Ika Network: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการทำงานร่วมกันของบล็อคเชน

Ika Network เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการทำงานร่วมกันของบล็อคเชน Ika ซึ่งเป็นเครือข่ายการคำนวณแบบหลายฝ่าย (MPC) ที่มีความเร็วกว่าเครือข่ายแรกในเวลาไม่ถึงวินาทีที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Sui (เดิมเรียกว่าเครือข่าย dWallet) มีเป้าหมายที่จะเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบไร้ความไว้วางใจระหว่างบล็อคเชนต่างๆ รองรับธุรกรรมสูงสุด 10,000 รายการต่อวินาที (TPS) และปรับขนาดเป็นโหนดการลงนามได้หลายร้อยโหนด โครงการนี้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งในระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจ นั่นคือ การบรรลุการประสานงานสินทรัพย์ข้ามสายโซ่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพากลไกสะพานแบบดั้งเดิม
เนื่องจากเป็นเครือข่าย MPC แบบคู่ขนานที่มีความหน่วงต่ำกว่าวินาที ความสามารถในการปรับขนาดปริมาณงานสูง และการรองรับโหนดหลายร้อยโหนด Ika จึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยแบบไม่ไว้วางใจใคร มุ่งมั่นที่จะกำหนดนิยามความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลและภูมิทัศน์ DeFi แบบหลายโซ่ใหม่ โทเค็นดั้งเดิม IKA จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่าย การกำกับดูแล และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยสร้างรากฐานที่ครอบคลุมสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจรุ่นต่อไป
ระบบนิเวศของบล็อคเชนกลายเป็นกลุ่มเครือข่ายที่แยกส่วนกัน แม้ว่าแต่ละโซ่จะมีฟังก์ชันการทำงานเฉพาะตัว แต่การโต้ตอบระหว่างโซ่ยังคงจำกัดอยู่ สะพานแบบดั้งเดิมประสบปัญหาการละเมิดความปลอดภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลให้เกิดความสูญเสียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานข้ามเครือข่ายก็ลดน้อยลง Ika ได้แก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ผ่านแนวทางการคำนวณแบบหลายฝ่ายที่แปลกใหม่
ด้วยโปรโตคอล Zero-Trust (ZTP) และเทคโนโลยี dWallet Ika จึงสามารถเปิดใช้งานสินทรัพย์พื้นฐานที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ (เช่น Bitcoin, Ethereum, Solana) บนบล็อคเชน Sui วิธีนี้จะช่วยขจัดการพึ่งพาบริดจ์แบบรวมศูนย์ และเป็นการเปิดทางให้มีวิธีการจัดการสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจ
ตอนนี้ นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่โต้ตอบกับหลาย ๆ เครือข่ายได้โดยตรงในขณะที่ยังรักษาคุณสมบัติความปลอดภัยเฉพาะตัวของแต่ละเครือข่ายไว้ได้ ด้วยการผสานรวมของ Ika เข้ากับ Sui ทำให้แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจสามารถรองรับสินทรัพย์แบบมัลติเชนได้โดยตรงแล้ว
ความหน่วงต่ำกว่าวินาที: ดำเนินการ MPC ด้วยความเร็วเกือบทันที แข่งขันกับระบบรวมศูนย์ในขณะที่ยังคงรักษาการกระจายอำนาจไว้
ความสามารถในการปรับขนาดมหาศาล: รองรับสูงสุด 10,000 TPS เหมาะสำหรับการซื้อขายความถี่สูง การเล่นเกม และกรณีการใช้งานอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนต่อประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยแบบ Zero Trust: โปรโตคอลการเข้ารหัสขั้นสูงรับประกันว่าไม่มีโหนดใดที่จะสามารถบุกรุกเครือข่ายได้ ทำให้เกิดการไม่ไว้วางใจได้อย่างแท้จริง
การรองรับ Multichain ดั้งเดิม: ไม่เหมือนกับโมเดลที่ใช้สะพาน Ika เสนอการรองรับดั้งเดิมสำหรับเครือข่ายหลักๆ เช่น Bitcoin, Ethereum และ Solana ภายในระบบนิเวศ Sui
นวัตกรรมหลักของ Ika อยู่ที่การนำกรอบงานการเข้ารหัส 2PC-MPC (Two-Party Computation – Multi-Party Computation) มาใช้ แนวทางขั้นสูงนี้ช่วยให้หลายฝ่ายสามารถร่วมมือกันดำเนินการเข้ารหัสโดยไม่เปิดเผยข้อมูลอินพุตของแต่ละคน ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการจัดการคีย์แบบกระจายที่ปลอดภัย
เครือข่ายดำเนินการผ่านระบบลายเซ็นขีดจำกัด ซึ่งต้องใช้โหนดหลายโหนดในการอนุมัติธุรกรรมร่วมกัน สถาปัตยกรรมแบบกระจายนี้ช่วยขจัดจุดล้มเหลวเดี่ยวๆ พร้อมทั้งยังคงประสิทธิภาพการทำงานผ่านความสามารถในการประมวลผลแบบขนาน
เทคโนโลยี dWallet (กระเป๋าเงินแบบกระจายอำนาจ) ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการจัดการสินทรัพย์แบบข้ามสายโซ่ ต่างจากกระเป๋าเงิน multisig ทั่วไปที่ต้องมีผู้ลงนามที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า dWallet ใช้การเข้ารหัสเกณฑ์เพื่อสร้างกระเป๋าเงินที่มีการจัดการแบบไดนามิกที่ควบคุมโดยเครือข่ายผู้ตรวจสอบแบบกระจาย รองรับคุณสมบัติต่อไปนี้:
การสร้างคีย์แบบไดนามิก: คีย์จะถูกสร้างขึ้นร่วมกันโดยผู้เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
โครงการลายเซ็นเกณฑ์: การทำธุรกรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ตรวจสอบจำนวนขั้นต่ำ จึงจะเกิดความปลอดภัยผ่านการกระจายอำนาจ
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบ Cross-Chain: dWallets สามารถโต้ตอบกับเครือข่ายบล็อคเชนหลายเครือข่ายได้พร้อมกัน ทำให้สามารถสร้างสัญญาอัจฉริยะแบบ Cross-chain ได้อย่างแท้จริง
Ika คือเครือข่ายการทำงานร่วมกันของ MPC ประสิทธิภาพสูงที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Sui ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 Ika ทำหน้าที่เป็นเลเยอร์การทำงานร่วมกันของ Sui โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงการโต้ตอบแบบข้ามสายโซ่และสร้างระบบนิเวศ DeFi ที่เชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น การเลือก Sui เป็นบล็อคเชนพื้นฐานนั้นมีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หลายประการ:
ประสิทธิภาพสูง: รูปแบบการดำเนินการแบบคู่ขนานของ Sui สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับข้อกำหนด MPC ประสิทธิภาพสูงของ Ika
ย้ายภาษาโปรแกรม: รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่เน้นสินทรัพย์ของ Move ให้การสนับสนุนโดยตรงสำหรับการจัดการสินทรัพย์ข้ามสายโซ่
สถาปัตยกรรมแบบเน้นวัตถุ: การสร้างแบบจำลองข้อมูลอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sui ช่วยให้แสดงทรัพย์สินและการดำเนินการข้ามสายโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Ika ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเข้ารหัสลับอันล้ำสมัยหลายประการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย:
ความหลากหลายของเส้นโค้งวงรี: การเลือกใช้เส้นโค้งรูปวงรีสำหรับอัลกอริทึมการเข้ารหัสที่แตกต่างกัน (เช่น ECDSA, EdDSA, Schnorr) ส่งผลต่อต้นทุนการคำนวณของการสร้างคีย์แบบกระจาย (DKG) สำหรับการสร้าง dWallet และต้นทุนของการสร้างลายเซ็นขีดจำกัด
การสร้างคีย์แบบกระจาย (DKG): โปรโตคอลขั้นสูงที่ทำให้สามารถสร้างคีย์การเข้ารหัสผ่านเครือข่ายแบบกระจายโดยไม่ต้องมีจุดควบคุมเพียงจุดเดียว
การเข้ารหัสโฮโมมอร์ฟิกเกณฑ์: ช่วยให้หลายฝ่ายสามารถดำเนินการคำนวณบนข้อมูลที่เข้ารหัส รองรับการดำเนินการข้ามสายโซ่ที่ซับซ้อนในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัว
การเพิ่มประสิทธิภาพก่อนลายเซ็น: ขั้นตอนการลงนามล่วงหน้าช่วยให้เครือข่ายเตรียมข้อมูลการเข้ารหัสไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาแฝงและปรับปรุงความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ
โทเค็น IKA มีอุปทานเบื้องต้นทั้งหมด 10 พันล้าน เนื่องจากเป็นโปรโตคอลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน โทเค็นมากกว่า 50% จะถูกจัดสรรให้กับชุมชน ในจำนวนนี้ 6% (600 ล้านโทเค็น) จะถูกแจกจ่ายผ่านการแจกฟรีครั้งแรกของชุมชน Ika ในงานเปิดตัวเมนเน็ต
โทเค็น IKA ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของเครือข่าย Ika โดยรองรับฟังก์ชันหลักหลายประการ:
การทำงานของเครือข่าย: IKA ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการเครือข่าย รักษาความปลอดภัยเครือข่ายผ่านสเตกกิ้ง และเปิดใช้การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ
การจัดการต้นทุนการคำนวณ: IKA ยังสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของ Ika ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีสำหรับการดำเนินการเข้ารหัสอีกด้วย ฟังก์ชันการเข้ารหัสที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดต้นทุนการคำนวณที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียกเก็บเงินผู้ใช้เมื่อโต้ตอบกับเครือข่าย
Ika ใช้ประโยชน์จากโทเค็น IKA ดั้งเดิมของตนเองเพื่อเปิดใช้งานการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่าย MPC แบบ Proof-of-Stake (PoS) ที่ไม่ต้องขออนุญาตบน Sui ซึ่งรองรับลายเซ็นเกณฑ์ที่ปลอดภัยและทนต่อการเซ็นเซอร์
เครือข่ายใช้กลไก PoS ที่ซับซ้อนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลายประการ:
การเลือกผู้ตรวจสอบ: การเดิมพัน IKA จะกำหนดว่าโหนดใดบ้างที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคณะกรรมการ MPC ที่รับผิดชอบในการลงนามเกณฑ์
แรงจูงใจด้านความปลอดภัย: ผู้เดิมพันจะได้รับรางวัลทางเศรษฐกิจจากการรักษาความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของเครือข่าย
การกระจายอำนาจ: ลักษณะของการสเตคแบบไม่ต้องขออนุญาตช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครือข่ายยังคงกระจายอำนาจและทนทานต่อความเสี่ยงจากการรวมศูนย์
Ika ใช้กลไกการกำหนดราคาแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนโดยตลาดซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่โทเค็น IKA ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลให้กับแรงจูงใจในระบบนิเวศ และทำให้แน่ใจว่าโหนด MPC จะได้รับผลตอบแทนที่เพียงพอสำหรับการมีส่วนร่วมทางการคำนวณและความน่าเชื่อถือ ขณะเดียวกันก็มอบราคาที่มีการแข่งขันและคาดเดาได้ให้กับผู้ใช้
รูปแบบนวัตกรรมนี้สร้างระบบเศรษฐกิจที่ควบคุมตนเองซึ่ง:
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของเครือข่าย
บัญชีสำหรับความแตกต่างในความซับซ้อนของการคำนวณระหว่างการดำเนินการเข้ารหัสต่างๆ
รักษาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของผู้เข้าร่วมเครือข่าย
ให้ราคาที่คาดเดาได้สำหรับผู้ใช้ปลายทาง
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการโหนด MPC จำเป็นต้องมีการคำนวณการเข้ารหัสอย่างเข้มข้นเพื่อแจกจ่ายคีย์การถอดรหัสแบบโฮโมมอร์ฟิกเกณฑ์ของเครือข่ายอย่างปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมใหม่ แบบจำลองเศรษฐกิจจะจัดการกับการดำเนินการที่ซับซ้อนเหล่านี้โดย:
การกระจายต้นทุนการปรับโครงสร้างระหว่างผู้ใช้งานเครือข่าย
กระตุ้นให้คณะกรรมการมีความมั่นคงในระยะยาว
การรับประกันการจ่ายค่าตอบแทนที่เพียงพอแก่ทรัพยากรการคำนวณ
เทคโนโลยี Ika ช่วยให้สามารถสร้างโปรโตคอล DeFi แบบข้ามสายโซ่ได้อย่างแท้จริงซึ่งสามารถ:
จัดการสินทรัพย์ข้ามบล็อคเชนหลาย ๆ แห่งภายในอินเทอร์เฟซเดียว
ดำเนินการตามกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมระบบนิเวศหลายระบบ
จัดให้มีแหล่งรวมสภาพคล่องแบบรวมศูนย์ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ
โมเดลความปลอดภัยแบบไม่ไว้วางใจของเครือข่าย Ika เหมาะกับสถานการณ์ระดับสถาบัน:
การจัดการห้องนิรภัยที่มีลายเซ็นหลายรายการในหลายบล็อคเชน
การดูแลสินทรัพย์ข้ามสายโซ่ที่เป็นมิตรต่อการปฏิบัติตาม
การบริหารความเสี่ยงผ่านการควบคุมกุญแจแบบกระจาย
ประสิทธิภาพสูงของ Ika รองรับแอปพลิเคชันเกมรุ่นถัดไป:
การโอนและการโต้ตอบ NFT ข้ามสายโซ่
เศรษฐกิจเกมแบบหลายบล็อคเชน
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ระหว่างแพลตฟอร์มเกมที่แตกต่างกัน
เครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกในการนำไปใช้ในองค์กรโดย:
มอบการสื่อสารข้ามสายโซ่ที่ปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชันองค์กร
เสนอเส้นทางการตรวจสอบแบบข้ามสายโซ่ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
การบูรณาการกับการปรับใช้บล็อคเชนขององค์กรที่มีอยู่
Ika เปิดตัวบน Sui ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2025 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการทำงานร่วมกันของบล็อคเชน การเปิดตัวเมนเน็ตประกอบด้วย:
การแจกจ่ายโทเค็นเริ่มต้น: 6% (600 ล้านโทเค็น) ที่ออกผ่านการแจกฟรีครั้งแรกของชุมชน Ika
คุณสมบัติเครือข่ายหลัก: การทำงานเครือข่าย MPC เต็มรูปแบบ รองรับความหน่วงต่ำกว่าวินาทีและ 10,000 TPS
การรองรับสินทรัพย์ข้ามสายโซ่: การรองรับดั้งเดิมสำหรับสินทรัพย์ Bitcoin, Ethereum และ Solana บน Sui
ขยายการสนับสนุนบล็อคเชน: บูรณาการเครือข่ายบล็อคเชนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Bitcoin, Ethereum และ Solana เดิม
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและ SDK: จัดทำกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบข้ามสายโซ่
การดำเนินการกำกับดูแล: สร้างความสามารถในการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการอัพเกรดโปรโตคอลและการปรับพารามิเตอร์
เครือข่าย Ika แก้ไขปัญหาความสามารถในการปรับขนาดผ่านแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย:
การประมวลผลแบบขนาน: รองรับการดำเนินการ MPC หลายรายการพร้อมกันเพื่อเพิ่มปริมาณงานสูงสุด
การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้ารหัส: เทคนิคการเข้ารหัสขั้นสูงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการคำนวณในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยไว้
การเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ: ปรับขนาดคณะกรรมการแบบไดนามิกตามความต้องการเครือข่ายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของ Ika ประกอบด้วยการป้องกันหลายชั้น:
การรักษาความปลอดภัยการเข้ารหัส: ใช้การเข้ารหัสเกณฑ์ขั้นสูงเพื่อป้องกันจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียว
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ: กลไกการเดิมพันช่วยจัดแนวแรงจูงใจของผู้ตรวจสอบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของเครือข่าย
ความปลอดภัยของโปรโตคอล: การตรวจสอบอย่างเป็นทางการของส่วนประกอบโปรโตคอลหลักช่วยให้รับรองความถูกต้อง
เครือข่ายอิกะประสบความสำเร็จในประสิทธิภาพสูงด้วย:
การคำนวณล่วงหน้า: ขั้นตอนการลงนามล่วงหน้าช่วยให้เครือข่ายเตรียมวัสดุเข้ารหัสล่วงหน้าเพื่อลดเวลาแฝง
โปรโตคอลที่มีประสิทธิภาพ: โปรโตคอล MPC ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมช่วยลดภาระการสื่อสาร
การเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์: รองรับฮาร์ดแวร์เฉพาะเพื่อเร่งความเร็วการดำเนินการเข้ารหัส
ต่างจากสะพานข้ามสายโซ่แบบดั้งเดิมที่อาศัยตัวตรวจสอบแบบรวมศูนย์หรือโครงการลายเซ็นหลายรายการ Ika นำเสนอ:
การกระจายอำนาจที่แท้จริง: ไม่มีหน่วยงานเดียวที่ควบคุมการดำเนินการข้ามเครือข่าย
การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: การเข้ารหัสเกณฑ์ช่วยขจัดจุดล้มเหลวเดี่ยวๆ
การบูรณาการดั้งเดิม: การโต้ตอบโดยตรงกับบล็อคเชนโดยไม่ต้องใช้โทเค็นตัวกลางหรือกลไกการห่อหุ้ม
Ika โดดเด่นกว่าเครือข่าย MPC อื่นๆ เนื่องด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้:
ความหน่วงต่ำกว่าวินาที: ความเร็วการดำเนินงานของ MPC ที่ไม่เคยมีมาก่อน
ความสามารถในการปรับขนาดขนาดใหญ่: รองรับธุรกรรมนับพันรายการต่อวินาที
บล็อคเชนพื้นเมือง: ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันของบล็อคเชน มากกว่าการคำนวณวัตถุประสงค์ทั่วไป
Ika สร้างระบบนิเวศนักพัฒนาที่แข็งแกร่งผ่าน:
การพัฒนาโอเพ่นซอร์ส: ส่วนประกอบโปรโตคอลหลักเป็นโอเพ่นซอร์สซึ่งรองรับการสนับสนุนจากชุมชน
แรงจูงใจสำหรับนักพัฒนา: การจัดสรรโทเค็นและเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศ
เอกสารทางเทคนิค: จัดเตรียมทรัพยากรที่ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาใน Ika
เครือข่ายได้สร้างความร่วมมือกับผู้เข้าร่วมระบบนิเวศหลัก:
Sui Foundation: Jameel Khalfan หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศที่มูลนิธิ Sui เชื่อว่าการบูรณาการ MPC จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบระหว่างห่วงโซ่
พันธมิตรสถาบัน: ทำงานร่วมกับองค์กรและสถาบันการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง
DeFi Protocols: การบูรณาการกับโครงการ DeFi ชั้นนำเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันข้ามสายโซ่
การใช้งานเครือข่าย Ika อย่างประสบความสำเร็จสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมบล็อคเชน:
มาตรฐานการทำงานร่วมกัน: การสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานแบบข้ามสายโซ่
วิวัฒนาการ DeFi: รองรับแอปพลิเคชันทางการเงินใหม่ที่ทำงานบนหลายบล็อคเชน
การนำองค์กรมาใช้: การให้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันบล็อคเชนของสถาบัน
นวัตกรรมของเครือข่ายมีส่วนสนับสนุนให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกว้างขวางยิ่งขึ้น:
การวิจัยการเข้ารหัส: ส่งเสริมความก้าวหน้าของการนำ MPC ไปปฏิบัติจริง
สถาปัตยกรรมบล็อคเชน: สาธิตโมเดลใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันของบล็อคเชน
ระบบแบบกระจาย: การเพิ่มความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกการบรรลุฉันทามติแบบกระจายขนาดใหญ่
ความสำเร็จของ Ika อาจปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจบล็อคเชนใหม่:
การกระจายมูลค่า: การสร้างโมเดลใหม่สำหรับการจัดสรรมูลค่าระหว่างเครือข่ายบล็อคเชนที่เชื่อมโยงกัน
โครงสร้างตลาด: เปิดใช้งานตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านสภาพคล่องข้ามสายโซ่ที่ได้รับการปรับปรุง
การจัดการความเสี่ยง: เสนอเครื่องมือใหม่สำหรับการควบคุมความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมแบบหลายบล็อคเชน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้