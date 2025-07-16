กระแส Ghibli จุดไฟในวงการคริปโต: BNB Chain เป็นจุดศูนย์กลางความปั่นป่วน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หนึ่งในกระแสที่มาแรงที่สุดบนโซเชียลมีเดียช่วงนี้คือ Ghibli ทั่วทุกแพลตฟอร์มหลัก ๆ กำลังเต็มไปด้วยภาพมีมที่ล้อเลียนและเลียนแบบสไตล์ภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของสตูดิโอ Ghibli จนกลายเป็นกระแสไวรัล สไตล์อันคลาสสิกที่ ฮายาโอะ มิยาซากิ วางรากฐานไว้นั้น ได้กลับมามีชีวิตชีวาและเข้ากับยุคสมัยอีกครั้ง ความนิยมที่กลับมานี้ไม่เพียงแต่จุดประกายความชื่นชมในศิลปะแอนิเมชันเหนือกาลเวลาเท่านั้น แต่ยังส่งแรงสั่นสะเทือนต่อวงการคริปโตอีกด้วย
สไตล์ Ghibli หมายถึงเอกลักษณ์ด้านภาพและอารมณ์ที่โดดเด่นของสตูดิโอแอนิเมชันชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง Studio Ghibli ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานระดับตำนานอย่าง Spirited Away และ My Neighbor Totoro Ghibli ได้รับการยอมรับในระดับโลกจากการเล่าเรื่องที่กินใจและความงดงามทางศิลปะ ผลงานเหล่านี้ยังคงเป็นคลาสสิกที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้ และครองใจแฟน ๆ มาหลายรุ่นหลายสมัย
ทุกอย่างเริ่มต้นจากฟีเจอร์ใหม่ของ GPT-4o ด้วยความสามารถในการแปลงภาพเป็นภาพ ที่เปิดให้ใช้งานผ่านหน้าต่างแชท ตอนนี้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพใดก็ได้ แล้วสั่งให้ระบบแปลงเป็นเวอร์ชันสไตล์ Ghibli ได้ง่าย ๆ ด้วยคำสั่งอย่างเช่น "เปลี่ยนภาพนี้ให้เป็นการ์ตูนสไตล์ Ghibli" ฟีเจอร์ทรงพลังนี้ได้ช่วยปลุกกระแสสไตล์ Ghibli ให้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
ในช่วงแรก อัปเดตนี้ยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก แต่หลังจากนั้นไม่นาน เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียก็เริ่มโพสต์ภาพพอร์ตเทรตในเวอร์ชัน Ghibli ของตัวเอง ส่งผลให้เทรนด์นี้เริ่มเป็นกระแสอย่างรวดเร็ว และเมื่อ Elon Musk ซีอีโอของ Tesla ร่วมวงด้วย โดยโพสต์ภาพสไตล์ Ghibli ของตัวเอง กระแสก็พุ่งทะยานอย่างฉุดไม่อยู่
ได้รับการผลักดันจากกระแสในโซเชียลมีเดีย เทรนด์ Ghibli ได้แพร่กระจายเข้าสู่โลกคริปโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการเกิดขึ้นของมีมคอยน์ที่มีธีม Ghibli หนึ่งในนั้นคือ *URLS-GHIBLI_USDT* ซึ่งเป็นโทเค็นที่ถูกเปิดตัวบนบล็อกเชน Solana โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสความนิยมของ KOL และแรงผลักดันจากไวรัล ทำให้โทเค็นนี้พุ่งทะยาน—เติบโตมากกว่า 100 เท่าในเวลาไม่ถึงหนึ่งวัน และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก
นอกจากเวอร์ชันบน Solana แล้ว ยังมีโทเค็น Ghibli ที่ปรากฏบน BNB Chain ด้วย ถึงแม้จะอยู่บนบล็อกเชนที่ต่างกัน แต่ทั้งสองโทเค็นก็ได้รับประโยชน์จากสไตล์ Ghibli ที่ไวรัลและการเปิดเผยผ่านสื่อ เมื่อกระแส Ghibli ทวีความรุนแรงขึ้น ปริมาณการซื้อขายบน BNB Chain ก็พุ่งสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้เทรนด์นี้ขยายออกไปได้มากยิ่งขึ้น
ความสำเร็จของ Ghibli ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างมีมคอยน์ที่มีธีม Ghibli อื่น ๆ อีกอย่างน้อย 20 รายการ เช่น Ghibli-CZ, Ghibli Elon และ Ghiblification แม้ว่าแต่ละเหรียญจะมีมูลค่าและผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ใช้กระแส Ghibli เพื่อสร้างความสนใจและดึงดูดผู้คนได้อย่างมาก
ฉากของมีมคอยน์บน BNB Chain ได้รับการเติบโตอย่างรวดเร็วและน่าตื่นเต้น ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Artemis เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม เป็นต้นมา ปริมาณการซื้อขายบน BNB Chain ได้มีการขยายตัวอย่างมาก และเริ่มใกล้เคียงกับปริมาณการซื้อขายของ Solana โดยทั้งสองบล็อกเชนมักสลับกันขึ้นนำในแง่ของปริมาณการซื้อขายอยู่เสมอ
จากการที่ CZ (Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance) เคยสนับสนุนเทรนด์มีมขนาดเล็กและแยกจากกัน เช่น "Happy Trading" จนถึงตอนนี้ที่เขาเริ่มใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจัดการอารมณ์ตลาดบน DEXs, BNB Chain ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความเติบโตในภูมิทัศน์ของมีมคอยน์อย่างชัดเจน
ในเดือนกุมภาพันธ์ ทีมงาน BNB Chain ได้ปล่อยวิดีโอโฆษณาสำหรับ Four.meme โดยใช้โทเค็นทดสอบ ซึ่ง CZ ได้แชร์โพสต์พร้อมข้อความ "Happy Trading" ถึงแม้ว่า CZ จะพยายามลดความสำคัญของโพสต์นั้นลง แต่กระแส FOMO ก็เกิดขึ้นทันที ปริมาณการซื้อขายบน DEX ของ BNB Chain เพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงสั้น ๆ ถึงแม้จะมีการเปิดตัวเพียง 10 โทเค็นในสัปดาห์นั้นบน Four.meme ก็ตาม
จากนั้น CZ ได้ทวีตเกี่ยวกับความสนใจในมีมคอยน์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง หลังจากเปิดเผยสุนัขของเขาชื่อ "Broccoli" ชุมชนก็รีบสร้างโทเค็น "Broccoli" ขึ้นมาเป็นพัน ๆ ตัว แต่เนื่องจากไม่มีโปรเจกต์ทางการจาก CZ การไหลบ่าของโทเค็นที่มีชื่อคล้ายกันทำให้ความสนใจของนักลงทุนกระจัดกระจาย และทำให้ไม่มี "ผู้นำ" เด่นที่สามารถขึ้นมานำเทรนด์ได้
เหตุการณ์ "Broccoli" ทำให้เห็นสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน: มีมคอยน์ต้องการมากกว่ากระแสความนิยม — ต้องการโครงสร้างและทิศทางเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้ BNB Chain เริ่มให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องแก่โครงการมีมชั้นนำ และเปิดตัวรอบการสนับสนุนสภาพคล่องที่สอง นอกจากนี้ในเดือนมีนาคม BNB Chain ยังเริ่มทดสอบการแยกเครือข่ายฮาร์ดฟอร์ค Pascal เพื่อแก้ไขปัญหาการขุด MEV ที่เป็นอันตรายและปัญหาระบบอื่น ๆ
ความพยายามเหล่านี้เริ่มเห็นผลในกระแสมีม Mubarak เมื่อ CZ โพสต์คำว่า "Mubarak" ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสมีมที่มีธีมตะวันออกกลาง การซื้อขายของ *URLS-MUBARAK_USDT* เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ BNB Chain ก็กลายเป็นผู้นำในปริมาณการซื้อขายรายวันในหมู่บล็อกเชนหลัก ๆ นอกจากนี้ Four.meme ยังได้รับการกระตุ้นให้มีการใช้งานใหม่อีกครั้ง
ที่สำคัญกว่านั้น กระแสมีมไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดย CZ เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป โทเค็นมีมของ BNB Chain กำลังเริ่มมีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยมีสไตล์ใหม่ ๆ เช่น *URLS-BUBB_USDT* ที่วาดด้วยมือกำลังได้รับความนิยม นี่ถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่: ระบบนิเวศมีมคอยน์บน BNB Chain ที่เติบโตอย่างมีความเป็นมิติและยั่งยืนมากขึ้น
