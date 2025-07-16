เศรษฐกิจโทเค็น Kaspa ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบนิเวศน์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแจกจ่ายที่เป็นธรรม การกระจายอำนาจ และความยั่งยืนในระยะยาว รูปแบบการออกโทเค็นนั้นสร้างขึ้นจากหลักการพื้นฐานเศรษฐกิจโทเค็น Kaspa ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบนิเวศน์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแจกจ่ายที่เป็นธรรม การกระจายอำนาจ และความยั่งยืนในระยะยาว รูปแบบการออกโทเค็นนั้นสร้างขึ้นจากหลักการพื้นฐาน
Kaspa Tokenomics Explained: การเปิดตัวอย่างเป็นธรรม การลดครึ่งหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการจัดจำหน่ายอย่างยั่งยืน

16 กรกฎาคม 2025
เศรษฐกิจโทเค็น Kaspa ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบนิเวศน์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแจกจ่ายที่เป็นธรรม การกระจายอำนาจ และความยั่งยืนในระยะยาว รูปแบบการออกโทเค็นนั้นสร้างขึ้นจากหลักการพื้นฐานที่ Satoshi Nakamoto แนะนำใน Bitcoin ในขณะเดียวกันก็แก้ไขข้อบกพร่องของการแจกจ่ายโทเค็นบล็อคเชนแบบดั้งเดิมผ่านกลไกการแบ่งครึ่งที่สร้างสรรค์และกระบวนการขุดที่ยุติธรรม

1. ภาพรวมของโทเค็น Kaspa


โทเค็น Kaspa (คู่ซื้อขาย: *URLS-KAS_USDT*) มีอุปทานทั้งหมด 28.7 พันล้านโทเค็น และใช้โมเดลการลดการปล่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อควบคุมการออกโทเค็น ไม่เหมือนกับรอบการลดครึ่งหนึ่งของ Bitcoin ซึ่งเกิดขึ้นทุก ๆ สี่ปี Kaspa ได้ใช้การลดแบบราบรื่นรายเดือนในอัตรา (1/2)^(1/12) ประมาณ 8.33% ส่งผลให้รางวัลบล็อกลดลง 50% ต่อปี การออกแบบนี้รักษาธรรมชาติของการลดเงินฝืดลงครึ่งหนึ่งในขณะที่หลีกเลี่ยงภาวะช็อกจากตลาดที่มักเกิดขึ้นจากการลดลงอย่างกะทันหัน

2. เปิดตัวโครงการ Kaspa อย่างเป็นธรรม


Kaspa เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2021 โดยไม่มีการขุดล่วงหน้า ไม่มีการขายล่วงหน้า และไม่มีการจัดสรรแบบส่วนตัว โทเค็นทั้งหมดจะถูกแจกจ่ายผ่านการขุดเท่านั้น โดยรับประกันกระบวนการแจกจ่ายโทเค็นที่ยุติธรรมและโปร่งใส ในช่วงแรกการขุดนั้นจะอาศัยฮาร์ดแวร์ CPU และเมื่อโครงการได้รับการพัฒนาขึ้น ผู้สนับสนุนในชุมชนก็ได้พัฒนาซอฟต์แวร์การขุด GPU เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

3. การกระจายอำนาจในการขุด Kaspa


สถาปัตยกรรม blockDAG ของ Kaspa รองรับการสร้างบล็อกในเวลาไม่ถึงวินาที ช่วยลดความผันผวนของรางวัลได้อย่างมาก และเพิ่มความเป็นไปได้ในการขุดแบบเดี่ยว วิธีนี้ช่วยให้นักขุดที่มีพลังการประมวลผลต่ำได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกลุ่มการขุดขนาดใหญ่ ผลลัพธ์คือ โปรโตคอลจะช่วยลดความเสี่ยงในการรวมศูนย์การขุด และเสริมสร้างการกระจายอำนาจและความปลอดภัยของเครือข่าย

4. วิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์ขุด Kaspa


การขุดซีพียู: ในช่วงเดือนแรกหลังจากเปิดตัวเมนเน็ต กิจกรรมการขุดจะดำเนินการโดยใช้ CPU เป็นหลัก สิ่งนี้ทำให้สมาชิกชุมชนในระยะเริ่มแรกสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้และมีโอกาสมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น

การขุด GPU: ในเดือนธันวาคม 2021 ซอฟต์แวร์ขุด GPU ตัวแรกได้รับการเปิดตัวโดยสมาชิกชุมชน Kaspa ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขุดอย่างมากและดึงดูดผู้เข้าร่วมได้มากขึ้น

การขุด FPGA: ความก้าวหน้าที่ตามมาทำให้มีการนำการขุด FPGA (Field-Programmable Gate Array) มาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งช่วยเพิ่มพลังการแฮชเครือข่ายและประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

ASIC การขุด: เดือนเมษายน 2023 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุค ASIC สำหรับ Kaspa โดยที่ IceRiver ได้เปิดตัวเครื่องขุดวงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน (ASIC) รุ่นแรกที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับโปรโตคอล Kaspa ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดในการดำเนินการขุดขึ้นไปอีกขั้น

5. หลักการจำหน่าย Kaspa Token


โทเค็นดั้งเดิมของ Kaspa อย่าง KAS จะถูกแจกจ่ายผ่านระบบการขุดโดยเฉพาะ โดยหลีกเลี่ยงการขายล่วงหน้าและการจัดสรรแบบส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่การรวมศูนย์และการเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียมกัน รูปแบบการแจกจ่ายที่ยุติธรรมและโปร่งใสนี้รับประกันว่านักขุดทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับโทเค็น ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของชุมชน และส่งเสริมให้เครือข่ายกระจายอำนาจมากขึ้น กลไกการลดการปล่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปยังสนับสนุนความยั่งยืนของมูลค่าในระยะยาวด้วยการแนะนำอุปทานโทเค็นที่มีการควบคุมในช่วงเวลาหนึ่ง

6. บทบาทเชิงกลยุทธ์ของ Kaspa Tokenomics


โทเค็น KAS ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสร้างแรงจูงใจสำคัญภายในระบบนิเวศของ Kaspa อีกด้วย นักขุดจะได้รับรางวัลเป็น KAS สำหรับการสนับสนุนทรัพยากรการคำนวณเพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ในขณะที่ผู้ใช้ใช้ KAS สำหรับธุรกรรมและค่าธรรมเนียมเครือข่าย ขณะที่ระบบนิเวศน์มีการพัฒนา คาดว่าโทเค็นจะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในกรณีการใช้งานอื่นๆ รวมถึงสัญญาอัจฉริยะ การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และแอปพลิเคชัน Web3 ที่กว้างขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มยูทิลิตี้และข้อเสนอคุณค่าโดยรวม

7. วิธีการซื้อ Kaspa


1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ป้อน “KAS” ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures สำหรับ KAS
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนปริมาณและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสมบูรณ์


โทเค็นโนมิกส์ของ Kaspa มุ่งเน้นไปที่ความยุติธรรมและความยั่งยืน โดยสร้างขึ้นบนหลักการออกแบบดั้งเดิมของ Bitcoin ในขณะเดียวกันก็แนะนำกลไกการออกและวิธีการขุดที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจที่มากขึ้นและการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น โมเดลโทเค็นไม่เพียงแต่มอบรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ Kaspa เท่านั้น แต่ยังมอบข้อมูลเชิงลึกและเอกสารอ้างอิงที่มีค่าสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อคเชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

