KiloEx: การสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจด้วยระบบเศรษฐกิจโทเค็นที่สร้างสรรค์

KiloEx คือโครงการบล็อคเชนเชิงนวัตกรรมที่มุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจที่มีฟังก์ชันหลากหลาย โดยมอบประสบการณ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ราบรื่น ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ นอกเหนือจากฟีเจอร์การซื้อขายพื้นฐานแล้ว KiloEx ยังบูรณาการการเดิมพัน พูลสภาพคล่อง และกลไกการให้รางวัลเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลและ DeFi โทเค็นโนมิกส์ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ KiloEx รับประกันความยั่งยืนในระยะยาว สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม และดึงดูดผู้ให้บริการสภาพคล่องผ่านโมเดลเศรษฐกิจโทเค็นที่สร้างสรรค์
เศรษฐกิจโทเค็นของ KiloEx หมุนเวียนอยู่รอบ ๆ โทเค็นหลักสองชนิด: KILO และ xKILO โทเค็นแต่ละอันทำหน้าที่ที่แตกต่างกันในขณะที่ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาระบบนิเวศที่มั่นคงสำหรับแพลตฟอร์ม
KILO: โทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม KiloEx ที่ใช้สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล รางวัลผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย
xKILO: โทเค็นที่ไม่สามารถโอนได้และไม่เป็นสภาพคล่องซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการแบ่งปันรายได้ กลไกสร้างแรงจูงใจ และการจัดการความเสี่ยง
xKILO มีบทบาทสำคัญในกลไกการแบ่งปันรายได้ของ KiloEx เมื่อผู้ใช้แปลง KILO เป็น xKILO พวกเขาจะมีสิทธิ์ได้รับการแจกจ่ายรายได้จากแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ที่เข้าร่วมในกลุ่มสเตกกิ้งแบบด้านเดียวจะได้รับรางวัล xKILO และ USDT เช่นเดียวกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
การกระจายค่าธรรมเนียมการซื้อขายมีโครงสร้างดังนี้:
40% จัดสรรให้กับการเติบโตและการปฏิบัติการของแพลตฟอร์ม
มอบรางวัล 30% ให้กับผู้ถือ xKILO เพื่อส่งเสริมการถือครองและการมีส่วนร่วมในระยะยาว
30% มุ่งไปที่กลุ่มสภาพคล่องเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของตลาดและธุรกรรมที่ราบรื่น
ด้วยการสเตก xKILO ผู้ใช้จะไม่เพียงได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงการกระจายรายได้เท่านั้น แต่ยังได้รับการปลดล็อคสิทธิพิเศษ VIP เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ลดลงและสิทธิ์ในการเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ของแพลตฟอร์มก่อนใคร โครงสร้างนี้สร้างแรงจูงใจในการถือครองและการเดิมพันในระยะยาว ส่งเสริมให้ระบบนิเวศของ KiloEx มีสุขภาพดีขึ้น
ผู้ใช้สามารถแลก xKILO ที่เดิมพันไว้กลับเป็น KILO ได้ พร้อมตัวเลือกการแลกที่ปรับแต่งได้ กระบวนการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์การแลกรับ (จาก 50% ถึง 100%) และกรอบเวลา (ตั้งแต่ 15 วันถึง 6 เดือน) ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการรางวัล KILO ของตนได้อย่างมีกลยุทธ์ โดยปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดและเป้าหมายการลงทุนส่วนบุคคล
นอกเหนือจากการกระจายค่าธรรมเนียมการซื้อขายแล้ว xKILO ยังทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการให้รางวัลและจูงใจภายใน KiloEx อีกด้วย ใช้ในการดำเนินการของแพลตฟอร์ม รวมถึงการตอบแทนของพันธมิตรและผู้ใช้ และมีบทบาทสำคัญในการคลังของแพลตฟอร์มและกรณีการใช้งานเฉพาะอื่นๆ
KiloEx ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โทเค็นยูทิลิตี้ระบบนิเวศ KILO และโทเค็นเอสโครว์ xKILO ซึ่งมีอุปทานรวม 1 พันล้านโทเค็น โดยอุปทานหมุนเวียนเริ่มต้นอยู่ที่ 21.17% ซึ่งกำหนดจากเหตุการณ์การสร้างโทเคน (Token Generation Event: TGE) และแอร์ดรอปให้กับผู้ใช้งานกลุ่มแรกที่อยู่ในไวท์ลิสต์ การกระจายมีดังนี้:
27% จัดสรรให้กับระบบนิเวศ ปล่อยออกเชิงเส้นเป็นเวลาสี่ปี
10% แจกจ่ายผ่าน Airdrop ให้กับผู้ใช้ที่ภักดี
8% สำรองไว้สำหรับรางวัลการเดิมพันในอนาคต ปล่อยออกไปภายในสี่ปี
20% จัดสรรให้กับทีมและแผนการขยายในอนาคต โดยมีระยะเวลาล็อค 1 ปี และระยะเวลาปลด 3 ปี
8% จัดสรรไว้สำหรับการขายส่วนตัว โดยมีระยะเวลาล็อค 1 ปี และระยะเวลาปลดล็อก 3 ปี
10% จัดสรรไว้สำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยมีระยะเวลาล็อค 1 ปี และระยะเวลาปลดล็อก 3 ปี
5% จัดสรรให้กับที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาล็อค 1 ปี และระยะเวลาปลด 3 ปี
5% จัดสรรให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง
5% จัดสรรสำหรับการขายสาธารณะพิเศษผ่าน Binance Wallet ในช่วง TGE
2% สงวนไว้สำหรับการตลาด
สำหรับแอร์ดรอปในช่วง TGE นี้ KiloEx จะทำการแจกจ่ายโทเคน $KILO และ $xKILO จำนวน 8.5% บน BNB Chain โดยอีก 1.5% ที่เหลือจะถูกแจกจ่ายผ่านแคมเปญแอร์ดรอปในอนาคต ซึ่งภายในปีแรกของการเปิดตัว โทเคนที่จัดสรรให้ทีมงานและนักลงทุนจะยังคงถูกล็อกไว้ เพื่อให้กระบวนการเปิดตัวมีความยุติธรรมและขับเคลื่อนโดยชุมชนเป็นหลัก
การกระจายค่าธรรมเนียมการซื้อขายถือเป็นส่วนสำคัญของโมเดลโทเค็นโนมิกส์ของ KiloEx การจัดสรรค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือผลประโยชน์ที่แตกต่างกันทำให้แพลตฟอร์มมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์จะสมดุล ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่มั่นคงและมีสุขภาพดี
โมเดลโทเค็นโนมิกส์ของ KiloEx ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับรองความยั่งยืนของแพลตฟอร์มและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในระยะยาว การรวมกันของ KILO และ xKILO ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่ยังเสนอการแบ่งปันรายได้ การจัดการความเสี่ยง และตัวเลือกการลงทุนที่ยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้อีกด้วย ในขณะที่การเงินแบบกระจายอำนาจยังคงพัฒนาต่อไป โมเดลนวัตกรรมของ KiloEx จึงมีศักยภาพที่จะกลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม ดึงดูดผู้ใช้ ผู้ให้บริการสภาพคล่อง และพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของแพลตฟอร์ม
ข้อสงวนสิทธิ์: สื่อนี้ไม่ได้ให้บริการด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Newbie Academy ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว