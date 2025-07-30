สัญญาเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สของ คริปโต-ฟอเร็กซ์ คืออนุพันธ์ทางการเงินที่อนุญาตให้นักลงทุนเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินดิจิทัลทั้งขาขึ้นและขาลง โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือโอนสินทรัสัญญาเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สของ คริปโต-ฟอเร็กซ์ คืออนุพันธ์ทางการเงินที่อนุญาตให้นักลงทุนเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินดิจิทัลทั้งขาขึ้นและขาลง โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือโอนสินทรั
วิธีการเทรด คริปโต-ฟอเร็กซ์ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส บน MEXC

ผู้เริ่มต้น
30 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
สัญญาเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สของ คริปโต-ฟอเร็กซ์ คืออนุพันธ์ทางการเงินที่อนุญาตให้นักลงทุนเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินดิจิทัลทั้งขาขึ้นและขาลง โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นพื้นฐานจริงๆ

1. คุณสมบัติหลักของการเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สของ คริปโต-ฟอเร็กซ์


เมื่อเทียบกับการเทรดฟอเร็กซ์แบบดั้งเดิม สัญญาเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สของคริปโต-ฟอเร็กซ์มีข้อดีดังต่อไปนี้:

อุปสรรคการเข้าต่ำ: ตั้งค่าบัญชีได้ง่ายพร้อมความสามารถในการเทรดจำนวนเงินเล็กน้อย
สภาพคล่องสูงและการเทรดตลอด 24/7: ตลาดคริปโตไม่เคยปิดทำการ ทำให้สามารถเทรดได้ตลอดเวลา
โหมดป้องกันความเสี่ยง: Long (ขาขึ้น) หรือ Short (ขาลง) เพื่อทำกำไรในสภาวะตลาดใดๆ ก็ตาม
การสนับสนุนเลเวอเรจ: ช่วยให้ขนาดตำแหน่งใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนที่น้อยลง ทำให้เพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้

2. วิธีค้นหา ฟอเร็กซ์ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส บน MEXC


ในหน้าแรกของ MEXC คลิกที่แท็บตลาดในแถบนำทางด้านบน เลื่อนลงมาที่หน้าตลาด และภายใต้หมวดหมู่ฟิวเจอร์ส คุณจะพบกับส่วน ฟอเร็กซ์



ปัจจุบัน MEXC สนับสนุน ฟอเร็กซ์ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส สำหรับสกุลเงินหลักๆ ได้แก่ ยูโร (EUR) ปอนด์อังกฤษ (GBP) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ลีราตุรกี (TRY) ฟรังก์สวิส (CHF) เรอัลบราซิล (BRL) เยนญี่ปุ่น (JPY) และดอลลาร์แคนาดา (CAD)

โปรดทราบ: การเทรด ฟอเร็กซ์ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส อาจไม่สามารถทำได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค สำหรับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและอัปเดตล่าสุด โปรดดูข้อมูลที่แสดงในหน้าการเทรด

3. วิธีการเทรดฟอเร็กซ์ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส บน MEXC


คลิกปุ่มเทรดเพื่อเข้าถึงหน้าการเทรด ฟอเร็กซ์ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ที่เกี่ยวข้อง ในแผงคำสั่งซื้อ เลือกประเภทคำสั่งซื้อที่คุณต้องการ ปรับตัวคูณเลเวอเรจ ป้อนปริมาณ และเลือกเปิด Long หรือเปิด Short เพื่อเปิดตำแหน่ง

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์ส โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:


นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนชื่อของ ฟอเร็กซ์ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ที่คุณต้องการเทรดลงในแถบค้นหาได้โดยตรง คลิกที่คู่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงหน้าการเทรด จากนั้นดำเนินการวางคำสั่งซื้อของคุณ


บนแพลตฟอร์ม MEXC การเทรดสกุลเงินดิจิทัลสามารถทำได้ทั้งผ่านตลาดฟิวเจอร์สและตลาดสปอต หากคุณกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของการเทรดฟิวเจอร์ส คุณอาจเลือกการเทรดแบบ Spot ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความเสี่ยงต่ำกว่า ไม่ว่าคุณจะชอบวิธีการเทรดแบบใด MEXC ก็มีตัวเลือกต่างๆ มากมายและคำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณคว้าโอกาสทางการตลาดและเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

