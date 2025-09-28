อธิบายปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สและการเปลี่ยนแปลงอัตราสัญญาคงค้างของฟิวเจอร์ส

ในการเทรดฟิวเจอร์ส การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการเทรดและอัตราสัญญาคงค้างของคู่สัญญาฟิวเจอร์สในช่วงเวลาที่กำหนด มักจะสะท้อนถึงความผันผวนของกิจกรรมของนักลงทุนและกระแสเงินทุน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ตลาดที่สำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด แนวโน้มราคา และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การตีความข้อมูลนี้อย่างถูกต้องสามารถให้คำแนะนำอันมีค่าแก่นักลงทุนในการเทรดฟิวเจอร์สและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเทรดได้
ปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สหมายถึงจำนวนสัญญาที่ดำเนินการ (รวมการซื้อและการขาย) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด สะท้อนถึงระดับความเคลื่อนไหวและความเข้มข้นในการเทรดของตลาด สำหรับคู่สัญญาเทรดฟิวเจอร์สแต่ละคู่ ยังแสดงถึงระดับความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อคู่สัญญานั้นๆ อีกด้วย
ยิ่งปริมาณการเทรดในช่วงเวลาหนึ่งมากเท่าใด ตลาดก็จะยิ่งมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นเท่านั้น ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความผันผวนของตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าจะใช้ทั้งปริมาณการเทรดและสัญญาคงค้างเพื่อประเมินความรู้สึกของตลาดปัจจุบันและพัฒนากลยุทธ์การลงทุนของตน
สัญญาคงค้างหมายถึงจำนวนรวมของสัญญาคงค้างที่ยังไม่ได้รับการชำระ แสดงถึงขนาดของเงินทุนที่ลงทุนโดยผู้เข้าร่วมตลาดและระดับของผลประโยชน์ในการเทรด การเพิ่มขึ้นของสัญญาคงค้างบ่งชี้ว่ามีเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความสนใจในราคาหรือแนวโน้มปัจจุบัน การลดลงของอัตราสัญญาคงค้างหมายความว่าเงินทุนกำลังออกจากตลาด ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังปิดสถานะหรือออกจากตลาด และความสนใจในตลาดโดยรวมกำลังลดลง
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณการเทรดสามารถส่งสัญญาณถึงกิจกรรมของตลาดและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เมื่อปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้น แสดงถึงการมีส่วนร่วมในตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากปริมาณเพิ่มขึ้นระหว่างที่ราคามีแนวโน้มขาขึ้น ก็สามารถยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นได้ หากปริมาณเพิ่มขึ้นระหว่างแนวโน้มขาลง อาจเป็นการยืนยันโมเมนตัมขาลงได้ ในทางกลับกัน ปริมาณการเทรดที่ลดลงบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางการตลาดที่ลดลง ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการอ่อนตัวหรือการกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบัน
เมื่อราคาคู่สัญญาเทรดฟิวเจอร์สมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณการเทรดสามารถนำมาใช้เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของการทะลุราคาได้
การทะลุผ่านปริมาณการเทรดสูง: หากราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญพร้อมปริมาณการเทรดมาก การทะลุผ่านมักจะน่าเชื่อถือได้มากกว่า
การทะลุผ่านปริมาณการเทรดต่ำ: หากเกิดการทะลุโดยมีปริมาณการเทรดที่อ่อนแอ อาจเป็นการทะลุหลอก และราคาอาจปรับตัวลดลงในเร็วๆ นี้
การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์เปิดจะช่วยประเมินทิศทางของการไหลของเงินทุนและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม การเพิ่มขึ้นของสัญญาคงค้างบ่งชี้ว่ามีทุนเข้ามาในตลาดมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจอย่างมากในแนวโน้มราคาในอนาคต หากอัตราสัญญาคงค้างเพิ่มขึ้นควบคู่กับราคาที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หากอัตราสัญญาคงค้างเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาตก แสดงว่ามีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น
การลดลงของอัตราสัญญาคงค้างบ่งชี้ว่าเงินทุนกำลังออกจากตลาดเนื่องจากผู้เทรดปิดสถานะ สิ่งนี้มักเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการอ่อนตัวลงหรืออาจถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มในปัจจุบัน
หากทั้งสัญญาคงค้างและปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้น แสดงว่าทั้งฝ่ายขาขึ้นและฝ่ายขาลงมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวนที่สูงขึ้นในอนาคต หากอัตราสัญญาคงค้างเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณการเทรดลดลง แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะรอคอยและดูท่าที อาจเป็นช่วงเตรียมการสำหรับแนวโน้มต่อเนื่อง
การพิจารณาปริมาณการเทรดร่วมกับสัญญาคงค้างจะทำให้เห็นภาพรวมของอารมณ์ตลาดและความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1) ปริมาณที่เพิ่มขึ้น + อัตราสัญญาคงค้างที่เพิ่มขึ้น: โดยทั่วไปจะบ่งชี้ถึงตลาดที่มีการเคลื่อนไหวโดยมีเงินทุนไหลเข้า แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มอาจดำเนินต่อไปหรือเร่งตัวขึ้น ตัวอย่าง: ในตลาดกระทิง หากราคาเพิ่มขึ้นควบคู่กับปริมาณการเทรดและสถานะเปิด แสดงว่ามีความรู้สึกเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งและมีเงินทุนใหม่ไหลเข้า
2) ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้น + อัตราสัญญาคงค้างที่ลดลง: บ่งบอกถึงกิจกรรมทางการตลาดแต่มีเงินทุนไหลออก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้ม ตัวอย่าง: ในช่วงปลายของตลาดกระทิง หากราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่อัตราสัญญาคงค้างลดลง แสดงว่าสถานะซื้อกำลังถูกปิดเพื่อทำกำไร
3) ปริมาณการเทรดลดลง + อัตราสัญญาคงค้างเพิ่มขึ้น: แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางการตลาดที่ลดลงแต่มีเงินทุนไหลเข้า ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของช่วงสะสม ตัวอย่าง: ระหว่างการรวมตัวในแนวข้าง สัญญาคงค้างที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังวางตำแหน่งเพื่อรองรับการทะลุที่อาจเกิดขึ้น
4) ปริมาณการเทรดลดลง + อัตราสัญญาคงค้างลดลง: บ่งชี้ถึงกิจกรรมทางการตลาดที่อ่อนแอและความสนใจที่ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มอาจหยุดชะงัก ตัวอย่าง: ในตลาดหมี หากราคาลดลง ในขณะที่ปริมาณการเทรดและอัตราสัญญาคงค้างลดลง สะท้อนถึงความรู้สึกที่ต่ำและการมีส่วนร่วมที่ลดลง
เมื่อราคาสูงขึ้น:
1) ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นและอัตราสัญญาคงค้างที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับการเพิ่มสถานะซื้อ
2) ปริมาณที่เพิ่มขึ้นแต่สัญญาคงค้างลดลงอาจเป็นสัญญาณการทำกำไรโดยผู้ซื้อ ดังนั้นควรระวังการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อราคาเริ่มลดลง:
1) ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นและอัตราสัญญาคงค้างที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรง และแนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไป
2) ปริมาณการเทรดที่ลดลงแต่สัญญาคงค้างที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าผู้ขายระยะสั้นอาจยังคงสร้างสถานะอยู่ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวัง
เมื่อราคาทะลุระดับสำคัญ:
1) ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นและสัญญาคงค้างพร้อมกันชี้ให้เห็นถึงการทะลุผ่านที่เชื่อถือได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตามการเคลื่อนไหว
2) ปริมาณการเทรดที่เพิ่มขึ้นแต่สัญญาคงค้างลดลงบ่งชี้ถึงการทะลุกรอบที่เป็นไปได้ ดังนั้นการรอจึงปลอดภัยกว่า
เมื่ออัตราสัญญาคงค้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว:
1) หากราคาพุ่งขึ้น แสดงถึงการมีอิทธิพลของขาขึ้น
2) หากราคาตกลง แสดงถึงการครอบงำของตลาดหมี ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงที่รุนแรงยิ่งขึ้น
เมื่ออัตราสัญญาคงค้างลดลงอย่างรวดเร็ว:
1) หากราคาปรับตัวสูงขึ้น แสดงว่ากลุ่มผู้ซื้อกำลังปิดสถานะซื้อ และอาจเกิดการย่อตัวตามมา
2) หากราคาลดลง แสดงว่าผู้ขายชอร์ตกำลังปิดสถานะ และอาจเกิดการดีดตัวกลับตามมา
สัญญาคงค้างที่สูงมาก: เมื่ออัตราสัญญาคงค้างถึงระดับสูงมาก ตลาดจะมีแนวโน้มที่จะผันผวนอย่างรุนแรง (เช่น การชำระบัญชีหรือการบีบสั้น/ยาว) แนะนำให้ใช้เลเวอเรจต่ำเพื่อจัดการความเสี่ยง
สัญญาคงค้างต่ำมาก: เมื่ออัตราสัญญาคงค้างอยู่ในระดับต่ำมาก แนวโน้มตลาดอาจอ่อนแอ ทำให้การเทรดระยะสั้นหรือการอยู่ข้างสนามเหมาะสมกว่า
ด้วยการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ นักลงทุนสามารถจับโอกาสตามแนวโน้ม จัดการความเสี่ยง และปรับปรุงผลตอบแทนในการเทรดฟิวเจอร์สได้ดีขึ้น
ด้วยการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลบุคคลที่สามระดับมืออาชีพ คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญาคงค้างของ Futures สำหรับโทเค็นต่างๆ เช่น CoinGlass ได้อย่างง่ายดาย มาลองใช้ SHIB เป็นตัวอย่าง บน CoinGlass คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของสัญญาคงค้างของ SHIB ในช่วงเวลาที่เลือก โดยแสดงอย่างชัดเจนในรูปแบบแผนภูมิ คุณสามารถเปรียบเทียบสัญญาคงค้างระหว่างการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันได้
หากคุณต้องการดูสถานะการเทรดฟิวเจอร์สปัจจุบันของคุณบนแพลตฟอร์ม MEXC คุณสามารถดูได้ที่ด้านล่างแผนภูมิแท่งเทียนบนอินเทอร์เฟซการเทรดฟิวเจอร์ส
หากคุณต้องการตรวจสอบการเทรดที่ผ่านมาของคุณ ให้ไปที่มุมขวาบนแล้วเลือก คำสั่งซื้อ → ประวัติตำแหน่ง
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูงและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผู้ใช้ควรตรวจสอบตำแหน่งของตนอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มหรือลดตำแหน่งตามความจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียจากการชำระบัญชีอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาด
ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดงาน เทศกาลนักเทรดค่าธรรมเนียม 0 ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก และช่วยให้ผู้ใช้ใช้จ่ายน้อยลง เทรดได้มากขึ้น และรับรายได้มากขึ้น ใน MEXC ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินไปกับการเทรดต้นทุนต่ำในขณะที่ยังคงติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด คว้าทุกโอกาสที่ผ่านไป และเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเป็นอิสระทางการเงิน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้