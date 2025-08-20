ภาคส่วนการวางเดิมพันของเหลวเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดและมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มายาวนาน ล่าสุด Lido (LDO) ซึ่งเป็นโครงการชั้นนำในพื้นที่นี้ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและกลายภาคส่วนการวางเดิมพันของเหลวเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดและมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มายาวนาน ล่าสุด Lido (LDO) ซึ่งเป็นโครงการชั้นนำในพื้นที่นี้ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและกลาย
LDO ฟื้นตัว 73% ในหนึ่งสัปดาห์: ผู้นำ Liquid Staking สามารถรักษาการแรลลี่นี้ไว้ได้หรือไม่?

20 สิงหาคม 2025
ภาคส่วนการวางเดิมพันของเหลวเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดและมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มายาวนาน ล่าสุด Lido (LDO) ซึ่งเป็นโครงการชั้นนำในพื้นที่นี้ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและกลายมาเป็นจุดสนใจในตลาด

ตามข้อมูลตลาดของ MEXC ณ วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 16:00 น. UTC LDO แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาพุ่งขึ้นจากประมาณ 0.92 USDT ในวันที่ 6 สิงหาคม ไปสู่ระดับสูงสุดที่ 1.5913 USDT ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นสะสมเกือบ 73% แม้ว่าการพุ่งขึ้นจะรวมถึงการย่อตัวในระยะสั้นหลายครั้ง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีโครงสร้างของจุดสูงและจุดต่ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน LDO มีการถอยกลับเล็กน้อยและกำลังรวมตัวอยู่ที่ระดับ 1.50 USDT ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการซื้อขายอยู่ที่ 1.4919 USDT


1. LDO คืออะไร?


Lido (LDO) เป็นโซลูชันการสเตคกิ้งสภาพคล่องที่ปลอดภัยสำหรับสกุลเงินดิจิทัลแบบ proof-of-stake (PoS) รองรับการสเต็ค Ethereum 2.0 (Merge) เช่นเดียวกับระบบนิเวศที่กำลังเติบโตของบล็อคเชน Layer-1 PoS อื่นๆ ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็น PoS ของตนกับ Lido และรับสินทรัพย์ที่เดิมพันในรูปแบบโทเค็นในอัตราส่วน 1:1 สินทรัพย์โทเค็นเหล่านี้สามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรโตคอล DeFi อื่นๆ เพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติม ในขณะที่ยังได้รับรางวัลสเตกกิ้งจากสินทรัพย์ที่ฝากไว้กับ Lido

LDO คือโทเค็นการกำกับดูแลของโปรโตคอล Lido และใช้เพื่อจูงใจผู้เข้าร่วมเครือข่าย นอกจากนี้ยังให้สิทธิในการกำกับดูแลแก่ผู้ถือภายใน Lido DAO โดยให้สามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับโปรโตคอลที่สำคัญได้ ยิ่งผู้ใช้มี LDO มากเท่าใด อำนาจการลงคะแนนก็จะมากขึ้นเท่านั้น

2. คุณสมบัติหลักและจุดแข็งของ LDO


LDO และโปรโตคอล Lido นำเสนอข้อดีที่โดดเด่นดังต่อไปนี้:

กลไกการลิควิดสเตกกิ้ง: ด้วยการออก stETH โดยอัตโนมัติ Lido จึงสามารถวางเดิมพันด้วยสภาพคล่องได้ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาสินทรัพย์ที่ถูกล็อคในรูปแบบการวางเดิมพันแบบดั้งเดิม
ความเป็นผู้นำตลาด: Lido ครองส่วนแบ่งการตลาดในพื้นที่การสเตกกิ้ง ETH แบบกระจายอำนาจมากกว่า 88% โดยทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งสถาบันและรายย่อย
การขยายหลายเชน: นอกเหนือจาก Ethereum แล้ว Lido ยังขยายไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ เช่น Solana อีกด้วย โดยนำเสนอความยืดหยุ่นที่มากขึ้นแก่ผู้ใช้และตัวเลือกการเดิมพันที่มากขึ้น
ความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่โปร่งใส: สัญญาอัจฉริยะของ Lido ได้รับการตรวจสอบหลายรอบแล้ว กรอบการกำกับดูแลแบบเปิดช่วยให้ชุมชนสามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความไว้วางใจ


3. ภาพรวมผลการดำเนินงานของตลาด: พลวัตปริมาณและกระแสเงินทุน


TVL และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น: ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมที่ถูกล็อค (TVL) ของ Lido สูงเกิน 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ (อยู่ในช่วงประมาณ 3.817-3.84 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในขณะที่ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี


กระแสเงินทุนไหลเข้า: อัตราดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยล้านดอลลาร์ และอัตราการระดมทุนในตลาดอนุพันธ์ยังคงเป็นบวก ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มของตลาดที่มุ่งไปที่ตำแหน่งซื้อ นอกจากนี้ เงินทุนจำนวนมากยังไหลออกจากการแลกเปลี่ยนเข้าสู่กระเป๋าเงินส่วนตัว ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจในการถือครองระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้น


โดยรวมแล้ว LDO แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาสั้นๆ จากการเติบโตของ TVL ไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุน ข้อมูลสะท้อนให้เห็นทั้งความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

4. ตัวขับเคลื่อนมูลค่า: การอัปเกรดเทคโนโลยี การบูรณาการระบบนิเวศ และโมเมนตัมเชิงบรรยาย


