ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบด้านคริปโตในเดือนมิถุนายน: กฎหมาย สหรัฐและนโยบายของเอเชียได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในกฎเกณฑ์การควบคุมสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก โดยประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างดำเนินการปฏิรูปนโยบายสำคัญ จากการตรากฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพไปจนถึงเขตทดสอบการกำกับดูแล จากการทำให้ถูกกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบไปจนถึงการบังคับใช้อย่างไม่ผ่อนปรน กฎระเบียบใหม่ๆ มากมายกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการกำกับดูแลและบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับกรอบงานระดับชาติ บทความนี้ทบทวนการพัฒนาล่าสุดในเวียดนาม สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และสิงคโปร์ พร้อมนำเสนอภาพรวมของแผนที่การกำกับดูแลระดับโลกที่กำลังพัฒนาสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
วันที่ 17 มิถุนายน สหรัฐอเมริกา วุฒิสภาได้ผ่านร่างกฎหมาย GENIUS Act (Stablecoin Regulation Framework) ด้วยคะแนนเสียงชี้ขาด 68 ต่อ 30 เสียง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดตั้งกรอบการทำงานระดับรัฐบาลกลางที่ครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องถือสินทรัพย์สำรองที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ หรือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น
จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลองค์ประกอบของสำรองรายเดือนเพื่อให้แน่ใจว่ามีศักยภาพในการไถ่ถอน 1:1 เต็มที่
จะมีการจัดตั้งระบบการออกใบอนุญาต โดยนำมาตรฐานการตรวจสอบอย่างเป็นทางการมาใช้กับผู้ออกใบอนุญาต
ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร และจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีจึงจะมีผลใช้ได้
GENIUS Act วางรากฐานทางกฎหมายสำหรับการออก stablecoin ภายในสหรัฐอเมริกา โดยส่งสัญญาณการบูรณาการ stablecoin เข้าในกรอบการกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ออกหลักทรัพย์รายใหญ่เช่น Tether และ Circle อีกด้วย
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน สภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวียดนามได้ผ่านกฎหมายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการรวมสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าในกรอบการกำกับดูแลของประเทศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2026
สินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สินทรัพย์เสมือนและสินทรัพย์เข้ารหัส
หลักทรัพย์ สกุลเงินเฟียต และอนุพันธ์ทางการเงินได้รับการยกเว้นจากขอบเขตนี้
จะมีการพัฒนากรอบการกำกับดูแล รวมถึงมาตรฐานการจำแนกสินทรัพย์ กลไกการออกใบอนุญาต และการกำกับดูแลด้านความรอบคอบ
กฎหมายดังกล่าวมีข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงินและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ FATF
นอกเหนือจากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว กฎหมายดังกล่าวยังได้ระบุแรงจูงใจเชิงกลยุทธ์สำหรับ AI เซมิคอนดักเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยมุ่งหวังที่จะวางตำแหน่งเวียดนามให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค
การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการกำกับดูแลการเงินดิจิทัลของเวียดนาม โดยส่งสัญญาณถึงการผลักดันสู่อธิปไตยทางดิจิทัลและการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย เวียดนามอาจกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะสร้างกรอบทางกฎหมายที่ครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
ในงานสัมมนา Sasana เมื่อกลางเดือนมิถุนายน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Anwar Ibrahim ได้ประกาศจัดตั้ง Digital Asset Innovation Hub ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเชิงกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อมอบสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้สำหรับการทดสอบเทคโนโลยีทางการเงินที่เกิดใหม่
Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจากริงกิต (MYR)
การสำรวจแอปพลิเคชันการชำระเงินที่สามารถตั้งโปรแกรมได้
รองรับการเงินห่วงโซ่อุปทานและการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็น
