แม้กระทั่งก่อนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการทำงานอัตโนมัติมาใช้อย่างแพร่หลายและมีการพัฒนามากขึ้น ข้อมูลประจำตัวปลอม ตัวตนปลอม และกิจกรรมของบอทก็แพร่หลายไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแม้กระทั่งก่อนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการทำงานอัตโนมัติมาใช้อย่างแพร่หลายและมีการพัฒนามากขึ้น ข้อมูลประจำตัวปลอม ตัวตนปลอม และกิจกรรมของบอทก็แพร่หลายไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/Humanity Pr...็นอันดับแรก

Humanity Protocol (H): การสร้างโครงสร้างพื้นฐานการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
Humanity
H$0.17676+4.17%
Sleepless AI
AI$0.06061-5.19%
VinuChain
VC$0.002307-2.69%
Jump Tom
JUMP$0.000000000094-68.02%
SPACE ID
ID$0.09996-0.59%
แม้กระทั่งก่อนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการทำงานอัตโนมัติมาใช้อย่างแพร่หลายและมีการพัฒนามากขึ้น ข้อมูลประจำตัวปลอม ตัวตนปลอม และกิจกรรมของบอทก็แพร่หลายไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้ามากขึ้น ปัญหาเหล่านี้จึงแพร่หลายมากขึ้นทางออนไลน์ โดยคุกคามความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบนิเวศ Humanity Protocol นำเสนอวิธีแก้ไขต่อปรากฏการณ์เหล่านี้ในรูปแบบโปรโตคอลยืนยันตัวตนแบบกระจายอำนาจ zkEVM เลเยอร์ 2 ของ Ethereum มุ่งหวังที่จะสร้างระบบระบุตัวตนดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัวและคำนึงถึงมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ที่ไม่รุกรานและหลักฐานความรู้เป็นศูนย์

1. Humanity Protocol คืออะไร?


Humanity Protocol คือบล็อคเชน zkEVM เลเยอร์ 2 ที่เน้นในเรื่องการยืนยันตัวตนของมนุษย์ เป็นการแนะนำกลไกฉันทามติ Proof-of-Humanity (PoH) ที่ไม่ซ้ำใครซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีการจดจำฝ่ามือเข้ากับการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์เพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในขณะที่ตรวจยืนยันตัวตนของมนุษย์ วัตถุประสงค์หลักของโปรโตคอลคือการสร้างเครือข่ายยืนยันตัวตนที่ต้านทาน Sybil ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์และความถูกต้องได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จึงให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุตัวตนที่เชื่อถือได้สำหรับแอปพลิเคชัน Web3

2. เทคโนโลยีหลักและสถาปัตยกรรม


2.1 เทคโนโลยีการจดจำฝ่ามือและการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์


Humanity Protocol ใช้เทคโนโลยีการจดจำฝ่ามือเป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลชีวภาพ โดยอาศัยลักษณะเฉพาะของฝ่ามือของแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำใคร ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ การสแกนฝ่ามือจะถูกแปลงเป็นการแสดงข้อมูลเข้ารหัสแบบไม่สามารถย้อนกลับได้ ด้วยการรวมเทคโนโลยีพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ ระบบจึงสามารถตรวจสอบตัวตนได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งปกป้องข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของผู้ใช้จากการเปิดเผย

2.2 การพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ (PoH)


Proof-of-Humanity (PoH) เป็นกลไกการบรรลุฉันทามติหลักของ Humanity Protocol ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนในเครือข่ายเป็นมนุษย์ที่ไม่ซ้ำใครและเป็นจริง ผ่านโหนดการตรวจสอบแบบกระจายอำนาจ (zkProofers) ที่ตรวจสอบข้อมูลฝ่ามือของผู้ใช้ ระบบจะรับประกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเครือข่าย และป้องกันไม่ให้บอทและข้อมูลประจำตัวปลอมเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 การระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ (DID) และข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้ (VC)


Humanity Protocol รองรับการสร้างข้อมูลประจำตัวแบบกระจายอำนาจ (DID) และการออกข้อมูลประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ (VC) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิสูจน์ตัวตนและสถานะของตนได้บนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์โดยผู้ใช้เอง ช่วยให้มั่นใจถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการพกพา และทำให้สามารถทำงานร่วมกันของข้อมูลประจำตัวข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น

3. โทเคโนมิกส์ Humanity Protocol


เครือข่ายทดสอบปัจจุบันใช้ RWT (โทเค็นรางวัล) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการทดสอบ การเช็คอินรายวัน การอ้างอิง และกิจกรรมอื่นๆ หลังจากที่การทดสอบเครือข่ายสิ้นสุดลง RWT จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่ายหลักได้ ซึ่งก็คือ H ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นทั้งกลไกสร้างแรงจูงใจและโทเค็นการกำกับดูแล

โทเค็น H จะทำหน้าที่ต่อไปนี้ในอนาคต:

  • สร้างแรงจูงใจให้โหนด zkProofer เข้าร่วมในการตรวจสอบ
  • ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้และการพิสูจน์ตัวตน
  • นำมาใช้ในการบริหารจัดการชุมชนและปรับปรุงกลไกการออกบัตรประจำตัว
  • โทเค็นส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรให้กับแรงจูงใจของระบบนิเวศและรางวัลจากการแอร์ดรอป

4. ประวัติการพัฒนาและกลยุทธ์ระบบนิเวศ


Humanity Protocol ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 โดยมีสมาชิกในทีมที่สำคัญ ได้แก่ Terence Kwok ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในด้านบล็อคเชนและเทคโนโลยี นับตั้งแต่ก่อตั้งมา โปรโตคอลได้รับการระดมทุนผ่านรอบหลายรอบ และสามารถระดมทุนได้รวมกว่า 50 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนรายใหญ่ได้แก่สถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น Pantera Capital, Jump Crypto, Animoca Brands และ Polygon

4.1 ระยะการเสร็จสมบูรณ์


  • ก่อตั้งในปี 2023 โดยมีการสแกนลายฝ่ามือ การลงทะเบียน ID บุคคล และกลไกการให้รางวัลการทดสอบ RWT ที่นำมาใช้งานในปัจจุบัน
  • Testnet ได้เปิดให้ผู้ใช้และนักพัฒนาได้เข้ามาใช้งานและรวบรวมความคิดเห็นอย่างมากมาย

4.2 ระยะดำเนินการ


  • การนำการตรวจสอบความรู้เป็นศูนย์ไปใช้งานบนเครือข่าย
  • กำลังรับสมัครโหนด zkProofer และดำเนินการทดลองใช้งานการแอร์ดรอปและการให้รางวัล
  • การเปิดตัว API และ SDK เพื่อรองรับการบูรณาการกับบุคคลที่สามของโมดูลการตรวจสอบลายฝ่ามือ PoH

4.3 ทิศทางการพัฒนาในอนาคต


  • เปิดตัวเมนเน็ตอย่างเป็นทางการ ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยน RWT เป็นเมนเน็ต H ได้ และเริ่มต้นการกำกับดูแลเครือข่ายสาธารณะ
  • การขยายกรณีการใช้งานสำหรับข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้ (เช่น KYC การศึกษา การเงิน การออกตั๋ว)
  • ความร่วมมือแนวตั้ง (เช่น ApeChain ได้เข้าร่วมเครือข่าย zkProofer)
  • รองรับการบูรณาการในระดับองค์กร (สถาบันทางการเงิน แพลตฟอร์มอีเวนต์) และแอปพลิเคชันเฉพาะอุตสาหกรรม

5. กรณีการใช้งานและมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น


Humanity Protocol กำลังสร้างเครือข่ายการยืนยันตัวตนแบบกระจายอำนาจที่เน้นที่มนุษย์และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก โดยมอบโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบุตัวตนที่เชื่อถือได้สำหรับโลก Web3 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและกลไกสร้างแรงจูงใจ โปรโตคอลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขความท้าทายในปัจจุบันในการตรวจสอบตัวตนดิจิทัลและส่งเสริมการพัฒนาที่แข็งแรงของสังคมดิจิทัลที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ระบบการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจของ Humanity Protocol มีแนวโน้มการใช้งานที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • DeFi และบริการทางการเงิน: ช่วยให้ยืนยันตัวตนได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการโจมตี Sybil และปรับปรุงความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม
  • การกำกับดูแล Web3: รับประกันความเป็นเอกลักษณ์และความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าร่วมการลงคะแนนและการกำกับดูแล
  • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเนื้อหา: ตรวจสอบตัวตนผู้ใช้เพื่อต่อสู้กับบัญชีปลอมและบอท
  • การระบุตัวตนและการยืนยันตัวตนดิจิทัล: ช่วยให้ผู้ใช้มีตัวตนดิจิทัลที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อลดความยุ่งยากของขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

ในขณะที่การนำไปใช้มีมากขึ้นเรื่อยๆ และระบบนิเวศก็มีความสมบูรณ์มากขึ้น Humanity Protocol ก็พร้อมที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัวดิจิทัลของผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน Web3

6. จะซื้อ H Coin บน MEXC ได้อย่างไร?


Humanity Protocol นำเสนอระบบการจดจำตัวตนแบบไฮบริด "ส่วนตัวและกระจายอำนาจ" ให้กับผู้ใช้ทดสอบเครือข่าย การผสมผสานการจดจำฝ่ามือเข้ากับการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ช่วยสร้างชั้นพื้นฐานที่ปลอดภัย เน้นที่มนุษย์ และทนทานต่อบอตสำหรับ Web3 ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบเครือข่าย ผู้ใช้สามารถสำรวจบริการต่างๆ ได้ผ่านกลไกการให้รางวัล RWT เมื่อเมนเน็ตเปิดใช้งานแล้ว โปรโตคอลจะสนับสนุนข้อมูลประจำตัว กลไกการกำกับดูแล และความร่วมมือในระบบนิเวศต่อไป

ปัจจุบัน H อยู่ในรายการของ MEXC สำหรับการซื้อขายทั้งแบบ Spot และ Futures โดยที่ผู้ใช้สามารถซื้อขายโทเค็นด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ หากต้องการซื้อ H บน MEXC:

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ H และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ กรอกจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

ผู้ใช้ยังสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม H Token Airdrop และรับรางวัลเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT