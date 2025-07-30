เริ่มต้นใช้งาน Elympics - สร้างยุคใหม่แห่งความบันเทิง

1) Elympics เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านความบันเทิงที่เชื่อมโยงแบรนด์และ IP เข้ากับมินิเกม Play2Win บนซูเปอร์แอปและแพลตฟอร์มโซเชียล
2) Elympics SDK ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเกมที่เน้นทักษะ โดยผสานรวมคุณสมบัติหลักของ eSports เช่น การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ การจับคู่ที่เน้นทักษะ การจัดการล็อบบี้ การโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ และการปรับขนาดอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านบล็อคเชนมาก่อน
3) ผู้เล่นสามารถรับรางวัลโทเค็นได้จากการชนะการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้มีกลไก Play2Win ที่แท้จริงในระบบนิเวศที่รองรับรูปแบบต่างๆ มากมาย รวมถึงการแข่งขันฟรี การท้าทายแบบชำระเงิน และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
4) Tokenomics ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลผลประโยชน์ของผู้เล่นและนักพัฒนา โดยสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนผ่านค่าธรรมเนียมการเข้า กลไกการแจกจ่ายโทเค็น และการแบ่งปันรายได้ของนักพัฒนา
5) Elympics มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่าย Web3 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานความบันเทิงแบบหลายแพลตฟอร์ม โดยมีแผนในอนาคตที่จะแนะนำเกมแบบตัวแทน ซึ่งเป็นเครือข่ายโฮสติ้งเกมแบบกระจายอำนาจที่มีโหนด เกม แท่นปล่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยพื้นฐานแล้ว Elympics เป็น SDK และเลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างมินิเกมที่เน้นทักษะและบล็อกเชนได้ แต่ความทะเยอทะยานของ Elympics นั้นขยายออกไปไกลเกินกว่าเครื่องมือพัฒนาเกม Elympics มีเป้าหมายที่จะเป็นชั้นพื้นฐานสำหรับความบันเทิงโดยนำ IP และแบรนด์ผู้บริโภคมาสู่โลกออนเชนโดยไม่จำเป็นต้องเปิดตัวโทเค็น จัดการกระเป๋าเงิน หรือสำรวจ UX ของบล็อคเชนมาตรฐานที่ผู้ใช้หลายคนอาจพบว่าน่ากลัว
โครงสร้างพื้นฐานได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ:
การนำ IP และแบรนด์เข้าสู่ Web3 ได้อย่างราบรื่น
เกม PvP ที่เน้นทักษะซึ่งให้รางวัลกับประสิทธิภาพและทักษะที่แท้จริง
การปรับใช้หลายแพลตฟอร์มผ่าน Telegram, Coinbase Wallet และแอปโซเชียลอื่นๆ เร็วๆ นี้
รางวัลรวมแบบโทเค็นที่ชำระบนเครือข่าย
ในขณะที่กลุ่มแฟนๆ ในโลกดิจิทัลกลายมาเป็นพลังหลักในยุคของการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในสังคม IP ด้านความบันเทิงจึงกำลังสำรวจวิธีใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จาก Web3 อย่างกระตือรือร้น Elympics มอบช่องทางให้กับแบรนด์เหล่านี้ในการบูรณาการกับเกมที่ใช้บล็อคเชนโดยไม่ต้องออกโทเค็นหรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูงจากทีมงานของพวกเขา
โครงการที่มีชื่อเสียง เช่น Pudgy Penguins กำลังทดลองใช้รูปแบบนี้โดยเชื่อมโยงผู้ชมผ่านเกมที่เน้นทักษะทั่วไปซึ่งมีรากฐานมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่จำกัดอยู่แค่ Web3 เท่านั้น
สำหรับ IP สิ่งนี้จะเปิดเส้นทางการสร้างรายได้ใหม่ๆ เช่น ทัวร์นาเมนต์ตามแบรนด์ กิจกรรมมินิเกมแบบจำกัดเวลา หรือกระดานผู้นำชุมชน ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของแบรนด์และ IP ไว้ด้วย
สิ่งที่แตกต่างหลักประการหนึ่งของ Elympics คือรูปแบบ Play2Win ที่ไม่เหมือนใคร แตกต่างจากเกมเล่นเพื่อรับรายได้ที่มักประสบปัญหาการปล่อยโทเค็นที่ไม่ยั่งยืน การใช้บอทในทางที่ผิด และปัญหาอื่นๆ Play2Win มุ่งเน้นไปที่ความยุติธรรมในการแข่งขันและเศรษฐศาสตร์ที่ยั่งยืน
โมเดลทำงานดังนี้:
ผู้เล่นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมเกมเป็น ELP (โทเค็นดั้งเดิมของ Elympics)
ผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากกองทุนรางวัลรวม
ส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกแจกจ่ายให้กับนักพัฒนา ผู้สร้างการแข่งขัน โปรโตคอล และฝ่ายอื่นๆ
กรอบการแบ่งปันรายได้นี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ทั่วถึงโดยไม่ต้องพึ่งพาผลตอบแทนที่เป็นเงินเฟ้อหรือการโฆษณาเกินจริง
สำหรับผู้เล่น นวัตกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการแยกส่วนกระเป๋าสตางค์ Elympics ลดเกณฑ์การเข้าร่วมโดยเปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมเกมผ่านบัญชีโซเชียลบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้ เช่น Telegram และระดมทุนการเข้าร่วมในระบบนิเวศผ่านเครื่องมือที่คุ้นเคย เช่น Apple Pay หรือ Google Pay
เมื่ออยู่ในเกมแล้ว รางวัลสามารถรับรางวัลเป็นเงินสดหรือ stablecoin ได้ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการเดินทางของผู้ใช้ในขณะที่ยังคงรักษาเลเยอร์ธุรกรรมหลักไว้บนเครือข่าย การเริ่มต้นใช้งานแบบไร้แรงเสียดทานนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเข้าถึงกลุ่มผู้เล่นเกมมือถือและเกมทั่วไปที่กว้างขึ้น และกลายเป็นแกนหลักของระบบนิเวศความบันเทิงรูปแบบใหม่
โมดูลคุณลักษณะ
คำอธิบาย
SDK ของเกมเพลย์
โมดูลหลักที่ใช้กันมากที่สุดในระหว่างการพัฒนา กรอบงานและชุดเครื่องมือดั้งเดิมของ Unity ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างเกมที่ปลอดภัยและสามารถแข่งขันได้ด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่น้อยที่สุด
ระบบล็อบบี้และจับคู่
จัดการเมนูผู้เล่นและรองรับทั้งการจับคู่ทางสังคมและการจับคู่อัตโนมัติ ระบบจะเรียนรู้กฎของเกมของคุณและใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อมอบประสบการณ์การแข่งขันที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น
การรับรองความถูกต้องของ PlayPad SDK
ให้การยืนยันตัวตนผู้เล่นที่ง่ายดายและปลอดภัย ไม่ว่าเกมของคุณจะถูกใช้งานบนเบราว์เซอร์ Telegram หรือเป็นแอปแบบสแตนด์อโลน เกมจะแยกการตรวจสอบสิทธิ์ออกไปเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเกมได้
การปรับใช้และโฮสติ้งบนคลาวด์
โซลูชันโฮสติ้งระดับโลกที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องบำรุงรักษา รวมถึงการโฮสต์การสร้าง เซิร์ฟเวอร์การแข่งขันตามความต้องการ และสภาพแวดล้อมที่ปรับขนาดได้เพื่อรองรับผู้เล่นทั่วโลก
คุณสมบัติการสร้างรายได้ของ Web3
ช่วยให้ผู้เล่นได้รับรางวัลและสร้างรายได้ผ่านสัญญาอัจฉริยะที่มีการแข่งขันซึ่งสร้างขึ้นบน EVM และ TON ใช้เทมเพลตในตัวหรือรวมสัญญาการแข่งขันแบบกระจายอำนาจที่กำหนดเองเพื่อเปิดใช้งานการแข่งขันบนเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว
การบูรณาการ Telegram Bot
ปรับใช้เกมของคุณโดยตรงไปยัง Telegram และสร้างบอทที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มการรักษาผู้เล่น การมองเห็น และการมีส่วนร่วมภายในชุมชน Telegram ของคุณ
การเข้าถึง API ภายนอก
ใช้ HTTP Hooks ที่เรียบง่ายเพื่อนำฟีเจอร์แบ็กเอนด์ที่กำหนดเอง เช่น ระบบความก้าวหน้าของผู้เล่น การซิงค์ผลการแข่งขัน และอื่นๆ มาใช้
ระบบกระดานผู้นำแบบไดนามิก
รับประกันการแข่งขันที่ยุติธรรมแม้ในโหมดการเล่นเกมแบบอะซิงโครนัส สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์อันทรงอำนาจของ Elympics เพื่อผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
ระบบคะแนนเกียรติยศ
สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมและการรักษาไว้ผ่านกลไกคะแนนและเกียรติยศสำหรับทั้งผู้เล่นและนักพัฒนา ส่งเสริมระบบนิเวศที่มีการแข่งขันและมีสุขภาพดี
PlayPad
อินเทอร์เฟซด้านหน้าที่เชื่อมต่อกับการสร้างเกมของคุณ เพื่อจัดการการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการเข้าร่วมการแข่งขัน เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับใช้บน Elympics Cloud
แดชบอร์ดผู้เล่น
ผู้เล่นสามารถสำรวจเกมทั้งหมดในระบบนิเวศ Elympics (รวมถึงเกมของคุณ) จัดการข้อมูลประจำตัว และกำหนดค่าการตั้งค่าบัญชีส่วนตัว
คอนโซลนักพัฒนา
กำหนดค่าการตั้งค่าเกม เลือกคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และตั้งค่าตรรกะการจับคู่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัว
เครื่องมือ CLI
สำหรับผู้ที่ชอบสภาพแวดล้อมแบบบรรทัดคำสั่งหรือต้องการทำให้การปรับใช้และการจัดการเป็นอัตโนมัติ มีเครื่องมือ CLI เฉพาะทางให้ใช้งาน
Elympics ผสานบล็อคเชนและเกมการแข่งขันแบบผู้เล่นหลายคนเข้าด้วยกันโดยผสมผสานผลการแข่งขันบนเชนเข้ากับการแจกรางวัลตามผู้ชนะ สร้างเศรษฐกิจที่ใช้บล็อคเชนอย่างปลอดภัย
ผลการแข่งขันแบบออนเชนหมายความว่าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ในบล็อคเชน ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่:
ผู้เล่นไม่สามารถปลอมแปลงบันทึกผลงานของตนได้
ผลการแข่งขันทั้งหมดจะเปิดเผยต่อสาธารณะและตรวจสอบได้
การตัดสินโดยชุมชนและการตรวจสอบแบบกระจายอำนาจเป็นไปได้
ยิ่งไปกว่านั้น Elympics ยังสนับสนุนรูปแบบเกมผลรวมเป็นศูนย์อีกด้วย ในการแข่งขันระหว่างผู้เล่นสองคน ผู้ชนะจะได้รับรางวัล ในขณะที่ผู้แพ้จะจ่ายโทเค็นจำนวนหนึ่งเป็น "ค่าธรรมเนียมแรกเข้า" หรือ "เงินเดิมพัน" มันคล้ายกับการแข่งขันอีสปอร์ตที่ยุติธรรม ซึ่งผู้ชนะไม่เพียงแต่ได้รับเกียรติยศเท่านั้น แต่ยังได้รับรายได้จริงอีกด้วย ผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันแบบเล่นฟรี โดยผู้ชนะที่สม่ำเสมอจะได้รับคะแนนจัดอันดับซึ่งจะนำไปสู่รางวัลบนกระดานผู้นำ และไต่อันดับขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างมั่นคง
การโต้ตอบทั้งหมดภายในระบบนิเวศ Elympics หมุนรอบ ELP ซึ่งเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของระบบนิเวศ ELP มีบทบาทหลายประการ เช่น:
1) ส่งเสริมวงจรมูลค่าระหว่างผู้เข้าร่วมระบบนิเวศทั้งหมด โดยรับประโยชน์จากทุกการโต้ตอบบนโปรโตคอล
2) คุณสมบัติหลักของเครือข่าย Elympics คือการเข้าถึงโทเค็นด้วย ELP สำหรับผู้เข้าร่วมหลัก ได้แก่ นักพัฒนาเกมและผู้ดำเนินการโหนด
3) ผู้สเตก ELP กำลังได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแคมเปญรางวัลแบบโทเค็น ยิ่งมีโทเค็นเดิมพันมากขึ้นและล็อคนานขึ้น โอกาสสำหรับผู้เดิมพันก็ยิ่งมากขึ้น
4) ค่าธรรมเนียมโปรโตคอลส่วนหนึ่งจะถูกใช้สำหรับการซื้อคืนโทเค็น ELP เพื่อสนับสนุนมูลค่าในระยะยาวต่อไป
5) Elympics ช่วยให้ผู้เล่นล็อค ELP ได้ ทำให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการยืนยันธุรกรรม
6) ผู้เล่นสามารถเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษ (เช่น คำขอตรวจสอบ) โดยการเบิร์นโทเค็น ELP
7) เกมจำเป็นต้องล็อค ELP เพื่อความปลอดภัยเครือข่ายและรองรับการทำงานของเกม
ด้วยวิธีนี้ แทนที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับการคาดเดาอีกตัว ELP จะถูกรวมเข้าโดยตรงในกลไกการเล่นเกมโดยยึดมูลค่าไว้ในกิจกรรมและการใช้งานของระบบนิเวศ
อุปทานรวม: 3,500,000,000 ELP
อุปทานหมุนเวียนที่ TGE: 24.60%
การเปิดตัวโทเค็นแบบเต็ม: บรรลุยอดอุปทานรวมตลอด 30 เดือน
หมวดหมู่การจัดสรร
เปอร์เซ็นต์
คำอธิบาย
ผู้สนับสนุนหลัก
14%
สงวนไว้สำหรับผู้สร้างหลักและผู้มีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนการพัฒนา การเติบโต และความสำเร็จในระยะยาวของโปรโตคอล Elympics
ผู้สนับสนุนในช่วงแรก
11%
จัดสรรให้กับพันธมิตรและนักลงทุนที่เชื่อถือได้ซึ่งให้เงินทุนและการสนับสนุนที่สำคัญในช่วงเริ่มต้นของโครงการ
รอบเชิงกลยุทธ์
12%
จัดสรรให้กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และนักลงทุนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวและเป้าหมายระบบนิเวศของ Elympics
การขายชุมชนและการแจก Airdrop
4.5%
ใช้เพื่อตอบแทนผู้เข้าร่วมชุมชนในช่วงเริ่มต้นและสนับสนุนการแจกจ่ายโทเค็นเบื้องต้นทั่วทั้งเครือข่าย
IDO
1.5%
สงวนไว้สำหรับผู้เข้าร่วมการขายล่วงหน้าโทเค็นก่อน TGE บนแท่นเปิดตัวเฉพาะ
สภาพคล่อง
10%
รับประกันการซื้อขายที่คล่องตัว ลดการลื่นไถล และรองรับรายการและความลึกของตลาดในตลาดหลักทรัพย์หลัก
ระบบนิเวศและการเติบโตของเครือข่าย
28%
มุ่งมั่นที่จะขยายระบบนิเวศผ่านแรงจูงใจของนักพัฒนา แคมเปญการตลาด โปรแกรมรางวัลผู้ใช้ และการเข้าถึงโปรโตคอลโดยรวม
จอง
19%
