KiloEx: จากการซื้อขายแบบไร้รอยต่อสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงกลไก กำหนดนิยามใหม่ของ Perp DEX

KiloEx คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (Perp DEX) ที่มุ่งเน้นไปที่การซื้อขายสัญญาถาวร มีเป้าหมายเพื่อมอบประสบการณ์การซื้อขายที่สะดวกและมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้พร้อมทั้งเพิ่มความเสถียรและความน่าเชื่อถือของธุรกรรมผ่านนวัตกรรมกลไก KiloEx รองรับบล็อคเชนหลายแบบ รวมถึง BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko และ Base
KiloEx ใช้ความแตกต่างของอัตราเงินทุนเพื่อยึดราคาสัญญาถาวรกับราคาจุด ทำให้แน่ใจถึงเสถียรภาพด้านราคา เมื่อทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม KiloEx ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:
ไม่จำเป็นต้องมีโทเค็นแก๊สดั้งเดิม: รองรับการชำระค่าก๊าซด้วย USDT หรือ USDC โดยไม่ต้องมีการแปลงเพิ่มเติม
การทำธุรกรรมแบบไร้แก๊สพร้อมประสบการณ์ที่ราบรื่น: ไม่มีกระบวนการลงนามที่ยุ่งยาก ช่วยให้มั่นใจถึงประสบการณ์การซื้อขายที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพเทียบได้กับ CEX: เทคโนโลยีที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมช่วยเพิ่มความเร็วในการซื้อขายและประสิทธิภาพการโต้ตอบ
ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ปริมาณการซื้อขายรวมของ KiloEx ทะลุ 36,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราเปิดสูงเกิน 8 ล้านดอลลาร์ (รวมถึงอัตราเปิด 24 ชั่วโมงเกือบ 1.3 ล้านดอลลาร์) แพลตฟอร์มนี้มีผู้ใช้เกือบ 8 ล้านคน และชุมชน Telegram เติบโตจนมีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน
KiloEx นำเสนอโปรโตคอลสัญญาแบบถาวรที่กระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ รองรับการซื้อขายแบบเลเวอเรจสูงถึง 125 เท่าสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 70 รายการ รวมถึง BTC, ETH, memecoins, โทเค็น DeFi, สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และคู่การซื้อขายฟอเร็กซ์ ด้วยโมเดลกลุ่มสภาพคล่อง Vault ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ KiloEx จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสภาพคล่องและรับประกันผลตอบแทนที่มั่นคง
KiloEx มาแทนที่รูปแบบคำสั่งซื้อแบบเดิมด้วยระบบกลุ่มคู่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายโดยตรงกับกลุ่มสภาพคล่องได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังช่วยขจัดความลื่นไถลและบรรเทาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตลาดด้านเดียว
การแบ่งปันค่าธรรมเนียม: 30% ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายของผู้ใช้จะถูกจัดสรรให้กับ Vault ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับส่วนลดและการเติบโตของระบบนิเวศ
รางวัลการสเตก: ผู้สเตก Pool ฐานจะได้รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ในขณะที่การสะสมกองทุนบัฟเฟอร์ในระยะยาวจะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่แข่งขันได้ แม้ในช่วงตลาดหมี โดยทำผลงานได้ดีกว่าผู้รวบรวมผลตอบแทนหลัก
โดยการล็อครายได้จากส่วนลดผ่านสัญญาอัจฉริยะ KiloEx ดึงดูดเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง ส่งผลให้แพลตฟอร์มเติบโตอย่างก้าวกระโดด
KiloEx มีอินเทอร์เฟซการซื้อขายแบบเรียบง่ายที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซ่อนพารามิเตอร์ที่ซับซ้อนและเปิดใช้งานการเปิดและปิดตำแหน่งในเพียงสามขั้นตอน ในกรณีที่มีความเสี่ยงจากการชำระบัญชี จะมีการนำกลไกการชำระบัญชีบางส่วนมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สูญเสียเงินต้นทั้งหมด
Hybrid Vault ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรสภาพคล่องในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้หลายประเภท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างทุน พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนที่แท้จริงและสำคัญให้กับ LST และสินทรัพย์กระแสหลักอื่นๆ Hybrid Vault ประกอบด้วยสองส่วน: USDT คิดเป็นครึ่งหนึ่งของมูลค่า Vault ทั้งหมด ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ USDT ผลตอบแทนสูงนี้มาจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ผู้ใช้สมทบภายในโมเดล Vault
KiloEx รองรับบล็อคเชนหลายแบบ รวมถึง BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko และ Base โดยมีบริดจ์ครอสเชนในตัว ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างเครือข่ายได้อย่างราบรื่น ในอนาคต KiloEx มีแผนที่จะขยายไปยังเครือข่ายสาธารณะอื่นๆ เช่น Solana
MEXC ได้เพิ่ม KILO ลงในรายการซื้อขายสปอตและฟิวเจอร์สอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วยให้ผู้ใช้ซื้อขายโทเค็นด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ
ขั้นตอนการซื้อ KILO บน MEXC:
2） ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา KILO จากนั้นเลือกการซื้อขายแบบสปอตหรือฟิวเจอร์ส
3） เลือกประเภทคำสั่งของคุณ ป้อนจำนวน ราคา และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้น
ในฐานะผู้นำการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก MEXC นำเสนอค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำ การทำธุรกรรมความเร็วสูง การครอบคลุมสินทรัพย์ที่กว้างขวาง และสภาพคล่องที่ลึก ช่วยให้นักลงทุนคว้าโอกาสในตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Academy ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การดำเนินการลงทุนทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ใช้จะเป็นอิสระจากเว็บไซต์นี้