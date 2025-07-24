LTC กลับมาแข็งแกร่ง: จาก "เงินดิจิทัล" สู่ผู้บุกเบิกการชำระเงินด้วยคริปโต ความนิยมเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2025

ท่ามกลางการฟื้นตัวที่กว้างขึ้นในตลาดคริปโตo การอัพเกรดเครือข่าย และรายงานตลาดที่สดใหม่ Litecoin (LTC) ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะเก่าแก่กำลังประสบกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง นับตั้งแต่แตะจุดต่ำสุดที่ 63 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2025 LTC ก็เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในเวลาเพียงสามเดือน โดยทะลุหลัก 120 ดอลลาร์ด้วยกำไรมากกว่า 90% ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางจากทั่วทั้งอุตสาหกรรม ในขณะที่วงจรขาขึ้นในปัจจุบันเริ่มก่อตัวขึ้น LTC ไม่เพียงแต่ดึงดูดเงินทุนเนื่องจากความสมบูรณ์ทางเทคนิคและความเสถียรเท่านั้น แต่ยังกำหนดมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ crypto ที่เน้นการชำระเงินใหม่ด้วย
Litecoin (LTC) เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2011 โดย Charlie Lee อดีตวิศวกรของ Google โดยเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบ "น้ำหนักเบา" ที่แยกออกมาจากโค้ดหลักของ Bitcoin แทนที่จะแข่งขันกับ Bitcoin ในฐานะแหล่งเก็บมูลค่า LTC ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วกว่าและราคาถูกกว่า ซึ่งเหมาะกับการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวันมากกว่า
เมื่อเทียบกับ Bitcoin แล้ว LTC จะมีเวลาบล็อกที่เร็วกว่า อุปทานรวมสูงกว่า และมีค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่ำกว่าอย่างมาก ภารกิจของเราคือการผลักดันการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ในสถานการณ์การชำระเงินในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเปลี่ยนโฟกัสจาก "การเก็บรักษามูลค่า" ไปเป็น "การโอนมูลค่า"
Litecoin มักถูกเรียกขานว่า "Bitcoin lite" ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคและทางปฏิบัติหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การชำระเงินความถี่สูงและจำนวนน้อย
ด้วยความเร็วบล็อกเพียง 2.5 นาที ซึ่งช้ากว่า Bitcoin ถึงหนึ่งในสี่ Litecoin จึงปรับปรุงความเร็วในการยืนยันธุรกรรมได้อย่างมาก
ด้วยความแออัดของเครือข่ายที่น้อยที่สุดและความจุบล็อกที่ใหญ่กว่า ค่าธรรมเนียมธุรกรรม LTC จึงต่ำกว่า Bitcoin หรือ Ethereum อย่างมาก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชำระเงินแบบไมโคร
เช่นเดียวกับ Bitcoin, Litecoin ใช้กลไกฉันทามติ Proof-of-Work (PoW) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายนักขุดที่กระจายอยู่ทั่วโลก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและการกระจายอำนาจที่แข็งแกร่ง LTC เป็นผู้บุกเบิกในการปรับใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น Segregated Witness (SegWit) และ Lightning Network โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทดสอบที่ปลอดภัยสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในภายหลังโดยบล็อคเชนหลักๆ เช่น Bitcoin
ในปี 2022 Litecoin ได้เปิดตัวการอัปเกรด MimbleWimble Extension Blocks (MWEB) ซึ่งช่วยให้สามารถเลือกความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรมได้ ในฐานะหนึ่งในบล็อคเชน PoW กระแสหลักไม่กี่แห่งที่นำคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวขนาดใหญ่มาใช้ LTC นำเสนอความสมดุลอันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการไม่เปิดเผยตัวตน ช่วยเพิ่มศักยภาพของมันในฐานะสินทรัพย์การชำระเงิน
ในช่วงเริ่มแรก LTC มีความแตกต่างจาก Bitcoin เพียงเล็กน้อยและทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมทางเทคนิคเป็นหลัก แม้ว่าจะขาดการให้ความสนใจจาก BTC หรือ ETH แต่ Litecoin ก็ยังคงรักษาตำแหน่งของตนเองในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำได้ เนื่องจากการดำเนินการที่เชื่อถือได้และมีชุมชนนักพัฒนาที่กระตือรือร้น
2017: นำ SegWit มาใช้งานสำเร็จและช่วยวางรากฐานให้กับ Lightning Network
ตลาดหมีปี 2018: แม้ว่าราคาจะลดลงอย่างมาก แต่เครือข่าย LTC ยังคงมีเสถียรภาพ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น
