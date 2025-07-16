MEXC เปิดตัว HAEDAL อย่างเป็นทางการสำหรับการซื้อขายทั้ง Spot และ Futures นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม HAEDAL airdrop ได้ผ่านทางเพจกิจกรรม MEXC Airdrop+ ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนยังคงพัฒนาอMEXC เปิดตัว HAEDAL อย่างเป็นทางการสำหรับการซื้อขายทั้ง Spot และ Futures นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม HAEDAL airdrop ได้ผ่านทางเพจกิจกรรม MEXC Airdrop+ ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนยังคงพัฒนาอ
Haedal Protocol: แพลตฟอร์ม Liquid Staking ชั้นนำในระบบนิเวศ Sui

MEXC เปิดตัว HAEDAL อย่างเป็นทางการสำหรับการซื้อขายทั้ง Spot และ Futures นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม HAEDAL airdrop ได้ผ่านทางเพจกิจกรรม MEXC Airdrop+

ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Liquid Staking Derivatives (LSD) ก็ได้กลายมาเป็นแนวโน้มสำคัญในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ในบรรดาระบบนิเวศที่หลากหลาย Haedal Protocol ได้โดดเด่นบนบล็อคเชน Sui อย่างรวดเร็วด้วยการออกแบบที่สร้างสรรค์และคุณสมบัติที่ทรงพลัง

1. Haedal Protocol คืออะไร?


Haedal Protocol เป็นโปรโตคอลสเตกกิ้งสภาพคล่องชั้นนำที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Sui มันมอบโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเดิมพันแบบสภาพคล่อง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็น SUI และ Walrus ของตนกับผู้ตรวจสอบและรับรางวัลฉันทามติอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้จะได้รับโทเค็นสเตกกิ้งสภาพคล่อง (LST) ช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาสภาพคล่องและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ต่อไป

Haedal Protocol เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มสเตกกิ้งเท่านั้น แต่ยังเป็นโปรโตคอลทางการเงินที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมสเตกกิ้งแบบมีสภาพคล่อง การรวมผลตอบแทน และการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ มีบทบาทสำคัญในการรักษาระบบนิเวศ Sui และส่งเสริมความยั่งยืน การกำกับดูแล และการกระจายอำนาจในระยะยาว นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานสเตคกิ้งสภาพคล่องหลักแล้ว Haedal กำลังสร้างผลิตภัณฑ์สนับสนุนชุดหนึ่ง ซึ่งรวมถึง Haedal Market Maker และ haeVault เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบนี้ช่วยให้ Haedal สามารถดึงดูดมูลค่าที่สำคัญจากกิจกรรมการซื้อขายบนเครือข่าย Sui ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการสร้างผลตอบแทนและส่งมอบสภาพคล่องที่ลึกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับผู้ใช้ Sui

2. คุณสมบัติหลักของโปรโตคอล Haedal


2.1 Liquid Staking


ด้วย Haedal Protocol ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็น SUI และรับโทเค็น stSUI ในอัตราส่วน 1:1 โทเค็นเหล่านี้แสดงถึงตำแหน่งที่ผู้ใช้เดิมพันและยังคงมีสภาพคล่องอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระหรือใช้ในโครงการ DeFi ต่างๆ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ

2.2 การเลือกตัวตรวจสอบแบบไดนามิก


Haedal ใช้กลไกการเลือกผู้ตรวจสอบแบบไดนามิกซึ่งจะจัดสรรเงินเดิมพันให้กับผู้ตรวจสอบที่เสนอ APR สุทธิสูงสุดโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ใช้สูงสุด

2.3 โมดูล Hae3: โซลูชันเพิ่มผลผลิตที่สร้างสรรค์


Haedal แนะนำโมดูล Hae3 ซึ่งประกอบด้วย HMM และ haeVault เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ใช้มากขึ้น:

1) HMM (ผู้ทำตลาด Haedal): ให้สภาพคล่องที่เข้มข้นและการปรับสมดุลและการสร้างตลาดอัตโนมัติตามราคาของออราเคิล ช่วยบรรเทาการโจมตี MEV และปรับปรุง APR ของ haSUI
2) haeVault: มอบการบริหารสภาพคล่องแบบอัตโนมัติแก่ผู้ใช้งานซึ่งจำลองกลยุทธ์การทำตลาดแบบมืออาชีพ ช่วยลดอุปสรรคในการมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน

2.4 การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ (DAO)


Haedal กำลังพัฒนากรอบการบริหารแบบกระจายอำนาจอย่างแข็งขัน ผู้ถือโทเค็นการกำกับดูแลของแพลตฟอร์ม $HAEDAL มีสิทธิ์ในการเสนอและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสำคัญๆ เช่น การอัปเกรดโปรโตคอลและการปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการปกครองที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างแท้จริง

3. โทเค็น Haedal (HAEDAL) และบทบาทในระบบนิเวศ


$HAEDAL คือโทเค็นการกำกับดูแลดั้งเดิมของ Haedal Protocol และทำหน้าที่หลักดังต่อไปนี้:

การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถเสนอข้อเสนอและลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อทิศทางในอนาคตของโปรโตคอล
การกระจายแรงจูงใจ: ใช้เพื่อตอบแทนผู้มีส่วนสนับสนุน เช่น ผู้ดำเนินการโหนด ผู้ให้บริการสภาพคล่อง และผู้เข้าร่วมระบบนิเวศอื่น ๆ
สิ่งจูงใจในการวางเดิมพัน: ในอนาคต อาจมีการนำระบบ HAEDAL staking มาใช้ซึ่งจะมอบรางวัลเพิ่มเติมให้กับผู้เข้าร่วม

Haedal ได้นำโมเดลการแจกจ่ายโทเค็นที่สมดุลมาใช้เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศในระยะยาว:

รางวัลและสิ่งจูงใจสำหรับชุมชน: 45%
ทีมงานและที่ปรึกษา: 20%
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศ: 15%
การจัดหาสภาพคล่องและรางวัลสเตกกิ้ง: 20%

นอกจากนี้ Haedal ยังได้ออกโทเค็น haSUI ซึ่งเป็นตัวแทนของ SUI ที่ถูกเดิมพันในรูปแบบสภาพคล่อง โดยสามารถใช้ haSUI ได้ในโปรโตคอล DeFi ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนภายในระบบนิเวศของ Sui ได้อย่างมาก

4. โทเค็น HAEDAL


Haedal ได้เปิดตัวแอร์ดรอปครั้งใหญ่ที่สุดและเป็นที่รอคอยมากที่สุดในระบบนิเวศ Sui จนถึงปัจจุบัน

4.1 ผู้รับ Airdrop


การแอร์ดรอปมีเป้าหมายกลุ่มต่อไปนี้:

1) สมาชิกและผู้สนับสนุนหลักของชุมชน: รวมถึงผู้ดูแลระบบที่ใช้งานอยู่ ทูต และผู้สร้างเนื้อหา
2) ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Haedal และ LST ที่ใช้งานอยู่: ผู้ใช้งาน haSUI, haWAL และ haeVault เช่นเดียวกับผู้ที่ใช้ LST ของ Haedal ภายในโปรโตคอล DeFi หลักบน Sui
3) พันธมิตรชุมชน: สมาชิกและผู้ใช้จากชุมชนพันธมิตร เช่น Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus และอื่นๆ อีกมากมาย
4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเปิดตัวในช่วงแรก: ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในแคมเปญและริเริ่มในระยะเริ่มต้นของ Haedal

4.2 ระยะเวลาเคลม


เวลาเริ่มต้น: 29 เมษายน เวลา 19:00 น. (UTC+7)
พอร์ทัลรับสิทธิ์: https://haedal.xyz/airdrop

5. วิธีการซื้อโทเค็น HAEDAL บน MEXC


ด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง Haedal Protocol จึงกลายมาเป็นโซลูชันสเตกกิ้งของเหลวชั้นนำในระบบนิเวศของ Sui สำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาวิธีปลดล็อคโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในขณะที่ยังรักษาสภาพคล่องของสินทรัพย์เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม DeFi ที่หลากหลาย Haedal Protocol ถือเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจและมีแนวโน้มสูง

ในขณะที่ Haedal Protocol ยังคงเติบโตต่อไป ความร่วมมือกับ MEXC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกได้ช่วยสร้างแรงผลักดันที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาต่อไป MEXC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำ ความเร็วในการดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การครอบคลุมสินทรัพย์ที่กว้าง และสภาพคล่องที่ลึก สายตาที่แหลมคมสำหรับโครงการใหม่ ๆ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำให้เหมาะเป็นฐานการเปิดตัวสำหรับนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูง

MEXC ได้เพิ่ม HAEDAL ลงในรายการซื้อขาย Spot และ Futures อย่างเป็นทางการแล้ว โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายโทเค็นด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

วิธีการซื้อ HAEDAL บน MEXC

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหา "HAEDAL" ในแถบค้นหาและเลือกคู่การซื้อขาย Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและพารามิเตอร์ราคา และวางคำสั่งซื้อเพื่อดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

