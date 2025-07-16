Mantle Network: การสร้างระบบนิเวศ Ethereum Layer 2 เพื่อขับเคลื่อนการเงินแบบ On-Chain

Mantle Network (ต่อไปนี้เรียกว่า Mantle) เป็นโซลูชันการรวมเลเยอร์ 2 แบบโมดูลาร์ที่สร้างขึ้นบน Ethereum มันผสมผสานความเข้ากันได้ของ EVM ความสามารถในการปรับขนาดที่สูง และต้นทุนธุรกรรมที่ต่ำ ขณะเดียวกันก็สืบทอดความปลอดภัยของเครือข่ายหลัก Ethereum
Mantle ใช้สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้นขั้นสูงที่กระจายงานการคำนวณและการจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนไปยังโหนดต่างๆ มากมาย ช่วยให้ประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน Mantle ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ โดยนำเทคโนโลยีการเข้ารหัสและมาตรการการจัดการความเสี่ยงมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
สถาปัตยกรรมแบบ Rollup: Mantle ใช้ประโยชน์จากตัวตรวจสอบ Ethereum และโปรโตคอลฉันทามติเพื่อลดค่าธรรมเนียมแก๊ส ลดเวลาแฝง และเพิ่มปริมาณงานอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งข้อกำหนดการยืนยันธุรกรรมตามความต้องการของตนเอง ทำให้เกิดการล่าช้าของการยืนยันได้เกือบจะทันทีโดยที่ต้องแลกมาด้วยความปลอดภัยที่น้อยที่สุด
สถาปัตยกรรมโมดูลาร์: มันแยกการดำเนินการธุรกรรม การบรรลุฉันทามติ การชำระเงิน และการจัดเก็บออกเป็นโมดูลอิสระ ก่อให้เกิดบล็อคเชนแบบโมดูลาร์ ซึ่งรวมถึงเลเยอร์การดำเนินการที่พัฒนาโดย Mantle ที่เข้ากันได้กับ EVM เลเยอร์ฉันทามติและการชำระเงินที่ยึดกับ Ethereum และส่วนประกอบความพร้อมใช้งานของข้อมูล (DA) ภายนอกที่ขับเคลื่อนโดย EigenDA
ความปลอดภัยของอีเธอเรียม: การเปลี่ยนแปลงสถานะ L2 จะได้รับการตรวจยืนยันโดยผู้ตรวจสอบ Ethereum และจะผ่านกระบวนการฉันทามติและการชำระเงินแบบเดียวกับธุรกรรม L1
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลแบบโมดูลาร์: ด้วยการใช้โมดูล DA แบบสแตนด์อโลน เช่น EigenDA ทำให้ Mantle สามารถประหยัดต้นทุนได้กว่า 90% เมื่อเทียบกับความพร้อมใช้งานของข้อมูล L1 บนเชน
หลังจากการดำเนินงานที่มั่นคงภายใต้ Mantle Tectonic มาเป็นเวลากว่าหนึ่งปี ขณะนี้เครือข่ายก็ได้เปิดตัวการอัปเกรด Everest แล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Mantle การอัปเกรดนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังเตรียมเครือข่ายให้เข้ากันได้อย่างราบรื่นกับการอัปเกรด Pectra ที่กำลังจะมีขึ้นของ Ethereum อีกด้วย จุดเด่นประการหนึ่งของ Everest คือการเปิดตัว EigenDA อย่างเป็นทางการ ซึ่งนำเสนอโซลูชันความพร้อมใช้งานของข้อมูลอันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ
Mantle ได้รักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ EigenDA ก่อนเปิดตัวเมนเน็ตของ EigenDA บริษัท Mantle ได้ใช้ Mantle DA ซึ่งเป็นเลเยอร์ความพร้อมใช้งานของข้อมูลของบุคคลที่สามซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยี EigenDA เป็นโซลูชันความพร้อมใช้งานของข้อมูล
เนื่องจากเป็นโซลูชั่น Ethereum Layer-2 Mantle จึงเริ่มปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการอัปเกรด Pectra ซึ่งรวมถึงการบูรณาการของฟิลด์ใหม่ (RequestsHash) ที่แนะนำใน EIP-7685 (อยู่ในส่วนหัวของบล็อก) เช่นเดียวกับการสนับสนุนสำหรับประเภทธุรกรรมใหม่ (SetCodeTx) ที่แนะนำใน EIP-7702 ความพยายามเหล่านี้ทำให้แน่ใจว่าเครือข่าย Mantle ยังคงเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับวิวัฒนาการของ Ethereum และส่งมอบบริการที่เสถียรและไม่หยุดชะงักให้กับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
Mantle นำเอาโมเดลเศรษฐกิจโทเค็นที่ยั่งยืนมาใช้ โดยที่ MNT ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินดั้งเดิมของระบบนิเวศ Mantle ปริมาณอุปทาน MNT ทั้งหมดอยู่ที่ 6,219,316,768
การชำระค่าบริการก๊าซ : เนื่องจากเป็นโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ Mantle MNT จึงจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมเลเยอร์ 2
การลงคะแนนเสียงการกำกับดูแล: ผู้ถือ MNT สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลชุมชนได้โดยการลงคะแนนเสียงให้กับข้อเสนอต่างๆ เช่น การอัพเกรดโปรโตคอลและการจัดสรรเงินทุน
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ: Mantle ได้จัดตั้ง EcoFund เพื่อสนับสนุนโครงการในระยะเริ่มต้นและขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศ ผู้ใช้ที่ถือ MNT มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากรางวัลที่แจกจ่าย
