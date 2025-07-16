KAI Battle of Three Kingdoms: การผสมผสานที่สร้างสรรค์ระหว่างเกมไพ่กลยุทธ์และบล็อคเชน

KAI Battle of Three Kingdoms (ต่อไปนี้จะเรียกว่า KAI Battle) เป็นเกมการ์ดต่อสู้แบบวางแผนอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นจาก Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms) เกม IP คลาสสิกของ SEGA ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้เชิงกลยุทธ์ในสามก๊กที่สดใหม่ให้กับผู้เล่น
Battle of Three Kingdoms เป็นเกมการ์ดกลยุทธ์แบบบล็อคเชนที่พัฒนาร่วมกันโดย Double Jump Tokyo และ SEGA เกมดังกล่าวได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเกม IP เกมอาเขตคลาสสิก Sangokushi Taisen ของ SEGA (เปิดตัวครั้งแรกในปี 2005) และได้รับการดัดแปลงเป็นเกมหลายแพลตฟอร์มสำหรับพีซี iOS และ Android
เกมนี้ยังคงรูปแบบการเล่นหลักของ Sangokushi Taisen เอาไว้ ซึ่งเป็นระบบต่อสู้อัตโนมัติ 3 รอบที่เน้นไปที่ "การแข่งขันทางจิตใจ" ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมที่ซับซ้อน ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเลือกฮีโร่อย่างชาญฉลาด การจัดตั้งทีม และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การต่อสู้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ ทำให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่เนิ่นๆ ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ ซึ่งการคิดอย่างลึกซึ้งจึงมีความจำเป็น
เกมไพ่แบบดั้งเดิมมักจะประสบปัญหาความไม่สมดุลเนื่องจากความหายากของการ์ด “ระบบรับสมัคร” ของ KAI Battle เปลี่ยนโฟกัสไปที่กลยุทธ์มากกว่าการได้มาซึ่งการ์ดระดับสูงเพียงอย่างเดียว สิ่งนี้ช่วยฟื้นคืนแก่นแท้ของการแข่งขันที่ชาญฉลาด ช่วยให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้รับชัยชนะผ่านข้อมูลเชิงลึกและการจัดวางกลยุทธ์
เกมนี้มีการ์ดสองประเภท: การ์ดฮีโร่ทั่วไปและการ์ด Awakened Warlord (NFT) การ์ดปกติจะได้รับจากการเล่นเกมมาตรฐานและไม่มีคุณลักษณะ NFT ซึ่งทำให้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ การ์ด Awakened Warlord นั้นเป็น NFT แบบจำกัดที่มีการอัปเกรดระดับ งานศิลปะที่หายาก และทักษะเฉพาะตัว โดยผสมผสานมูลค่าสะสมเข้ากับฟังก์ชันการเล่นเกม
การปรับใช้เบื้องต้น: ผู้เล่นจะวางทีมฮีโร่เริ่มต้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 4 ตัวเพื่อสร้างตำแหน่งเริ่มต้นที่มั่นคง
ระยะการรับสมัคร: ในแต่ละรอบจะสามารถรับสมัครทหารประเภทต่างๆ ได้ เช่น ทหารม้า ทหารธนู ทหารราบ และรถศึก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางยุทธศาสตร์
การต่อสู้อัตโนมัติ: การต่อสู้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์การรุกและการป้องกันก่อนการต่อสู้
การแข่งขัน 3 ขั้นตอน: การต่อสู้จะแบ่งออกเป็นช่วงเปิดเกม ช่วงกลางเกม และช่วงท้ายเกม โดยสามารถรับสมัครและจัดวางกำลังได้ในแต่ละช่วง ชัยชนะได้มาโดยการยึดเมืองของฝ่ายตรงข้าม
การ์ด “Awakened Warlords” เป็น NFT ที่สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระในตลาด ผู้เล่นสามารถขายการ์ดอัพเกรดหรือทำกำไรจากการแลกเปลี่ยน สร้างเศรษฐกิจแบบ Web3 ที่เชื่อมโยงสินทรัพย์กับมูลค่าในเกม
เกมนี้รวมเอาโหมดต่างๆ ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนไว้ด้วยกันอย่างแข็งขัน รวมถึงการต่อสู้ GvG ของกิลด์หรือพันธมิตร ทัวร์นาเมนต์ที่จัดโดยผู้เล่น และกิจกรรมระดับสูงที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ผู้เข้าร่วมสามารถรับแต้ม Airdrop หรือรางวัลโทเค็น ส่งเสริมการเติบโตและการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการนี้สร้างขึ้นบน Oasys ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบล็อคเชนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศการเล่นเกม โดยเสนอ TPS ที่สูงและค่าธรรมเนียมแก๊สต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ราบรื่นและคุ้มต้นทุน
KAI Battle เปิดตัว SGC ในฐานะแกนหลักของเศรษฐกิจในเกม SGC คือสกุลเงินดิจิทัลที่ออกบนบล็อคเชน Oasys ผู้เล่นสามารถรับรางวัล SGC ได้ด้วยการเข้าร่วมเกม ทำภารกิจให้สำเร็จ และชนะการแข่งขัน นอกจากนี้ SGC ยังสามารถใช้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในเกม เข้าร่วมการประมูล และแลกรางวัลทางกายภาพได้
ผู้เล่นสามารถรับ SGC ได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้:
ซื้อ “Awakened Card Packs” เพื่อรับการ์ด NFT
ปลดล็อคการแข่งขัน โหมดท้ายเกม และอื่นๆ อีกมากมาย
ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมที่จัดโดยชุมชน
KAI Battle of Three Kingdoms เป็นเกมการ์ดต่อสู้แบบวางแผนอัตโนมัติที่พัฒนาจาก IP คลาสสิกของ SEGA ไม่เพียงแต่สืบทอดเสน่ห์หลักของต้นฉบับเท่านั้น แต่ยังผสานเทคโนโลยีบล็อคเชนที่เป็นนวัตกรรมอีกด้วย ด้วยการ์ดฮีโร่ที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม เกมเพลย์ที่มีกลยุทธ์ที่หลากหลาย สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ยุติธรรม และระบบนิเวศชุมชนที่กระตือรือร้น KAI Battle มอบประสบการณ์การต่อสู้เชิงกลยุทธ์สามก๊กใหม่ล่าสุดให้กับผู้เล่น นอกจากนี้ ระบบโทเค็น SGC ในเกมยังมอบโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมและศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เล่นอีกด้วย
ตอนนี้โทเค็น SGC พร้อมให้บริการบน MEXC แล้ว คว้าโอกาสนี้และเพลิดเพลินไปกับการซื้อขายด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ คุณสามารถซื้อ SGC บน MEXC ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้: 2) ค้นหา SGC ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ ระบุจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้