ศึกสเตเบิลคอยน์วอนเกาหลีเริ่มขึ้นแล้ว: ใครจะขึ้นนำ—ธนาคาร เทคโนโลยี หรือผู้ริเริ่มนวัตกรรม?

ท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนทั่วโลก สเตเบิลคอยน์—องค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล—กำลังก้าวเข้าสู่เวทีการกำกับดูแลและการใช้งานเชิงพาณิชย์ในหลายประเทศอย่างจริงจัง เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมฟินเทคที่สำคัญของเอเชีย ก็กำลังเข้าสู่การแข่งขันเต็มรูปแบบในการพัฒนา "สเตเบิลคอยน์ที่ตรึงกับเงินวอน" บทความนี้จะวิเคราะห์เชิงลึกถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดจากกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี และบริษัท Web3 พร้อมสำรวจว่าใครอาจกลายเป็นผู้นำคลื่นแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหม่นี้
หลังการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset User Protection Act) ในปี 2023 หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าสเตเบิลคอยน์ โดยเฉพาะที่ตรึงกับเงินวอน จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการกำกับดูแล การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายครั้งนี้มีที่มาจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่:
บทเรียนจากเหตุการณ์ความล้มเหลวของ Terra: เหตุการณ์ LUNA และ UST ในปี 2022 ส่งผลให้ผู้ใช้ในเกาหลีใต้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้โครงการสเตเบิลคอยน์ทุกโครงการต้องมีระบบสำรองสินทรัพย์ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
ความต้องการด้านความปลอดภัยในการชำระเงินและการควบคุมความเสี่ยงระบบ: สเตเบิลคอยน์กำลังถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการชำระเงิน การออม และการโอนเงินข้ามพรมแดน หากไม่มีการกำกับดูแล อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน
การสนับสนุนนวัตกรรมฟินเทคและบล็อกเชน: แม้จะมีความระมัดระวังด้านกฎระเบียบ แต่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงเปิดกว้างต่อบทบาทของสเตเบิลคอยน์ในการพัฒนาฟินเทคในอนาคต และต้องการดึงดูดโครงการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและการลงทุนจากต่างชาติ
ร่างกฎระเบียบสเตเบิลคอยน์ที่เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2025 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาด โดยรัฐบาลกำลังเดินหน้าออกกฎหมาย Digital Asset Basic Act อย่างจริงจัง ซึ่งรองรับอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานที่มีใบอนุญาตสามารถออกสเตเบิลคอยน์ที่ตรึงกับเงินวอนได้ นี่จึงเป็นการวางรากฐานทางกฎหมายและนโยบายที่มั่นคงให้กับอุตสาหกรรมนี้ โดยช่วงปลายปี 2025 ถึงต้นปี 2026 คาดว่าจะเป็นเฟสเร่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของสเตเบิลคอยน์วอนเกาหลี
สภาพแวดล้อมที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมมีแนวโน้มจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในตลาด ดึงดูดการลงทุนจากสถาบันการเงินและบริษัทนวัตกรรมมากขึ้น และเร่งให้เกิดการนำสเตเบิลคอยน์ไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในการชำระเงิน การโอนข้ามพรมแดน และระบบการเงินดิจิทัลในภาพรวม
ตามร่างกรอบกำกับดูแลล่าสุด รัฐบาลเกาหลีใต้ได้กำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับการออกสเตเบิลคอยน์ โดยเน้นวัตถุประสงค์หลักสองประการ คือ ความสอดคล้องทางการเงิน และ การควบคุมทางเทคโนโลยี โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้:
มีเพียงสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เท่านั้นที่สามารถยื่นขออนุญาตออกสเตเบิลคอยน์ที่ตรึงกับเงินวอนได้:
ต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน
ต้องมีเงินสำรองรองรับ 100% โดยเงินสำรองต้องอยู่ในรูปแบบเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น
ต้องมีการตรวจสอบบัญชีแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ และเปิดเผยข้อมูลองค์ประกอบของสินทรัพย์สำรองต่อสาธารณะ
ต้องเปิดบัญชีดูแลสินทรัพย์ (custodial account) กับธนาคารในประเทศ และเปิดให้หน่วยงานกำกับดูแลเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
ห้ามลิสต์สเตเบิลคอยน์บนแพลตฟอร์มซื้อขายที่ไม่มีใบอนุญาต
แพลตฟอร์มต้องมีอินเทอร์เฟซที่สามารถแสดงข้อมูลการเทรดอย่างโปร่งใส
หากเกิดกรณีราคาหลุดจากการตรึง (depegging) แพลตฟอร์มจะต้องแจ้งเตือนผู้ใช้และจำกัดการซื้อขายทันที
ห้ามใช้คำว่า "สเตเบิลคอยน์" หรือ "ตรึงกับเงินวอน" โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับดูแล
โครงการใดที่ถูกพบว่าหลอกลวงหรือทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดจะถูกถอดออกจากการลิสต์ทันที และผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษทางปกครองหรือทางอาญา
หลังจากมีการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการ ธนาคารเกาหลีใต้หลายแห่งก็ขยับตัวอย่างรวดเร็ว โดยหลายกลุ่มธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยื่นเอกสารเกี่ยวกับ "สเตเบิลคอยน์ KRW" ไปแล้ว ตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่:
ความเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเหล่าธนาคารไม่ได้เพียงแค่ตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังมองเห็นศักยภาพระยะยาวของสเตเบิลคอยน์วอนในตลาดภายในประเทศ ทั้งด้านการชำระเงิน การโอนเงินข้ามพรมแดน และการชำระเงินในระบบ Web3
ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านมือถือรายใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง Kakao Pay กำลังเร่งเดินหน้าโครงการสเตเบิลคอยน์ โดยได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลายรายการต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเกาหลีใต้ ซึ่งมีคำสำคัญอย่าง "KRW", "K" และ "P" ครอบคลุมบริการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการในฐานะตัวกลางทางการเงิน
เบื้องหลัง Kakao Pay คือบล็อกเชนสาธารณะ Kaia ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง Ground X (บริษัทในเครือ Kakao) และ Finschia (แผนกบล็อกเชนของ LINE) โครงการนี้มีเป้าหมายในการสร้างการเชื่อมต่อข้ามเชนระหว่างผู้ใช้งานกว่า 250 ล้านรายจาก KakaoTalk และ LINE เพื่อผลักดันระบบนิเวศที่รวมบล็อกเชน การสื่อสาร และการชำระเงินเข้าไว้ด้วยกัน KaiaChain ยังมีแผนออกสเตเบิลคอยน์ที่ตรึงกับเงินวอนอย่างครอบคลุมบนเมนเน็ตของตัวเอง ซึ่งแสดงถึงการวางตัวเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งใหม่ในเกาหลีใต้
บริษัท Web3 โดยตรงอย่าง Nexus ได้เปิดตัวสเตเบิลคอยน์ที่ตรึงกับเงินวอนชื่อว่า KRWx พร้อมทั้งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง และกำลังขยายกิจกรรมไปสู่ตลาดบนเชนระดับนานาชาติอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินแบบดั้งเดิมอย่าง Danal ก็เริ่มฟื้นแผนกลยุทธ์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบ POS และระบบเคลียร์ริ่งที่มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการใช้งานสเตเบิลคอยน์ในการชำระเงินออฟไลน์และธุรกรรมของผู้บริโภค บริษัทเหล่านี้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อกับอีโคซิสเต็มอย่างยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งในกลุ่มตลาดเฉพาะ เช่น การโอนเงินข้ามพรมแดน และการใช้งานในภาค DeFi
จากกรอบกำกับดูแลในปัจจุบันและพัฒนาการของตลาด สเตเบิลคอยน์ที่ตรึงกับเงินวอนเกาหลีมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมใน 3 ด้านหลักต่อไปนี้:
