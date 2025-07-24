ท่ามกลางการฟื้นตัวที่กว้างขึ้นในตลาดคริปโตo การอัพเกรดเครือข่าย และรายงานตลาดที่สดใหม่ Litecoin (LTC) ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะเก่าแก่กำลังประสบกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง นับตั้งแต่แตะจุดต่ำสุดที่ 63 ท่ามกลางการฟื้นตัวที่กว้างขึ้นในตลาดคริปโตo การอัพเกรดเครือข่าย และรายงานตลาดที่สดใหม่ Litecoin (LTC) ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะเก่าแก่กำลังประสบกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง นับตั้งแต่แตะจุดต่ำสุดที่ 63
เรียนรู้/ข้อมูลเชิงลึกของตลาด/การวิเคราะห์หัวข้อที่กำลังมาแรง/LTC กลับมาแ...้งในปี 2025

LTC กลับมาแข็งแกร่ง: จาก "เงินดิจิทัล" สู่ผู้บุกเบิกการชำระเงินด้วยคริปโต ความนิยมเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2025

24 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#ข่าวอุตสาหกรรม
Litecoin
LTC$100.27-7.02%
Love Earn Enjoy
LEE$0.77--%
Bitcoin
BTC$103,270.51-2.23%
Ethereum
ETH$3,463.64-2.33%
Sleepless AI
AI$0.06024-5.78%


ท่ามกลางการฟื้นตัวที่กว้างขึ้นในตลาดคริปโตo การอัพเกรดเครือข่าย และรายงานตลาดที่สดใหม่ Litecoin (LTC) ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะเก่าแก่กำลังประสบกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง นับตั้งแต่แตะจุดต่ำสุดที่ 63 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2025 LTC ก็เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในเวลาเพียงสามเดือน โดยทะลุหลัก 120 ดอลลาร์ด้วยกำไรมากกว่า 90% ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางจากทั่วทั้งอุตสาหกรรม ในขณะที่วงจรขาขึ้นในปัจจุบันเริ่มก่อตัวขึ้น LTC ไม่เพียงแต่ดึงดูดเงินทุนเนื่องจากความสมบูรณ์ทางเทคนิคและความเสถียรเท่านั้น แต่ยังกำหนดมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ crypto ที่เน้นการชำระเงินใหม่ด้วย


*BTN-ซื้อ LTC&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/exchange/LTC_USDT *

1. LTC คืออะไร?


Litecoin (LTC) เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2011 โดย Charlie Lee อดีตวิศวกรของ Google โดยเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบ "น้ำหนักเบา" ที่แยกออกมาจากโค้ดหลักของ Bitcoin แทนที่จะแข่งขันกับ Bitcoin ในฐานะแหล่งเก็บมูลค่า LTC ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วกว่าและราคาถูกกว่า ซึ่งเหมาะกับการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวันมากกว่า

เมื่อเทียบกับ Bitcoin แล้ว LTC จะมีเวลาบล็อกที่เร็วกว่า อุปทานรวมสูงกว่า และมีค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่ำกว่าอย่างมาก ภารกิจของเราคือการผลักดันการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ในสถานการณ์การชำระเงินในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเปลี่ยนโฟกัสจาก "การเก็บรักษามูลค่า" ไปเป็น "การโอนมูลค่า"

2. ไฮไลท์ของโครงการ: เสียงทางเทคนิคที่ดี ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ


Litecoin มักถูกเรียกขานว่า "Bitcoin lite" ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคและทางปฏิบัติหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การชำระเงินความถี่สูงและจำนวนน้อย

2.1 การทำธุรกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น


ด้วยความเร็วบล็อกเพียง 2.5 นาที ซึ่งช้ากว่า Bitcoin ถึงหนึ่งในสี่ Litecoin จึงปรับปรุงความเร็วในการยืนยันธุรกรรมได้อย่างมาก

2.2 ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า


ด้วยความแออัดของเครือข่ายที่น้อยที่สุดและความจุบล็อกที่ใหญ่กว่า ค่าธรรมเนียมธุรกรรม LTC จึงต่ำกว่า Bitcoin หรือ Ethereum อย่างมาก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชำระเงินแบบไมโคร

2.3 ปลอดภัยและกระจายอำนาจ


เช่นเดียวกับ Bitcoin, Litecoin ใช้กลไกฉันทามติ Proof-of-Work (PoW) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายนักขุดที่กระจายอยู่ทั่วโลก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและการกระจายอำนาจที่แข็งแกร่ง

2.4 ฐานทดสอบสำหรับนวัตกรรม


LTC เป็นผู้บุกเบิกในการปรับใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น Segregated Witness (SegWit) และ Lightning Network โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทดสอบที่ปลอดภัยสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในภายหลังโดยบล็อคเชนหลักๆ เช่น Bitcoin

