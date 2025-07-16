Humanity Protocol (H): การสร้างโครงสร้างพื้นฐานการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก

แม้กระทั่งก่อนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการทำงานอัตโนมัติมาใช้อย่างแพร่หลายและมีการพัฒนามากขึ้น ข้อมูลประจำตัวปลอม ตัวตนปลอม และกิจกรรมของบอทก็แพร่หลายไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้ามากขึ้น ปัญหาเหล่านี้จึงแพร่หลายมากขึ้นทางออนไลน์ โดยคุกคามความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบนิเวศ Humanity Protocol นำเสนอวิธีแก้ไขต่อปรากฏการณ์เหล่านี้ในรูปแบบโปรโตคอลยืนยันตัวตนแบบกระจายอำนาจ zkEVM เลเยอร์ 2 ของ Ethereum มุ่งหวังที่จะสร้างระบบระบุตัวตนดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัวและคำนึงถึงมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ที่ไม่รุกรานและหลักฐานความรู้เป็นศูนย์
Humanity Protocol คือบล็อคเชน zkEVM เลเยอร์ 2 ที่เน้นในเรื่องการยืนยันตัวตนของมนุษย์ เป็นการแนะนำกลไกฉันทามติ Proof-of-Humanity (PoH) ที่ไม่ซ้ำใครซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีการจดจำฝ่ามือเข้ากับการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์เพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในขณะที่ตรวจยืนยันตัวตนของมนุษย์ วัตถุประสงค์หลักของโปรโตคอลคือการสร้างเครือข่ายยืนยันตัวตนที่ต้านทาน Sybil ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์และความถูกต้องได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จึงให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุตัวตนที่เชื่อถือได้สำหรับแอปพลิเคชัน Web3
Humanity Protocol ใช้เทคโนโลยีการจดจำฝ่ามือเป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลชีวภาพ โดยอาศัยลักษณะเฉพาะของฝ่ามือของแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำใคร ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ การสแกนฝ่ามือจะถูกแปลงเป็นการแสดงข้อมูลเข้ารหัสแบบไม่สามารถย้อนกลับได้ ด้วยการรวมเทคโนโลยีพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ ระบบจึงสามารถตรวจสอบตัวตนได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งปกป้องข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของผู้ใช้จากการเปิดเผย
Proof-of-Humanity (PoH) เป็นกลไกการบรรลุฉันทามติหลักของ Humanity Protocol ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนในเครือข่ายเป็นมนุษย์ที่ไม่ซ้ำใครและเป็นจริง ผ่านโหนดการตรวจสอบแบบกระจายอำนาจ (zkProofers) ที่ตรวจสอบข้อมูลฝ่ามือของผู้ใช้ ระบบจะรับประกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเครือข่าย และป้องกันไม่ให้บอทและข้อมูลประจำตัวปลอมเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Humanity Protocol รองรับการสร้างข้อมูลประจำตัวแบบกระจายอำนาจ (DID) และการออกข้อมูลประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ (VC) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิสูจน์ตัวตนและสถานะของตนได้บนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์โดยผู้ใช้เอง ช่วยให้มั่นใจถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการพกพา และทำให้สามารถทำงานร่วมกันของข้อมูลประจำตัวข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น
เครือข่ายทดสอบปัจจุบันใช้ RWT (โทเค็นรางวัล) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการทดสอบ การเช็คอินรายวัน การอ้างอิง และกิจกรรมอื่นๆ หลังจากที่การทดสอบเครือข่ายสิ้นสุดลง RWT จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่ายหลักได้ ซึ่งก็คือ H ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทั้งกลไกสร้างแรงจูงใจและโทเค็นการกำกับดูแล
โทเค็น H จะทำหน้าที่ต่อไปนี้ในอนาคต:
สร้างแรงจูงใจให้โหนด zkProofer เข้าร่วมในการตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้และการพิสูจน์ตัวตน
นำมาใช้ในการบริหารจัดการชุมชนและปรับปรุงกลไกการออกบัตรประจำตัว
โทเค็นส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรให้กับแรงจูงใจของระบบนิเวศและรางวัลจากการแอร์ดรอป
Humanity Protocol ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 โดยมีสมาชิกในทีมที่สำคัญ ได้แก่ Terence Kwok ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในด้านบล็อคเชนและเทคโนโลยี นับตั้งแต่ก่อตั้งมา โปรโตคอลได้รับการระดมทุนผ่านรอบหลายรอบ และสามารถระดมทุนได้รวมกว่า 50 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนรายใหญ่ได้แก่สถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น Pantera Capital, Jump Crypto, Animoca Brands และ Polygon
การนำการตรวจสอบความรู้เป็นศูนย์ไปใช้งานบนเครือข่าย
กำลังรับสมัครโหนด zkProofer และดำเนินการทดลองใช้งานการแอร์ดรอปและการให้รางวัล
การเปิดตัว API และ SDK เพื่อรองรับการบูรณาการกับบุคคลที่สามของโมดูลการตรวจสอบลายฝ่ามือ PoH
เปิดตัวเมนเน็ตอย่างเป็นทางการ ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยน RWT เป็นเมนเน็ต H ได้ และเริ่มต้นการกำกับดูแลเครือข่ายสาธารณะ
การขยายกรณีการใช้งานสำหรับข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้ (เช่น KYC การศึกษา การเงิน การออกตั๋ว)
ความร่วมมือแนวตั้ง (เช่น ApeChain ได้เข้าร่วมเครือข่าย zkProofer)
รองรับการบูรณาการในระดับองค์กร (สถาบันทางการเงิน แพลตฟอร์มอีเวนต์) และแอปพลิเคชันเฉพาะอุตสาหกรรม
Humanity Protocol กำลังสร้างเครือข่ายการยืนยันตัวตนแบบกระจายอำนาจที่เน้นที่มนุษย์และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก โดยมอบโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุตัวตนที่เชื่อถือได้สำหรับโลก Web3 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและกลไกสร้างแรงจูงใจ โปรโตคอลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขความท้าทายในปัจจุบันในการตรวจสอบตัวตนดิจิทัลและส่งเสริมการพัฒนาที่แข็งแรงของสังคมดิจิทัลที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ระบบการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจของ Humanity Protocol มีแนวโน้มการใช้งานที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
DeFi และบริการทางการเงิน: ช่วยให้ยืนยันตัวตนได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการโจมตี Sybil และปรับปรุงความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม
การกำกับดูแล Web3: รับประกันความเป็นเอกลักษณ์และความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าร่วมการลงคะแนนและการกำกับดูแล
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเนื้อหา: ตรวจสอบตัวตนผู้ใช้เพื่อต่อสู้กับบัญชีปลอมและบอท
การระบุตัวตนและการยืนยันตัวตนดิจิทัล: ช่วยให้ผู้ใช้มีตัวตนดิจิทัลที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อลดความยุ่งยากของขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
ในขณะที่การนำไปใช้มีมากขึ้นเรื่อยๆ และระบบนิเวศก็มีความสมบูรณ์มากขึ้น Humanity Protocol ก็พร้อมที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน Web3
Humanity Protocol นำเสนอระบบการจดจำตัวตนแบบไฮบริด "ส่วนตัวและกระจายอำนาจ" ให้กับผู้ใช้ทดสอบเครือข่าย การผสมผสานการจดจำฝ่ามือเข้ากับการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ช่วยสร้างชั้นพื้นฐานที่ปลอดภัย เน้นที่มนุษย์ และทนทานต่อบอตสำหรับ Web3 ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบเครือข่าย ผู้ใช้สามารถสำรวจบริการต่างๆ ได้ผ่านกลไกการให้รางวัล RWT เมื่อเมนเน็ตเปิดใช้งานแล้ว โปรโตคอลจะสนับสนุนข้อมูลประจำตัว กลไกการกำกับดูแล และความร่วมมือในระบบนิเวศต่อไป
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว