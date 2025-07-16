JPMorgan กลยุทธ์รุกคริปโตเฟสใหม่: เปิดตัวใช้งานบนบล็อกเชนหลังจบการทดลองแบบปิด

เมื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มที่ ระบบการเงินทั่วโลกก็กำลังเร่งย้ายเข้าสู่โลกออนเชนอย่างจริงจัง สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมไม่ได้มองสินทรัพย์คริปโตว่าเป็นเรื่องชายขอบอีกต่อไป แต่เริ่มผสานเข้ากับการดำเนินงานกระแสหลักมากขึ้นเรื่อย ๆ และในกระบวนการนี้ J.P. Morgan — หนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก — กำลังรับบทผู้นำอย่างเต็มตัว ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งนี้ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน การโทเคนไนซ์สินทรัพย์ การชำระบัญชีแบบออนเชน และระบบชำระเงินคริปโตระดับสถาบัน โดยพยายามรักษาสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการขับเคลื่อนนวัตกรรม
ในเดือนนี้ J.P. Morgan ได้ประกาศทดสอบการออก “JPMD” ซึ่งเป็นโทเคนเงินฝาก บนเครือข่าย Base ซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์ 2 ของ Coinbase ถือเป็นการก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของกลยุทธ์บล็อกเชน ด้วยการเปลี่ยนผ่านจากระบบปิดที่ควบคุมภายใน มาสู่ระบบการเงินแห่งอนาคตที่เปิดกว้างและทำงานร่วมกันบนเชนสาธารณะ บทวิเคราะห์ต่อไปนี้จะเจาะลึกว่า J.P. Morgan กำลังเร่งผลักดันการผสานระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและการเงินออนเชนอย่างไร ผ่าน 4 แกนหลัก ได้แก่: การปรับใช้ทางเทคนิค การปรับตัวด้านกฎระเบียบ ความร่วมมือข้ามเชน และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ JPMorgan ประกาศเริ่มทดสอบใช้งานโทเคนเงินฝาก JPMD (JPMorgan Deposit Token) ภายในองค์กร บนบล็อกเชน Base blockchain ซึ่งเป็นโทเคนใบรับรองเงินฝากที่มีมูลค่าผูกกับดอลลาร์สหรัฐ
การเปิดตัว JPMD เป็นสัญญาณชัดเจนว่าธนาคารแบบดั้งเดิมกำลังเข้ามามีบทบาทในการสร้างทางเชื่อมที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเงินทุนออนเชน ผ่านกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดของตนเอง ซึ่งช่วยเชื่อมโลกของการเงินแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์เข้าด้วยกัน ทั้งในด้านเทคนิคและด้านกฎหมาย
ผู้บริหารระดับสูงของ JPMorgan ได้หารือกับทีมเฉพาะกิจด้านคริปโตของ SEC เกี่ยวกับแนวทางการย้ายตลาดทุนแบบดั้งเดิมเข้าสู่บล็อกเชนอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด
ประเด็นหลัก: เส้นทางการโทเคนไนซ์หลักทรัพย์ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับตลาดรีโปแบบออนเชน และความแตกต่างระหว่างโทเคนเงินฝากกับสเตเบิลคอยน์
รายงานความคืบหน้าทางการเงินดิจิทัล: JPMorgan ยังได้นำเสนอความคืบหน้าในการประยุกต์ใช้บล็อกเชนกับการทำสัญญารีโป การออกตราสารหนี้ และองค์ประกอบอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลของตน
Senior JPMorgan executives have held discussions with the SEC’s cryptocurrency task force on how to securely and compliantly migrate traditional capital markets onto the blockchain.
JPMorgan’s digital asset discussion agenda with the SEC cryptocurrency task force. Source: SEC
การหารือในระดับสูงเหล่านี้สะท้อนถึงท่าทีที่เปิดกว้างมากขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแลต่อแนวคิดตลาดทุนบนบล็อกเชน และเน้นย้ำบทบาทเชิงรุกของ JPMorgan ในการร่วมกำหนดกรอบตลาดออนเชนที่สามารถกำกับดูแลได้
แพลตฟอร์มบล็อกเชนของ JPMorgan ในนาม Kinexys (เดิมชื่อ Onyx) ได้ร่วมมือกับ Chainlink และ Ondo Finance เพื่อดำเนินการทดสอบการชำระบัญชีแบบส่งมอบพร้อมชำระเงิน (Delivery versus Payment – DvP) ข้ามเชนเป็นครั้งแรกอย่างสำเร็จ
วิธีการทดสอบ: โทเคนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (OUSG) ที่ออกบน testnet ของ Ondo ถูกชำระบัญชีแบบอะตอมิก พร้อมกันเป๊ะทุกเงื่อนไข กับโทเคนชำระเงินบนเครือข่าย Kinexys โดยใช้โปรโตคอลการสื่อสารข้ามเชนของ Chainlink
ความก้าวหน้าทางเทคนิค: การทดสอบนี้สามารถชำระบัญชีข้ามเชนแบบซิงโครไนซ์และอะตอมิกได้สำเร็จ วางรากฐานสำคัญทางเทคนิคสำหรับการโอนสินทรัพย์ข้ามเชนอย่างปลอดภัยในอนาคต
เหตุการณ์นี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการวางมาตรฐาน "การทำงานร่วมกันข้ามเชน" เพื่อแก้ปัญหาการกระจายตัวและการแยกส่วนในโลกการเงินแบบออนเชน
บริการชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
การออกและการชำระบัญชีโทเคนคริปโต
ระบบประมวลผลธุรกรรมทางการเงิน
สิ่งนี้สะท้อนว่า JPMorgan ไม่ได้มอง JPMD เป็นเพียงแค่โครงการทดสอบระยะสั้น แต่ถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศบริการการเงินดิจิทัลแบบครบวงจร โดยปกติแล้วการยื่นจดเครื่องหมายการค้ามักบ่งชี้ถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาเชิงพาณิชย์และนำไปสู่กลยุทธ์ตลาดหลังจากการพัฒนาเทคโนโลยีเสร็จสิ้น
โครงการริเริ่มหลัก
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม
โทเคนเงินฝาก JPMD
การชำระบัญชีธนาคารบนบล็อกเชน
เชื่อมช่องว่างด้านกฎระเบียบระหว่างสเตเบิลคอยน์กับสกุลเงินที่ออกโดยธนาคาร
กลไกการสื่อสารกับ SEC
ชี้นำแนวทางที่สอดคล้องกับข้อกำหนด
สร้างพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการย้ายภาคการเงินดั้งเดิมเข้าสู่บล็อกเชน
การทดสอบการชำระบัญชีข้ามเชน
ยกระดับประสิทธิภาพความร่วมมือข้ามเชน
ขับเคลื่อนการบูรณาการขั้นพื้นฐานระหว่าง DeFi และ TradFi
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
สร้างระบบนิเวศผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ปูทางสู่การสร้างระบบนิเวศบริการการเงินคริปโตแบบแพลตฟอร์ม
เป็นที่ชัดเจนว่า JPMorgan กำลังเร่งเดินหน้ากลยุทธ์คริปโตของตนผ่านแนวทางแบบบูรณาการที่เชื่อมโยง “การทดลองหลัก — ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล — การขยายเทคโนโลยี — และการพัฒนาแบรนด์” เข้าด้วยกัน เส้นทางนี้ได้พัฒนาไปจากระบบปิด (เช่น JPM Coin) สู่บล็อกเชนสาธารณะแบบเปิด (เช่น Base) โดยใช้เทคโนโลยีข้ามเชนและการจัดแนวข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเป็นเครื่องมือหลักในการผลักดันการผสานลึกระหว่างการเงินดั้งเดิมกับโลกคริปโต
JPMorgan กำลังปรับโฉมแกนเทคโนโลยีและขอบเขตบริการของธนาคารใหม่ทั้งหมด โดยเปลี่ยนจากระบบบัญชีแบบปิด ไปสู่บล็อกเชนแบบเปิด และจากบัญชีแยกประเภทแบบรวมศูนย์ ไปสู่การชำระบัญชีร่วมกันแบบข้ามเชน JPMD ไม่ใช่แค่โครงการทดสอบ แต่คือสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมธนาคารทั่วโลกกำลังเปิดรับ Web3 อย่างจริงจัง
เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปสู่จุดที่มั่นคง และมาตรฐานด้านกฎระเบียบเริ่มรวมเป็นหนึ่ง โทเคนเงินฝากบนเชนอย่าง JPMD มีแนวโน้มจะกลายเป็น "สกุลเงินฐานใหม่" ของตลาดการเงิน ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสำคัญที่พาภาคการเงินดั้งเดิมเข้าสู่ยุคกระจายศูนย์ การริเริ่มในระยะเริ่มต้นของ JPMorgan อาจเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของธนาคารแห่งนี้บนเวทีการเงินโลกในอีกทศวรรษข้างหน้า
คำจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในบทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใด และไม่ใช่การแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn เผยแพร่เนื้อหานี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้ในทุกกรณี