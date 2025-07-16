วิธีใช้ Nillion Testnet: คู่มือทีละขั้นตอน

Nillion กำลังปฏิวัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเปิดใช้งานการคำนวณแบบซ่อนเร้น ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่เข้ารหัสได้โดยไม่ต้องถอดรหัส เครือข่ายทดสอบ Nillion ได้เปิดใช้งานแล้วในฐานะส่วนหนึ่งขNillion กำลังปฏิวัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเปิดใช้งานการคำนวณแบบซ่อนเร้น ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่เข้ารหัสได้โดยไม่ต้องถอดรหัส เครือข่ายทดสอบ Nillion ได้เปิดใช้งานแล้วในฐานะส่วนหนึ่งข
Nillion กำลังปฏิวัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเปิดใช้งานการคำนวณแบบซ่อนเร้น ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่เข้ารหัสได้โดยไม่ต้องถอดรหัส เครือข่ายทดสอบ Nillion ได้เปิดใช้งานแล้วในฐานะส่วนหนึ่งของการพัฒนา โดยมอบโอกาสให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบนิเวศได้โดยการรับและใช้โทเค็นทดสอบ NIL

ในคู่มือนี้ เราจะแนะนำทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครือข่ายทดสอบ Nillion รวมถึงวิธีการรับโทเค็นทดสอบ NIL การส่งโทเค็น NIL และการเดิมพันโทเค็นเหล่านี้

1. Nillion คืออะไร?


Nillion Network (NIL) เป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสขั้นสูง เช่น การคำนวณแบบหลายฝ่าย (MPC) ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างปลอดภัยบนโหนดต่างๆ หลายโหนดโดยไม่เปิดเผยเนื้อหา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ และการฝึกอบรม AI

โทเค็น NIL เป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศ Nillion ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการเดิมพัน การกำกับดูแล และค่าธรรมเนียมธุรกรรม ในขณะที่โครงการยังอยู่ในช่วงทดสอบเครือข่าย ผู้ใช้สามารถสำรวจฟังก์ชันการทำงานได้โดยการรับโทเค็น NIL ทดสอบและทำธุรกรรม

2. เหตุใดจึงต้องใช้ Nillion Testnet?


การโต้ตอบกับเครือข่ายทดสอบ Nillion ช่วยให้คุณสามารถ:
  • สัมผัสโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเครือข่ายก่อนการเปิดตัวเมนเน็ต
  • ทดสอบการทำธุรกรรมและกลไกการเดิมพันโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน
  • รับข้อได้เปรียบในการเข้าถึงล่วงหน้าสำหรับการพัฒนาในอนาคต
  • สำรวจวิธีการทำงานของการคำนวณแบบตาบอดและทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

3. คู่มือทีละขั้นตอนในการใช้ Nillion Testnet


ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่ากระเป๋าสตางค์ Nillion


ก่อนที่จะโต้ตอบกับเครือข่ายทดสอบ Nillion คุณต้องมีกระเป๋าเงินที่รองรับ ปัจจุบันกระเป๋าเงิน Keplr และ Leap มีความเข้ากันได้ หากคุณไม่มีกระเป๋าเงิน Keplr ให้ทำตามคู่มือการติดตั้ง Keplr เพื่อติดตั้ง


เมื่อคุณตั้งค่ากระเป๋าเงิน Keplr เรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่ม Nillion Testnet:
1) ไปที่ Keplr Chains List
2) ค้นหา "Nillion Testnet" และคลิกเพื่อเพิ่ม

3) คัดลอกที่อยู่ Nillion Testnet ของคุณจาก Keplr

ขั้นตอนที่ 2: ขอรับการทดสอบโทเค็น NIL


ตอนนี้กระเป๋าเงินของคุณพร้อมแล้ว ขอโทเค็น NIL ทดสอบฟรีจาก Nillion Faucet


1) เยี่ยมชม Nillion Faucet
2) คลิกปุ่มเริ่ม
3) วางที่อยู่กระเป๋าเงิน Nillion Testnet ของคุณ (คัดลอกจาก Keplr)
4) กรอกแบบฟอร์มยืนยัน captcha ให้เสร็จสิ้น จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
5) รอสักครู่เพื่อดำเนินการธุรกรรม—โทเค็น NIL ของคุณจะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินของคุณ
หมายเหตุ: คุณสามารถรับโทเค็นทดสอบ NIL ได้หนึ่งครั้งทุก 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3: ส่งโทเค็น NIL


หากต้องการทดสอบธุรกรรมบนเครือข่ายทดสอบ Nillion คุณสามารถส่งโทเค็น NIL ให้กับผู้ใช้เครือข่ายทดสอบอื่นๆ ได้:


1) ไปที่ Nillion Testnet Explorer
2) เลื่อนลงมาและคลิกบนชื่อผู้ตรวจสอบเพื่อดูที่อยู่กระเป๋าเงินของพวกเขา


3) คัดลอกที่อยู่กระเป๋าเงินของพวกเขา
4) เปิดกระเป๋าเงิน Keplr ของคุณ คลิกส่ง และป้อนที่อยู่ของผู้รับ
5) เลือกจำนวน NIL ที่ต้องการส่ง และยืนยันรายการ

ขั้นตอนที่ 4: สเตกโทเค็น NIL


การสเตคโทเค็น NIL ช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย และเป็นฟังก์ชันสำคัญของระบบนิเวศ Nillion นี่คือวิธีการวางเดิมพันทดสอบ NIL ของคุณ:


1) ไปที่หน้า Nillion Staking
2) คลิกเชื่อมต่อกระเป๋าสตางค์ที่มุมขวาบน
3) เลือกมอบสิทธิ์และเลือกผู้ตรวจสอบจากรายการที่ให้ไว้
4) ป้อนจำนวนโทเค็น NIL ที่คุณต้องการเดิมพันและยืนยันธุรกรรม

4. ฝากโทเค็น NIL บน MEXC และรับรางวัล


MEXC Airdrop+ เป็นแพลตฟอร์มสุดพิเศษที่ผู้ใช้สามารถฝากโทเค็น NIL และทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม เข้าถึงโครงการในระยะเริ่มต้นและรับเงินรางวัลมากมายเพียงฝากโทเค็น NIL ของคุณและทำการซื้อขาย ลองดูและแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่ง 270,000 USDT!

ฝากเงิน NIL และรับรางวัล

5. ความคิดสุดท้าย: เหตุใดคุณจึงควรมีส่วนร่วม


เครือข่ายทดสอบ Nillion ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ล้ำสมัยในการใช้งานจริง การมีส่วนร่วมจะช่วยให้คุณสามารถสำรวจกลไกการเดิมพัน ความเร็วในการทำธุรกรรม และคุณลักษณะด้านความปลอดภัยได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวเมนเน็ตในอนาคต

  • ไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน: การทำธุรกรรมใช้โทเค็นทดสอบ NIL
  • ประสบการณ์ปฏิบัติจริงกับความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนโดย MPC
  • ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่นำมาใช้ในช่วงแรกเมื่อเมนเน็ตเปิดตัว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