2.5 การอัพเกรดความเป็นส่วนตัวของ MimbleWimble


ในปี 2022 Litecoin ได้เปิดตัวการอัปเกรด MimbleWimble Extension Blocks (MWEB) ซึ่งช่วยให้สามารถเลือกความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรมได้ ในฐานะหนึ่งในบล็อคเชน PoW กระแสหลักไม่กี่แห่งที่นำคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวขนาดใหญ่มาใช้ LTC นำเสนอความสมดุลอันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการไม่เปิดเผยตัวตน ช่วยเพิ่มศักยภาพของมันในฐานะสินทรัพย์การชำระเงิน

3. ประวัติการพัฒนา: ทศวรรษแห่งความยืดหยุ่น


3.1 ระยะเริ่มต้น: สหายผู้ภักดีของ Bitcoin (2011–2016)


ในช่วงเริ่มแรก LTC มีความแตกต่างจาก Bitcoin เพียงเล็กน้อยและทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมทางเทคนิคเป็นหลัก แม้ว่าจะขาดการให้ความสนใจจาก BTC หรือ ETH แต่ Litecoin ก็ยังคงรักษาตำแหน่งของตนเองในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำได้ เนื่องจากการดำเนินการที่เชื่อถือได้และมีชุมชนนักพัฒนาที่กระตือรือร้น

3.2 ระยะกลาง: การสร้างบทบาทของตนในฐานะแหล่งทดสอบ (2017–2021)


2017: นำ SegWit มาใช้งานสำเร็จและช่วยวางรากฐานให้กับ Lightning Network
ตลาดหมีปี 2018: แม้ว่าราคาจะลดลงอย่างมาก แต่เครือข่าย LTC ยังคงมีเสถียรภาพ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น
บูลรัน 2021: LTC พุ่งทะลุ 410 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล และกลายเป็นหนึ่งในเหรียญเก่าแก่ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในปีนี้


3.3 ปีล่าสุด: นวัตกรรมความเป็นส่วนตัวและความก้าวหน้าทางเทคนิค (2022–2024)


ในช่วงที่บล็อคเชนใหม่ๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากมาย ทีมงานหลักของ Litecoin มุ่งเน้นอย่างเงียบๆ ไปที่การพัฒนาโมดูลความเป็นส่วนตัว MWEB และปรับปรุงความเข้ากันได้ของกระเป๋าเงิน แม้ว่ามันจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่ากับ memecoins หรือโปรเจกต์ AI แต่ความก้าวหน้าทางเทคนิคที่มั่นคงก็ช่วยวางรากฐานให้การกลับมาอย่างแข็งแกร่ง

4. เพราะเหตุใด LTC จึงพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้?


4.1 การฟื้นตัวของตลาดขับเคลื่อนสินทรัพย์ที่ "มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง"


ในปี 2025 ราคา Bitcoin พุ่งสูงเกิน $120,000 ส่งผลให้ตลาดคริปโตมีความหวังมากขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่เงินทุนไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์ดั้งเดิมที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง LTC ซึ่งติดอันดับ 20 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด ได้กลายมาเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการวางตำแหน่งในระดับสถาบันและค้าปลีก

4.2 สถาบันสนับสนุนเสถียรภาพและสภาพคล่อง


ไม่เหมือนกับความผันผวนที่รุนแรงของ memecoins หรือโทเค็นจากเครือข่ายใหม่ๆ LTC นำเสนอสภาพคล่องสูงและหนังสือสั่งซื้อที่ลึก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการสะสมของสถาบันและกลยุทธ์สภาพคล่อง บางส่วนของสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ ETF เริ่มพิจารณา LTC เป็นการจัดสรร BTC ทางเลือกแล้ว

4.3 ความสมบูรณ์ทางเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงเชิงบรรยาย


นอกเหนือจาก AI, GameFi และ SocialFi แล้ว ตลาดยังได้เริ่มประเมินความเกี่ยวข้องของบล็อคเชน PoW และกรณีการใช้งานที่เน้นการชำระเงินอีกครั้ง เนื่องจากเครือข่าย Bitcoin ต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมและความแออัดที่พุ่งสูงขึ้น LTC จึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นสำหรับการชำระเงินในชีวิตประจำวัน

4.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนและกระแสชุมชน


เมื่อเร็วๆ นี้ กิจกรรมการเทรดคู่ LTC บนตลาดแลกเปลี่ยนหลัก เช่น MEXC พุ่งสูงขึ้น การสนทนาทางโซเชียลมีเดียก็ดำเนินตาม และจากมุมมองทางเทคนิค LTC ก็ได้ทำลายระดับแนวต้านสำคัญหลายระดับ ซึ่งดึงดูดความสนใจจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและนักวิเคราะห์

ในขณะเดียวกัน MEXC ได้เปิดตัวกิจกรรมเทรด LTC โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างมากเมื่อทำการซื้อ การเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้ลดต้นทุนการเทรดได้เท่านั้น แต่ยังสามารถมีส่วนร่วมในความเคลื่อนไหวของตลาดได้บ่อยยิ่งขึ้น ซึ่งจะปลดล็อกศักยภาพในการทำกำไรได้มากขึ้น

*BTN-ซื้อ LTC&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/exchange/LTC_USDC *

5. มุมมอง: เตรียมพร้อมสำหรับบทใหม่


5.1 การชำระเงินกลับมาอีกครั้ง


เนื่องจากการนำบล็อคเชนมาใช้มีมากขึ้น ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลที่เน้นการชำระเงินจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง เรียบง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะที่ LTC ถูกสร้างขึ้นมา สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่และระบบนิเวศกระเป๋าสตางค์บนมือถือ

5.2 การทำงานร่วมกันระหว่างโซ่และเลเยอร์ 2


ชุมชน Litecoin กำลังสำรวจการบูรณาการกับโปรโตคอลข้ามสายหลักอย่างกระตือรือร้น เช่น THORChain และ LayerZero สิ่งนี้สามารถปลดล็อกการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์แบบราบรื่นข้ามเครือข่ายและปรับปรุงบทบาทของ LTC ในแอปพลิเคชัน DeFi

5.3 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกรรมส่วนตัว


ด้วยความต้องการความเป็นส่วนตัวบนเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้น ธุรกรรมส่วนตัวของ LTC ที่ใช้ MimbleWimble เป็นทางเลือกนั้นจึงนำเสนอการผสมผสานที่หายากระหว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาความลับ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสถาบันและผู้ใช้ที่มีมูลค่าสุทธิสูง

5.4 ETF และปัจจัยหนุนด้านกฎระเบียบ


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นักวิเคราะห์ ETF ของ Bloomberg อย่าง James Seyffart และ Eric Balchunas ประเมินว่ามีโอกาส 95% ที่สหรัฐฯ ก.ล.ต. จะอนุมัติ ETF จุดสำหรับ LTC, SOL และ XRP ในปีนี้ หากสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เดินหน้ากับ ETF ที่ใช้ LTC สินทรัพย์ดังกล่าวอาจได้รับการกระตุ้นในระยะยาวทั้งในด้านราคาและเงินทุนที่ไหลเข้า


6. บทสรุป


โลกของสกุลเงินดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ LTC ก็ได้สร้างตำแหน่งของตนเองมาโดยตลอดด้วยความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และยูทิลิตี้ในโลกแห่งความเป็นจริง จาก "เงินดิจิทัล" สู่ผู้บุกเบิกด้านการชำระเงินแบบรักษาความเป็นส่วนตัว จากพื้นที่ทดสอบทางเทคนิคสู่ผู้มีสิทธิ์จัดสรร ETF Litecoin ได้สร้างเส้นทางที่เงียบแต่ยืดหยุ่นไปข้างหน้า

การพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดนี้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกทางการตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่เป็นผลจากการจัดแนวใหม่ระหว่างมูลค่าและเรื่องเล่า ในรอบคริปโตถัดไป LTC อาจไม่ใช่ดาวเด่นที่สุด แต่มีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่น่าเชื่อถือที่สุดในพื้นที่นี้

*BTN-ซื้อ LTC&BTNURL=https://www.mexc.com/th-TH/exchange/LTC_USDT *

แนะนำอ่าน:

เหตุใดจึงควรเลือก MEXC Futures? เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อช่วยให้คุณได้เปรียบในตลาดฟิวเจอร์ส
จะเข้าร่วม M-Day ได้อย่างไร? เรียนรู้วิธีเข้าร่วมกิจกรรม M-Day และใช้ประโยชน์จากการแจก Airdrop รายวันมูลค่ากว่า 70,000 USDT ในโบนัส Futures
บทช่วยสอนการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC (แอป) คำแนะนำทีละขั้นตอนในการเทรดฟิวเจอร์สบนแอป MEXC เหมาะสำหรับการเริ่มต้นและเชี่ยวชาญแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

Ethena คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ในคริปโต

TL;DR1) USDe เป็นสกุลเงินดอลลาร์สังเคราะห์ ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเงินเฟียต: ได้รับการสนับสนุนโดยสินทรัพย์คริปโต และตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นแทนเงินสำรอง

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

BIANRENSHENG (BINANCELIFE) คืออะไร? จากมีมบนอินเทอร์เน็ตสู่ปรากฏการณ์แห่งโลกคริปโต

TL;DR1) การบรรลุไมล์สโตน: BIANRENSHENG (BINANCELIFE) กลายเป็นมีมคอยน์จีนตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดตัวบน Binance ทำลายกรอบเดิมของตลาด2) การเติบโตแบบระเบิด: ภายในเวลาเพียงสามวันหลังเปิดตัว มาร์เก็ตแคป

375ai (EAT) คืออะไร? การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

375ai (EAT) คืออะไร? การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลก

TL;DR1) ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบกระจายศูนย์: 375ai ได้สร้างเครือข่ายข้อมูลเชิงลึกแบบกระจายศูนย์แห่งแรกของโลกที่ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ AI แบบเรียลไทม์ที่แหล่งที่มาของข้อมูล2) เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์คู่: ผ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT