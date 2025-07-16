วิธีการสมัครบัญชี MEXC

ขั้นตอนการสมัครบัญชี MEXC จะเหมือนกันทั้งสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android ที่นี่ เราจะสาธิตกระบวนการโดยใช้อินเทอร์เฟซ iOS เปิดแอป MEXC ของคุณ สำหรับผู้ใช้ใหม่ การเข้าสู่ระบบครั้งแรกถือเป็นการลงทะเบียน คุณขั้นตอนการสมัครบัญชี MEXC จะเหมือนกันทั้งสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android ที่นี่ เราจะสาธิตกระบวนการโดยใช้อินเทอร์เฟซ iOS เปิดแอป MEXC ของคุณ สำหรับผู้ใช้ใหม่ การเข้าสู่ระบบครั้งแรกถือเป็นการลงทะเบียน คุณ
16 กรกฎาคม 2025MEXC
ขั้นตอนการสมัครบัญชี MEXC จะเหมือนกันทั้งสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android ที่นี่ เราจะสาธิตกระบวนการโดยใช้อินเทอร์เฟซ iOS

เปิดแอป MEXC ของคุณ สำหรับผู้ใช้ใหม่ การเข้าสู่ระบบครั้งแรกถือเป็นการลงทะเบียน คุณสามารถลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขมือถือของคุณ ในตัวอย่างนี้ เราจะสาธิตการใช้ที่อยู่อีเมล

ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ [ลงทะเบียน] รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 10 อักขระและประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์

หากคุณมีรหัสอ้างอิง คุณสามารถคลิก [▾] และป้อนลงในช่องใส่ได้ หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิง คุณสามารถอ่าน "การเชิญชวนเพื่อนให้ลงทะเบียนบน MEXC" ได้


แตะที่ [รับรหัส] เข้าสู่ระบบที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกและตรวจสอบรหัสยืนยัน ป้อนรหัสยืนยันอีเมลลงในช่อง และแตะ [ส่ง]


หน้าจอจะแจ้งว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ เข้าสู่หน้า MEXC และเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ

คุณสามารถสแกนรหัส QR บนเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการเพื่อดาวน์โหลดแอปได้


หากคุณพบปัญหาใดๆ ในระหว่างการสมัคร คุณสามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

