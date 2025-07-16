KernelDAO: ผู้บุกเบิก ReStaking ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการลงทุนใน Web3

การเทรดสปอต KERNEL/USDT: 14 เมษายน 2025 19:00 น. (UTC+7) การเทรดฟิวเจอร์ส KERNELUSDC: 14 เมษายน 2025 19:20 น. (UTC+7) ตอนนี้การฝากโทเค็น KERNEL เปิดให้บริการบน MEXC แล้ว ผู้ใช้สามารถฝากโทเค็น KERNEL ของตนล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อขาย นอกจากนี้เราขอเชิญคุณเข้าร่วมในงาน KERNEL Airdrop+บน MEXC ทำภารกิจฝากเงินและซื้อขายให้เสร็จสิ้นเพื่อแบ่งปันรางวัลมูลค่า 135,000 USDT KernelDAO เป็นโปรโตคอลการ restaking แบบใหม่ที่กำลังปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ Proof-of-Stake (PoS) ด้วยการปลดล็อคความปลอดภัยที่แบ่งปันกันและสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม KernelDAO จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนได้อย่างมีนัยสำคัญพร้อมทั้งมอบความปลอดภัยที่คุ้มต้นทุนให้กับเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ
จนถึงปัจจุบัน KernelDAO ถูกนำไปใช้งานในระบบบล็อคเชนมากกว่า 10 ระบบนิเวศน์ รวมถึง Ethereum, BNB Chain, Arbitrum และ Optimism โดยมีมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) เกิน 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างพื้นฐานของ KernelDAO ถูกสร้างขึ้นโดยมีผลิตภัณฑ์หลักสามประการ:
Kernel: โครงสร้างพื้นฐานการเรสเท็กชั้นนำบน BNB Chain ซึ่งมีมูลค่า TVL เกิน 660 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงสามเดือนหลังจากเปิดตัว โดยรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อเดือนที่ 40%
Kelp LRT: โปรโตคอลโทเค็นการสำรองสภาพคล่อง (LRT) ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบนิเวศ Ethereum โดยมีการสำรอง ETH มากกว่า 600,000 ETH จนถึงปัจจุบัน
Gain: โซลูชั่นรางวัลโทเค็นที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุดและเข้าถึงการแจกรางวัลทางอากาศชั้นสูงสุดได้อย่างราบรื่น ด้วยโมเดลการให้รางวัลแบบใช้งานง่าย มูลค่าตลาดของ Gain จึงเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติได้เกิน 120 ล้านดอลลาร์
KernelDAO มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมการสเตคซ้ำรุ่นต่อไป โดยการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สเตค ผู้พัฒนา และโปรโตคอล ภารกิจที่กว้างขึ้นคือการสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ แบบครอบคลุมและทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการสร้างหลักประกันเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจ
โทเค็น KERNEL ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์การกำกับดูแลแบบรวมศูนย์ในระบบนิเวศ Kernel, Kelp LRT และ Gain โดยมีบทบาทพื้นฐานและบูรณาการในชุดโปรโตคอล KernelDAO
อุปทานรวมของ KERNEL ถูกจำกัดไว้ที่ 1 พันล้านโทเค็น โดยมีอุปทานหมุนเวียนเบื้องต้นอยู่ที่ 162,317,496 KERNEL ซึ่งคิดเป็น 16.23% ของโทเค็นทั้งหมดเมื่อเปิดตัว
KernelDAO ใช้กรอบการแจกจ่ายโทเค็นที่ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอันดับแรก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสำคัญต่างๆ ของการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ การพัฒนาระบบนิเวศที่ยั่งยืน การสร้างมูลค่าในระยะยาว และการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเผยแพร่อย่างเป็นทางการ กลยุทธ์การแจกจ่ายโทเค็นมีโครงสร้างดังต่อไปนี้:
ผู้ใช้และชุมชน (55%)
10% จัดสรรให้กับ Airdrop ซีซั่น 1
5% ต่อซีซั่น 2 และ 3
35% สำรองไว้สำหรับรางวัลชุมชนระยะยาว โดยจะปลดล็อคทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป
ทีม (20%)
มีระยะเวลาการให้สิทธิ์ 30 เดือน
ไม่มีการจัดสรรโทเค็นเมื่อเปิดตัว
ขายส่วนตัว (20%)
กองทุนระบบนิเวศ (5%)
โทเค็น KERNEL มีบทบาทสำคัญและบูรณาการในระบบนิเวศ Kernel และ Kelp ยูทิลิตี้หลักมีดังต่อไปนี้:
1) การรักษาความปลอดภัยร่วมกันผ่านเคอร์เนล
ผู้ใช้สามารถเดิมพัน KERNEL เพื่อให้มีความปลอดภัยทางเศรษฐกิจสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Kernel ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของระบบนิเวศ
2) การลดกลไกการประกันภัย
โทเค็น KERNEL ที่ถูกเดิมพันทำหน้าที่เป็นการประกันต่อเหตุการณ์การตัดทอนที่เกี่ยวข้องกับ rsETH และผู้เข้าร่วมโปรโตคอลรายอื่น ในทางกลับกัน ผู้เดิมพันอาจได้รับส่วนแบ่งจากการแจกจ่ายรางวัลตามโปรโตคอล นอกจากนี้ โทเค็นที่เดิมพันเหล่านี้ยังช่วยรับประกันการลดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเคอร์เนลเอง โดยเสนอการบรรเทาความเสี่ยงเพิ่มเติมในขณะที่สร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วมผ่านการแบ่งปันรางวัล
3) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล
การกำกับดูแลแพลตฟอร์ม Kernel: ผู้ถือ KERNEL มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในประเด็นการกำกับดูแลที่สำคัญต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมโปรโตคอล เงื่อนไขการลด และพารามิเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม
การกำกับดูแล Kelp LRT และ Gain: ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการกำกับดูแลทั่วทั้งระบบนิเวศน์ที่กว้างขึ้น รวมถึงการเลือกและการปรับสมดุลใหม่ของบริการที่ผ่านการตรวจสอบเชิงรุก (AVS) ข้อเสนอของผู้ให้บริการ และแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ
โดยพื้นฐานแล้ว KERNEL ทำหน้าที่เป็นทั้งกระดูกสันหลังในการกำกับดูแลและกลไกในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายในระบบนิเวศ Kernel และ Kelp โดยวางตำแหน่งให้เป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจในระยะยาว
ในปี 2024 KernelDAO ประสบความสำเร็จในการระดมทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีนักลงทุนสถาบันชั้นนำเป็นผู้นำ ได้แก่ Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited และ Hypersphere Ventures
นอกจากนี้ KernelDAO ยังได้เปิดตัวกองทุนระบบนิเวศเชิงกลยุทธ์มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรการลงทุนรายสำคัญ เช่น Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures และ Cypher Capital กองทุนนี้มุ่งมั่นที่จะเร่งพัฒนาโครงการนวัตกรรมมากกว่า 45 โครงการที่จะบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานการยึดครองใหม่ของ Kernel ส่งเสริมประโยชน์ใช้สอยของ KERNEL ให้มากขึ้น และขยายฐานการดำเนินงานภายในระบบนิเวศ BNB Chain
KernelDAO มีตำแหน่งทางกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย ได้แก่:
มอบโซลูชั่นการรีเซ็ตสภาพคล่องสำหรับ Ethereum และสินทรัพย์บล็อคเชนชั้นนำอื่น ๆ
การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการเรสแท็กก์ที่แข็งแกร่งทั่วทั้งระบบนิเวศเลเยอร์ 1 เช่น BNB Chain พร้อมแผนจะขยายไปสู่เครือข่ายบล็อคเชนเพิ่มเติม
อำนวยความสะดวกในการบรรจบกันของ DeFi, CeFi และการเงินแบบดั้งเดิมผ่านการพัฒนาการรวม DeFi ในรูปแบบโทเค็น, CeDeFi และ Real World Asset (RWA)
ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง KernelDAO มุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ DeFi และสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้เข้าร่วมในระบบนิเวศ