ได้รับการรับประกันสำหรับโอกาสเชิงกลยุทธ์ในอนาคต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความยั่งยืนในระยะยาวของโปรโตคอล
หมวดหมู่การจัดสรร
หน้าผา (เดือน)
ระยะเวลาการได้รับสิทธิ (เดือน)
ปลดล็อค TGE (%)
ส่วนแบ่งการจัดสรร (%)
ผู้สนับสนุนหลัก
6
24
0%
14%
ผู้สนับสนุนในช่วงแรก
4
12
20%
11%
รอบเชิงกลยุทธ์
3
6
20%
12%
การขายชุมชนและการแจก Airdrop
0
3
30%
4.5%
IDO
0
3
40%
1.5%
ระบบนิเวศและการเติบโตของเครือข่าย
0
30
5%
28%
สภาพคล่อง
0
0
100%
10%
จอง
0
24
35%
19%
กรณีการใช้งาน
คำอธิบาย
การเข้าถึงเกม
นักพัฒนาจะต้องล็อค ELP ในปริมาณหนึ่งเพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน Elympics และสร้างรายได้จากเกมของพวกเขา
การดำเนินการโหนด
ผู้ปฏิบัติการโหนดจำเป็นต้อง Stake ELP เพื่อโฮสต์และตรวจสอบการจับคู่และสามารถรับรางวัลเป็นการตอบแทน
การตรวจสอบการเล่นเกม
ELP สามารถใช้เพื่อตรวจสอบผลการแข่งขันผ่านโอราเคิลหรือเพื่อเริ่มการตรวจสอบการเล่นซ้ำ การกระทำบางอย่างเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการเผาโทเค็น
คุณสมบัติพิเศษ
การล็อค ELP จะปลดล็อคฟีเจอร์พิเศษต่างๆ เช่น การจับคู่ที่รวดเร็วขึ้น รางวัลเดิมพันที่สูงขึ้น และคะแนนชื่อเสียงที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งส่งผลต่อลำดับความสำคัญของการแข่งขัน
การสเตคและการแอร์ดรอป
ผู้ใช้สามารถวาง ELP ลงในวอลต์เพื่อเข้าร่วมในการแจกโทเค็นทางอากาศที่เปิดตัวโดยเกม โปรโตคอล หรือพันธมิตรในระบบนิเวศ
การซื้อคืนรายได้
คลังโปรโตคอลจะใช้รายได้ของแพลตฟอร์มเพื่อซื้อคืน ELP จากตลาดเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของมูลค่าโทเค็น
การกำกับดูแลกิจการ
ผู้ถือ ELP สามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการอัปเกรดโปรโตคอล ข้อเสนอของชุมชน และการจัดสรรกองทุนระบบนิเวศ
การเข้าถึงข้อมูลแบบโทเค็นเกต
การเข้าถึงข้อมูลการเล่นเกมแบบเรียลไทม์ (เช่น สำหรับเครื่องมือ AI แพลตฟอร์มถ่ายทอดสด หรือบริการของบริษัทอื่น) จำเป็นต้องมีหรือใช้จ่าย ELP
ภายในระบบนิเวศ Elympics แรงขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาคือ Elympics SDK มันมอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายให้กับนักพัฒนาเพื่อรวมคุณสมบัติผู้เล่นหลายคนเข้าในเกมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบ็กเอนด์ที่ซับซ้อนขึ้นมาใหม่
ด้วยระบบจับคู่แบบเรียลไทม์ในตัว กลไกป้องกันการโกง และการรองรับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ปรับขนาดได้ SDK ของ Elympics ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบเกมเพลย์มากกว่าตรรกะผู้เล่นหลายคน ปัญหาความปลอดภัย หรือการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ สิ่งนี้ช่วยเร่งการพัฒนาได้อย่างมากและทำให้การเปิดตัวเกมง่ายขึ้นมากในเวลาอันสั้น
ไม่ว่าจะใช้งานบน TON, Base หรือเครือข่ายอื่น ๆ SDK จะทำให้การสร้างเกมที่ใช้บล็อคเชนง่ายขึ้นมาก ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบเกมฮิตตัวต่อไปได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ Elympics จัดการส่วนแบ็คเอนด์ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ Elympics SDK ยังมีข้อดีสำคัญหลายประการที่ทำให้การพัฒนาง่ายยิ่งขึ้น:
ปลั๊กแอนด์เพลย์: ด้วยโครงสร้างพื้นฐานผู้เล่นหลายคนที่แข็งแกร่ง ระบบการจ่ายรางวัล และส่วนประกอบ UI แบบ plug-and-play นักพัฒนาสามารถลดระยะเวลาในการนำเกม PvP ออกสู่ตลาดได้อย่างมาก
ไม่มีประสบการณ์ด้านบล็อคเชน: แม้แต่ผู้พัฒนาที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับบล็อคเชนมาก่อนก็สามารถสร้างเกมและรวมกลไกการให้รางวัลโดยใช้ส่วนประกอบ SDK แบบโมดูลาร์ได้อย่างง่ายดาย
การปรับใช้ระบบคลาวด์อัตโนมัติ: ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง เกมจะถูกปรับใช้โดยอัตโนมัติในโหนดทั่วโลก ช่วยให้ผู้เล่นทั่วโลกสามารถใช้งานออนไลน์ได้อย่างราบรื่น
ความปลอดภัยที่ครอบคลุม: นักพัฒนาสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยแบบครบชุด เช่น ระบบป้องกันการโกง การจับคู่ที่ยุติธรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผลการจับคู่ที่ตรวจสอบได้แบบออนเชน ช่วยให้มั่นใจถึงสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ยุติธรรมและเชื่อถือได้
ด้วยความสามารถเหล่านี้ Elympics SDK ไม่เพียงแต่ลดอุปสรรคในการเข้าสู่การพัฒนาเกม Web3 เท่านั้น แต่ยังมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และปรับขนาดได้สำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้าง การทดลอง และนำเสนอไอเดียสำหรับเกมไวรัลให้เกิดขึ้นจริงอีกด้วย
Elympics กำลังสร้างความบันเทิงให้กับยุคต่อไปของการนำบล็อคเชนมาใช้โดยขับเคลื่อนมินิเกมที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อคเชนและเน้นทักษะผ่านซูเปอร์แอป กระเป๋าเงิน และแพลตฟอร์มโซเชียล
แทนที่จะมุ่งเน้นเฉพาะการกระจายอำนาจหรือโครงสร้างพื้นฐานการเล่นเกมที่มีการแข่งขันเท่านั้น Elympics มุ่งหวังที่จะเป็นชั้นที่ IP นักพัฒนา และผู้เล่นมาพบปะกันเพื่อมีส่วนร่วมในรูปแบบความบันเทิงที่มีการแข่งขัน ด้วย SDK นักพัฒนาสามารถบูรณาการระบบรางวัล การจับคู่ผู้เล่นหลายคน มาตรการป้องกันการโกง และชุดโซลูชันความปลอดภัยที่ครบครัน โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านบล็อคเชนหรือความซับซ้อนของแบ็กเอนด์มาก่อน
ระบบนิเวศนี้รองรับเครือข่ายหลัก (TON และ Base รวมเข้าด้วยกัน และจะมีเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มเติมอีกในอนาคต) ในขณะเดียวกันก็เปิดใช้งานการจัดจำหน่ายผ่านแอปต่างๆ เช่น Telegram และเร็วๆ นี้จะรวมถึง Coinbase Wallet ด้วย ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงการเล่นเกมบนบล็อคเชนได้อย่างง่ายดาย
ด้วยแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นจาก IP และระบบนิเวศของพันธมิตร Elympics กำลังกำหนดนิยามใหม่ว่าเกม Web3 จะปรับขนาดได้อย่างไร โดยฝังลงในกระแสความบันเทิงดิจิทัลโดยตรง และเปลี่ยนเกมทุกเกมให้กลายเป็นประสบการณ์ออนเชนที่สามารถแชร์ได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว