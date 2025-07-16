Kaspa เป็นตัวแทนของแนวคิดใหม่ในการออกแบบบล็อคเชน ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม blockDAG (Directed Acyclic Graph of blocks) ที่แตกต่างไปจากโครงสร้างเชิงเส้นของบล็อคเชนดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง โดยการใช้โปรโตคอลฉKaspa เป็นตัวแทนของแนวคิดใหม่ในการออกแบบบล็อคเชน ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม blockDAG (Directed Acyclic Graph of blocks) ที่แตกต่างไปจากโครงสร้างเชิงเส้นของบล็อคเชนดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง โดยการใช้โปรโตคอลฉ
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/Kaspa บรรลุ...มได้อย่างไร

Kaspa บรรลุการกระจายอำนาจที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพผ่านสถาปัตยกรรมนวัตกรรมได้อย่างไร

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#ข่าวอุตสาหกรรม
NodeAI
GPU$0.08994+7.10%
DeFi
DEFI$0.000918+8.38%
Brainedge
LEARN$0.01313-2.01%

Kaspa เป็นตัวแทนของแนวคิดใหม่ในการออกแบบบล็อคเชน ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม blockDAG (Directed Acyclic Graph of blocks) ที่แตกต่างไปจากโครงสร้างเชิงเส้นของบล็อคเชนดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง โดยการใช้โปรโตคอลฉันทามติ GhostDAG Kaspa สามารถขยายเครือข่ายแบบเดิมให้เป็นเครือข่ายบล็อกคู่ขนานได้ ทำให้เพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมและปริมาณงานที่ส่งผ่านได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่กระทบต่อหลักการพื้นฐานด้านความปลอดภัยและการกระจายอำนาจ บทความนี้ให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักการทำงานของ Kaspa ใน 5 ด้านหลัก: เทคโนโลยีหลัก กลไกการขุด การยืนยันธุรกรรม ความปลอดภัยของเครือข่าย และความสามารถในการปรับขนาดระบบนิเวศ

1. เทคโนโลยีหลักของ Kaspa: blockDAG และ GhostDAG


บล็อคเชนแบบดั้งเดิมจะมีโครงสร้างเชิงเส้น โดยที่แต่ละบล็อคใหม่จะสามารถผนวกได้หลังจากยืนยันบล็อคก่อนหน้าแล้วเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม สถาปัตยกรรม blockDAG ของ Kaspa ช่วยให้สามารถสร้างและรวมบล็อกได้หลายบล็อกในเครือข่ายพร้อมกัน ทำให้ความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมของระบบเพิ่มขึ้นอย่างมาก

คุณสมบัติของ blockDAG: blockDAG รองรับการสร้างบล็อกหลายบล็อกแบบขนาน ช่วยขจัดประสิทธิภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากบล็อกกำพร้าอันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครือข่าย แทนที่จะทิ้งบล็อกเหล่านี้ พวกมันจะถูกผสานเข้าในเครือข่ายหลัก โดยก่อให้เกิดโครงสร้าง blockDAG ที่ครอบคลุม การออกแบบนี้ช่วยปรับปรุงทั้งความสามารถในการปรับขนาดและปริมาณงานของระบบ

บทบาทของโปรโตคอล GhostDAG: GhostDAG ทำหน้าที่เป็นโปรโตคอลฉันทามติหลักของ Kaspa แตกต่างจากบล็อคเชนแบบดั้งเดิมซึ่งเลือก "โซ่เดียวที่ยาวที่สุด" GhostDAG จะรวมบล็อคทั้งหมดในกระบวนการฉันทามติและให้ความสำคัญกับบล็อคที่สร้างโดยโหนดที่เชื่อมต่อกันอย่างดีและซื่อสัตย์ผ่านอัลกอริทึมการสั่งซื้อขั้นสูง สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย แต่ยังเพิ่มปริมาณธุรกรรมและประสิทธิภาพในการยืนยันอีกด้วย

2. กลไกการขุดของ Kaspa: ความยุติธรรมและการกระจายอำนาจ


Kaspa นำกลไกฉันทามติแบบ Proof-of-Work (PoW) มาใช้ โดยมีกรอบการขุดที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมและการกระจายอำนาจ

การสร้างบล็อคความถี่สูง: Kaspa มีเวลาบล็อกต่ำกว่าวินาที ซึ่งช่วยลดความผันผวนของรางวัล สิ่งนี้ช่วยให้นักขุดที่มีพลังการประมวลผลต่ำสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมการขุดมีความครอบคลุมมากขึ้น

วิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์การขุด:


การขุดซีพียู: เมื่อเปิดตัว Kaspa รองรับการขุด CPU ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันและรับประกันการเข้าถึงที่กว้างขวาง
การขุด GPU: การพัฒนาที่ตามมาโดยชุมชนได้แนะนำซอฟต์แวร์การขุด GPU ส่งผลให้ประสิทธิภาพการขุดและความสามารถในการปรับขนาดได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
การขุด FPGA และ ASIC: เมื่อเครือข่ายมีความสมบูรณ์มากขึ้นและความต้องการประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จึงค่อยๆ มีการนำ FPGA และ ASIC miner มาใช้ แม้ว่าการนำ ASIC มาใช้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการผูกขาด แต่การสร้างบล็อกความถี่สูงของ Kaspa ยังคงให้โอกาสในการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้สำหรับนักขุดอิสระรายเล็ก

3. การยืนยันการทำธุรกรรมใน Kaspa: ความเร็วและประสิทธิภาพ


Kaspa ให้การยืนยันธุรกรรมที่รวดเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับบล็อคเชนดั้งเดิม กลไกการทำงานมีดังต่อไปนี้:

การยืนยันครั้งแรก: Kaspa รองรับการยืนยันภายในเวลาไม่กี่วินาที ช่วยให้สามารถบันทึกธุรกรรมลงในบัญชีแยกประเภทได้เกือบจะทันที ฟีเจอร์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกรณีการใช้งานที่ต้องมีการสรุปผลแบบเรียลไทม์ เช่น ระบบอีคอมเมิร์ซและการชำระเงิน

ความสิ้นสุด: ด้วยโปรโตคอล GhostDAG Kaspa จะทำการสรุปคำสั่งธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยความน่าจะเป็นสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของเครือข่าย

4. ความปลอดภัยเครือข่ายใน Kaspa: ความยืดหยุ่นและการป้องกันที่แข็งแกร่ง


Kaspa แนะนำคุณลักษณะทางสถาปัตยกรรมหลายประการที่เสริมความปลอดภัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น:

ต้านทานการโจมตี 51%: เช่นเดียวกับ Bitcoin Kaspa ได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยกลไก Proof-of-Work โปรโตคอล GhostDAG เพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันนี้ด้วยการสั่งบล็อกในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับบล็อกจากโหนดที่เชื่อมต่อได้ดีและซื่อสัตย์ ทำให้เครือข่ายมีความทนทานต่อการถูกจัดการมากขึ้น

การรวมบล็อกกำพร้า: ต่างจากบล็อคเชนแบบดั้งเดิมที่ทิ้งบล็อคกำพร้าซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรการคำนวณสูญเปล่า Kaspa ได้รวมบล็อคเหล่านี้เข้าใน blockDAG สิ่งนี้ไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังช่วยลดโอกาสในการโจมตีที่ใช้ประโยชน์จากการผลิตบล็อกกำพร้าอีกด้วย

การป้องกันการจัดการธุรกรรม: การสร้างบล็อกอย่างรวดเร็วและการสั่งธุรกรรมที่เหมาะสมที่สุดของ Kaspa จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินการล่วงหน้าและการใช้ประโยชน์จากมูลค่าที่สกัดได้สูงสุด (MEV) นอกจากนี้ การรองรับความเป็นส่วนตัวก่อนการซื้อขายและธุรกรรมส่วนตัวยังช่วยรักษาความยุติธรรมและความลับของผู้ใช้อีกด้วย

5. การขยายระบบนิเวศ: การรวมเลเยอร์ 2 และแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ


เลเยอร์ฉันทามติของ Kaspa มุ่งเน้นไปที่การรักษาสถานะการชำระเงินผ่านโมเดล UTXO ในขณะที่โอนภาระการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นไปยังโซลูชันเลเยอร์ 2 การแยกนี้ช่วยลดความซับซ้อนของชั้นฐานและความต้องการฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้สามารถขยายระบบนิเวศน์ที่กว้างขึ้น

การรวมเลเยอร์ 2: ด้วยเทคโนโลยี เช่น Rollup Kaspa สามารถรองรับแอปพลิเคชั่นแบบกระจายอำนาจที่ซับซ้อนได้ การย้ายงานการคำนวณออกจากเครือข่ายทำให้การสรุปข้อมูลช่วยลดต้นทุนการดำเนินการโหนดพร้อมทั้งปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลโดยรวมให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การสื่อสารข้ามสายโซ่: การสั่งธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพของ Kaspa รองรับการทำงานร่วมกันและการโอนสินทรัพย์ข้ามสายโซ่ ทำให้เกิดการบูรณาการกับระบบนิเวศบล็อคเชนอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น

การรองรับสัญญาอัจฉริยะ: แม้ว่าเลเยอร์พื้นฐานของ Kaspa จะไม่รองรับสัญญาอัจฉริยะที่ซับซ้อนโดยตรง แต่การรวมเลเยอร์ 2 ช่วยให้สามารถใช้ DeFi ได้อย่างหลากหลายและพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps)

6. สรุปข้อดีของ Kaspa


ด้วยสถาปัตยกรรม blockDAG ที่ล้ำสมัยและโปรโตคอลฉันทามติ GhostDAG, Kaspa จึงสามารถส่งมอบความก้าวหน้าทางเทคนิคที่สำคัญในพื้นที่ต่อไปนี้:

1) การยืนยันธุรกรรมที่รวดเร็ว: การยืนยันครั้งแรกภายในเวลาไม่ถึงวินาทีช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างมาก
2) ปริมาณงานสูง: การสร้างและประมวลผลบล็อกแบบคู่ขนานช่วยเอาชนะข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของบล็อคเชนแบบดั้งเดิม
3) ความยุติธรรมในการขุด: การลดความผันผวนของรางวัลผ่านการผลิตบล็อกอย่างรวดเร็วรองรับการกระจายอำนาจ
4) ความปลอดภัยเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุง: การรวมบล็อกกำพร้าและการจัดลำดับธุรกรรมที่เหมาะสมที่สุดจะช่วยเสริมความต้านทานการโจมตี
5) ความสามารถในการปรับขนาดของระบบนิเวศ: การรวมเลเยอร์ 2 ช่วยให้สามารถใช้ฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะและรองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจได้

รูปแบบการดำเนินงานของ Kaspa ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญเหนือสถาปัตยกรรมบล็อคเชนแบบดั้งเดิม การใช้ประโยชน์จาก blockDAG และ GhostDAG ช่วยให้เกิดความสมดุลที่มีประสิทธิภาพระหว่างความปลอดภัย ความสามารถในการปรับขนาด และการกระจายอำนาจ การออกแบบที่สร้างสรรค์นี้ไม่เพียงแต่มอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เหนือกว่าเท่านั้น แต่ยังวางรากฐานทางเทคนิคที่มั่นคงสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่อีกด้วย สถาปัตยกรรมของ Kaspa ถือเป็นต้นแบบเชิงรุกสำหรับเทคโนโลยีบล็อคเชนรุ่นถัดไป ซึ่งจะนำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ และกำหนดทิศทางที่ชัดเจนสำหรับวิวัฒนาการต่อเนื่องของอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

เนื่องจาก Bitcoin ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองให้เป็นเครือข่ายบล็อคเชนที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจมากที่สุด ข้อจำกัดในการปรับขนาดและการเขียนโปรแกรมจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าเครือข่ายหลักของ Bitcoin จะกำหน

AI × บล็อคเชน × วิทยาศาสตร์ข้อมูล: Codatta กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้อมูล Web3 อย่างไร

AI × บล็อคเชน × วิทยาศาสตร์ข้อมูล: Codatta กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้อมูล Web3 อย่างไร

ท่ามกลางการบรรจบกันที่รวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI Codatta ก้าวขึ้นมาเป็นโปรโตคอลข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหลักประการหนึ่งของ Web3 ได้แก่ การสร้าง จัดการ และสร้างรายได

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Labubu แต่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกนี้มาบ้างแล้ว1. Labubu คืออะไร?Labubu ตัวเอกของซีรีส์ “Monsters” ที่สร้างสรรค์โดย Kasing Lung ศิลปินเชื้อ

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

เมื่อเข้าสู่ปี 2025 Pi Network จะยืนอยู่บนจุดสำคัญของโอกาสและความท้าทาย สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการทดลองการขุดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อันทะเยอทะยานได้เติบโตเป็นหนึ่งในโครงการบล็อคเชนที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดใ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT