร้อมใช้งานของข้อมูลทำให้ Matchain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยบนเชนและการตรวจสอบ
3) โมเดลการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ ข้อมูล และ AI
3.1 การลงทะเบียน matchID:
ผู้ใช้สร้างตัวตนดิจิทัลที่ไม่ซ้ำใครซึ่งเชื่อมโยงกระเป๋าเงิน Web3 หลายบัญชีและบัญชี Web2 เข้าด้วยกัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานของการมีตัวตนบนเครือข่ายของพวกเขา
3.2 การแบ่งปันข้อมูลที่มีการควบคุม:
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การโต้ตอบทางสังคม จะถูกเข้ารหัสและแบ่งปันเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากผู้ใช้เท่านั้น ซึ่งรับประกันความเป็นส่วนตัวและความยินยอม
3.3 การเข้าร่วมการฝึกอบรม AI:
นักพัฒนาสามารถใช้งานโมเดล AI และฝึกอบรมบนชุดข้อมูลที่มีสิทธิ์อนุญาตซึ่งจัดทำโดยผู้ใช้ ช่วยให้การเรียนรู้ของเครื่องยังคงรักษาความเป็นส่วนตัว
3.4 การสร้างรายได้ผ่านการมีส่วนร่วม:
ผู้ใช้สามารถรับโทเค็น MAT ได้โดยการแบ่งปันข้อมูล สเตคกิ้ง การเข้าร่วมในการขุดสภาพคล่อง หรือโต้ตอบกับ dApps ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
โมเดลเชิงการทำงานร่วมกันนี้ซึ่งรวมการปรับขนาดเลเยอร์ 2 อธิปไตยของข้อมูล และ AI แบบกระจายอำนาจ ทำให้ Matchain เป็นเลเยอร์พื้นฐานสำหรับการเสริมอำนาจให้ผู้ใช้ในระบบนิเวศ Web3 ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
1) การระบุตัวตนดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ Web3:
ขจัดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลบนหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยการให้ผู้ใช้สามารถควบคุมตัวตนดิจิทัลของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ผ่าน matchID
2) ระบบนิเวศ dApp AI ที่เน้นผู้ใช้:
Matchain รองรับแอปพลิเคชันกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายในหลายภาคส่วน เช่น DeFi การดูแลสุขภาพ การศึกษา และเครือข่ายโซเชียลแบบกระจายอำนาจ แอปพลิเคชันทั้งหมดสามารถผสานรวม matchID และโทเค็น MAT ได้อย่างราบรื่นเพื่อการยืนยันตัวตนและสร้างแรงจูงใจ
3) การรวม Metaverse:
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์ดิจิทัลที่คงที่และตรวจยืนยันได้ภายในสภาพแวดล้อมเสมือน รวมถึงข้อมูลประจำตัว ใบรับรองทักษะ และประวัติกิจกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต่อเนื่องและความเป็นส่วนตัวในเมตาเวิร์ส
4) การตรวจสอบการศึกษาและการจ้างงาน:
การรับรองทางวิชาการและวิชาชีพสามารถจัดเก็บในรูปแบบ Soulbound Tokens (SBTs) ช่วยให้นายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลประจำตัวได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใสบนเครือข่าย
สัญลักษณ์โทเค็น: MAT
เครือข่าย: เครือข่าย Matchain Mainnet (เลเยอร์ 2 บนเครือข่าย BNB)
อุปทานรวม: 100 ล้าน
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมและก๊าซ:
MAT ใช้เพื่อชำระค่าธุรกรรมและการดำเนินการตามสัญญาอัจฉริยะบนเครือข่าย Matchain
การกำกับดูแล:
ผู้ถือ MAT มีสิทธิ์ในการเสนอและลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการอัปเกรดโปรโตคอล โดยมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเครือข่าย
รางวัลและสิ่งจูงใจ:
รองรับการเดิมพัน การขุดสภาพคล่อง และโปรแกรมจูงใจนักพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ
การหารายได้จากข้อมูล:
เมื่อผู้ใช้ให้สิทธิ์แก่โมเดล AI หรือ dApps ในการใช้ข้อมูลของพวกเขา พวกเขาจะได้รับรางวัลเป็นโทเค็น MAT
Matchain ได้เปิดตัวการขายต่อสาธารณะ Genesis License รอบที่สองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน โดยเป็นการสานต่อกระแสจากโปรแกรม airdrop ที่เริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2024 พร้อมด้วยรางวัลต่อเนื่องที่มุ่งหวังที่จะเป็นแรงจูงใจให้เข้าร่วมและขยายชุมชน
ขั้นตอนที่ 1: เข้าร่วม Telegram Bot ของ “MatchQuest”
ขั้นตอนที่ 2: เสร็จสิ้นงานพื้นฐาน
ติดตาม Matchain บน Twitter/X
เข้าร่วมชุมชน Telegram และ Discord
แบ่งปันโพสต์และเชิญเพื่อน ๆ (รับคะแนนโบนัสเพิ่มเติม 3–10%)
ขั้นตอนที่ 3: เล่นมินิเกม “Catch M”
รับคะแนนการแข่งขันโดยการเล่นมินิเกมในบอท
