LayerBank: สร้างตลาดการเงินกระจายศูนย์ที่เข้ากันได้แบบข้ามเชน

LayerBank เป็นโปรโตคอลการให้กู้ยืมแบบกระจายศูนย์ที่ไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องควบคุมดูแล ซึ่งรองรับเครือข่ายบล็อกเชนหลักหลายเครือข่าย รวมถึง Ethereum, Arbitrum และ Optimism ผู้ใช้สามารถฝากสินทรัพย์คริปโตของตนใน LayerBank เป็นหลักประกันเพื่อรับสินเชื่อหรือรับผลตอบแทนจากการฝากเงิน
LayerBank ตั้งเป้าที่จะสร้างตลาดการเงินกระจายศูนย์ที่เข้ากันได้แบบข้ามเชนและเป็นสากล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการสินทรัพย์คริปโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงการใช้เงินทุน และเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งสุดท้ายแล้วจะสร้างระบบนิเวศทางการเงินข้ามเชนที่ครอบคลุม
การให้กู้ยืมแบบกระจายศูนย์: LayerBank นำเสนอตลาดการให้กู้ยืมแบบเปิด โดยให้ผู้ใช้สามารถยืมสินทรัพย์อื่น ๆ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลหลัก เช่น BTC, ETH และ USDC เป็นหลักประกัน แตกต่างจากสินเชื่อธนาคารแบบเดิม LayerBank จะตัดคนกลางออกไป ทำให้กระแสเงินทุนไหลเวียนโดยตรงระหว่างผู้ใช้
ความเข้ากันได้แบบข้ามเชน: โปรโตคอลรองรับการโต้ตอบสินทรัพย์แบบข้ามเชน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงสินทรัพย์ระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกันได้อย่างอิสระ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องของสินทรัพย์และการเข้าถึงได้อย่างมีนัยสำคัญ
การปรับอัตราดอกเบี้ยแบบไดนามิก: LayerBank ใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อปรับอัตราดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด เมื่อมีความต้องการเงินทุนเพิ่มมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มีเงินฝากมากขึ้น และเมื่อความต้องการลดลง อัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงเพื่อส่งเสริมการกู้ยืม
ความปลอดภัยและความโปร่งใส: ธุรกรรมทั้งหมดและการไหลของเงินจะถูกบันทึกต่อสาธารณะและโปร่งใสบนบล็อกเชน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเงินผ่านสัญญาอัจฉริยะ นอกจากนี้ LayerBank ยังปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะ
การขุดสภาพคล่องและการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน: LayerBank มีกลไกการขุดสภาพคล่องที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้สำหรับการฝากเงิน แพลตฟอร์มนี้ยังรองรับกลยุทธ์การทบต้นอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด
ต่างจากแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบรวมศูนย์ LayerBank ไม่กำหนดให้ผู้ใช้ทำ KYC (การยืนยันตัวตน) ไม่ว่าใครก็สามารถฝากและถอนเงินได้อย่างอิสระ และธุรกรรมจะดำเนินการโดยตรงผ่านสัญญาอัจฉริยะ
LayerBank มีกลไกการปรับอัตราดอกเบี้ยอัตโนมัติที่ช่วยให้ระบบสามารถปรับสมดุลความเสี่ยงในช่วงที่ราคาสินทรัพย์ผันผวนอย่างรุนแรงได้โดยอัตโนมัติ จึงปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม
LayerBank ช่วยให้สามารถให้กู้ยืมได้อย่างราบรื่นผ่านเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกัน โดยลดการแยกตัวที่มักพบเห็นในแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม DeFi ทั่วไป
ระบบนิเวศของ LayerBank หมุนรอบโทเค็นดั้งเดิมของตนเอง ซึ่งก็คือ ULAB ULAB มีหน้าที่หลายประการ:
การลงคะแนนเสียงการกำกับดูแล: ผู้ถือ ULAB สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลชุมชนและกำหนดทิศทางอนาคตของแพลตฟอร์มได้
การกระจายผลตอบแทน: ผู้ถือ ULAB สามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้โดยการสเตกโทเค็นของตน
กลไกการซื้อคืนและเผา: แพลตฟอร์มจะใช้รายได้ส่วนหนึ่งในการซื้อคืนและเผา ULAB ซึ่งจะช่วยลดอุปทานหมุนเวียนและเพิ่มมูลค่าของโทเค็น
ขั้นตอนการกู้ให้ยืมแบบดั้งเดิมนั้นยุ่งยาก โดยมักต้องให้ผู้กู้ยืมไปแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกันที่สถาบันการเงิน LayerBank เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิม ๆ นี้ด้วยการกำจัดคนกลางในการเทรดสินทรัพย์ สัญญาฟิวเจอร์ส และบัญชีออมทรัพย์ ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการให้กู้ยืมที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ นอกจากนี้ แทนที่จะจำกัดอยู่เพียงบล็อกเชนบางประเภท LayerBank ยังรองรับเครือข่าย EVM-L2 ทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินไปกับสภาพคล่องและการใช้งานได้ดีขึ้นทั่วทั้งระบบนิเวศบล็อกเชน ซึ่งมอบความสะดวกสบายในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม DeFi LayerBank จึงขยายขอบเขตการทำงานอย่างต่อเนื่อง รองรับสินทรัพย์ข้ามเชนมากขึ้นเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับแพลตฟอร์มและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ในเวลาเดียวกัน LayerBank ยังเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึมสัญญาอัจฉริยะเพื่อให้การปรับอัตราดอกเบี้ยแบบไดนามิกแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดมีความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ นอกจากนี้ LayerBank ยังมีแผนที่จะเปิดตัวคุณลักษณะการกำกับดูแลองค์กรอิสระแบบกระจายศูนย์เพื่อเสริมสร้างอำนาจการตัดสินใจให้กับชุมชนมากขึ้นและส่งเสริมการประชาธิปไตยของแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้