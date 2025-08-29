อธิบาย Hemi: “ซูเปอร์โปรโตคอล” ที่เชื่อมโยง Bitcoin และ Ethereum

Bitcoin และ Ethereum ถือเป็นรากฐานความปลอดภัยที่แข็งแกร่งที่สุดและเครือข่ายการเขียนโปรแกรมที่ทันสมัยที่สุดในระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การขาดการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองยังคงเป็นความท้าทายหลักสำหรับการพัฒนาบล็อคเชนและ Web3 ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ Bitcoin ยากที่จะรวมเข้าในระบบนิเวศบนเครือข่าย ขณะที่ Ethereum กลับต้องดิ้นรนเพื่อสืบทอดความไว้วางใจและฉันทามติของ Bitcoin
Hemi ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ Hemi เป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 แบบโมดูลาร์ที่สร้างสรรค์ใหม่ซึ่งเชื่อมต่อ Bitcoin และ Ethereum ผ่านส่วนประกอบสำคัญสี่ส่วน ได้แก่ เครื่องเสมือน (hVM) กลไกการโอนสินทรัพย์ข้ามสายโซ่ (Tunnels) โมเดลฉันทามติเฉพาะ (การพิสูจน์หลักฐาน) และโทเค็นดั้งเดิม (HEMI)
Hemi เป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อผสมผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความสามารถในการเขียนโปรแกรมของ Ethereum โดยทำลายธรรมชาติแบบแยกส่วนของระบบนิเวศบล็อคเชน ด้วยเครื่องเสมือน (hVM) กลไกฉันทามติ PoP ระบบสินทรัพย์ข้ามสายโซ่ของ Tunnels และโทเค็นดั้งเดิม HEMI Hemi กำลังสร้างระบบนิเวศ Web3 แบบโมดูลาร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้จริง ปรับขนาดได้ และเป็นมิตรต่อนักพัฒนา
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเชื่อมโยง Bitcoin และ Ethereum ขึ้น Hemi ได้ออกแบบและพัฒนาชุดเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครือข่าย แต่ยังขยายความสามารถในการเขียนโปรแกรมสินทรัพย์ Bitcoin อย่างมากอีกด้วย ด้านล่างนี้ เราจะสรุปจุดเด่นทางเทคนิคหลักของ Hemi
Hemi Virtual Machine (hVM) ช่วยให้นักพัฒนาสามารถอ่านสถานะของ Bitcoin บนเชนได้โดยตรง (เช่น UTXO, block header, Merkle proofs และอื่นๆ) และเขียนตรรกะแบบข้ามเชนโดยใช้ Solidity นี่หมายความว่า:
สัญญาอัจฉริยะสามารถทำงานได้โดยอาศัยข้อมูล Bitcoin
เป็นไปได้ที่จะสร้าง stablecoins, oracle และ deFi แบบข้ามสายโซ่ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Bitcoin
BTC ดั้งเดิมได้รับโอกาสในการบูรณาการเข้ากับระบบนิเวศ DeFi อย่างแท้จริง
Hemi ใช้กลไกการพิสูจน์ความพิสูจน์ (Proof of Proof หรือ PoP) ซึ่งส่งสถานะเครือข่ายแฮชไปยังเครือข่ายหลักของ Bitcoin เป็นระยะๆ การออกแบบนี้ช่วยให้เครือข่ายสามารถสืบทอดความปลอดภัยของ Bitcoin ได้โดยไม่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการขุด Bitcoin โดยตรง ช่วยให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์แบบที่เข้มแข็ง ในเวลาเดียวกัน PoP รองรับเวลาบล็อกที่รวดเร็วและต้นทุนธุรกรรมที่ต่ำ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสัญญาอัจฉริยะที่มีมูลค่าสูงและการดำเนินการข้ามสายโซ่
Hemi แนะนำกลไกข้ามสายโซ่ใหม่ที่เรียกว่า Tunnels ซึ่งช่วยให้สามารถโอนสินทรัพย์ระหว่าง Bitcoin, Ethereum และเครือข่ายอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางที่เชื่อถือได้ เมื่อเทียบกับสะพานข้ามสายโซ่แบบดั้งเดิมแล้ว Tunnels จะกระจายอำนาจและปลอดภัยมากกว่า ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจในการใช้ BTC, ETH และสินทรัพย์หลักอื่นๆ ในสถานการณ์ขั้นสูงเช่น DeFi และ NFT
เนื่องจากเป็นโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย Hemi HEMI จึงมีบทบาทสำคัญหลายประการ:
HEMI ถูกใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ตรวจสอบ PoP เข้าร่วมในการบรรลุฉันทามติและเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งสถานะไปยังเครือข่ายหลักของ Bitcoin นั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบที่เดิมพัน HEMI จะได้รับรางวัลบล็อกและค่าธรรมเนียมธุรกรรม
การดำเนินการต่างๆ เช่น การปรับใช้สัญญาอัจฉริยะบน hVM การเข้าถึงสถานะ Bitcoin และการใช้กลไกอุโมงค์ข้ามสายโซ่ ล้วนต้องใช้ HEMI เป็นก๊าซ เมื่อระบบนิเวศน์เติบโตขึ้น ความต้องการในการดำเนินการเหล่านี้และ HEMI จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป
ผู้ถือ HEMI สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่าย รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการปรับพารามิเตอร์ การอัปเกรดโปรโตคอล และการตัดสินใจอื่นๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคตของ Hemi
ภายในกลไก Tunnels นั้น HEMI อาจทำหน้าที่เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ยึดสภาพคล่อง ซึ่งใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันข้ามสายโซ่ การค้ำประกัน หรือแรงจูงใจด้าน LP
HEMI ไม่เพียงแต่เป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ แต่ยังทำหน้าที่ยึดความปลอดภัย การจัดสรรทรัพยากร และอำนาจในการกำกับดูแลของเครือข่ายอีกด้วย กลไกการจับมูลค่ามีความชัดเจน และมีช่องว่างสำหรับการเติบโตในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ
Hemi ได้รับการก่อตั้งร่วมกันโดย Jeff Garzik ผู้พัฒนา Bitcoin Core และ Max Sanchez อดีตวิศวกร Coinbase ทีมงานมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการพัฒนาโปรโตคอลระดับต่ำ พร้อมด้วยประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วในการนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง ในเดือนกันยายน 2024 Hemi Labs ได้ประกาศเสร็จสิ้นรอบการระดมทุนมูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีนักลงทุนรายสำคัญ ได้แก่ Breyer Capital และ Big Brain Holdings ปัจจุบัน Hemi กำลังร่วมมือกับโครงการ DeFi ชั้นนำ เช่น Sushi, Izumi และ LayerBank และยังคงรักษาความเข้ากันได้แบบเปิดกับเครือข่าย Ethereum Layer-2 อื่นๆ ในขณะที่ hVM ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและระบบ Tunnels เริ่มทำงาน สินทรัพย์ BTC ดั้งเดิมมากขึ้นจะรวมเข้าในระบบนิเวศ Hemi ซึ่งจะทำให้การทำงานร่วมกันของหลายโซ่เป็นจริงมากขึ้น