หมายเหตุ: คะแนนสามารถนำไปแลกเป็นโทเค็น MAT ได้ในอัตราส่วนที่กำหนด หลังจากเปิดตัวโทเค็นอย่างเป็นทางการตามที่ประกาศไว้
Petrix Barbosa (CEO): ผู้ก่อตั้งและผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ Matchain
Anastasia Drinevskaya (CMO): รับผิดชอบด้านกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร
Jessie Xiao (CBDO): เป็นผู้นำการพัฒนาธุรกิจและการร่วมมือเชิงกลยุทธ์
ทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศที่เน้นที่ความเป็นส่วนตัวและอธิปไตยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยยอมรับว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
Paris Saint-Germain (PSG):
Matchain ได้กลายมาเป็นพันธมิตรด้านการระบุตัวตนดิจิทัลเฉพาะของ PSG สำหรับปี 2024–2027 ทั้งสองร่วมกันพัฒนา Joint Innovation Studio เพื่อขับเคลื่อนการนำโซลูชัน Web3 มาใช้ ช่วยให้แฟนๆ สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและการโต้ตอบดิจิทัลของตนเองได้อย่างปลอดภัย
RWA Inc.:
ร่วมมือกันพัฒนาระบบนิเวศโทเค็นไนเซชั่นสินทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน AI ของ Matchain
Ankr:
ให้บริการ RPC เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาในการสร้าง dApps บน Matchain
Matchain เป็นมากกว่าแค่โครงการบล็อคเชน เป็นประตูสู่ยุคใหม่ของ AI และการโต้ตอบข้อมูลดิจิทัล Matchain กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน Web3 รุ่นถัดไป โดยได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ความร่วมมือกับ PSG การบูรณาการกับ OP Stack และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ (DID) ด้วยการรักษาความปลอดภัยโทเค็น MAT ล่วงหน้าผ่านระบบ Airdrop คุณจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีศักยภาพสูงนี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ปรับตัวตามเทรนด์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นมิตรกับผู้ใช้ และรองรับโครงการใหม่ๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง MEXC ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด คุณสมบัติที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและประสบการณ์ที่ราบรื่นจะทำให้คุณสามารถเข้าร่วมได้อย่างราบรื่นเมื่อ MAT เปิดใช้งาน
คุณสามารถเยี่ยมชมหน้า MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝากเงินและการซื้อขายที่เกี่ยวข้องได้ ทำภารกิจง่ายๆ ให้สำเร็จเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่
ถาม: Matchain (MAT) คืออะไร?
A: Matchain เป็นแพลตฟอร์ม AI Layer-2 ตัวแรกที่สร้างขึ้นบน BNB Chain โดยผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชนกับ AI แบบกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มอำนาจให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลประจำตัวและข้อมูลของตนเอง แพลตฟอร์มนี้รองรับการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ (DID) การสร้างรายได้จากข้อมูล และระบบนิเวศ dApp ของ AI ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
ถาม: Matchain ทำงานอย่างไร?
A: Matchain ดำเนินการเป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 ที่สร้างขึ้นบน OP Stack โดยมี BNB Chain ทำหน้าที่เป็นเลเยอร์การจัดเก็บข้อมูล ผู้ใช้สามารถสร้างตัวตนดิจิทัล (matchID) แบ่งปันข้อมูลของตนเองอย่างมีการเลือก และรับรางวัล MAT โดยการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ
ถาม: โทเค็น MAT มีประโยชน์อะไร?
A: MAT คือโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ Matchain ใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล การเดิมพัน การขุดสภาพคล่อง และการให้รางวัลแก่ผู้ใช้สำหรับการแบ่งปันข้อมูล นอกจากนี้ MAT ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการฝึกอบรมและการดำเนินการโมเดล AI แบบกระจายอำนาจ
ถาม: ฉันสามารถรับ MAT airdrop ได้อย่างไร?
A: ติดตามบอท Telegram อย่างเป็นทางการและเข้าร่วมในโปรแกรม MatchQuest ทำภารกิจชุมชนให้สำเร็จและเล่นมินิเกมเพื่อรับคะแนน ซึ่งต่อมาสามารถนำไปแลกเป็นโทเค็น MAT ได้เมื่อมีการเปิดตัวโทเค็นอย่างเป็นทางการ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้