นายกรัฐมนตรีอันวาร์กล่าวถึงแผนริเริ่มดังกล่าวว่าเป็น "บทใหม่สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลของมาเลเซีย" พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย และบุคลากรที่มีทักษะ เพื่อวางตำแหน่งประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีทางการเงินของภูมิภาค มาเลเซียกำลังใช้แนวทางที่ครอบคลุมและเป็นมิตรต่อนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งต่างจากจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นที่เห็นได้ในบางเขตอำนาจศาล ประเทศมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการทดลองในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมโดยการลดอุปสรรคในการเข้าถึงผ่านกลไกแบบแซนด์บ็อกซ์ คาดว่ากลยุทธ์นี้จะดึงดูดโครงการ Web3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้ามาบ่มเพาะและขยายขนาดในระดับท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเร่งการเติบโตของระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล
สิงคโปร์เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยด้านกฎระเบียบสำหรับนวัตกรรมสกุลเงินดิจิทัลในเอเชีย แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ด้วยกฎระเบียบใหม่ที่ออกโดยสำนักงานเงินตราสิงคโปร์ (MAS) ในเดือนมิถุนายน มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการและการขยายตัวของบริษัทเชลล์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FATF เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT)
นิติบุคคลทั้งหมดที่ไม่มีใบอนุญาตผู้ให้บริการโทเค็นดิจิทัล (DTSP) จะต้องหยุดให้บริการแก่ลูกค้าต่างประเทศภายในวันที่ 30 มิถุนายน
ไม่มีช่วงผ่อนผัน: การละเมิดอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับสูงสุด 250,000 เหรียญสิงคโปร์และจำคุกสูงสุดสามปี
MAS ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยกำหนดให้แพลตฟอร์มที่มีใบอนุญาตแยกสินทรัพย์ของลูกค้าออกจากกันอย่างสมบูรณ์ และห้ามไม่ให้ผู้ค้าปลีกมีส่วนร่วมในการเดิมพันโทเค็น การเคลื่อนไหวล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
กฎใหม่นี้ไม่ใช่การปราบปรามอย่างกะทันหัน แต่เป็นผลจากแผนงานการกำกับดูแลระยะยาวของ MAS ในขณะที่บริษัทที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดีอาจเจริญเติบโตได้ภายใต้ระบอบการปกครองใหม่ บริษัทที่ไม่มีใบอนุญาตจะต้องแสวงหาเขตอำนาจศาลอื่น อุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่การมีมาตรฐานและการรวมศูนย์ที่มากขึ้น ผลกระทบขยายเกินขอบเขตสถาบัน ในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้น บางรายถูกระงับการยื่นขอวีซ่าทำงานหรือคำร้องขอถิ่นที่อยู่ถาวร ซึ่งเผยให้เห็นถึงต้นทุนส่วนบุคคลจากการเข้มงวดกฎระเบียบมากขึ้น สิ่งนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในพื้นที่ภายในภาคส่วนการเข้ารหัสของสิงคโปร์
จากการรับรองกฎหมายของเวียดนามไปจนถึงการผ่านร่างกฎหมาย stablecoin ของสหรัฐฯ จากการสนับสนุนนวัตกรรมของมาเลเซียไปจนถึงการควบคุมกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของสิงคโปร์ นโยบายคริปโตระดับโลกกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีขั้วตรงข้ามชัดเจน:
ประเทศ/ภูมิภาค
การพัฒนานโยบาย
คำสำคัญด้านกฎระเบียบ
เวียดนาม
การรับรองทางกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล
กฎเกณฑ์การจำแนกประเภท AML ความชัดเจนของกฎเกณฑ์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วุฒิสภาผ่านกฎหมาย stablecoin
ข้อกำหนดการสำรอง ความโปร่งใส กรอบการทำงานของรัฐบาลกลาง
มาเลเซีย
Regulatory sandbox เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว
Stablecoin ในพื้นที่ การชำระเงินแบบตั้งโปรแกรม การทดลองเทคโนโลยี
สิงคโปร์
บังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์การอนุญาต การต่อต้านการเก็งกำไร การปรับเปลี่ยนภูมิภาค
ความชัดเจนของกฎระเบียบกำลังกลายเป็นแรงผลักดันใหม่: ตลาดเกิดใหม่ เช่น เวียดนามและมาเลเซีย กำลังดึงดูดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีผ่านกฎหมายและกลไกแบบทดลอง
การกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์: การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบของสิงคโปร์กำลังผลักดันเงินทุนและบุคลากรที่มีความสามารถไปสู่ศูนย์กลางที่เป็นมิตรกับนโยบายมากขึ้น เช่น ฮ่องกง ดูไบ และญี่ปุ่น
Stablecoins เกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ตั้งแต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไปจนถึงการทดลองใช้ในตลาดเอเชีย ทั้งสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพในประเทศและที่ได้รับการสนับสนุนด้วยดอลลาร์สหรัฐฯ ต่างก็ถูกนำมาอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่มีโครงสร้างชัดเจน
สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต นี่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของทั้งโอกาสและความท้าทาย ขณะนี้ กฎระเบียบกำลังปรับเปลี่ยนเส้นทางการโยกย้ายโครงการระดับโลก การไหลเวียนของเงินทุน และต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในอนาคต ความสามารถในการนำทางในเขตอำนาจศาลหลายแห่งด้วยความยืดหยุ่นจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดและการเติบโต
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว