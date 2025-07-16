KAI Battle of Three Kingdoms: การผสมผสานที่สร้างสรรค์ระหว่างเกมไพ่กลยุทธ์และบล็อคเชน

KAI Battle of Three Kingdoms (ต่อไปนี้จะเรียกว่า KAI Battle) เป็นเกมการ์ดต่อสู้แบบวางแผนอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นจาก Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms) เกม IP คลาสสิกของ SEGA ที่มีจุดมุ่งหมายเพืKAI Battle of Three Kingdoms (ต่อไปนี้จะเรียกว่า KAI Battle) เป็นเกมการ์ดต่อสู้แบบวางแผนอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นจาก Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms) เกม IP คลาสสิกของ SEGA ที่มีจุดมุ่งหมายเพื
KAI Battle of Three Kingdoms (ต่อไปนี้จะเรียกว่า KAI Battle) เป็นเกมการ์ดต่อสู้แบบวางแผนอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นจาก Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms) เกม IP คลาสสิกของ SEGA ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้เชิงกลยุทธ์ในสามก๊กที่สดใหม่ให้กับผู้เล่น

1. ความเป็นมาของโครงการ KAI Battle


Battle of Three Kingdoms เป็นเกมการ์ดกลยุทธ์แบบบล็อคเชนที่พัฒนาร่วมกันโดย Double Jump Tokyo และ SEGA เกมดังกล่าวได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเกม IP เกมอาเขตคลาสสิก Sangokushi Taisen ของ SEGA (เปิดตัวครั้งแรกในปี 2005) และได้รับการดัดแปลงเป็นเกมหลายแพลตฟอร์มสำหรับพีซี iOS และ Android

2. นวัตกรรมสำคัญ 3 ประการของ KAI Battle


2.1 กลยุทธ์อาร์เคดพบกับ Web3: เรียนรู้ได้ง่าย แต่เชี่ยวชาญได้ยาก


เกมนี้ยังคงรูปแบบการเล่นหลักของ Sangokushi Taisen เอาไว้ ซึ่งเป็นระบบต่อสู้อัตโนมัติ 3 รอบที่เน้นไปที่ "การแข่งขันทางจิตใจ" ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมที่ซับซ้อน ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเลือกฮีโร่อย่างชาญฉลาด การจัดตั้งทีม และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การต่อสู้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ ทำให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่เนิ่นๆ ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ ซึ่งการคิดอย่างลึกซึ้งจึงมีความจำเป็น

2.2 “ระบบการสรรหาบุคลากร” ปฏิวัติประสบการณ์ TCG


เกมไพ่แบบดั้งเดิมมักจะประสบปัญหาความไม่สมดุลเนื่องจากความหายากของการ์ด “ระบบรับสมัคร” ของ KAI Battle เปลี่ยนโฟกัสไปที่กลยุทธ์มากกว่าการได้มาซึ่งการ์ดระดับสูงเพียงอย่างเดียว สิ่งนี้ช่วยฟื้นคืนแก่นแท้ของการแข่งขันที่ชาญฉลาด ช่วยให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้รับชัยชนะผ่านข้อมูลเชิงลึกและการจัดวางกลยุทธ์

2.3 การพัฒนาแบบคู่ขนาน: การ์ดปกติ + การ์ด NFT


เกมนี้มีการ์ดสองประเภท: การ์ดฮีโร่ทั่วไปและการ์ด Awakened Warlord (NFT) การ์ดปกติจะได้รับจากการเล่นเกมมาตรฐานและไม่มีคุณลักษณะ NFT ซึ่งทำให้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ การ์ด Awakened Warlord นั้นเป็น NFT แบบจำกัดที่มีการอัปเกรดระดับ งานศิลปะที่หายาก และทักษะเฉพาะตัว โดยผสมผสานมูลค่าสะสมเข้ากับฟังก์ชันการเล่นเกม

3. สี่คุณสมบัติหลักของ KAI Battle


3.1 โมดูลการเล่นเกมหลัก


  • การปรับใช้เบื้องต้น: ผู้เล่นจะวางทีมฮีโร่เริ่มต้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 4 ตัวเพื่อสร้างตำแหน่งเริ่มต้นที่มั่นคง
  • ระยะการรับสมัคร: ในแต่ละรอบจะสามารถรับสมัครทหารประเภทต่างๆ ได้ เช่น ทหารม้า ทหารธนู ทหารราบ และรถศึก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางยุทธศาสตร์
  • การต่อสู้อัตโนมัติ: การต่อสู้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์การรุกและการป้องกันก่อนการต่อสู้
  • การแข่งขัน 3 ขั้นตอน: การต่อสู้จะแบ่งออกเป็นช่วงเปิดเกม ช่วงกลางเกม และช่วงท้ายเกม โดยสามารถรับสมัครและจัดวางกำลังได้ในแต่ละช่วง ชัยชนะได้มาโดยการยึดเมืองของฝ่ายตรงข้าม

3.2 ระบบ NFT และตลาดซื้อขาย


การ์ด “Awakened Warlords” เป็น NFT ที่สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระในตลาด ผู้เล่นสามารถขายการ์ดอัพเกรดหรือทำกำไรจากการแลกเปลี่ยน สร้างเศรษฐกิจแบบ Web3 ที่เชื่อมโยงสินทรัพย์กับมูลค่าในเกม

3.3 ระบบนิเวศการแข่งขันของชุมชน


เกมนี้รวมเอาโหมดต่างๆ ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนไว้ด้วยกันอย่างแข็งขัน รวมถึงการต่อสู้ GvG ของกิลด์หรือพันธมิตร ทัวร์นาเมนต์ที่จัดโดยผู้เล่น และกิจกรรมระดับสูงที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ผู้เข้าร่วมสามารถรับแต้ม Airdrop หรือรางวัลโทเค็น ส่งเสริมการเติบโตและการมีส่วนร่วมของชุมชน

3.4 การสนับสนุน Oasys Chain และแพลตฟอร์ม


โครงการนี้สร้างขึ้นบน Oasys ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบล็อคเชนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศการเล่นเกม โดยเสนอ TPS ที่สูงและค่าธรรมเนียมแก๊สต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ราบรื่นและคุ้มต้นทุน

4. SGC คืออะไร?


4.1 ภาพรวม SGC


KAI Battle เปิดตัว SGC ในฐานะแกนหลักของเศรษฐกิจในเกม SGC คือสกุลเงินดิจิทัลที่ออกบนบล็อคเชน Oasys ผู้เล่นสามารถรับรางวัล SGC ได้ด้วยการเข้าร่วมเกม ทำภารกิจให้สำเร็จ และชนะการแข่งขัน นอกจากนี้ SGC ยังสามารถใช้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในเกม เข้าร่วมการประมูล และแลกรางวัลทางกายภาพได้

4.3 วิธีการรับ SGC


ผู้เล่นสามารถรับ SGC ได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้:

  • รางวัลการจัดอันดับผู้นำ
  • รางวัลชัยชนะ GvG
  • การเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการหรือระดับชุมชน
  • การวางเดิมพันโทเค็นเพื่อรับสิทธิ์เงินปันผล

4.2 กลไกการบริโภค SGC


  • ซื้อ “Awakened Card Packs” เพื่อรับการ์ด NFT
  • ปลดล็อคการแข่งขัน โหมดท้ายเกม และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมที่จัดโดยชุมชน

5. วิธีการซื้อโทเค็น SGC บน MEXC


KAI Battle of Three Kingdoms เป็นเกมการ์ดต่อสู้แบบวางแผนอัตโนมัติที่พัฒนาจาก IP คลาสสิกของ SEGA ไม่เพียงแต่สืบทอดเสน่ห์หลักของต้นฉบับเท่านั้น แต่ยังผสานเทคโนโลยีบล็อคเชนที่เป็นนวัตกรรมอีกด้วย ด้วยการ์ดฮีโร่ที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม เกมเพลย์ที่มีกลยุทธ์ที่หลากหลาย สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ยุติธรรม และระบบนิเวศชุมชนที่กระตือรือร้น KAI Battle มอบประสบการณ์การต่อสู้เชิงกลยุทธ์สามก๊กใหม่ล่าสุดให้กับผู้เล่น นอกจากนี้ ระบบโทเค็น SGC ในเกมยังมอบโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมและศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เล่นอีกด้วย

ตอนนี้โทเค็น SGC พร้อมให้บริการบน MEXC แล้ว คว้าโอกาสนี้และเพลิดเพลินไปกับการซื้อขายด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ คุณสามารถซื้อ SGC บน MEXC ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1) เข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหา SGC ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ ระบุจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