4.1 เรื่องเล่ามหภาคและแรงหนุนด้านนโยบายที่ได้รับความสนใจ


1) ความชัดเจนด้านกฎระเบียบในฐานะตัวเร่งปฏิกิริยา: ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม สหรัฐอเมริกา ก.ล.ต. ได้ออกแถลงการณ์ภายใต้หัวข้อ "แถลงการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการถือหุ้นในสภาพคล่องบางประการ" โดยชี้แจงว่าการถือหุ้นในสภาพคล่องไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ ยกเว้นภายใต้สถานการณ์เฉพาะเจาะจง การดำเนินการดังกล่าวช่วยลดความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบก่อนหน้านี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ และถือเป็นสัญญาณขาขึ้นสำหรับภาคส่วนนี้

2) ข้อเสนอซื้อคืนกระตุ้นความสนใจของตลาด: เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม สมาชิกชุมชน Lido Kuzmich ได้ส่งร่างข้อเสนอสำหรับ "แผนการซื้อคืน LDO" ในฟอรัมการกำกับดูแล ข้อเสนอแนะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า Lido ควรริเริ่มการซื้อคืน LDO แบบไดนามิกตามยอดคงเหลือในคลัง โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุน รองรับราคาโทเค็น และฟื้นความเชื่อมั่นของตลาดต่อมูลค่าของ LDO


3) ETF ETH ที่ถูกสเตกอยู่ในสายตา: เมื่อเร็วๆ นี้ BlackRock ได้ยื่นคำร้องต่อ SEC เพื่อรวมกลไกการสเตคกิ้งไว้ใน ETF Ethereum สปอต แม้ว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่จุดยืนล่าสุดของ SEC แสดงให้เห็นว่ากระบวนการอนุมัติอาจไม่เผชิญกับอุปสรรคสำคัญ ในปัจจุบัน Lido ครองส่วนแบ่งตลาด Ethereum Staking เกือบ 25% การอนุมัติ ETF ที่รองรับ Staking คาดว่าจะช่วยเพิ่มการเปิดรับธุรกิจของ Lido และดึงดูดเงินทุนใหม่ๆ ไหลเข้ามา เรื่องเล่านี้ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดต่อ LDO แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

4.2 ปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี


ความก้าวหน้าทางเทคนิคที่สำคัญของ Lido อยู่ที่ความสามารถในการสร้างโทเค็นสเตกกิ้งแบบมีสภาพคล่องโดยอัตโนมัติ (เช่น stETH) ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับรางวัลสเตกกิ้งในขณะที่ยังคงเข้าร่วมในกิจกรรม DeFi ฟังก์ชันคู่ขนานนี้ ซึ่งก็คือการสร้างผลตอบแทนที่ผสานกับสภาพคล่องของสินทรัพย์ จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการทำให้สินทรัพย์ที่ถือครองยังคงใช้งานได้ภายในระบบนิเวศคริปโตที่กว้างขึ้น

นอกจากนี้ Lido กำลังดำเนินการสร้างเครือข่ายสเตกกิ้งแบบหลายโซ่ที่ขยายออกไปนอกเหนือจาก Ethereum อีกด้วย Lido มอบตัวเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น โดยรองรับบริการสเตคกิ้งบนบล็อคเชน Layer-1 หลาย ๆ แห่ง การขยายหลายโซ่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกการเดิมพันตามลักษณะเฉพาะและข้อดีของแต่ละโซ่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้และการใช้เงินทุนให้ดียิ่งขึ้น

4.3 การบูรณาการระบบนิเวศในฐานะตัวเร่งปฏิกิริยา


หลังจากที่ Ethereum เปลี่ยนผ่านไปสู่การพิสูจน์การถือครอง (PoS) การถือครองแบบมีสภาพคล่องก็ได้กลายมาเป็นภาคส่วนหลักภายในระบบนิเวศ DeFi เนื่องจากเป็นโปรโตคอลชั้นนำในพื้นที่นี้ Lido (LDO) ถือครองตลาดการสเตกกิ้ง ETH แบบกระจายอำนาจมากกว่า 88% ทำให้เป็นจุดเข้าที่ต้องการสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งสถาบันและรายย่อยที่กำลังมองหาการเข้าถึงเศรษฐศาสตร์การสเตกกิ้ง

5. บทสรุป: LDO สามารถรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ภายใต้ภูมิทัศน์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่?


ด้วยการสนับสนุนจากตัวเร่งปฏิกิริยาหลักสามตัว การผ่อนปรนกฎระเบียบ (คำแนะนำของ SEC) ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ETF ที่เปิดใช้งานการสเตค และข้อเสนอการซื้อคืนที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน LDO ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ระยะเริ่มต้นของการค้นพบมูลค่าใหม่ ข้อได้เปรียบทางเทคนิค การครองตลาด และระบบนิเวศที่ขยายตัวสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของตลาดไม่ควรมองข้าม การขึ้นราคาอย่างรวดเร็วในระดับที่สูงขึ้นยังเพิ่มโอกาสในการแก้ไขในระยะสั้นอีกด้วย การประเมินตัวบ่งชี้ทางเทคนิคควบคู่ไปกับข้อมูลการไหลของทุนและความรู้สึกจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ นักลงทุนควรอดทนและมีวิจารณญาณ โดยใช้ทั้งตัวชี้วัดบนเครือข่ายและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาส และต้องแน่ใจว่ามีกลยุทธ์ในการจัดการกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

โดยรวมแล้ว LDO ถือเป็นผู้เล่นชั้นนำในภาคส่วนการสเตกกิ้งของเหลว และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ในภูมิทัศน์ของการเข้ารหัสที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนั้น ถือเป็นตำแหน่งที่ดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสเตกกิ้งแบบมีสภาพคล่องต่อไป

แนะนำอ่าน:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

