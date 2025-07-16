ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งหนักจากมาตรการภาษีตอบโต้ – คริปโตจะทนได้นานแค่ไหน?

ขณะที่ตลาดเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังไตรมาสแรกอันผันผวนได้ไม่นาน การตัดสินใจเชิงนโยบายชุดหนึ่งก็ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนให้กับนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้ง ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารว่าด้วย “ภาษีตอบโต้” (Reciprocal Tariff) ส่งผลให้ตลาดหุ้นร่วงอย่างรุนแรงในสามวัน และทำให้มูลค่าหุ้นในตลาดสหรัฐฯ หายไปกว่า 11 ล้านล้านดอลลาร์ สำหรับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ก็ไม่รอดเช่นกัน ปฏิกิริยาลูกโซ่ทำให้สินทรัพย์คริปโตร่วงลงไปตาม ๆ กัน บางฝ่ายชี้ว่านี่คือผลพวงจาก “ช็อกบำบัด” ทางเศรษฐกิจที่เป็นที่ถกเถียงของทรัมป์ ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของระเบียบเศรษฐกิจใหม่
เพียงสัปดาห์เดียวหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งภาษีตอบโต้ ตลาดโลกก็ประสบกับภาวะตกต่ำรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี ในการให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางกลับวอชิงตัน ทรัมป์ได้ลดทอนความรุนแรงของเหตุการณ์ตลาดหุ้นพังทลาย โดยกล่าวว่า “บางครั้งคุณก็ต้องกินยาเพื่อรักษาอาการบางอย่าง” ความคิดเห็นดังกล่าวทำให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ดิ่งลงกว่า 6%
“ยา” ที่กำลังกล่าวถึงนี้คือ นโยบายภาษีตอบโต้ของรัฐบาลสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การค้าครั้งนี้หมายถึงสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีที่เท่ากันหรือสูงกว่ากับประเทศต่าง ๆ ที่เก็บภาษีศุลกากรสูงกับสินค้าของสหรัฐฯ อยู่แล้ว แนวทางนี้ถือเป็นการละทิ้งหลักการการค้าเสรีแบบพหุภาคีที่มีมาช้านาน แม้ฝ่ายบริหารจะเรียกสิ่งนี้ว่า “การค้าที่เป็นธรรม” แต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์กลับเตือนว่า มาตรการดังกล่าวอาจทำให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเสียสมดุล และกระทบตลาดทุนระหว่างประเทศอย่างรุนแรง
ตามรายงานจาก The Kobeissi Letter ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สูญเสียมูลค่าไปกว่า $11.1 ล้านล้านภายในเวลาเพียง 44 วันของการซื้อขาย คิดเป็นประมาณ 38% ของ GDP สหรัฐฯ ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ร่วงลงรวมกันมากกว่า 15% ในเวลาเพียงสามวัน ซึ่งแซงหน้าช่วงที่ตลาดผันผวนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 วิกฤตครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ แซงหน้าวิกฤตการณ์ Black Monday ในปี 1987
ภาวะตลาดดิ่งลงเหวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐฯ แต่ตลาดทั่วโลกต่างก็ล้มระเนระนาด:
ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นร่วงลงกว่า 2,500 จุด ส่งผลให้ต้องใช้ระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์กับตลาดฟิวเจอร์สชั่วคราว
ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วง 4.39% จนต้องใช้มาตรการหยุดซื้อขายชั่วคราว
ดัชนี TAIEX ของไต้หวันเปิดตัวด้วยการร่วงเกือบ 10% โดยที่หุ้น TSMC และ Foxconn ร่วงแบบดิ่งเหว
ดัชนี DAX ของเยอรมนี FTSE ของสหราชอาณาจักร และ Euro Stoxx 50 ฟิวเจอร์ส ต่างก็ร่วงลงอย่างรุนแรง
- ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สได้ส่งสัญญาณการใช้ระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์หากขาดทุนถึง 20% ตลาดจะปิดทำการในวันนั้น
ขณะนี้กองทุนป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะในตลาดคริปโตและตลาดหุ้น กำลังเผชิญกับวิกฤตการเรียกมาร์จิ้น ซึ่งชวนให้นึกถึงการล่มสลายของ Lehman Brothers ทำให้เกิดความกลัวต่อการพังทลายของระบบเพิ่มมากขึ้น
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ กลับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตทางการเงินระดับโลก:
ดัชนี Fear & Greed ลดลงเหลือ 23 เข้าสู่โซน “หวาดกลัวสุดขีด” สะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังในตลาดโลก ภายในเวลา 24 ชั่วโมง มีนักเทรดถึง 290,000 รายถูกชำระบัญชี รวมมูลค่ากว่า $893 ล้าน โดย 85% ถือโพสิชัน Long ภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งโดยทั่วไปได้รับการยอมรับจากนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในฐานะทางเลือกที่มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับตลาดแบบดั้งเดิม กำลังได้รับผลกระทบควบคู่ไปด้วย และไม่มีที่ให้หลบภัยอีกต่อไป
ภาษีตอบโต้ทำให้เกิดการตอบสนองที่แตกต่างกันจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก:
เวียดนาม อาร์เจนตินา และอิสราเอล ได้ยกเลิกภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ ไปแล้ว
อินเดียแสดงสัญญาณว่ากำลังมุ่งไปสู่การลดภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เป็นศูนย์
จีนประกาศขึ้นภาษีตอบโต้สินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ทันทีถึงร้อยละ 34
สหภาพยุโรปมีกำหนดลงคะแนนเสียงเรื่องภาษีตอบโต้ในวันที่ 9 เมษายน
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ลอว์เรนซ์ หว่อง กล่าวว่า “ยุคของโลกาภิวัตน์ตามกฎเกณฑ์และการค้าเสรีสิ้นสุดลงแล้ว เรากำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยอคติ กีดกันทางการค้า และอันตรายมากขึ้น”
ความปั่นป่วนของตลาดนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงความผันผวนชั่วคราวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระเบียบการค้าโลก โดยที่การคุ้มครองทางการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังปรับเปลี่ยนอนาคต
ท่ามกลางความตื่นตระหนกในระยะสั้นอย่างรุนแรง นักลงทุนบางส่วนมองเห็นโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ Arthur Hayes ผู้ก่อตั้งร่วมของ BitMEX คาดการณ์ว่า "หากดัชนีความผันผวน MOVE ในตลาดพันธบัตรทะลุ 140 ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟด (Fed) อาจต้องกลับมาเปิดเครื่องพิมพ์เงินอีกครั้ง"
ตลาดพยากรณ์ของ Kalshi แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ในปี 2025 อยู่ที่ 68% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน แม้แต่ JPMorgan ก็ยังแสดงความกังวล โดยแนะนำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ยก่อนการประชุมครั้งถัดไป
แม้ว่าแนวโน้มจะไม่สู้ดีนัก แต่ Eugene Ng นักเทรดชั้นนำเชื่อว่าภาวะตลาดที่ตกต่ำครั้งนี้จะเป็นโอกาสสร้างความมั่งคั่งเพียงครั้งเดียวในชีวิตสำหรับผู้ที่มีกลยุทธ์ที่ถูกต้อง เขาแนะนำว่า “การอยู่รอดคือกุญแจสำคัญ” ในขณะเดียวกัน Vida ผู้ก่อตั้ง Formula News มองว่านี่เป็นการแก้ไขตามวัฏจักร มากกว่าจะเป็นการล่มสลายที่ชวนให้นึกถึงวิกฤตในปี 2008 เขาคาดการณ์จุดเปลี่ยนของตลาดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2026 และแนะนำให้เปิดโพสิชันอย่างค่อยเป็นค่อยไประหว่างช่วงขาลง
ไม่ว่าคุณจะเชื่อในทฤษฎีเศรษฐกิจของทรัมป์ หรือมองว่ามาตรการภาษีเหล่านี้คือสัญญาณของระเบียบโลกใหม่ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ตลาดโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนและความไม่แน่นอนอย่างเต็มตัว ความเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ในอดีตเพียงอย่างเดียว นักลงทุนจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานใหม่
ในสภาพแวดล้อมที่คลุมเครือเช่นนี้ การเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและมีสติท่ามกลางความผันผวนจะกลายเป็นกุญแจสำคัญ เมืองต้องการ “หลักยึด” ใหม่ และผู้ที่สามารถนำพาเรือฝ่าพายุนี้ไปได้ อาจกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อถึงฝั่ง เมื่อภูมิทัศน์ทางการเงินเปลี่ยนแปลง การมีแพลตฟอร์มพร้อมเครื่องมือในการต้านทานวิกฤตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
