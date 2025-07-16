Nillion (NIL) คือแพลตฟอร์มการประมวลผลความเป็นส่วนตัวที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการประมวลผลแบบตาบอดอันเป็นนวัตกรรมเพื่อมอบโซลูชันการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่Nillion (NIL) คือแพลตฟอร์มการประมวลผลความเป็นส่วนตัวที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการประมวลผลแบบตาบอดอันเป็นนวัตกรรมเพื่อมอบโซลูชันการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่
จะรับรางวัล Airdrop Nillion (NIL) ได้อย่างไร?

Nillion (NIL) คือแพลตฟอร์มการประมวลผลความเป็นส่วนตัวที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการประมวลผลแบบตาบอดอันเป็นนวัตกรรมเพื่อมอบโซลูชันการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ด้วยการใช้สถาปัตยกรรมแบบกระจายอำนาจ Nillion สามารถทำการคำนวณได้โดยไม่ต้องถอดรหัสข้อมูล ช่วยขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลแบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในฐานะผู้นำในด้านการประมวลผลเพื่อความเป็นส่วนตัว Nillion กำลังเปิดตัวกิจกรรม airdrop บนแพลตฟอร์ม MEXC ผู้ใช้สามารถรับรางวัลโทเค็น NIL ฟรีได้โดยทำภารกิจง่าย ๆ ให้เสร็จ ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมและรับรางวัล NIL airdrop

1. ระยะเวลาการแจก Airdrop และรางวัล


วันที่เริ่มต้น: 21 มีนาคม 2025, 20:00 น. (UTC+7)
วันที่สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2025, 20:00 น. (UTC+7)
ผลตอบแทนรวมทั้งหมด: 270,000 USDT
การแจกจ่ายรางวัล: ภายใน 10 วันปฏิทินหลังจากกิจกรรมสิ้นสุด

2. รายละเอียดกิจกรรม


ตอนนี้กิจกรรม Nillion Airdrop เปิดให้ทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ปัจจุบันเข้าร่วมแล้ว เพียงทำภารกิจสำคัญสามประการให้สำเร็จ คุณก็สามารถแบ่งปันรางวัลมากมาย และเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณได้อย่างง่ายดาย เริ่มเลยตอนนี้และออกเดินทางสู่การเติบโตทางการเงินของคุณ!

อีเวนต์ที่ 1: สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่ – แบ่งปัน 200,000 USDT ในโบนัสฟิวเจอร์ส


งานที่ 1: ภารกิจการฝากสุทธิ


เกณฑ์: ผู้ใช้ใหม่จะต้องฝากเงินสุทธิ 300 NIL หรือ 100 USDT ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
รางวัล: การทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจะทำให้คุณมีโอกาสได้รับโบนัส Futures หรือรางวัลอื่น ๆ

งานที่ 2: การซื้อขายแบบสปอตหรือฟิวเจอร์ส


การซื้อขายแบบสปอต
เกณฑ์: ซื้อขายคู่ NIL/USDT และสะสมปริมาณการซื้อขายรวม ≥ 100 USDT
รางวัล: ผู้ใช้ 2,000 คนแรกที่ทำภารกิจนี้สำเร็จ จะได้รับส่วนแบ่งโบนัส 100,000 USDT Futures

การซื้อขายล่วงหน้า
เกณฑ์: ซื้อขายคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสะสมปริมาณการซื้อขายรวม ≥ 500 USDT
รางวัล: ผู้ใช้ 2,000 คนแรกที่ทำภารกิจนี้สำเร็จ จะได้รับส่วนแบ่งโบนัส 100,000 USDT Futures

อีเวนต์ที่ 2: ความท้าทายการซื้อขายฟิวเจอร์ส – แบ่งปัน 50,000 USDT ในโบนัสฟิวเจอร์ส


เกณฑ์: ซื้อขายคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรและสะสมปริมาณการซื้อขายรวม ≥ 20,000 USDT ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
รางวัล: ผู้ใช้ 2,000 คนแรกที่ทำภารกิจนี้สำเร็จ จะได้รับส่วนแบ่งโบนัส 50,000 USDT Futures (รางวัลสูงสุดต่อผู้ใช้: โบนัสสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5,000 USDT รางวัลขั้นต่ำต่อผู้ใช้: โบนัส 10 USDT ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

กิจกรรมที่ 3: รางวัลผู้อ้างอิง – แบ่ง 20,000 USDT เป็นโบนัสฟิวเจอร์ส


เกณฑ์: ผู้ใช้ที่มีอยู่สามารถเชิญผู้ใช้ใหม่ให้ลงทะเบียนและดำเนินการงานใดๆ ในกิจกรรม 1 ได้
รางวัล: สำหรับการอ้างอิงที่ประสบความสำเร็จในแต่ละครั้งคุณจะได้รับโบนัส 50 USDT Futures ผู้แนะนำแต่ละรายสามารถรับโบนัส Futures สูงสุด 1,000 USDT

3. หมายเหตุสำคัญ


คำจำกัดความของผู้ใช้ใหม่: ผู้ใช้ใหม่คือผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างงานหรือมีเงินฝากรวมน้อยกว่า $100 ก่อนที่งานจะเริ่มต้น (รวมเงินฝากแบบออนไลน์ เงินสด และแบบ P2P)

ข้อกำหนดการยืนยัน KYC: ผู้เข้าร่วมจะต้องทำการยืนยัน KYC ขั้นพื้นฐานให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะได้รับรางวัล ผู้ใช้ใหม่จะต้องทำการยืนยัน KYC ขั้นสูงให้เสร็จสิ้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1

การคำนวณเงินฝากสุทธิ: เงินฝากสุทธิ = ยอดเงินฝากทั้งหมด – ยอดถอนทั้งหมด เงินฝากที่ถูกต้องรวมถึงการฝากผ่าน P2P, OTC และธุรกรรมบนเครือข่าย

การแจกจ่ายรางวัล: รางวัลโทเค็นจะถูกส่งทางอากาศไปยังบัญชี Spot โบนัสฟิวเจอร์สจะถูกส่งต่อไปยังบัญชีฟิวเจอร์ส โบนัสฟิวเจอร์สจะมีอายุ 14 วันและสามารถใช้สำหรับการเทรดฟิวเจอร์สได้ กำไรใด ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถถอนออกได้

กฎเกณฑ์ปริมาณการซื้อขาย: การซื้อขายที่ไม่มีค่าธรรมเนียมจะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณ ปริมาณการซื้อขายจะถูกคำนวณและพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรม

ขีดจำกัดรางวัลผู้ใช้: ผู้ใช้ใหม่แต่ละรายจะได้รับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่ได้เพียงครั้งเดียวในกิจกรรม Airdrop+ หากผู้ใช้ทำภารกิจกิจกรรมหลายรายการให้เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแจกรางวัลตามระยะเวลาการแจกรางวัลของกิจกรรมนั้น ๆ

โดยการเข้าร่วมกิจกรรม Nillion Airdrop+ คุณจะได้รับรางวัลโทเค็น NIL ฟรี และแบ่งปันรางวัลรวมขนาดใหญ่ได้ด้วยการฝากเงิน ซื้อขาย และเชิญเพื่อน อย่าลืมทำภารกิจที่กำหนดให้เสร็จสิ้น คอยอัปเดตเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของกิจกรรม และเพิ่มรายได้ของคุณให้สูงสุด!

เข้าร่วมตอนนี้และรับรางวัล Airdrop ของคุณ!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