บูลรัน 2021: LTC พุ่งทะลุ 410 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล และกลายเป็นหนึ่งในเหรียญเก่าแก่ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในปีนี้
ในช่วงที่บล็อคเชนใหม่ๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากมาย ทีมงานหลักของ Litecoin มุ่งเน้นอย่างเงียบๆ ไปที่การพัฒนาโมดูลความเป็นส่วนตัว MWEB และปรับปรุงความเข้ากันได้ของกระเป๋าเงิน แม้ว่ามันจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่ากับ memecoins หรือโปรเจกต์ AI แต่ความก้าวหน้าทางเทคนิคที่มั่นคงก็ช่วยวางรากฐานให้การกลับมาอย่างแข็งแกร่ง
ในปี 2025 ราคา Bitcoin พุ่งสูงเกิน $120,000 ส่งผลให้ตลาดคริปโตมีความหวังมากขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่เงินทุนไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์ดั้งเดิมที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง LTC ซึ่งติดอันดับ 20 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด ได้กลายมาเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการวางตำแหน่งในระดับสถาบันและค้าปลีก
ไม่เหมือนกับความผันผวนที่รุนแรงของ memecoins หรือโทเค็นจากเครือข่ายใหม่ๆ LTC นำเสนอสภาพคล่องสูงและหนังสือสั่งซื้อที่ลึก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการสะสมของสถาบันและกลยุทธ์สภาพคล่อง บางส่วนของสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ ETF เริ่มพิจารณา LTC เป็นการจัดสรร BTC ทางเลือกแล้ว
นอกเหนือจาก AI, GameFi และ SocialFi แล้ว ตลาดยังได้เริ่มประเมินความเกี่ยวข้องของบล็อคเชน PoW และกรณีการใช้งานที่เน้นการชำระเงินอีกครั้ง เนื่องจากเครือข่าย Bitcoin ต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมและความแออัดที่พุ่งสูงขึ้น LTC จึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นสำหรับการชำระเงินในชีวิตประจำวัน
เมื่อเร็วๆ นี้ กิจกรรมการเทรดคู่ LTC บนตลาดแลกเปลี่ยนหลัก เช่น MEXC พุ่งสูงขึ้น การสนทนาทางโซเชียลมีเดียก็ดำเนินตาม และจากมุมมองทางเทคนิค LTC ก็ได้ทำลายระดับแนวต้านสำคัญหลายระดับ ซึ่งดึงดูดความสนใจจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและนักวิเคราะห์
เนื่องจากการนำบล็อคเชนมาใช้มีมากขึ้น ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลที่เน้นการชำระเงินจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง เรียบง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะที่ LTC ถูกสร้างขึ้นมา สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่และระบบนิเวศกระเป๋าสตางค์บนมือถือ
ชุมชน Litecoin กำลังสำรวจการบูรณาการกับโปรโตคอลข้ามสายหลักอย่างกระตือรือร้น เช่น THORChain และ LayerZero สิ่งนี้สามารถปลดล็อกการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์แบบราบรื่นข้ามเครือข่ายและปรับปรุงบทบาทของ LTC ในแอปพลิเคชัน DeFi
ด้วยความต้องการความเป็นส่วนตัวบนเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้น ธุรกรรมส่วนตัวของ LTC ที่ใช้ MimbleWimble เป็นทางเลือกนั้นจึงนำเสนอการผสมผสานที่หายากระหว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาความลับ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสถาบันและผู้ใช้ที่มีมูลค่าสุทธิสูง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นักวิเคราะห์ ETF ของ Bloomberg อย่าง James Seyffart และ Eric Balchunas ประเมินว่ามีโอกาส 95% ที่สหรัฐฯ ก.ล.ต. จะอนุมัติ ETF จุดสำหรับ LTC, SOL และ XRP ในปีนี้ หากสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เดินหน้ากับ ETF ที่ใช้ LTC สินทรัพย์ดังกล่าวอาจได้รับการกระตุ้นในระยะยาวทั้งในด้านราคาและเงินทุนที่ไหลเข้า
โลกของสกุลเงินดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ LTC ก็ได้สร้างตำแหน่งของตนเองมาโดยตลอดด้วยความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และยูทิลิตี้ในโลกแห่งความเป็นจริง จาก "เงินดิจิทัล" สู่ผู้บุกเบิกด้านการชำระเงินแบบรักษาความเป็นส่วนตัว จากพื้นที่ทดสอบทางเทคนิคสู่ผู้มีสิทธิ์จัดสรร ETF Litecoin ได้สร้างเส้นทางที่เงียบแต่ยืดหยุ่นไปข้างหน้า
การพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดนี้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกทางการตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่เป็นผลจากการจัดแนวใหม่ระหว่างมูลค่าและเรื่องเล่า ในรอบคริปโตถัดไป LTC อาจไม่ใช่ดาวเด่นที่สุด แต่มีแนวโน้มว่าจะยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่น่าเชื่อถือที่สุดในพื้นที่นี้