ด้วยความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเกมในเกาหลีใต้และตลาด NFT ที่มีความเคลื่อนไหวสูง สเตเบิลคอยน์วอนเกาหลีสามารถนำมาใช้เป็นสกุลเงินบนเชนสำหรับระบบแต้มสะสมหรือการซื้อขายไอเทมในเกม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสอดคล้องกับข้อกำกับ และยังช่วยรักษาฐานผู้ใช้ให้อยู่ภายในระบบนิเวศของเกมได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตน (KYC) ที่มีความพร้อมของเกาหลีใต้ สเตเบิลคอยน์วอนเกาหลีมีศักยภาพในการรองรับการชำระเงินที่รวดเร็วทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมถึงเส้นทางการโอนไปยังญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวสู่ตลาดโลกของแบรนด์เกาหลี ด้วยการมอบโซลูชันการชำระเงินที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
ธนาคารบางแห่งเริ่มทดลองใช้สเตเบิลคอยน์ในการชำระบัญชีระหว่างธนาคาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมระบบการเงินภายในแบบดั้งเดิมเข้ากับสินทรัพย์บนเชน ซึ่งจะเปิดทางให้เกิดทางเลือกแบบบล็อกเชนสำหรับการชำระเงินระหว่างธุรกิจ (B2B) และการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ
แม้ว่าทิศทางด้านกฎระเบียบจะเริ่มชัดเจน และภาพรวมของตลาดจะดูมีแนวโน้มสดใส แต่ก็ยังมีความท้าทายหลายด้านที่ต้องเผชิญ:
การผสานด้านเทคนิคและการตรวจสอบทางการเงินยังซับซ้อน: ธนาคารต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมบล็อกเชนเพื่อสร้างระบบเงินสำรองที่ตรวจสอบได้และเป็นมิตรกับหน่วยงานกำกับดูแล
ต้นทุนการออกสเตเบิลคอยน์สูง: สตาร์ตอัปอาจเข้าสู่ตลาดได้ยาก ซึ่งอาจนำไปสู่การผูกขาดโดยผู้เล่นรายใหญ่
ยังมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย: แพลตฟอร์มต่างประเทศบางแห่งอาจยังคงให้บริการสเตเบิลคอยน์ที่ตรึงกับเงินวอนโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้การควบคุมอย่างเต็มรูปแบบทำได้ยาก
การออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเกาหลีใต้ในการวางกรอบนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่เพียงช่วยเพิ่มความคุ้มครองด้านทรัพย์สินของนักลงทุน แต่ยังเป็นสัญญาณชัดเจนในการเปิดทางให้ธนาคารและโครงการนวัตกรรมเข้ามามีบทบาท ในมุมมองระดับโลก เกาหลีใต้กำลังมุ่งสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจรซึ่งผสานสเตเบิลคอยน์ที่เป็นไปตามข้อกำกับ การสนับสนุนจากสถาบัน และระบบเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้ การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของนวัตกรรมการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของเกาหลีใต้ และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ที่ขึ้นนำในสนามนี้อาจกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของตลาดสเตเบิลคอยน์โลก—จึงเป็นพัฒนาการที่ควรจับตามองอย่างใกล้ชิด
ในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำระดับโลก MEXC กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของสเตเบิลคอยน์วอนเกาหลีอย่างใกล้ชิด พร้อมมุ่งมั่นให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นไปตามข้อกำกับ ด้วยบริการซื้อขายและสภาพคล่องคุณภาพสูง เพื่อเร่งการยอมรับและการเติบโตในตลาดโลก ด้วยทรัพยากรระบบนิเวศที่หลากหลายและศักยภาพทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง MEXC กำลังก้าวขึ้นเป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างโครงการนวัตกรรมและผู้ใช้งานทั่วโลก
ข้อจำกัดความรับชอบ: ข้อมูลที่ปรากฏในเนื้อหานี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn นำเสนอข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน กรุณาศึกษาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้ในทุกกรณี