Lorenzo Protocol (BANK): ปลดล็อคมูลค่าที่แท้จริงของ Bitcoin

Lorenzo Protocol (BANK) เป็นโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจที่ปลดล็อคสภาพคล่องของ Bitcoin (BTC) โดยการเชื่อมต่อ BTC กับ DeFi และระบบนิเวศบล็อคเชนอื่นๆ ด้วยการผสมผสานหลักการทางการเงินแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีบล็อคเชน Lorenzo Protocol จึงเป็นกรอบงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการเดิมพัน Bitcoin การจัดการสภาพคล่อง และการแจกจ่ายผลตอบแทน Lorenzo Protocol มอบโซลูชั่นสภาพคล่องแบบกระจายอำนาจ ปลอดภัย และยืดหยุ่นสำหรับ Bitcoin (BTC) ด้วยการแนะนำ Liquidity Principal Tokens (LPT) และ Yield Accruing Tokens (YAT) โปรโตคอลจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของ BTC และศักยภาพในการสร้างรายได้พร้อมทั้งเอาชนะข้อจำกัดด้านการเขียนโปรแกรมของ Bitcoin ด้วยการบูรณาการอย่างล้ำลึกกับแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆ Lorenzo สามารถเปลี่ยน BTC จากแหล่งเก็บมูลค่าแบบพาสซีฟให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้งานสำหรับการให้กู้ยืม การเดิมพันแบบมีสภาพคล่อง และการดำเนินการ DeFi อื่นๆ ผู้ใช้สามารถเดิมพัน BTC เพื่อรับ stBTC และ YAT จากนั้นใช้โทเค็นเหล่านี้เป็นหลักประกันในสถานการณ์ DeFi ต่าง ๆ
Lorenzo Protocol เสนอฟังก์ชันหลักต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ Bitcoin ของตนให้ได้มากที่สุดภายในระบบนิเวศ DeFi:
Lorenzo Protocol ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดิมพัน Bitcoin ในโปรโตคอลและรับโทเค็นการเดิมพันสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องอย่าง stBTC โทเค็นเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึง Bitcoin ที่ผู้ใช้เดิมพันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม DeFi ต่างๆ เช่น การให้กู้ยืมและการขุดสภาพคล่องอีกด้วย
โปรโตคอลนี้จะแนะนำ Liquidity Principal Tokens (LPTs) และ Yield Accruing Tokens (YATs) เพื่อแยกเงินต้นและผลตอบแทน LPT แสดงถึงสัดส่วนการถือหุ้น BTC ที่เป็นพื้นฐาน ในขณะที่ YAT จะติดตามผลตอบแทนที่สร้างจากการถือหุ้นดังกล่าว การแยกนี้ช่วยให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการและใช้งานสินทรัพย์ของตน
ด้วยการบูรณาการกับโปรโตคอลเช่น Wormhole และ LayerZero, Lorenzo ช่วยให้ stBTC ทำงานได้บนบล็อคเชนหลาย ๆ แห่ง ความสามารถแบบครอสเชนนี้ขยายกรณีการใช้งานสินทรัพย์ Bitcoin ทั่วทั้งระบบนิเวศบล็อคเชนที่กว้างขึ้น
Lorenzo รองรับกลยุทธ์ผลตอบแทนที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายของตนได้ ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ การขุดสภาพคล่องและการกู้ยืมผ่านโปรโตคอล DeFi ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมที่สุด
เวิร์กโฟลว์ของ Lorenzo Protocol ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ Bitcoin รักษาสภาพคล่อง และกระจายผลตอบแทน
Lorenzo จัดทำโมดูลการดูแลที่รองรับผู้ดูแลระบบที่เชื่อถือได้หลายราย เช่น Cobo, Ceffu และ Chainup เพื่อจัดเก็บและจัดการ Bitcoin ที่ผู้ใช้งานเดิมพันไว้อย่างปลอดภัย ธุรกรรมสเตคทุกรายการจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบบนเชนของ Lorenzo เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนที่จะได้รับการยอมรับเข้าสู่โปรโตคอล
เมื่อผู้ใช้เดิมพัน Bitcoin กับ Lorenzo โปรโตคอลจะสร้างโทเค็น stBTC ในจำนวนที่เท่ากัน การผลิตเหรียญแต่ละครั้งจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการประมวลผลที่แม่นยำและได้รับการสนับสนุนแบบตัวต่อตัวจาก BTC จริง จากนั้นผู้ใช้สามารถใช้ stBTC ผ่านโปรโตคอล DeFi หลาย ๆ ตัวเพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติม
รางวัลที่ผู้ใช้ได้รับจากการเดิมพัน Bitcoin จะถูกแจกจ่ายในรูปแบบโทเค็น YAT โทเค็น YAT เหล่านี้แสดงถึงรางวัลที่สร้างจากการเดิมพัน และสามารถรับได้ตามความต้องการผ่าน Lorenzo Protocol
การพัฒนา Lorenzo Protocol แบ่งออกเป็นหลายเฟส โดยแต่ละเฟสจะมีเป้าหมายและการขยายคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ในระยะแรก Lorenzo จะมุ่งเน้นไปที่สภาพคล่องของ BTC โดยเปิดตัวโทเค็นสเตกกิ้งสภาพคล่องที่ชื่อว่า stBTC ผู้ใช้สามารถดูแล Bitcoin ของตนใน Lorenzo Vault Wallet และเข้าร่วมในโปรแกรมสเตกกิ้งของระบบนิเวศ Babylon ได้ วัตถุประสงค์หลักของเฟสนี้คือการสร้างมูลค่ารวมของ BTC ที่ถูกล็อค (TVL) ก่อนที่จะเปิดตัวเมนเน็ตของ Babylon เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่มรับรางวัลได้โดยเร็วที่สุด
ในระยะที่สอง Lorenzo จะสนับสนุนการวางเดิมพันสินทรัพย์เทียบเท่า BTC ที่กว้างขึ้น เช่น wBTC, BTCB, FBTC และ stBTC รวมถึงนำ Yield Accrual Tokens (YATs) มาใช้เพื่อแยกเงินต้นจากผลตอบแทน โปรโตคอลดังกล่าวจะขยายการรองรับไปยังโซ่ Proof-of-Stake เพิ่มเติม และเปิดตัวผลิตภัณฑ์สภาพคล่องขั้นสูงเพิ่มเติม ซึ่งจะขยายการเข้าถึงทั่วทั้งระบบนิเวศ DeFi มากขึ้น
โปรโตคอล Lorenzo มอบกรอบการทำงานที่สร้างสรรค์สำหรับการวางเดิมพัน Bitcoin แบบกระจายอำนาจ ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องของ BTC และความท้าทายในการจัดการผลตอบแทน ด้วยการออก Liquidity Principal Token (LPTs) และ Yield Accrual Token (YATs) และการเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ Lorenzo จึงนำ Bitcoin เข้าสู่ DeFi มอบเครื่องมือที่ยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้สำหรับการบริหารสินทรัพย์และสร้างผลตอบแทน ในขณะที่โปรโตคอลเข้าสู่ระยะที่สอง จะเพิ่มการรองรับสินทรัพย์บนเชนเพิ่มเติมและกระจายกลยุทธ์ผลตอบแทนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเงินทุนและผลตอบแทนต่อไป ในเวลาเดียวกัน Lorenzo กำลังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแบบข้ามสายโซ่ของตนเพื่อให้ BTC และอนุพันธ์ไหลได้อย่างราบรื่นข้ามระบบนิเวศ DeFi ต่างๆ มากมาย ช่วยปลดล็อกศักยภาพทางการเงินของ Bitcoin ได้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว