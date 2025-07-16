Kaspa Tokenomics Explained: การเปิดตัวอย่างเป็นธรรม การลดครึ่งหนึ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการจัดจำหน่ายอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจโทเค็น Kaspa ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบนิเวศน์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแจกจ่ายที่เป็นธรรม การกระจายอำนาจ และความยั่งยืนในระยะยาว รูปแบบการออกโทเค็นนั้นสร้างขึ้นจากหลักการพื้นฐานที่ Satoshi Nakamoto แนะนำใน Bitcoin ในขณะเดียวกันก็แก้ไขข้อบกพร่องของการแจกจ่ายโทเค็นบล็อคเชนแบบดั้งเดิมผ่านกลไกการแบ่งครึ่งที่สร้างสรรค์และกระบวนการขุดที่ยุติธรรม
โทเค็น Kaspa (คู่ซื้อขาย: *URLS-KAS_USDT*) มีอุปทานทั้งหมด 28.7 พันล้านโทเค็น และใช้โมเดลการลดการปล่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อควบคุมการออกโทเค็น ไม่เหมือนกับรอบการลดครึ่งหนึ่งของ Bitcoin ซึ่งเกิดขึ้นทุก ๆ สี่ปี Kaspa ได้ใช้การลดแบบราบรื่นรายเดือนในอัตรา (1/2)^(1/12) ประมาณ 8.33% ส่งผลให้รางวัลบล็อกลดลง 50% ต่อปี การออกแบบนี้รักษาธรรมชาติของการลดเงินฝืดลงครึ่งหนึ่งในขณะที่หลีกเลี่ยงภาวะช็อกจากตลาดที่มักเกิดขึ้นจากการลดลงอย่างกะทันหัน
Kaspa เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2021 โดยไม่มีการขุดล่วงหน้า ไม่มีการขายล่วงหน้า และไม่มีการจัดสรรแบบส่วนตัว โทเค็นทั้งหมดจะถูกแจกจ่ายผ่านการขุดเท่านั้น โดยรับประกันกระบวนการแจกจ่ายโทเค็นที่ยุติธรรมและโปร่งใส ในช่วงแรกการขุดนั้นจะอาศัยฮาร์ดแวร์ CPU และเมื่อโครงการได้รับการพัฒนาขึ้น ผู้สนับสนุนในชุมชนก็ได้พัฒนาซอฟต์แวร์การขุด GPU เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
สถาปัตยกรรม blockDAG ของ Kaspa รองรับการสร้างบล็อกในเวลาไม่ถึงวินาที ช่วยลดความผันผวนของรางวัลได้อย่างมาก และเพิ่มความเป็นไปได้ในการขุดแบบเดี่ยว วิธีนี้ช่วยให้นักขุดที่มีพลังการประมวลผลต่ำได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกลุ่มการขุดขนาดใหญ่ ผลลัพธ์คือ โปรโตคอลจะช่วยลดความเสี่ยงในการรวมศูนย์การขุด และเสริมสร้างการกระจายอำนาจและความปลอดภัยของเครือข่าย
การขุดซีพียู: ในช่วงเดือนแรกหลังจากเปิดตัวเมนเน็ต กิจกรรมการขุดจะดำเนินการโดยใช้ CPU เป็นหลัก สิ่งนี้ทำให้สมาชิกชุมชนในระยะเริ่มแรกสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้และมีโอกาสมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
การขุด GPU: ในเดือนธันวาคม 2021 ซอฟต์แวร์ขุด GPU ตัวแรกได้รับการเปิดตัวโดยสมาชิกชุมชน Kaspa ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขุดอย่างมากและดึงดูดผู้เข้าร่วมได้มากขึ้น
การขุด FPGA: ความก้าวหน้าที่ตามมาทำให้มีการนำการขุด FPGA (Field-Programmable Gate Array) มาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งช่วยเพิ่มพลังการแฮชเครือข่ายและประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย
ASIC การขุด: เดือนเมษายน 2023 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุค ASIC สำหรับ Kaspa โดยที่ IceRiver ได้เปิดตัวเครื่องขุดวงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน (ASIC) รุ่นแรกที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับโปรโตคอล Kaspa ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดในการดำเนินการขุดขึ้นไปอีกขั้น
โทเค็นดั้งเดิมของ Kaspa อย่าง KAS จะถูกแจกจ่ายผ่านระบบการขุดโดยเฉพาะ โดยหลีกเลี่ยงการขายล่วงหน้าและการจัดสรรแบบส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่การรวมศูนย์และการเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียมกัน รูปแบบการแจกจ่ายที่ยุติธรรมและโปร่งใสนี้รับประกันว่านักขุดทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับโทเค็น ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของชุมชน และส่งเสริมให้เครือข่ายกระจายอำนาจมากขึ้น กลไกการลดการปล่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปยังสนับสนุนความยั่งยืนของมูลค่าในระยะยาวด้วยการแนะนำอุปทานโทเค็นที่มีการควบคุมในช่วงเวลาหนึ่ง
โทเค็น KAS ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสร้างแรงจูงใจสำคัญภายในระบบนิเวศของ Kaspa อีกด้วย นักขุดจะได้รับรางวัลเป็น KAS สำหรับการสนับสนุนทรัพยากรการคำนวณเพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ในขณะที่ผู้ใช้ใช้ KAS สำหรับธุรกรรมและค่าธรรมเนียมเครือข่าย ขณะที่ระบบนิเวศน์มีการพัฒนา คาดว่าโทเค็นจะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในกรณีการใช้งานอื่นๆ รวมถึงสัญญาอัจฉริยะ การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และแอปพลิเคชัน Web3 ที่กว้างขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มยูทิลิตี้และข้อเสนอคุณค่าโดยรวม
2) ป้อน “KAS” ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures สำหรับ KAS
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนปริมาณและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสมบูรณ์
โทเค็นโนมิกส์ของ Kaspa มุ่งเน้นไปที่ความยุติธรรมและความยั่งยืน โดยสร้างขึ้นบนหลักการออกแบบดั้งเดิมของ Bitcoin ในขณะเดียวกันก็แนะนำกลไกการออกและวิธีการขุดที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจที่มากขึ้นและการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น โมเดลโทเค็นไม่เพียงแต่มอบรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ Kaspa เท่านั้น แต่ยังมอบข้อมูลเชิงลึกและเอกสารอ้างอิงที่มีค่าสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อคเชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้